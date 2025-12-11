Preşedintele Curţii de Apel Bucureşti: În cazul judecătorului Laurenţiu Beşu, am hotărât sesizarea Inspecţiei Judiciare, a CSM, CSAT şi CNSAS şi aşteptăm rezultatul verificărilor
Preşedintele Curţii de Apel Bucureşti, Liana Arsenie, a afirmat, joi, în conferinţa de presă organizată după ancheta Recorder, că în cazul judecătorului Laurenţiu Beşu, mai exact ”aspectul sensibil al compatibilităţii exercitării funcţiei de judecător raportat la activităţile derulate anterior şi necunoscute în slujba unei structuri de informaţii cunoscute sub denumirea de «doi şi un sfert»”, a fost luată decizia sesizării sesizarea Inspecţiei Judiciare, a CSM, CSAT şi CNSAS.
Preşedintele Curţii de Apel Bucureşti: În cazul judecătorului Laurenţiu Beşu, am hotărât sesizarea Inspecţiei Judiciare, a CSM, CSAT şi CNSAS şi aşteptăm rezultatul verificărilor # RFI
Judecător la Curtea de Apel Bucureşti: Îl susţin pe colegul Laurenţiu Beşu, tot ce a spus el acolo e adevărat| Suntem terorizaţi pur şi simplu cu acţiuni disciplinare # RFI
Raluca Moroşanu, judecător de la Curtea de Apel Bucureşti a afirmat, joi, înaintea conferinţei de presă organizate de instanţă ca urmare a anchetei Recorder, că susţine afirmaţiile judecătorului Laurenţiu Beşu - care apare în materialul de presă - ea reclamând situaţia ”toxică şi încordată” din instituţie. ”Suntem terorizaţi pur şi simplu cu acţiuni disciplinare”, a spus judecătorul Raluca Moroşanu.
Procurorul Bogdan Pîrlog la RFI: Ancheta Recorder arată doar o parte a putregaiului din Justiție # RFI
Documentarul Recorder arată o foarte mică parte exterioară a putregaiului care a cuprins sistemul de justiție. O spune la RFI președintele asociației Inițiativa pentru Justiție, procurorul militar Bogdan Pîrlog, după ce jurnaliștii au prezentat un sistem politico-judiciar care a dus la prescrierea unor fapte și achitarea unor inculpați. ”Lucrurile sunt mult mai grave decât transced. Din păcate, foarte puțini oameni au curajul să vorbească”, declară el.
Procesul are o miză uriașă pentru bugetul local și se judecă la instanța comercială a Înaltei Curți de Justiție din Londra. Documentele depuse la dosar scot la iveală o strategie de apărare neobișnuită a municipalității: Iașul invocă nulitatea propriului contract și, simultan, acuză compania din Elveția că ar fi livrat cărbune de proveniență rusească, aflat sub embargou european.
”Un vânt rece bate dinspre Justiție. România, o broască fiartă la foc mic” (Ștefan Pălărie, USR) # RFI
Ministrul Justiției trebuie să dea explicații în Parlament, după investigația Recorder, spune la RFI liderul senatorilor USR, Ștefan Pălărie. Radu Marinescu are datoria să propună unele modificări legislative, după ce jurnaliștii au scos la iveală un sistem politico-judiciar care a dus la prescrierea unor fapte și achitarea unor inculpați, consideră Ștefan Pălărie.
Fostul judecător Cristi Danileț, scrisoare adresată președintelui Nicușor Dan: Amintiți-le magistraților corecți că sunteți alături de ei, recunoașteți-le meritele și eforturile depuse constant! În același timp, nu-i judecați pe cei fără curaj (G4Media) - Comunicatul Curții de Apel București, între necunoașterea legii și atacul la adresa judecătorului Laurențiu Beșu (PressHub) - REPORTAJ Cine sunt oamenii care au ieșit în stradă miercuri seară pentru justiție, după documentarul Recorder: „E un semnal că nu mai putem" (HotNews)
Guvernul a anunțat parafarea unor înțelegeri cu companiile energetice care exploatează sau explorează zăcăminte de petrol și gaze naturale atât onshore (în teritoriu), cât și offshore (maritim). Este vorba despre OMV Petrom și Romgaz.
Directorul general interimar al Companiei Apele Române, Florin Ghiță, și-a dat demisia, în contextul crizei apei din județele Prahova și Dâmboviţa. Ministrul Mediului a anunțat miercuri seară că vor fi demise și conducerile Administrației Bazinale de Apă Buzău-Ialomița și al Companiei Exploatare Sistem Zonal Prahova. Instituțiile nu au informat Ministerul Mediului despre problemele de la acumularea Paltinu, a declarat Diana Buzoianu.
Investigația Recorder, „Justiție capturată", despre mecanismele de putere din justiția românească a provocat reacții în lanț: de la justificări prudente și poziționări defensive, la atacuri instituționale și presiuni din partea societății civile.
Nicușor Dan reacționează la documentarul Recorder despre problemele din Justiție: Cazurile prezentate trebuie investigate # RFI
Lupta anticorupție s-a redus dramatic ca urmare a influenței politice, a declarat prețedintele Nicușor Dan, în urma documentarului difuzat de Recorder cu privire la problemele din Justiție. Soluțiile trebuie să vină tot dinspre sistemul judiciar, a reacționat șeful statului.
Mai mulți judecători și procurori, foști șefi ai DNA și din CSM, descriu cum se prelungesc dosarele ca să scape cei acuzați.Ei trag un semnal de alarmă în cea mai recentă investigație Recorder intitulată Justiție capturată. Documentarul aduce în prim plan mărturii ale oamenilor din jsutiție care descrie cum mari corupți scapă nepedepsiți.
Taxele și impozitele vor fi din ce în ce mai mari. Nu oricine își va mai permite un apartament ( Economist) # RFI
Curtea Constituțională a respins sesizarea AUR împotriva legii care majorează taxele locale. Pachetul fiscal merge acum la promulgare și va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2026.Taxele pe proprietate ar urma să crească cu peste 75% față de nivelul din 2025. Legea majorează taxele pe proprietate – imobile, mașini -, impozitul pe câștigurile la bursă și tarifele pentru coletele trimise din afara UE.
CCR a amânat decizia privind reforma pensiilor magistraţilor |Noul termen, stabilit în data de 28 decembrie, într-o zi de duminică # RFI
Curtea Constituţională a amânat, miercuri, o decizie pe sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie privind legea care stabileşte condiţiile de pensionare pentru magistraţi, dar şi noul calcul al pensiei, noul termen de soluţionare fiind stabilit în data de 28 decembrie, care pică într-o zi de duminică.
Asociațiile ACCEPT și ARK Oradea au depus o plângere la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, după ce Oradea PRIDE a fost interzis de Primăria Oradea timp de trei ani consecutiv. Potrivit unui comunicat, organizațiile acuză administrația locală de discriminare și susțin că autoritățile au încălcat mai multe articole din Convenția Europeană a Drepturilor Omului.
Competiția a adus împreună 24 de licee de stat și private din București, fiind un concurs organizat de Asociația PRAXIS EDU, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București și cu sprijinul Federației Române de Baschet. O discuție despre baschet și sportul cu care pornești încă din copilărie, invitat în emisiunea RFI360 astăzi, sportivul Octavian Șerbănescu.
Muzeele sătești sunt adeseori neașteptat de fermecătoare, fiindcă apar de cele mai multe ori dintr-o pasiune reală, profund asumată și concentrată asupra unor teme speciale, foarte bine nișate. Tocmai o astfel de pasiune a îndemnat echipa Asociației Culturale ISVOR să lanseze proiectul Muzeul Fluierelor Lumii – un nou spațiu cultural ce va fi dezvoltat în localitatea Săliștea, comuna Mălâia din județul Vâlcea. Vorbim despre Muzeul Fluierelor Lumii, astăzi, cu Oana Ivașcu.
Parlamentarii AUR au depus miercuri, în Senat, moţiunea simplă intitulată „Prahova sub asediu: peste 100.000 de români condamnaţi la sete şi boală sub privirea complice a ministrului Mediului, Diana Buzoianu”, privind ”situaţia gravă” din judeţele Prahova şi Dâmboviţa, unde ”peste 100.000 de cetăţeni au fost lăsaţi fără apă potabilă, apă caldă şi căldură”, ajungând să trăiască „ca în Evul Mediu”.
Curtea Constituţională a României a respins obiecţia de neconstituţionalitate a Legii care stabileşte măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice şi modifică şi completează acte normative, obiecţie formulată de senatori ai Grupului parlamentar al Alianţei pentru Unirea Românilor. Legea contestată de AUR vizează majorarea unor taxe şi impozite pe locuinţe, terenuri, maşini şi dividende, precum şi a unor tarife pentru colete, măriri pe care Guvernul speră să le aplice de la începutul anului viitor.
Casa Mühle, vila florarilor care au făcut faimos „orașul rozelor”, intră în patrimoniul Politehnicii Timișoara # RFI
Decizie surprinzătoare și importantă pentru Timișoara: Universitatea Politehnica a cumpărat Casa Mühle, una dintre cele mai valoroase clădiri istorice ale orașului. Povestea acestui imobil, de la gloria rozelor cultivate de familia Mühle până la decenii de degradare și procese, capătă acum o nouă direcție. Cu sprijinul comunității locale, Politehnica vrea să transforme casa într-un muzeu și un spațiu educațional.
Proiectul SENS este unul pe termen lung, vom fi mai departe în stradă, încercăm să construim a treia cale. Iată ce spune într-un interviu la RFI fosta candidată SENS la Primăria Capitalei, Ana Ciceală, care s-a clasat pe locul al cincilea, cu 6%din voturi.
CCR decide miercuri soarta noilor taxe pe locuințe și mașini. Măsurile din pachetul 2 de austeritate, în analiză finală (Adevărul) - Macron vine în România în 2026. Ce a vorbit cu Nicușor Dan la Paris despre industria de apărare, strategia lui Trump și războiul hibrid (SpotMedia) - Criza apei din Prahova: Peste 100.000 de oameni nu au încă apă de băut. Scenariul Apelor Române: după Revelion, urmează restricții (Europa Liberă)
9 decembrie 2025
Nicuşor Dan: Nu văd vreun motiv pentru care coaliţia să nu funcţioneze sau pentru care vreun ministru să trebuiască să plece # RFI
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marți, că nu vede vreun motiv pentru care coaliţia de guvernare să nu funcţioneze sau pentru care vreun ministru să trebuiască să plece, în condiţiile în care social-democraţii şi-au manifestat nemulţumirea faţă de ministrul Mediului, Diana Buzoianu, aceștia cerându-i demisia.
Cabinetul Bolojan, criticat de ONG-uri pentru „opacitate și agresivitate” în relația cu presa (Interviu) # RFI
Mai multe organizații critică, într-o scrisoare deschisă publicată marți, „opacitatea și agresivitatea" cabinetului Bolojan în relația cu presa. Scrisoarea inițiată de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) şi ActiveWatch vine în urma incidentului care a avut loc pe 26 noiembrie, pe holurile Parlamentului, când mai mulți jurnaliști au fost restricționați și chiar împinși de un ofițer de presă. Lipsa de transparență a Guvernului ntrasnmite semnalul că informarea cetățenilor nu contează, avertizează la RFI Cristina Lupu, directoarea CJI.
Judecătoria Sectorului 1 dispune începerea judecării pe fond a dosarului în care Călin Georgescu este acuzat de proagandă legionară # RFI
Un magistrat de la Judecătoria Sectorului 1 al Capitalei a dispus începerea judecării pe fond a dosarului în care fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu este acuzat de proagandă legionară şi de promovare, în public, a unor persoane vinovate de genocid şi de crime de război. Instanţa a respins ca neîntemeiate cererile şi excepţiile formulate de către avocaţii lui Georgescu, constatând legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală.
PSD atacă pentru a distrage atenția de la propria criză de personalitate sau de strategie (Analist) # RFI
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat după şedinţa Biroului Politic Naţional al PSD, că au hotărât să intre într-o analiză internă legată de participarea partidului la guvernare, după șase luni de la formarea actualei coaliții. El a precizat că la final, vor da un vot şi vor decide dacă rămân la putere sau trec în opoziție. Președintele PSD a mai anunțat și că partidul său nu votează moțiunea AUR.
Trupa rock E-an-na pregătește cea mai mare horă din istorie la Arenele Romane, pe 18 decembrie, la aniversarea de 10 ani de prezență pe scena muzicii din România. Un eveniment care și-a propus să aducă împreună poveștile primelor concerte prin piesele originale cu care au început, până la spectacolele care au întregit comunitatea de fani cu care trupa se poate lăuda astăzi. Vorbim despre E-an-na cu Ioana Popescu și Andrei Oltean, fondatorul trupei.
Sorin Grindeanu: Am hotărât să intrăm într-o perioadă de analiză internă legată de participarea noastră la guvernare # RFI
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat după şedinţa Biroului Politic Naţional al PSD, că au hotărât să intre într-o analiză internă legată de participarea partidului la guvernare. El a precizat că la final, vor da un vot şi vor decide în consecinţă. Despre termenul pentru luarea deciziei privind rămânerea a guvernare, Grindeanu a spus că acesta este când se va prezenta bugetul de stat pe 2026, la finalul lunii ianuarie.
Semnalul de alarmă a fost lansat de reprezentanții fundațiilor din Iași care susțin terapia acestor copii. Președinta Star of Hope Iași, Aurora Vatamaniuc, spune că în loc să primească facilități, acestea le sunt reduse și oferă și un exemplu: s-au schimbat criteriile de încadrare în grad de handicap.
Timișoara recuperează, pas cu pas, obiceiul de a merge la cinema, iar unul dintre „motoarele” acestei reveniri este Cinema Studio, care a împlinit un an de la redeschidere. A fost un an cu aproape 25.000 de spectatori, 16 festivaluri și o vară întreagă de proiecții pe acoperiș. Mai important însă, s-a format o comunitate în jurul acestui spațiu.
O eventuală ieșire de la guvernare a Partidului Social Democrat ar însemna că se pun bazele unei coabitări PSD-AUR. Iată ce spune la RFI liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, după victoria liberalului Ciprian Ciucu la alegerile pentru Primăria Capitalei.
Scriitor, jurnalist, dramaturg, membru de onoare al Academiei Române, Matei Vișniec a primit titlul de Doctor Honoris Causa al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC). În cadrul aceleiași ceremonii, Matei Vișniec a primit și titlul de Cetățean de Onoare al Iașiului.
De ce au pierdut PSD și Sorin Grindeanu, USR și Nicușor Dan atât de rușinos în Capitală (G4Media) - INTERACTIV Cât de mult au greșit sondajele, din nou, la alegerile din București. Ce a făcut Italia după o situație asemănătoare / Exemple din alte țări europene (HotNews)
Consumul transmite semnale de scădere. Este un moment important, pentru că în ultimii ani consumul a fost principalul motor de creștere al economiei românești. Dacă lucrurile se vor schimba și scăderea consumului se va confirma în următorul an, de exemplu, atunci economia ar trebui să își găsească alte resurse de creștere. Deocamdată, este prea devreme să spunem că structura economiei s-a schimbat și consumul și-a pierdut tracțiunea. Dar, este clar că avem o schimbare de comportament a consumatorilor. Mai întâi cifrele.
8 decembrie 2025
Cum au fost primite rezultatele la sediul AUR? Aflați din reportajul Andreei Orosz
Senatul respinge criticile președintelui Nicușor Dan la proiectul de lege privind combaterea extremismului # RFI
Senatul a adoptat, azi, proiectul de lege privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării şi a discursului instigator la ură în forma iniţială, respingând obiecţiile formulate de preşedintele Nicuşor Dan în cererea de reexaminare a actului normativ. În cererea transmisă Parlamentului în 4 decembrie, șeful statului a apreciat că actuala formă a actului normativ ar putea duce la "amplificarea tensiunilor", legea fiind insuficient de clară în definirea unor infracţiuni. Proiectul merge la vot în Camera Deputaților,decizională în acest caz.
Dragoș Pîslaru sesizează Parchetul European în privința achiziţiei microbuzelor școlare | Ministrul a așteptat să treacă alegerile (Expert) # RFI
Dragoş Pîslaru, Ministrul Investiţiilor şi Poiectelor Europene, anunţă că a decis să sesizeze Parchetul European pe subiectul achiziţiei microbuzelor electrice pentru elevi, ”ca urmare a constatării mai multor disfuncţionalităţi care ridică semne de întrebare cu privire la modul în care au fost utilizaţi banii europeni”. Pîslaru mai afirmă şi că rezultatele verificării realizate de Corpul de Control vor fi transmise către Departamentul pentru Lupta Antifraudă şi Consiliul Concurenţei. ”Au fost identificate situaţii în care acelaşi tip de microbuz electric a fost achiziţionat, în judeţe diferite, la valori semnificativ variabile - între un minimum de 99.000 euro şi maximum de 263.000 de euro per unitate, fără modificări tehnice care să justifice diferenţele”, explică Pîslaru.
Prahova: Furnizarea apei a fost reluată în toate cele 13 localităţi afectate de criza de la Paltinu|Apa poate fi folosită doar pentru igienizarea toaletelor # RFI
Autorităţile din judeţul Prahova anunţă că, luni, a fost reluată furnizarea apei în toate cele 13 oraşe şi comune care, timp de peste o săptămână, nu au avut această utilitate, din cauza problemelor de la barajul Paltinu. Populaţia din localităţile afectate este atenţionată să nu folosească apa decât pentru igienizarea toaletelor.
Nicuşor Dan îl felicită pe Ciprian Ciucu: Bucureştenii au ales un primar, trebuie să-i dăm acum mijloacele de a guverna oraşul # RFI
Preşedintele Nicuşor Dan îl felicită, luni, pe primarul ales al Capitalei, liberalul Ciprian Ciucu, el afirmând că bucureştenii au ales un primar şi ”trebuie să-i dăm acum mijloacele de a guverna oraşul”.
Ciprian Ciucu: Așteptările pentru primul an de mandat vor fi temperate| Cea mai mare provocare va fi întocmirea bugetului Capitalei # RFI
Primarul ales al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat luni că aşteptările sale pentru primul an vor fi mai degrabă temperate şi probabil cea mai mare provocare va fi întocmirea bugetului. El a menţionat că speră să aducă câteva îmbunătăţiri vizibile, cel puţin în zona centrală, dar proiectele semnificative vor dura.
Investigațiile imagistice pot fi realizate, din această lună, în sala de operație sau în Terapie Intensivă. Pacienții critici nu vor mai fi plimbați prin spital, ci tehnologia va fi adusă acolo unde este nevoie. Noul aparat RMN mobil oferă diagnostic rapid și precis în cazuri neurologice acute și postoperatorii și o integrare directă în fluxul operator.
Invitata emisiunii este doamna Lavinia Betea, doctor în psihologie socială, jurnalist, cercetător în domeniul istoriei recente a României, autoarea volumului ”Povești din Cartierul Primăverii”, Editura Corint, lansat la sfârșitul săptămânii trecute.
Politologul Cristian Pîrvulescu: Victoria lui Ciucu este victoria PNL și a lui Bolojan. Ieri s-a setat politica românească pentru următorii trei ani # RFI
Victoria lui Ciprian Ciucu la Primăria Municipiului București este o victorie clară a primului-ministru și a președintelui PNL Ilie Bolojan. O spune la RFI politologul Cristian Pîrvulescu. În opinia sa, Ciucu a fost beneficiarul votului util în Capitală. În interviul acordat RFI, Pîrvulescu comentează cifrele de prezență și atrage atenția că extrema dreaptă a devenit un jucător politic important (AUDIO):
USR trebuie să oprească prăbușirea partidului. Solicitarea vine chiar de la un membru cunoscut al formațiunii, deputatul Claudiu Năsui, care spune la RFI că eșecul lui Cătălin Drulă în alegerile pentru Primăria Capitalei poate fi pus pe seama unor greșeli comise de Uniunea Salvați România.
10 concluzii la cald. Ciucu l-a învins pe Nicușor Dan pentru Bolojan (Cotidianul) - Sper ca Ciprian Ciucu, noul primar general, să oprească transformarea centrului Bucureştiului într-o favelă, unde cerşetorii, oamenii străzii, aurolacii şi nu numai încep să fie ca la ei acasă (Ziarul Financiar)
Sediul PNL a fost duminică seară cel mai animat punct al campaniei bucureștene, cu holuri pline cu aproape o oră înainte de anunțarea exit-poll-urilor. Victoria anticipată a lui Ciprian Ciucu a declanșat aplauze într-o atmosferă în care liderii liberali au vorbit despre unitate, reforme și un mandat cu miză pentru centrul-dreapta. Un reportaj RFI.
Peisaj deprimant, duminică seară, la sediul PSD din Șoseaua Kiseleff. Candidatul partidului la Primăria Capitalei, Daniel Băluță, a făcut o declarație scurtă imediat după anunțarea exit-poll-urilor de după alegeri, după care s-a închis într-un birou împreună cu liderii formațiunii. Un reportaj RFI.
7 decembrie 2025
Autoritatea Electorală Permanentă publică pe site rezultatele oficiale ale alegerilor de la Primăria Capitalei, în timp real. Exit-pollurile îl dau câştigător pe Ciprian Ciucu, urmat de Daniel Băluţă şi Anca Alexandrescu.
Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei, a cerut „atenție maximă” în secțiile de votare la numărarea buletinelor. El a afirmat că rezultatul este „neconcludent” până la finalizarea procesului de numărare.
Ciprian Ciucu, declarații după anunțarea rezultatelor exit-poll la Primăria București: Acest vot mă responsabilizează # RFI
"Acest vot mă responsabilizează. Le mulțumesc bucureștenilor pentru încredere",a declarat duminică seară, Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, dat câștigător al cursei electorale, potrivit rezultatului exit-poll-ului publicat de CURS / Avangarde. El a susținut declarații de presă după închiderea urnelor.
Ciprian Ciucu este noul primar al Bucureștiului, conform exit-poll-ului CURS-Avangarde publicat la ora 21:00, valabil pentru ora 19:00. Acesta a obținut aproape 33% din voturile bucureștenilor, conform primelor date. .
