CCR a amânat decizia privind reforma pensiilor magistraţilor |Noul termen, stabilit în data de 28 decembrie, într-o zi de duminică
RFI, 10 decembrie 2025 16:30
Curtea Constituţională a amânat, miercuri, o decizie pe sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie privind legea care stabileşte condiţiile de pensionare pentru magistraţi, dar şi noul calcul al pensiei, noul termen de soluţionare fiind stabilit în data de 28 decembrie, care pică într-o zi de duminică.
Taxele și impozitele vor fi din ce în ce mai mari. Nu oricine își va mai permite un apartament ( Economist) # RFI
Curtea Constituțională a respins sesizarea AUR împotriva legii care majorează taxele locale. Pachetul fiscal merge acum la promulgare și va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2026.Taxele pe proprietate ar urma să crească cu peste 75% față de nivelul din 2025. Legea majorează taxele pe proprietate – imobile, mașini -, impozitul pe câștigurile la bursă și tarifele pentru coletele trimise din afara UE.
Asociațiile ACCEPT și ARK Oradea au depus o plângere la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, după ce Oradea PRIDE a fost interzis de Primăria Oradea timp de trei ani consecutiv. Potrivit unui comunicat, organizațiile acuză administrația locală de discriminare și susțin că autoritățile au încălcat mai multe articole din Convenția Europeană a Drepturilor Omului.
Competiția a adus împreună 24 de licee de stat și private din București, fiind un concurs organizat de Asociația PRAXIS EDU, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București și cu sprijinul Federației Române de Baschet. O discuție despre baschet și sportul cu care pornești încă din copilărie, invitat în emisiunea RFI360 astăzi, sportivul Octavian Șerbănescu.
Muzeele sătești sunt adeseori neașteptat de fermecătoare, fiindcă apar de cele mai multe ori dintr-o pasiune reală, profund asumată și concentrată asupra unor teme speciale, foarte bine nișate. Tocmai o astfel de pasiune a îndemnat echipa Asociației Culturale ISVOR să lanseze proiectul Muzeul Fluierelor Lumii – un nou spațiu cultural ce va fi dezvoltat în localitatea Săliștea, comuna Mălâia din județul Vâlcea. Vorbim despre Muzeul Fluierelor Lumii, astăzi, cu Oana Ivașcu.
Parlamentarii AUR au depus miercuri, în Senat, moţiunea simplă intitulată „Prahova sub asediu: peste 100.000 de români condamnaţi la sete şi boală sub privirea complice a ministrului Mediului, Diana Buzoianu”, privind ”situaţia gravă” din judeţele Prahova şi Dâmboviţa, unde ”peste 100.000 de cetăţeni au fost lăsaţi fără apă potabilă, apă caldă şi căldură”, ajungând să trăiască „ca în Evul Mediu”.
Curtea Constituţională a României a respins obiecţia de neconstituţionalitate a Legii care stabileşte măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice şi modifică şi completează acte normative, obiecţie formulată de senatori ai Grupului parlamentar al Alianţei pentru Unirea Românilor. Legea contestată de AUR vizează majorarea unor taxe şi impozite pe locuinţe, terenuri, maşini şi dividende, precum şi a unor tarife pentru colete, măriri pe care Guvernul speră să le aplice de la începutul anului viitor.
Casa Mühle, vila florarilor care au făcut faimos „orașul rozelor”, intră în patrimoniul Politehnicii Timișoara # RFI
Decizie surprinzătoare și importantă pentru Timișoara: Universitatea Politehnica a cumpărat Casa Mühle, una dintre cele mai valoroase clădiri istorice ale orașului. Povestea acestui imobil, de la gloria rozelor cultivate de familia Mühle până la decenii de degradare și procese, capătă acum o nouă direcție. Cu sprijinul comunității locale, Politehnica vrea să transforme casa într-un muzeu și un spațiu educațional.
Proiectul SENS este unul pe termen lung, vom fi mai departe în stradă, încercăm să construim a treia cale. Iată ce spune într-un interviu la RFI fosta candidată SENS la Primăria Capitalei, Ana Ciceală, care s-a clasat pe locul al cincilea, cu 6%din voturi.
CCR decide miercuri soarta noilor taxe pe locuințe și mașini. Măsurile din pachetul 2 de austeritate, în analiză finală (Adevărul) - Macron vine în România în 2026. Ce a vorbit cu Nicușor Dan la Paris despre industria de apărare, strategia lui Trump și războiul hibrid (SpotMedia) - Criza apei din Prahova: Peste 100.000 de oameni nu au încă apă de băut. Scenariul Apelor Române: după Revelion, urmează restricții (Europa Liberă)
Nicuşor Dan: Nu văd vreun motiv pentru care coaliţia să nu funcţioneze sau pentru care vreun ministru să trebuiască să plece # RFI
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marți, că nu vede vreun motiv pentru care coaliţia de guvernare să nu funcţioneze sau pentru care vreun ministru să trebuiască să plece, în condiţiile în care social-democraţii şi-au manifestat nemulţumirea faţă de ministrul Mediului, Diana Buzoianu, aceștia cerându-i demisia.
Cabinetul Bolojan, criticat de ONG-uri pentru „opacitate și agresivitate” în relația cu presa (Interviu) # RFI
Mai multe organizații critică, într-o scrisoare deschisă publicată marți, „opacitatea și agresivitatea" cabinetului Bolojan în relația cu presa. Scrisoarea inițiată de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) şi ActiveWatch vine în urma incidentului care a avut loc pe 26 noiembrie, pe holurile Parlamentului, când mai mulți jurnaliști au fost restricționați și chiar împinși de un ofițer de presă. Lipsa de transparență a Guvernului ntrasnmite semnalul că informarea cetățenilor nu contează, avertizează la RFI Cristina Lupu, directoarea CJI.
Judecătoria Sectorului 1 dispune începerea judecării pe fond a dosarului în care Călin Georgescu este acuzat de proagandă legionară # RFI
Un magistrat de la Judecătoria Sectorului 1 al Capitalei a dispus începerea judecării pe fond a dosarului în care fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu este acuzat de proagandă legionară şi de promovare, în public, a unor persoane vinovate de genocid şi de crime de război. Instanţa a respins ca neîntemeiate cererile şi excepţiile formulate de către avocaţii lui Georgescu, constatând legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală.
PSD atacă pentru a distrage atenția de la propria criză de personalitate sau de strategie (Analist) # RFI
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat după şedinţa Biroului Politic Naţional al PSD, că au hotărât să intre într-o analiză internă legată de participarea partidului la guvernare, după șase luni de la formarea actualei coaliții. El a precizat că la final, vor da un vot şi vor decide dacă rămân la putere sau trec în opoziție. Președintele PSD a mai anunțat și că partidul său nu votează moțiunea AUR.
Trupa rock E-an-na pregătește cea mai mare horă din istorie la Arenele Romane, pe 18 decembrie, la aniversarea de 10 ani de prezență pe scena muzicii din România. Un eveniment care și-a propus să aducă împreună poveștile primelor concerte prin piesele originale cu care au început, până la spectacolele care au întregit comunitatea de fani cu care trupa se poate lăuda astăzi. Vorbim despre E-an-na cu Ioana Popescu și Andrei Oltean, fondatorul trupei.
Sorin Grindeanu: Am hotărât să intrăm într-o perioadă de analiză internă legată de participarea noastră la guvernare # RFI
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat după şedinţa Biroului Politic Naţional al PSD, că au hotărât să intre într-o analiză internă legată de participarea partidului la guvernare. El a precizat că la final, vor da un vot şi vor decide în consecinţă. Despre termenul pentru luarea deciziei privind rămânerea a guvernare, Grindeanu a spus că acesta este când se va prezenta bugetul de stat pe 2026, la finalul lunii ianuarie.
Semnalul de alarmă a fost lansat de reprezentanții fundațiilor din Iași care susțin terapia acestor copii. Președinta Star of Hope Iași, Aurora Vatamaniuc, spune că în loc să primească facilități, acestea le sunt reduse și oferă și un exemplu: s-au schimbat criteriile de încadrare în grad de handicap.
Timișoara recuperează, pas cu pas, obiceiul de a merge la cinema, iar unul dintre „motoarele” acestei reveniri este Cinema Studio, care a împlinit un an de la redeschidere. A fost un an cu aproape 25.000 de spectatori, 16 festivaluri și o vară întreagă de proiecții pe acoperiș. Mai important însă, s-a format o comunitate în jurul acestui spațiu.
O eventuală ieșire de la guvernare a Partidului Social Democrat ar însemna că se pun bazele unei coabitări PSD-AUR. Iată ce spune la RFI liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, după victoria liberalului Ciprian Ciucu la alegerile pentru Primăria Capitalei.
Scriitor, jurnalist, dramaturg, membru de onoare al Academiei Române, Matei Vișniec a primit titlul de Doctor Honoris Causa al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC). În cadrul aceleiași ceremonii, Matei Vișniec a primit și titlul de Cetățean de Onoare al Iașiului.
De ce au pierdut PSD și Sorin Grindeanu, USR și Nicușor Dan atât de rușinos în Capitală (G4Media) - INTERACTIV Cât de mult au greșit sondajele, din nou, la alegerile din București. Ce a făcut Italia după o situație asemănătoare / Exemple din alte țări europene (HotNews)
Consumul transmite semnale de scădere. Este un moment important, pentru că în ultimii ani consumul a fost principalul motor de creștere al economiei românești. Dacă lucrurile se vor schimba și scăderea consumului se va confirma în următorul an, de exemplu, atunci economia ar trebui să își găsească alte resurse de creștere. Deocamdată, este prea devreme să spunem că structura economiei s-a schimbat și consumul și-a pierdut tracțiunea. Dar, este clar că avem o schimbare de comportament a consumatorilor. Mai întâi cifrele.
Cum au fost primite rezultatele la sediul AUR? Aflați din reportajul Andreei Orosz
Senatul respinge criticile președintelui Nicușor Dan la proiectul de lege privind combaterea extremismului # RFI
Senatul a adoptat, azi, proiectul de lege privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării şi a discursului instigator la ură în forma iniţială, respingând obiecţiile formulate de preşedintele Nicuşor Dan în cererea de reexaminare a actului normativ. În cererea transmisă Parlamentului în 4 decembrie, șeful statului a apreciat că actuala formă a actului normativ ar putea duce la "amplificarea tensiunilor", legea fiind insuficient de clară în definirea unor infracţiuni. Proiectul merge la vot în Camera Deputaților,decizională în acest caz.
Dragoș Pîslaru sesizează Parchetul European în privința achiziţiei microbuzelor școlare | Ministrul a așteptat să treacă alegerile (Expert) # RFI
Dragoş Pîslaru, Ministrul Investiţiilor şi Poiectelor Europene, anunţă că a decis să sesizeze Parchetul European pe subiectul achiziţiei microbuzelor electrice pentru elevi, ”ca urmare a constatării mai multor disfuncţionalităţi care ridică semne de întrebare cu privire la modul în care au fost utilizaţi banii europeni”. Pîslaru mai afirmă şi că rezultatele verificării realizate de Corpul de Control vor fi transmise către Departamentul pentru Lupta Antifraudă şi Consiliul Concurenţei. ”Au fost identificate situaţii în care acelaşi tip de microbuz electric a fost achiziţionat, în judeţe diferite, la valori semnificativ variabile - între un minimum de 99.000 euro şi maximum de 263.000 de euro per unitate, fără modificări tehnice care să justifice diferenţele”, explică Pîslaru.
Prahova: Furnizarea apei a fost reluată în toate cele 13 localităţi afectate de criza de la Paltinu|Apa poate fi folosită doar pentru igienizarea toaletelor # RFI
Autorităţile din judeţul Prahova anunţă că, luni, a fost reluată furnizarea apei în toate cele 13 oraşe şi comune care, timp de peste o săptămână, nu au avut această utilitate, din cauza problemelor de la barajul Paltinu. Populaţia din localităţile afectate este atenţionată să nu folosească apa decât pentru igienizarea toaletelor.
Nicuşor Dan îl felicită pe Ciprian Ciucu: Bucureştenii au ales un primar, trebuie să-i dăm acum mijloacele de a guverna oraşul # RFI
Preşedintele Nicuşor Dan îl felicită, luni, pe primarul ales al Capitalei, liberalul Ciprian Ciucu, el afirmând că bucureştenii au ales un primar şi ”trebuie să-i dăm acum mijloacele de a guverna oraşul”.
Ciprian Ciucu: Așteptările pentru primul an de mandat vor fi temperate| Cea mai mare provocare va fi întocmirea bugetului Capitalei # RFI
Primarul ales al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat luni că aşteptările sale pentru primul an vor fi mai degrabă temperate şi probabil cea mai mare provocare va fi întocmirea bugetului. El a menţionat că speră să aducă câteva îmbunătăţiri vizibile, cel puţin în zona centrală, dar proiectele semnificative vor dura.
Investigațiile imagistice pot fi realizate, din această lună, în sala de operație sau în Terapie Intensivă. Pacienții critici nu vor mai fi plimbați prin spital, ci tehnologia va fi adusă acolo unde este nevoie. Noul aparat RMN mobil oferă diagnostic rapid și precis în cazuri neurologice acute și postoperatorii și o integrare directă în fluxul operator.
Invitata emisiunii este doamna Lavinia Betea, doctor în psihologie socială, jurnalist, cercetător în domeniul istoriei recente a României, autoarea volumului ”Povești din Cartierul Primăverii”, Editura Corint, lansat la sfârșitul săptămânii trecute.
Politologul Cristian Pîrvulescu: Victoria lui Ciucu este victoria PNL și a lui Bolojan. Ieri s-a setat politica românească pentru următorii trei ani # RFI
Victoria lui Ciprian Ciucu la Primăria Municipiului București este o victorie clară a primului-ministru și a președintelui PNL Ilie Bolojan. O spune la RFI politologul Cristian Pîrvulescu. În opinia sa, Ciucu a fost beneficiarul votului util în Capitală. În interviul acordat RFI, Pîrvulescu comentează cifrele de prezență și atrage atenția că extrema dreaptă a devenit un jucător politic important (AUDIO):
USR trebuie să oprească prăbușirea partidului. Solicitarea vine chiar de la un membru cunoscut al formațiunii, deputatul Claudiu Năsui, care spune la RFI că eșecul lui Cătălin Drulă în alegerile pentru Primăria Capitalei poate fi pus pe seama unor greșeli comise de Uniunea Salvați România.
10 concluzii la cald. Ciucu l-a învins pe Nicușor Dan pentru Bolojan (Cotidianul) - Sper ca Ciprian Ciucu, noul primar general, să oprească transformarea centrului Bucureştiului într-o favelă, unde cerşetorii, oamenii străzii, aurolacii şi nu numai încep să fie ca la ei acasă (Ziarul Financiar)
Sediul PNL a fost duminică seară cel mai animat punct al campaniei bucureștene, cu holuri pline cu aproape o oră înainte de anunțarea exit-poll-urilor. Victoria anticipată a lui Ciprian Ciucu a declanșat aplauze într-o atmosferă în care liderii liberali au vorbit despre unitate, reforme și un mandat cu miză pentru centrul-dreapta. Un reportaj RFI.
Peisaj deprimant, duminică seară, la sediul PSD din Șoseaua Kiseleff. Candidatul partidului la Primăria Capitalei, Daniel Băluță, a făcut o declarație scurtă imediat după anunțarea exit-poll-urilor de după alegeri, după care s-a închis într-un birou împreună cu liderii formațiunii. Un reportaj RFI.
Autoritatea Electorală Permanentă publică pe site rezultatele oficiale ale alegerilor de la Primăria Capitalei, în timp real. Exit-pollurile îl dau câştigător pe Ciprian Ciucu, urmat de Daniel Băluţă şi Anca Alexandrescu.
Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei, a cerut „atenție maximă” în secțiile de votare la numărarea buletinelor. El a afirmat că rezultatul este „neconcludent” până la finalizarea procesului de numărare.
Ciprian Ciucu, declarații după anunțarea rezultatelor exit-poll la Primăria București: Acest vot mă responsabilizează # RFI
"Acest vot mă responsabilizează. Le mulțumesc bucureștenilor pentru încredere",a declarat duminică seară, Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, dat câștigător al cursei electorale, potrivit rezultatului exit-poll-ului publicat de CURS / Avangarde. El a susținut declarații de presă după închiderea urnelor.
Ciprian Ciucu este noul primar al Bucureștiului, conform exit-poll-ului CURS-Avangarde publicat la ora 21:00, valabil pentru ora 19:00. Acesta a obținut aproape 33% din voturile bucureștenilor, conform primelor date. .
Aproape 1,8 milioane de bucureșteni sunt așteptați duminică la vot pentru alegerea primarului Capitalei, scrutin în care figurează 15 candidați. Doi dintre aceștia s-au retras din competiție, însă numele lor rămân tipărite pe buletinele de vot, conform procedurilor legale.
Nicușor Dan, vizită oficială în Franța. Întrevederi cu președintele Emmanuel Macron și primarul Parisului # RFI
Preşedintele Nicuşor Dan va face, luni şi marţi, o vizită oficială în Franţa, având programate întrevederi cu preşedintele Emmanuel Macron şi cu primarul Parisului, Anne Hidalgo. De asemenea, şeful statului se va întâlni şi cu reprezentanţi ai comunităţii româneşti şi ai companiilor franceze.
Președintele Nicușor Dan a votat, duminică, la Școala gimnazială „Luceafărul” din București în cadrul alegerilor locale parțiale. El a venit la secţia de votare împreună cu partenera sa, Mirabela Grădinaru.
Aproape 1,8 milioane de bucureşteni sunt aşteptaţi duminică la urne pentru a-şi alege primarul dintre cei 15 competitori rămaşi în cursa electorală. Doi dintre ei şi-au anunţat retragerea, numele lor rămânând însă pe buletinele de vot. Alegeri pentru posturile de primar au loc şi în alte 12 localităţi din 10 judeţe, în timp ce la Buzău, 8 competitori îşi dispută şefia Consiliului Judeţean. Votul a început la ora 7:00.
Structura în formă de arc a centralei de la Cernobîl, avariată de o dronă (Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică) # RFI
Structura în formă de arc care protejează reactorul avariat al centralei nucleare de la Cernobîl, din Ucraina, nu mai poate îndeplini funcţia sa de protecţie din cauza daunelor provocate de o dronă, a anunţat Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA), citată de Reuters.
Campania electorală pentru alegerile locale parţiale, încheiată. AEP face apel la candidați să nu continue propaganda electorală # RFI
Capania electorală pentru alegerile locale parţiale de duminică s-a încheiat în această dimineață, la ora 07:00. Votarea în cele 1.771 de secţii de votare organizate pentru acest scrutin începe duminică, la ora 07:00, şi se încheie la ora 21:00.
Expert Forum, despre campania pentru PMB pe TikTok: Din cauza dependenței de a monetiza conținut, aplicația permite anomalii # RFI
Construirea unor reţele inautentice, care folosesc un mix de persoane reale care se comportă coordonat, plătit sau nu, şi conturi anonime mult mai populare în promovarea candidaţilor decât conturile oficiale. Asta au observat în campania electorală desfașurată pe TikTok specialiștii Expert Forum după cum reiese dintr-un raport prezentat vineri.
Ilie Bolojan, despre criza apei din Prahova: Din această seară, alimentarea cu apă va fi asigurată. Nu există garanții că e potabilă # RFI
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că a mandatat reprezentanții ministerelor și autorităților să reia livrarea apei curente chiar din această seară în localitățile rămase fără aceasta utilitate din Prahova. Bolojan avertizează însă că apa încă nu este potabilă, fiind necesare aproximativ încă 72 de ore pentru livrarea apei care să fie sigură pentru băut, Potrivit Agerpres.
Între 5 și 7 decembrie, în peste 1.000 de magazine din toată țara, românii sunt invitați să doneze alimente neperisabile pentru persoanele vulnerabile. Este o mobilizare impresionantă, organizată de Federația Băncilor pentru Alimente, alături de mii de voluntari.
Purtătorul de cuvânt al ÎCCJ, după decizia de sesizare a CCR cu privire la legea de pensionare a magistraţilor: Încalcă brutal independenţa justiţiei # RFI
Purtătorul de cuvânt al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ), Victor Alistar, a afirmat, vineri, că legea privind pensionarea magistraţilor discriminează magistraţii faţă de alte categorii de beneficiari de pensii de serviciu, încalcă brutal independenţa justiţiei, elimină de facto pensia de serviciu pentru magistraţi şi încalcă standardele internaţionale statuate prin jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.
Elena-Alexandra Miron, președintă și Co-fondatore Platforma Tinerilor pentru Sustenabilitate este invitata emisiunii. Platforma Tinerilor pentru Sustenabilitate, este o organizație care reușește să mobilizeze mii de tineri și să transforme preocupările lor într-o voce coerentă pentru decidenții din România.
