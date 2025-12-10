Zodia care riscă să își piardă viața în următoarele 5 zile, potrivit celebrei Cristina Demetrescu: Pericol de deces!
Gândul, 10 decembrie 2025 15:50
Săptămâna aceasta nu vine cu vești prea bune pentru zodia Taur. Nu se anunță o perioadă prea bună pentru acești nativi. Zodia Taur în pericol, anunțul Cristinei Demetrescu „Pentru Tauri, perioada promite distracție, confort și plăceri culinare. Totuși, soarele în Săgetător nu este cel mai blând aliat al lor, motiv pentru care ar fi bine […]
• • •
Polonia vrea să facă curățenie în hangar. Varșovia să transfere avioanele MiG-29 Ucrainei în schimbul tehnologiei pentru drone și rachete # Gândul
Polonia poartă în prezent discuții cu Ucraina pentru a transfera avioane MiG-29 din flota sa către Kiev, iar în schimb, polonezii speră să primească acces la tehnologii pentru drone și rachete de la Kiev. Într-un comunicat emis marți seara, Statul Major al Forțelor Armate Poloneze a anunțat că „negocierile sunt în curs de desfășurare cu […]
Victor Ponta, după documentarul Recorder: Se pregătește revenirea lui Kovesi/E o bătălie pentru putere # Gândul
Fostul premier Victor Ponta, invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, a comentat miza dezvăluirilor din documentarul Recorder despre starea justiției. În opinia fostului premier, e vorba de o reglare de conturi în interiorul sistemului juridic, în contextul în care nu mai există influența fostului Procuror general Laura Kovesi. Victor Ponta a analizat dezvăluirile […]
Zodia care riscă să își piardă viața în următoarele 5 zile, potrivit celebrei Cristina Demetrescu: Pericol de deces! # Gândul
Test de perspicacitate | Acești doi pinguini par identici, dar nu sunt. Găsiți toate cele 3 diferențe # Gândul
Test de perspicacitate. Crezi că ai ochi de vultur? Încearcă să observi toate cele trei diferențe în imaginile cu pinguinul care stă pe gheață, în 15 secunde. Testează-ți acum abilitățile de observare! Puzzle-urile „Găsește diferențele” îți testează abilitățile de observare și memorie. Așadar, dacă ești o persoană care iubește puzzle-urile vizuale rapide, atunci un puzzle […]
Alina Chivulescu ține cont de toate superstițiile de Revelion. ”Eu, dacă aud că orice e de făcut, eu fac” # Gândul
Alina Chivulescu, în vârstă de 51 de ani, a mărturisit că ține cont de toate superstițiile de Revelion. ”Eu, dacă aud că orice e de făcut, eu fac”, a afirmat actrița. Actrița Alina Chivulescu a dezvăluit, pentru spynews.ro, că, de Anul Nou, respectă toate tradițiile și ține cont de toate superstițiile legate de Revelion. Cu […]
„Nu fiecare persoană de succes trebuie să aibă un doctorat”. Șeful celei mai valoroase companii din lume spune că oamenii trebuie să găsească din nou succesul în joburile tradiționale din fabrici # Gândul
Jensen Huang, CEO-ul gigantului de cipuri pentru inteligență artificială Nvidia, a declarat că oamenii ar trebui să se întoarcă la munca în fabrici, pentru prosperitatea lor și a țării, relatează Fortune. Declarațiile sale controversate vin în contextul în care între China și Statele Unite este o cursă continuă în domeniul inteligenței artificiale. CEO-ul Nvidia Jensen […]
Țeapă de proporții. Doi tineri au achitat 80.000 de euro avans pentru un apartament din Cluj, dar au rămas și fără casă și fără bani # Gândul
Un cuplu din Cluj trăiește un adevărat coșmar de mai bine de două luni. Cei doi au achitat un avans pentru un apartament de 70 de metri pătrați, aflat în apropiere de centrul orașului, au semnat și un antecontract la notar, au făcut credite, împrumuturi de la apropiați, iar în cele din urmă au rămas […]
Și-au cumpărat o casă veche de peste un veac, dar au ajuns să trăiască un coșmar: „Departe de visul pe care ni l-am imaginat” # Gândul
Romantismul caselor vechi atrage prin nostalgia vremurilor de demult, însă realitatea întreținerii lor poate ajunge să fie un coșmar. Un cuplu a povestit cum visul de a locui într-o clădire istorică s-a transformat, în timp, într-o luptă constantă cu problemele ascunse ale unei locuințe de epocă. Când și-au cumpărat prima casă împreună, în urmă cu […]
Bucătăria italiană intră pe lista UNESCO. Este prima țară care și-a văzut întregul sistem gastronomic în Patrimoniul Cultural Imaterial # Gândul
Ziua de 10 decembrie 2025 va intra în istoria Italiei. Astăzi, bucătăria italiană a fost adăugată, oficial, pe lista Patrimoniului Cultural Imaterial al UNESCO, scrie La Stampa. După un proces îndelungat care a început în 2023, Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură a confirmat includerea întregului sistem gastronomic al Italiei în Lista Patrimoniului […]
Cum îți repari telefonul scăpat în apă. Ce trucuri și pași să urmezi pentru a-ți salva dispozitivul de la deteriorarea ireparabilă # Gândul
Ți-ai scăpat telefonul în apă și vrei să îl salvezi de la deteriorarea ireparabilă? Ar fi indicat să acționezi cât mai rapid și să îl scoți din apă. Deși în prezent există modele de smartphone-uri rezistente la diverși factori, inclusiv lichide, ar fi indicat să ai o atenție sporită asupra componentelor. Iată trucuri și pași […]
Nu critica situația până nu găsești o soluție mai bună. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de joi, 11 decembrie 2025. Berbec Oamenii pot fi agresivi astăzi, dar după o evaluare atentă vei descoperi că nu au intenții răuvoitoare. Cel mai probabil, ei nu sunt pe deplin informați. Acționează pe baza unor informații eronate. […]
Kim Jong-Un anunță „o nouă eră”: înăsprirea regimului. De ce a ajuns Donald Trump invidios pe liderul nord-coreean # Gândul
O nouă eră politică se anunță în Coreea de Nord, ca urmare a „ședinței plenare” a celui de-al Optulea Comitet Central al Partidului Muncitorilor, din data de 9 Decembrie. Cu această ocazie, liderul nord-coreean Kim Jong-Un și-a exprimat convingerile radicale cu privire la înăsprirea regimului de la Phenian. În paralel cu această ședință politică, Phenianul […]
Călin Georgescu îl omagiază pe generalul Radu Theodoru: „S-a mutat la Cer o stea a demnității românești” # Gândul
Călin Georgescu îl omagiază pe generalul Radu Theodoru. Acesta a transmis un amplu mesaj pe Facebook, în care spune că „un popor care își uită eroii este un popor condamnat la pierzanie”. „Generalul Radu Theodoru a trecut la cele veșnice, în Patria Cerească. S-a mutat la Cer o stea a demnității românești, iar Cerul s-a […]
ÎCCJ anulează condamnarea de 6 ani de închisoare a fostului șef CNAS. De ce era acuzat Lucian Duță # Gândul
Înalta Curte de Casație și Justiție a admis o cale extraordinară de atac formulată de fostul președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Lucian Duță, și a decis anularea condamnării definitive de 6 ani de închisoare. Hotărârea vine la aproape trei ani după ce Duță fusese condamnat definitiv, în iulie 2022, într-un dosar instrumentat […]
Bolojan a făcut anunțul despre exploatarea gazelor din Marea Neagră: „România va obține o parte echitabilă din exploatarea resurselor sale” # Gândul
Printr-o postare pe Facebook, premierul Ilie Bolojan a anunțat, printre altele, că România va prelungi durata de explorare a perimetrului din Marea Neagră cu doi ani, până în decembrie 2027, și cu 15 ani durata licențelor de exploatare a perimetrelor preluate la privatizare. Premierul României a anunțat că, printr-o hotărâre de guvern și un acord […]
Daniela Gyofi, în vârstă de 57 de ani, a dezvăluit ce greutate are. ”Mi-am dorit foarte tare să ajung la kilogramele acestea” , a mărturisit artista. Daniela Gyorfi are o siluetă de invidiat. Artista a dezvăluit, pentru click.ro, câte kilograme are în prezent. Vedeta a dezvăluit și că, mai nou, poartă și un body modelator […]
Locul de pe glob în care tot mai mulți pensionari francezi aleg să se mute. „Cu 1.000 de euro pe lună, poți trăi ca regii” # Gândul
Tot mai mulți pensionari francezi aleg să se mute într-o anumită țară de pe glob, cu scopul de a avea un trai cât mai confortabil cu putință. În ultimul deceniu, numărul persoanelor care s-au mutat aici s-a triplat. Destinația este populară și printre turiști, găsind aici un adevărat mix cultural. Cu gândul la ideea de […]
Imagini din paradisul în care trăiește Mircea Dinescu. Poetul și-a făcut „parc de lebede” la Cetate Port: „Este o minune, mă înclin” # Gândul
Poetul Mircea Dinescu a postat pe pagina sa de facebook un video în care anunță audiența că Portul Cetate a devenit patria lebedelor și a poeților. Imaginile publicate de Mircea Dinescu sunt splendite și arătă fără niciun montaj minunile naturii, de care poetul îi sfătuiește pe oameni că ar fi bine să se mai și […]
Ce TAXE noi vor plăti românii de la 1 ianuarie 2026. CCR a aprobat pachetul 2 de măsuri fiscale al Guvernului Bolojan # Gândul
Curtea Constituțională a României a respins, miercuri, sesizarea AUR la legea privind pachetul doi de măsuri fiscal-bugetare. Acesta prevede majorarea impozitelor la 80% pentru locuințe, câștiguri la bursă, precum și introucerea principiului „poluatorul plătește” la impozitele pe autoturisme. Parlamentul a adoptat pe 18 noiembrie proiectul de lege care pevede majorarea mai multor impozite și creșterea […]
Un altfel de Grinch. Un bărbat din Franța a fost reținut după ce, timp de două săptămâni, a smuls și a aruncat la gunoi globurile roșii din brazii de Crăciun # Gândul
Un tânăr a fost reținut vineri, 5 decembrie, de poliția municipală din Mulhouse, departamentul Haut-Rhin, Franța, după ce, timp de două săptămâni, a smuls zilnic și a auncat la gunoi globurile roșii de Crăciun din brazii care împodobesc orașul, relatează France Info. Bărbatul în vârstă de 37 de ani era deja cunoscut autorităților, din cauza […]
Ștefan Popescu: România nu are un dialog la cel mai înalt nivel cu Washingtonul. Asta spune ceva despre noi # Gândul
Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, analistul politic Ștefan Popescu a comentat pe marginea anunțatei vizite a lui Nicușor Dan la Casa Albă. După mult comentata vizită oficială a președintelui în Franța și discuțiile bilaterale cu Emmanuel Macron, întâlnirea cu președintele SUA a revenit în actualitate, însă Ștefan Popescu anticipează că soarta acesteia […]
Tragedie într-un spital din Gorj. Chirurgul Ovidiu Bogdan Cîrstina a decedat, în incinta Spitalului Orășenesc Rovinari. Medicul era în timpul unei consultații într-un salon, la o pacientă, când a căzut pur și simplu din picioare. Acesta avea probleme cardiace. A fost resuscitat timp de o oră de colegii săi după acest stop cardiac, însă manevrele nu […]
Cele trei zodii care intră în cea mai norocoasă perioadă din ultimii 15 ani, din 12 decembrie. Începe o schimbare uriașă # Gândul
Începe o schimbare uriașă. Din 12 decembrie, trei zodii intră în cea mai norocoasă perioadă din ultimii 15 ani. Planetele activează un ciclu rar, iar trei semne zodiacale intră în cea mai norocoasă perioadă din ultimii 15 ani. Ziua de 12 decembrie marchează deci începutul unui tranzit care dinamizează zona financiară, relațională și profesională. Astrologii […]
„Mărul discordiei” dintre Ucraina și Rusia stă într-un teritoriu de doar 4000 km². NYT arată unde este bucata de pământ care blochează pacea lui Trump # Gândul
Principala piedică în soluționarea păcii în Ucraina este o bucată de pământ de 4 kilometri pătrați, arată The New York Times. Kremlinul afirmă că orice acord de pace trebuie să cedeze Rusiei întreaga regiune Donbas de est, inclusiv teritoriul pe care Ucraina îl controlează în prezent. În septembrie 2022, separatiștii și autoritățile de ocupație ruse […]
Capitală europeană cu taxiuri zburătoare. Unde ar putea fi introdus acest tip de transport până în 2028 # Gândul
Conceptul de taxiuri zburătoare ar părea să prindă rădăcini într-o capitală europeană, până în anul 2028. Prin intermediul acestui tip de transport se dorește reducerea considerabilă a timpului de deplasare către aeroport. O astfel de aeronavă ar putea să transporte până la 6 pasageri. Deși pare un concept care poate ridica semne de întrebare, Londra […]
Statele Unite vor verifica ce scriu turiștii străini pe rețelele de socializare înainte de a-i lăsa să intre în țară. Ce date li se vor cere # Gândul
Călătorii care vizitează Statele Unite din țări precum Marea Britanie, Franța, Germania și Coreea de Sud ar putea fi nevoiți să se supună, în curând, unei verificări a istoricului lor de pe rețelele de socializare, din ultimii cinci ani, potrivit unei propuneri depuse, marți, de Serviciul Vamal și Protecția Frontierelor al Statelor Unite (CBP). Măsura […]
Momente inedite din vizita lui Nicușor Dan în Franța. „Gardianul” președintelui filmează, din umbră, prin fabrica de radare a francezilor # Gândul
Dacă în timpul vizitei la fabrica Thales din Franța, Nicușor Dan a părut elevul premiant adus la olimpiada internațională de Apărare Antiaeriană, șeful SPP, Lucian Pahonțu, a jucat rolul exact opus: singurul din clasă care nu are nicio treabă cu lecția. În timp ce directorul Thales explica sistemele radar, Pahonțu își plimba privirea prin încăpere, […]
Sistemul de Intrare/Ieşire funcţionează de azi cu preluarea datelor biometrice în punctele de frontieră din România pentru cetăţenii non-UE # Gândul
Începând de azi, 10 noiembrie, sistemul de Intrare/Ieşire (EES) funcţionează cu preluarea datelor biometrice – imagine facială şi patru amprente digitale – în toate punctele de trecere a frontierei din România în care a fost deja implementat. EES se aplică numai cetăţenilor acelor state ce nu fac parte din UE şi care efectuează şederi de […]
Statele Unite vor verifica ce scriu turiștii străini pe rețelele de socializare înainte de a-i lăsa să intre în țară # Gândul
Profesorii „strigă” catalogul în fața Guvernului României și cer demisia lui Daniel David: „Afirmațiile ministrului sunt un atac la democrație” # Gândul
Protest al sindicatelor din Educație în fața Guvernului României. Decizia vine în contextul escaladării conflictului cu ministrul Educației, Daniel David, și al tensiunilor acumulate în școli după măsurile fiscal-bugetare adoptate în toamnă. Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” (FSE) au publicat luni afișele oficiale ale mobilizării, însoțite de mesaje […]
Crina Abrudan, în vârstă de 47 de ani, este foarte încântată de ceea ce face. Blonda a dezvăluit că are parte de susținerea partenerului său de viață. Crina Abrudan este una dintre cele mai sexy apariții din showbiz-ul românesc. Fosta prezentatoare TV este posesoarea unui trup cu forme perfecte care atrag imediat atenția. În […]
Calendarul zilelor libere în ianuarie 2026. Anul începe cu o minivacanță de 4 zile pentru români # Gândul
Calendarul zilelor libere în ianuarie 2026. Cetățenii români vor începe noul an cu o minivacanță de patru zile. Vezi mai jos, în articol, cum arată calendarul pentru prima lună din noul an: zile legale și zile de sărbătoare (cruce roșie). Începutul anului 2026 aduce o minivacanță pentru cetățenii din România. Zilele de 1 și 2 […]
Lovitură ANI în dosarul devalizării Băilor Herculane. Fostul primar a împiedicat Primăria să cumpere un imobil, cumpărat ulterior de părinții săi # Gândul
Inspectorii Agenției Naționale de Integritate (ANI) au constatat abateri de la regimul juridic al incompatibilităților, conflictelor de interese și indicii privind posibile fapte penale în cazul a 14 persoane – aleși locali, funcționari publici și polițiști. Printre acestea se numără și Cristian Miclău, primar al orașului Băile Herculane (județul Caraș – Severin), acuzat că a […]
A venit cu 45 de minute mai devreme la serviciu, în fiecare zi, și a fost concediată. Instanța i-a dat dreptate angajatorului # Gândul
O tânără de 22 de ani, care a fost un pic prea conștiincioasă la locul de muncă, ajungâd la birou chiar și cu 45 de minute mai devreme, a fost concediată. Tânăra a dat apoi firma în judecată, dar o instanță de judecată din Alicante, Spania, i-a dat câștig de cauză tot angajatorului. Tânăra de […]
Duș rece de la Comisia Europeană pentru Guvernul Bolojan: 2026 va fi un an complicat pentru România. Deficitul bugetar va rămâne peste 6% din PIB # Gândul
Comisia Europeană spulberă optimismul Guvernului Bolojan de a reduce datoriile statului și estimează că deficitul bugetar al României va rămâne peste 6% din PIB în 2026, dublu față de plafonul de 3% al Uniunii Europene. Finanțele publice ale țărilor din Europa de Est vor continua să se deterioreze anul viitor, în ciuda unei accelerări moderate […]
Nicolas Sarkozy, Jurnalul deținutului 320535. Cum și-a petrecut fostul președinte al Franței cele 20 de zile de închisoare. Cuvinte dure la adresa lui Macron # Gândul
Presa din Franța a publicat mai multe fragmente din noua carte a lui Nicolas Sarkozy, care va ajunge pe rafturile librăriilor, miercuri. Volumul intitulat „Jurnalul unui prizonier” a fost scris de fostul președinte în timpul celor 20 de zile pe care le-a petrecut la închisoarea La Sante din Paris, în lunile octombrie și noiembrie. Politicianul […]
CCR a aprobat creșterea taxelor din 2026. Judecătorii urmează să se pronunțe și pe legea pensiilor magistraților # Gândul
UPDATE 2: CCR a aprobat creșterea taxelor din 2026. Judecătorii urmează să se pronunțe și pe legea pensiilor magistraților Curtea Constituțională a României a respins, miercuri, sesizarea AUR la legea privind pachetul doi de măsuri fiscal-bugetare. Acesta prevede majorări ale taxelor locale, inclusiv creșteri de până la 80% pentru locuințe, precum și introducerea principiului „poluatorul […]
Târgoviște: Bărbat prins în flagrant în incinta unui liceu, unde intrase pentru a vinde canabis elevilor # Gândul
Fenomenul vânzării de droguri în rândul elevilor este greu de oprit. Clienții sunt racolați chiar din rândul elevilor și chiar în incinta școlilor. La Târgoviște, un bărbat a fost prins în flagrant în incinta unui liceu unde intrase pentru a vinde canabis elevilor. Agenții de pază ai liceului au dat alarma Polițiștii Serviciului de Combatere […]
Nicușor Dan își ia notițe de la francezi cum să doboare dronele. Ce a învățat președintele de la producătorul mondial de unde România cumpără radare # Gândul
Vizita președintelui Nicușor Dan la fabrica Thales s-a transformat într-o demonstrație video despre cum arată un șef de stat extrem de silitor. În toate cadrele, Nicușor Dan apare cu un carnețel în mână, notează frenetic și urmărește cu precizie fiecare mișcare a reprezentanților francezi, de parcă ar susține examenul final la olimpiada internațională de Apărare […]
Nu există nicio îndoială că iarna este momentul pentru a experimenta cu stratificarea hainelor. Deși primăvara are reputația de a fi capricioasă, iarna te poate surprinde și cu schimbări bruște de temperatură și schimbări neașteptate. Cum poți supraviețui acestui sezon dificil, creând în același timp ținute la modă și practice? Nu uita să consulți sugestiile […]
Descoperire macabră în Oradea. Cadavrul unei persoane a fost găsit într-o mașină carbonizată # Gândul
Descoperire șocantă în Oradeea. Marți, cadavrul unui bărbat în vârstă de 40 de ani a fost găsit într-o mașină carbonizată, părăsită pe câmp, la ieșirea spre Sântandrei, lângă calea ferată. Purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, Cristian Ardelean, a declarat miercuri că victima a fost descoperită de un curier care se […]
Secretele planului SUA pentru Ucraina, dezvăluite de Washington Post: zonă demilitarizată în Ucraina și control pe Centrala Nucleară de la Zaporojia # Gândul
În ciuda „tacticilor dure de negociere” ale președintelui american Donald Trump, un acord de pace pentru rezolvarea conflictului din Ucraina „pare să se apropie”, potrivit editorialistului David Ignatius de la Washington Post (WP). Acesta citează oficiali americani, ucraineni și europeni. Acordul include, printre altele, aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană (UE) și transferul Centralei Nucleare de […]
(P) Succesiunile în 2026: cum tehnologia simplifică procedurile pentru familii și elimină birocrația inutilă # Gândul
Pierderea unei persoane apropiate este un moment dificil, adesea agravat de perspectiva unui labirint birocratic. Imaginea tradițională a succesiunii – cozi la ghișee, dosare cu șină și luni de incertitudine – începe însă să se schimbe. În 2026, tehnologia nu înlocuiește factorul uman, ci îi oferă unui avocat succesiune Bucuresti instrumentele necesare pentru a prelua […]
România ar putea exporta ouă în Israel. O delegație sanitară israeliană a vizitat țara noastră # Gândul
Miercuri, ANSVSA a anunțat că România ar urma să înceapă să exporte ouă în Israel. Cu o zi mai înainte, oficialii au primit vizita unei delegații a omologilor din Israel, care s-a deplasat și în județul Alba, pentru a verifica condițiile sanitar-veterinare. „Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a primit, zilele trecute, […]
Bolojan discută cu patronatele și sindicatele salariul minim pe 2026. Premierul vrea înghețarea lui:„Pentru salariul minim nu avem spații de creștere” # Gândul
Înghețarea salariului minim este discutată miercuri la Consiliul Tripartit, la care participă reprezentanți ai Guvernului, patronatelor și sindicatelor. PSD vrea majorarea salariului minim, în valoare de 4.050 de lei brut și 2.574 de lei net. Așa cum a anunțat liderul PSD, Sorin Grindeanu, și-ar dori ca înghețarea să se mențină doar până la sfârșitul acestui […]
Nicoleta Luciu, în vârstă de 45 de ani, a vorbit despre familia ei, mărturisind că și-ar fi dorit să aibă mai mulți copii. Nicoleta Luciu locuiește la Miercurea Ciuc împreună cu soțul ei, Zsolt Csergo, și cei patru copii ai lor. Nicoleta Luciu a apărut rar la TV în ultimii ani, dar recent și-a […]
Orașele în care se află cele mai scumpe și cele mai ieftine târguri de Crăciun din România, în decembrie 2025 # Gândul
Iată un top al orașelor în care se află cele mai scumpe și cele mai ieftine târguri de Crăciun din România, în decembrie 2025. Multe dintre centrele urbane românești au îmbrăcat haine de sărbătoare – brazii „tronează” în zonele centrale, decorațiunile luminează, iar localnicii și turiștii se pot bucura de spiritul sărbătorilor de iarnă. Totuși, […]
Cei mai căutați angajați din România fără studii superioare. Salariile medii pe principalele domenii # Gândul
Finalul de an aduce oportunități pentru candidații care nu au studii superioare, indică un sondaj realizat de o platformă de recrutare. Astfel că, angajatorii caută, cu precădere, șoferi, lucrători în depozit, casieri, mecanici, personal pentru curățenie și operatori de producție. Conform datelor centralizate, pentru candidații fără studii superipare, 5.500 de joburi sunt disponibile pe iajob.ro, […]
Cantitatea de gaze exportată în dimineața de miercuri, 10 decembrie, se apropie de capacitatea maximă a conductei către Republica Moldova (Iași-Ungheni), care este de 6 milioane mc/zi. La ora 11:00, cifra pe conducta (Iași-Ungheni) era de 5,8 mil. mc/zi, dar acesta ar fi atins chiar valoarea maximă de 6 milioane, potrivit Economedia. Situația națională a […]
Z-10ME, principalul elicopter de atac al Chinei, „împerecheat” cu racheta de precizie CM-502KG. „Opțiuni de angajare cu rază mai lungă de acțiune, concurează cu soluțiile occidentale și rusești” # Gândul
Noi imagini de pe rețelele de socializare chineze, din data de 8 decembrie, arată elicoptere de atac Z-10ME care zboară înarmate cu ceea ce par a fi rachete de precizie CM-502KG. Această asociere sugerează o schimbare în cadrul Forțelor Terestre ale Chinei către opțiuni de angajare cu rază mai lungă de acțiune, ceea ce ar […]
