Există Moș Crăciun și pentru Vasile. Un antreprenor român scăpătat din Italia a primit un cadou „miraculos” de Sărbători
Gândul, 11 decembrie 2025 14:50
Vasile a aplecat în Italia pentru o viață mai bună și așa a și fost o vreme, dar într-o zi totul s-a schimbat, după ce firma sa a dat faliment. A ajuns să aibă în cont doar 7 euro cu care trebuia să își întrețină familia, o soție și o fiică. Dar iată când nu […]
• • •
Acum 5 minute
15:10
Ridică-te și treci la acțiune. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de vineri, 12 decembrie 2025. Berbec Circumstanțele zilei pot duce la unele situații dificile pentru tine. Ai putea fi prins între ciocan și nicovală. Instinctul de a face război sau pace cu orice problemă te face neliniștit. Pe de o parte, ai putea […]
15:10
Horoscop 15-21 decembrie 2025. Singurele 4 zodii care dau o lovitură financiară, după intrarea lui Marte în Capricorn # Gândul
Horoscop 15-21 decembrie 2025. Patru zodii vor avea parte de noroc financiar, săptămâna viitoare. Veștile pozitive vin în „valuri” pentru acești nativi, iar finalul anului 2025 aduce stabilitate materială. Vezi mai jos, în articol, cine sunt nativii norocoși care vor învârti banii pe degete. Univerul le așterne în fața pașilor un drum al ascensiunii. Mult […]
15:10
Statele Unite lansează viza pentru bogați. Cât trebuie să plătească străinii pentru Gold Card-ul lui Trump și ce beneficii primesc # Gândul
Administrația președintelui american Donald Trump a lansat, miercuri, schema Trump Gold Card, care le va permite străinilor să locuiască în Statele Unite dacă plătesc un milion de dolari, relatează CNN. Cardul de culoare aurie prezintă o imagine a președintelui lângă Statuia Libertății. „Este foarte emoționant, pentru mine și pentru țară. Tocmai am lansat «Trump Gold […]
Acum 30 minute
14:50
Final de an extrem de tensionat în Estul Asiei. Companiile din Japonia se tem de tensiunile Tokyo-Beijing # Gândul
Relațiile sino-japoneze s-au deteriorat alert de când prim-ministra Japoniei, Sanae Takaichi, a declarat în Parlament că un posibil atac chinez asupra Taiwanului ar putea declanșa un răspuns militar japonez. Deși America este un aliat de nădejde al Japoniei, economia niponă ar putea fi afectată ireversibil de neînțelegerile cu statul chinez, companiile japoneze temându-se de posibile […]
14:50
Cum se fură banii publici. Cheltuielile privind construirea unui aeroport, „umflate” cu 74 de milioane de dolari # Gândul
Cheltuielile pentru construirea unui aeroport ar fi fost umflate cu 74 de milioane de dolari. Scandalul de corupție a izbucnit în Nepal și sunt vizate zeci de persoane și o companie din China. Autoritățile din Nepal acuză zeci de persoane în acest dosar. Licitația a fost în 2012 Procurorii susțin că prin acte de corupție […]
14:50
14:40
Prin ce presiuni a trecut Lili Sandu la începutul carierei. ”Mi-a rămas chestia aia, mă înfometam” # Gândul
Lili Sandu, în vârstă de 46 de ani, a povestit ce presiuni au existat la începutul carierei sale în ceea ce privește standardele de frumusețe. Cariera lui Lili Sandu a început în anul 1995, a avut primul contact cu scena prin intermediul emisiunii ”Școala Vedetelor”, după care a colaborat cu trupa Trinity, împreună cu […]
14:40
DSP ridică restricțiile privind consumul apei în mai multe localități din Prahova. Există și o excepție, Spitalul Orășenesc Băicoi # Gândul
După aproape două săptămâni de la izbucnirea Crizei apei, autorităţile sanitare anunţă că apa poate fi consumată în majoritatea localităţilor afectate. Singura excepţie este Spitalul Orăşenesc Băicoi, unde o probă prelevată din reţeaua internă nu îndeplineşte momenan standardele de potabilitate. DSP Prahova a anunțat, joi, ridicarea restricțiilor privind consumul apei în mai multe localități din […]
Acum o oră
14:30
Nelu, un șofer de TIR, a murit într-o parcare din Belgia. Comunitatea din Tismana este în doliu: „Cuvintele nu pot exprima durerea pierderii” # Gândul
O altă tragedie provoacă durere în comunitatea românească. Nelu Croitoru, un bărbat de nici 50 de ani, care lucra ca șofer de TIR, a murit într-o parcare din Belgia. Conaționalul oprise în zona respectivă, după ce începuse să acuze o stare de rău. Comunitatea din Tismana este în doliu, iar vestea decedului a picat ca […]
14:20
Experții ANM. Efectele vortexului polar ar putea fi resimțile în România înainte de Crăciun # Gândul
Vortexul polar care adus ninsori și temperaturi scăzute în Statele Unite și Rusia nu afectează deocamdată și Europa. Dimpotrivă, pe continentul european vine un flux de aer cald dinspre Atlantic, ceea ce înseamnă că vremea este una caldă. Temperaturile se vor menține ridicate, inclusiv în România, până în jurul datei de 20 decembrie, când vortexul polar va […]
14:20
SUA versus ONU. Americanii, rușii și chinezii au votat împreună împotriva rezoluției ONU privind dezastrul de la Cernobîl # Gândul
Statele Unite s-au opus rezoluției Adunării Generale a ONU inițiate de Ucraina în data de 10 decembrie, privind efectele dezastrului de la Cernobîl, deoarece documentul includea referințe la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) și Agenda 2030, în loc să se concentreze exclusiv pe siguranța și cooperarea nucleară, arată Kyiv Post. Conform informațiilor oficiale, Adunarea Generală […]
Acum 2 ore
14:10
Război în justiție. Ponta: Cei care nu înțeleg mesajul vor fi umflați când vine Kovesi cu noul DNA # Gândul
Ediția specială a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache l-a avut ca invitat pe fostul premier Victor Ponta și a prilejuit un dialog pe marginea posibilei reveniri a fostei șefe a DNA, Laura Codruța Kovesi, în sistemul de justiție. În viziunea lui Ponta, fost procuror și licențiat în Drept, există toate premisele ca actuală șefă […]
14:10
Reacția ministrului Marinescu la conferința de presă susținută de magistrații Curții de Apel București: „Presa trebuie să primească răspuns, dar pe baza de probe, pentru că adevărul în justiție se stabilește pe baza de probe” # Gândul
Ministrul Justiției a reacționat după conferința de presă organizată de Curtea de Apel București , în urma dezvăluirilor din documentarul Recorder. Întâlnirea a fost marcată de tensiuni între jurnaliști și șefa Curții de Apel Bucureștui, Liana Arsenie. Radu Marinescu a declarat că declarațiile de la conferința de presă de la Curtea de Apel au fost […]
14:10
La ce temperatură să îți setezi centrala în 2026, în funcție de cameră. Regula celor 19°C nu aduce economie și confort # Gândul
De mulți ani, recomandarea de a încălzi locuința la 19 grade C a fost văzută ca soluția cea mai bună pentru a face economii la energie. Ea a apărut însă în anii 70, în plină criză petrolieră, atunci când prioritățile erau diferite, iar locuințele era mult mai prost izolate. Dar prezentul aduce o reevaluare majoră, […]
14:10
În urma protestelor din Bulgaria, poliția a reținut 57 de agitatori. Guvernul bulgar trece acum printr-un vot de încredere și refuză să demisioneze # Gândul
În urma protestelor de seara trecută din Bulgaria, 57 de persoane au fost reținute de autorități, a spus centrul de presă al Ministerului de Interne. Dintre aceștia, 24 au fost reținuți pentru diverse infracțiuni: huliganism, deținere de droguri, vătămare corporală sau jaf. Poliția de la Sofia a identificat, de asemenea, 22 de minori. Între timp, […]
14:10
„Taxa Temu” a trecut de CCR. Cât se plătește, de la 1 ianuarie 2026, pentru coletele din afara UE # Gândul
Comercianții online autohtoni, care au reclamat în nenumărate rânduri concurența inegală din partea operatorilor extracomunitari, aplaudă introducerea taxării coletelor din afara UE, care este pe ultima sută de metri înainte de promulgare. Odată promulgată legea, măsura ar urma să se aplice din 1 ianuarie 2026. „Vedem o concurență neloială” Oficialii Asociației Română a Magazinelor Online […]
14:00
Atacurile dintre Cambodgia și Thailanda continuă, în timp ce telefonul lui Trump întârzie să apară. Soldații au folosit sisteme de rachetă în apropierea civililor # Gândul
Atacurile de-a lungul graniței dintre Cambodgia și Thailanda au izbucnit din nou, joi. Potrivit rapoartelor din presa internațională, țintele au fost templele vechi de secole. Pe rețelele de socializare circulă mai multe videoclipuri în care rachetele sodaților cambodgieni lovesc în apropierea unui drum pe care se aflau mai mulți civili. Conform martorilor, soldații cambodgieni au […]
13:50
Administrația Națională de Meteorologie vine cu avertismente mult mai exacte, asta pentru că a instalat echipamente mai performante. Potrivit informațiilor, primele două luni de iarnă vor fi marcate de temperaturi peste medie. În ceea ce privește precipitațiile, acestea se vor produce mai mult în zona montană, iar ninsorile adevărate pe care copiii și pasionații de […]
13:40
Alina Sorescu, despre impactul divorțului asupra fiicelor sale. ”Sper să reușim să ne recăpătăm cumva liniștea” # Gândul
Alina Sorescu, în vârstă de 39 de ani, a spus ce impact a avut divorțul ei de Alexandru Ciucu asupra celor două fetițe pe care le au împreună. Cântăreața Alina Sorescu a format o familie cu designerul Alexandru Ciucu. Cei doi au împreună două fetițe, Carolina și Raisa. Alina Sorescu a anunțat că a […]
13:40
Linia 5 de tramvai, greu de redeschis. Constructorul cere din nou teste. Când ar putea fi inaugurată „Ruta corporatiștilor” # Gândul
Linia 5 de tramvai din București este în continuare închisă, asta în ciuda faptului că Municipalitatea anunța deschiderea ei în jurul datei de 8 decembrie. Surse administrative au precizat în exclusivitate pentru Gândul că vineri se vor realiza din nou teste pe Linia 5. „Dacă testele vor decurge bine, sâmbătă (13 decembrie) se va deschide […]
13:30
Unde a fost văzut Kim Jong-un la scurt timp după moartea subită a ambasadorului Rusiei în Coreea de Nord # Gândul
Liderul nord-coreean a vizitat ambasada Rusiei pentru a-și prezenta condoleanțe în urma recentei morți a ambasadorului rus, aflat în funcție de mai mulți ani. Kim Jong-un a fost însoțit de alți înalți oficiali, a relatat presa de stat de la Phenian. Kim Jong-un a depus flori și a îngenuncheat Kim Jong-un a declarat că este […]
13:30
Fabrica din România care va concedia peste 500 de oameni, deși vânzările au crescut în ultimul an # Gândul
Care este fabrica din România care va concedia peste 500 de oameni, deși vânzările au crescut în ultimul an. Această măsură face parte dintr-un plan amplu al companiei care va elimina circa 3.400 de locuri de muncă la nivel global, până la finalul lui 2030. Este vorba despre Bosh, gigantul german, care anunță o nouă […]
13:30
Calcul complet | Ce indemnizație pentru creșterea copilului primești, dacă ai un salariu de 4.500 de lei. Ce arată legea # Gândul
Părinții din România primesc o indemnizație pentru creștera copilului în primii ani de viață ai celui mic. Este o formă de sprijin benefică pentru aceștia, iar calculul are la bază o ecuație clară. În principiu, indemnizația reprezintă 85% din media veniturilor nete lunare realizate în ultimele 12 luni din cei 2 ani anteriori nașterii bebelușului. […]
13:20
Lista orașelor din România în care pensionarii primesc bani în plus la pensie în următoarele zile. Cine se se încadrează # Gândul
În mai multe orașe din România, ajutoarele financiare pentru pensionarii cu venituri modeste au început să fie acordate. În funcție de bugetele locale și de politicile sociale ale primăriilor, sumele diferă, la fel și condițiile de eligibilitate. Totuși, pentru mulți vârstnici, acestea reprezintă un sprijin important într-o perioadă în care cheltuielile cresc considerabil, publică CSID. […]
13:20
Ce spune Robbie Van Persie despre FCSB – Feyenoord! Avem lista partidelor româno-olandeze la nivel de club # Gândul
FCSB întâlnește formația olandeză Feyenoord, joi, de la ora 22:00, pe Arena Națională din Capitală, într-o partidă contând pentru etapa a șasea a Europa League. Partida de pe Arena Națională va fi arbitrată de o brigadă din Ucraina, cu Mikola Balakin la centru. Ce spune Robbie Van Persie despre FCSB – Feyenoord! Avem lista partidelor […]
Acum 4 ore
13:10
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 796. Israelul redeschide tranzitul de ajutor umanitar spre Gaza # Gândul
Israelul a redeschis punctul de trecere a frontierei Allenby, închis de peste două luni. Principalul punct de trecere între Cisiordania ocupată și Iordania permite tranzitul ajutoarelor umanitare cu destinația Gazei. Camioanele deja tranzitează zona „Punctul de trecere Allenby a fost deschis astăzi și camioanele circulă, deja, cu destinația Fâșia Gaza”, a declarat un purtător de […]
13:10
Cornulețele cu untură sunt un preparat delicios și aromat, numai bune de executat în perioada sărbătorilor. Acestea sunt adorate de toți românii, copii sau adulți. Ele sunt o gustare excelentă, alături de ceai sau de cafea. Cornulețele cu untură, rețeta care ți se topește în gură. Iată secretul ca să iasă fragede și delicioase. Pentru […]
13:00
Prețurile la benzină și motorină scad ușor, dar constant, la pompă. Care sunt tarifele la zi în București # Gândul
Prețurile la benzină și motorină scad ușor, pentru a cincea oară într-o săptămână. Prima ieftinire din luna decembrie a fost pe data de 4 decembrie. Joi, 11 decembrie, prețul motorinei standard a fost redus cu 4 bani pe litru, în timp ce prețul benzinei standard a rămas neschimbat. La stațiile Petrom din Capitală, un litru […]
13:00
Un judecător de la Curtea de Apel Bucureşti confirmă acuzațiile Recorder: Tot ce a spus Laurențiu Beșu este adevărat. Suntem terorizaţi # Gândul
Raluca Moroşanu, judecător de la Curtea de Apel Bucureşti, a spus, joi, înaintea conferinţei de presă organizate de instanţă ca urmare a anchetei Recorder, că susţine afirmaţiile judecătorului Laurenţiu Beşu – care apare în acest material – ea reclamând situaţia „toxică şi încordată” din instituţie. „Suntem terorizaţi pur şi simplu cu acţiuni disciplinare”, a subliniat […]
12:50
Scandal uriaș în Justiție. Un judecător de Curtea de Apel București contrazice conducerea în conferință de presă, judecătorii „detonează”, înregistrări fără precedent, magistratul din documentarul Recorder. Acesta țipa în ședința de judecată: „Îl apărați? Ce își retrage clientul dvs? Doamna avocat, vreți să vă trimitem la cursuri de drept? Răspundeți! Ce își retrage?” # Gândul
Curtea de Apel București a anunțat organizarea unei conferințe de presă în care va prezenta date factuale și informații relevante legate de acuzațiile apărute în spațiul public în ultimele zile, în urma documentarului Recorder despre sistemul de justiție. Conferința are loc astăzi, 11 decembrie, de la ora 12 și este organizată pe fondul scandalului major […]
12:50
Zelenski anunţă o nouă întâlnire a Coaliţiei de Voință”. Peste 30 de țări se vor alătura. Rutte, întâlnire cu Merz la Berlin # Gândul
Volodimir Zelenski s-a aflat într-o misiune diplomatică săptămâna aceasta. Înainte de a trimite planul de pace revizuit al Ucrainei către Statele Unite, șeful de stat a călătorit la Londra, Bruxelles și Roma unde a purtat negocieri cu liderii europeni. Președintele Ucrainei va încerca să continue aceste negocieri și astăzi. Astfel, va participa la o întâlnire […]
12:50
Se clatină sistemul public de pensii. Tribunalul București admite atacul avocatului Cuculis la legea pe cumulul pensiei cu salariul o trimite la CCR # Gândul
Un caz care ar putea avea un impact semnificativ asupra întregului sistem de pensii din România va ajunge în fața Curții Constituțional. Astfel, Tribunalul București a admis cererea formulată de reclamantul Grigore Stelian, reprezentat de avocatul Adrian Cuculis. Magistrații au dispus sesizarea CCR cu privire la excepția de neconstituționalitate a unor articole din Legea Pensiilor […]
12:50
12:40
Crina Abrudan, în vârstă de 47 de ani, a mărturisit că a fost foarte superstițioasă, însă acum nu mai este. Aceasta a dezvăluit care a fost una dintre superstițiile sale. Într-un interviu pentru spynews.ro, Crina Abrudan a vorbit despre superstiții. Blonda a mărturisit că avea aceste obiceiuri în trecut, dar a reușit să scape de […]
12:40
Care este orașul care are doar 260 de locuitori. Toți locuitorii trăiesc sub același acoperiș, într-un bloc cu 14 etaje, numit Begich Tower. Orașul este ascuns între munți, ceață și fiorduri reci din sudul Alaskăi. Este vorba despre celebrul Whittier, un loc care pare mai degrabă un experiment social decât un oraș clasic. Are circa […]
12:40
„Violarea de domiciliu” se poate pedepsi cu închisoare până la trei ani. Nu este vorba doar despre pătrunderea într-o locuinţă # Gândul
Un gest făcut „fără voie” sau o intrare considerată nevinovată pot deveni, în ochii legii, o infracțiune serioasă. Violarea de domiciliu rămâne una dintre cele mai sensibile situații reglementate de Codul penal, tocmai pentru că atinge direct spațiul în care fiecare persoană ar trebui să se simtă în siguranță. Mulți cred că este vorba doar […]
12:40
România devine fabrică de război high-tech și produce drone interceptoare sub licență ucraineană # Gândul
Compania românească BlueSpace Technology va produce drone interceptoare sub licență ucraineană și modele autonome kamikaze. Anunțul a fost făcut de CEO-ul companiei, Constantin Pintilie, la un eveniment organizat la una dintre facilitățile firmei, conform Economedia. Dronele interceptoare sunt folosite pentru a elimina alte tipuri de drone, precum cele de atac sau supraveghere și recunoaștere. Pintilie […]
12:30
Scene dramatice în Pitești. Un bărbat a făcut stop cardio-respirator, iar doi salvamontiști i-au acordat primul ajutor # Gândul
Joi dimineața, a avut loc o intervenție medicală de urgență în Piața Vasile Milea din Pitești. Un bărbat de aproximativ 60 de ani a intrat în stop cardio-respirator, iar medicii au început de urgență manevrele de resuscitare. Un bărbat s-a prăbușit joi dimineața în Piața Vasile Milea din Pitești Trecătorii au sunat imediat la 112, […]
12:20
Școala de astăzi nu mai seamănă deloc cu cea de acum 10–15 ani. Caietele există în continuare, dar temele ajung tot mai des pe Classroom, testele se dau pe tabletă sau laptop, profesorii comunică prin platforme digitale, iar copilul tău trebuie să fie conectat — la propriu — pentru a ține pasul cu cerințele actuale. […]
12:20
Top 10 cele mai scunde vedete din țara noastră. Ce cântăreață îndrăgită din România are doar 1,49 m înălțime # Gândul
Dacă esențele tari se țin în sticluțe mici, atunci câteva vedete din România se califică și mai mult ca sigur că știu foarte bine această vorbă din popor, scrie CANCAN.RO. Sunt staruri cu mii de fani și artiste care stârnesc ropote de aplauze la fiecare apariție, iar dezavantajul înălțimii nu pare să le deranjeze sau […]
12:20
Wall Street Journal: SUA au trimis Europei propuneri pentru reintegrarea Rusiei în economia globală. Cum vrea Washingtonul să scoată Moscova din impas # Gândul
Statele Unite au trimis Europei propuneri privind reintegrarea Rusiei în economia mondială și reluarea furnizării de resurse energetice rusești către Europa de Vest, relatează The Wall Street Journal, care citează mai multe surse. Potrivit acestora, în ultimele săptămâni, administrația Trump a înmânat omologilor săi europeni o serie de documente, fiecare de o singură pagină, în […]
12:10
Ucraina a lansat un atac masiv cu drone asupra Moscovei și a mai multor regiuni. Toate cele patru aeroporturi din capitala rusă au fost închise # Gândul
Un atac masiv, efectuat peste noapte, cu aproape 300 de drone ucrainene, a lovit ținte din Rusia joi dimineață, forțând închiderea tuturor celor patru aeroporturi majore din Moscova: Șeremetievo, Domodedovo, Vnukovo și Jukovski, timp de șapte ore. Cel puțin 133 de zboruri au fost anulate, întârziate sau deviate din cauza închiderii spațiului aerian de deasupra […]
12:10
Plățle cash vor fi limitate, iar regula intră în vigoare, în România, de la 1 ianuarie 2027. Iată ce trebuie să știe țoți românii. Uniunea Europeană limitează plățile cu numerar. Astfel, preferatul multora pentru controlul direct asupra cheltuielilor și pentru confidențialitate este tot mai restricționat. Uniunea Europeană a hotărât impunerea clară a unei limite pentru […]
12:10
Azilele groazei depistate în Banat. Căminul „Casa Ana” din Timiș lăsat fără licență. Zeci de bătrâni au fost mutați de urgență # Gândul
Un nou caz Azilele Groazei, după cel din județul Ilfov în 2023, a fost depistat în județul Timiș. Căminul „Casa Ana” din localitatea Lenauihem a fost lăsat fără licență. Zeci de bătrâni au fost mutați în regim de urgență. 90 de bătrâni au fost relocați de urgență în Timiș, după ce autoritățile au descoperit nereguli […]
12:00
Orașul din România în care ninge începând de mâine, 12 decembrie. Anunțul făcut de meteorologi # Gândul
Chiar dacă în sudul țării un Soare timid încearcă să-și facă loc pe cer, în alte părți vremea nu este deloc blândă. Putem chiar spune că iarna își intră în drepturi în nordul României. Potrivit prognozei meteo actualizate, în Baia Mare va începe să ningă de vineri, 12 decembrie 2025. Cum va fi vremea vineri, […]
12:00
Grevă la ziarul italian ”La Stampa”. Ediția de joi nu s-a mai tipărit, iar publicația online nu mai e actualizată # Gândul
Joi, jurnaliștii de la ziarul italian La Stampa, din Torino, au decis să intre în grevă, după ce au fost informați miercuri seară despre stadiul în care se află negocierile dintre Gedi, actualul proprietar, și Antenna Group, legat de vânzarea publicației. Decizia angajaților a fost publicată pe site-ul ziarului, care a precizat că „site-ul nu […]
12:00
11:50
Localitatea din România în care îți poți cumpăra o casă cu doar 8000 de euro. Terenul are peste 2000 mp # Gândul
Există în România și proprietăți care sunt accesibile la prețuri decente. Prețul terenului sau al locuinței este determinat de locație, mai precis de accesul la utilități apă, canalizare, energie electrica, ineternet etc și la infrastructura rutieră, drumuri naționale, județene sau autostrăzi, mai nou. Este și cazul unei proprietăți din comuna Amaru, localitatea Câmpeni – Lunca, […]
11:50
11:40
Cristi Borcea, dezvăluiri despre copiii săi. ”Cu fetele e mai greu pentru că sunt mai cocoloșite, mai răsfățate” # Gândul
Cristi Borcea, în vârstă de 55 de ani, a făcut dezvăluiri despre copiii săi. ”Cu fetele e mai greu pentru că sunt mai cocoloșite, mai răsfățate”, a afirmat acesta. În data de 12 septembrie 2018, Valentina Pelinel s-a cununat civil cu omul de afaceri Cristi Borcea. Valentina Pelinel și Cristi Borcea au împreună un copil, […]
