Cum se fură banii publici. Cheltuielile privind construirea unui aeroport, „umflate” cu 74 de milioane de dolari

12:00

Piața de mobilă din România este de mult timp în creștere. Pentru țară, reprezintă al doilea cel mai important sector economic, imediat după IT. Aici se îmbină o producție internă puternică, orientată spre export, cu o cerere locală în continuă creștere. Care sunt previziunile pentru lunile și anii următori? Situația actuală a pieței Așa cum […]