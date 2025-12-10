În spatele uşilor închise a avut loc a doua privatizare a Petrom. Statul extinde cu 15 ani toate licenţele onshore pe care OMV le-a luat la privatizarea Petrom şi primeşte un plus de 40% la redevenţe. OMV Petrom plăteşte circa 155 mil.euro ca redevenţe pentru petrol şi gaz care-i generează venituri de 7,2 mld. euro
În spatele uşilor închise a avut loc a doua privatizare a Petrom. Statul extinde cu 15 ani toate licenţele onshore pe care OMV le-a luat la privatizarea Petrom şi primeşte un plus de 40% la redevenţe. OMV Petrom plăteşte circa 155 mil.euro ca redevenţe pentru petrol şi gaz care-i generează venituri de 7,2 mld. euro
Criza profundă pe care Regatul Unit nu o mai poate ascunde: Cum au ajuns maternităţile britanice să semene mai mult cu spitalele din România anilor '90 decât cu simbolul profesionalismului occidental pe care Londra vrea să îl întruchipeze. Mamele sunt ignorate, lăsate fără ajutor, hrană sau îngrijire de la medici, iar primii care plătesc sunt bebeluşii # Ziarul Financiar
Ford şi Renault anunţă un parteneriat pentru vehicule electrice şi utilitare în Europa. Ce înseamnă acordul pentru fabrica de la Craiova, modelul Puma şi viitorul Ford pe continent. Competiţia cu constructorii din China determină americanii să parafeze noi parteneriate în Europa # Ziarul Financiar
Ford Motor Company şi Renault Group au anunţat marţi, 9 decembrie, un parteneriat strategic major care va reconfigura prezenţa producătorului american pe piaţa europeană. Acordul prevede dezvoltarea a două modele electrice Ford bazate pe platforma Ampere a Renault, cu producţia programată să înceapă în nordul Franţei, la hubul industrial ElectriCity, la începutul anului 2028.
ZF Live. Cristian Munteanu, managing partner, Early Game Ventures: „Suntem în top 10% fonduri de VC din Europa ca şi performanţă. Cât investim? „Tichetul minim este de jumătate de milion de euro. Cel mai mare tichet a fost de 6 milioane de euro“. În 2026 vom vedea cel puţin unu, dacă nu chiar doi unicorni româneşti. Primii după UiPath # Ziarul Financiar
Anul 2026 va aduce minim un nou unicorn românesc - companie activă în zona tech evaluată la 1 miliard de dolari -, consideră Cristian Munteanu, managing partner, Early Game Ventures (EGV) - unul dintre cele mai active fonduri de capital de risc axate pe investiţii în start-up-uri de tehnologie din Europa Centrală şi de Est.
Leonardo Badea, prim-viceguvernator BNR: Nu contează doar nivelul datoriei publice, ci şi cum se finanţează. Cheltuiala cu dobânzile aferente datoriei publice a României: 2,85% din PIB în 2025 # Ziarul Financiar
Atunci când discutăm de deficitul bugetar ne referim la două elemente principale, respectiv deficitul pe soldul balanţei primare şi cheltuielile cu dobânzile, explică într-o analiză Leonardo Badea, prim-viceguvernator al BNR
Bursă. Cei care au păstrat acţiunile listate la Bucureşti încă de la finalul surprinzătorului 2024 sunt astăzi fericiţi, în timp ce investitorii care au amânat au ratat o creştere de 42%. „Strategia pe termen lung ajută“ # Ziarul Financiar
Cei care la sfârşitul anului trecut au decis să aştepte momente mai bune pentru piaţa de capital, dată fiind tensiunea din societate din cauza rezultatelor primului tur al alegerilor prezidenţiale, au pierdut o creştere medie a acţiunilor listate la bursa din Bucureşti de 42% în 2025.
Bursă. Campanie ZF. Cum îmi aleg fondul mutual. Cu 27 de euro, echivalentul a 130 lei, un investitor poate lua expunere în acelaşi timp pe obligaţiuni româneşti, franceze, belgiene şi depozite BRD. Toate, în coşul celui mai mare fond de obligaţiuni din România: BRD Euro Simplu # Ziarul Financiar
BRD Euro Simplu este un fond de obligaţiuni denominat în euro, administrat local şi destinat investitorilor conservatori sau celor care doresc să-şi diversifice economiile cu risc redus.
Bursă. „Magnificent 5“ de la Bucureşti a depăşit anul acesta „Magnificent 7“ de pe Wall Street: cinci investiţii plictisitoare din energie – Transgaz, Romgaz, Transelectrica, Electrica şi Petrom – au bătut la randamente perlele din IT-ul american Apple, Nvidia, Tesla şi Microsoft. Surpriză: şi pe ultimii cinci ani clubul nostru a mers mai bine # Ziarul Financiar
Bursa de Valori Bucureşti se pregăteşte să încheie 2025 cu unul dintre cele mai mari randamente înregistrate într-un an din 2009 încoace, iar sectorul energetic se remarcă printr-o performanţă care depăşeşte în multe cazuri evoluţiile companiilor americane considerate reper la nivel mondial.
Ce spun cifrele: în ciuda pesimismului general, 2025 va fi al treilea an consecutiv cu investiţii în economie de peste 100 mld. lei # Ziarul Financiar
Investiţiile totale în economie au ajuns, la zece luni din an, la 96 de miliarde de lei, faţă 88,3 miliarde de lei în primele zece luni din 2024. Dacă, în noiembrie şi decembrie (luni în care investiţiile scad, în principal din cauza vremii), investiţiile s-ar menţine la media primelor zece luni, atunci acestea ar atinge un total, la final de an, de 115 miliarde de lei.
Mihaela Bîtu, CEO al ING Bank România: Anul 2026 va continua să fie un an de ajustare şi consolidare fiscală, deci unul complicat. Însă rămânem încrezători în potenţialul de revenire al economiei româneşti # Ziarul Financiar
Asumând un scenariu de stabilitate politică şi de continuare a măsurilor de corecţie a deficitului bugetar, putem spera la o revenire graduală a creşterii economice în cursul anului viitor, a declarat Mihaela Bîtu, CEO al ING Bank România, pentru ZF. Anul 2026 va continua să fie un an de ajustare şi consolidare fiscală, deci unul complicat, a adăugat ea.
ZF IT Generation. Start-up Update. Lucian Toader, fondator Alt.Real: Am pivotat de la un marketplace clasic la o platformă de validare tehnică şi educaţie. Vrem să ne extindem în Europa Centrală şi de Est în următorii 3 ani # Ziarul Financiar
Start-up-ul românesc Alt.Real, cunoscut iniţial ca un marketplace pentru energie verde, a realizat o pivotare strategică, transformându-se într-o platformă complexă de validare tehnică, transparenţă şi educaţie pentru piaţa energiei regenerabile.
Conferinţa „Descoperiţi România“, o iniţiativă a Fundaţiei Deloitte. România are un potenţial enorm de creştere în următorii ani, însă trebuie să schimbe modelul de dezvoltare economică şi să-şi găsească încrederea în propriile forţe. Doar aşa românii vor continua să trăiască mai bine # Ziarul Financiar
România are şansa de a rămâne competitivă în această lume în continuă schimbare, dacă îşi adaptează modelul economic şi rămâne prietenoasă cu investiţiile străine, este concluzia conferinţei „Descoperiţi România. Care sunt atuurile României în competiţia pentru atragerea investiţiilor?“, organizată cu sprijinul Fundaţiei Deloitte România.
Comisia Europeană anchetează Google sub suspiciunea că a folosit fără plată conţinutul editorilor şi al creatorilor YouTube pentru a-şi antrena inteligenţa artificială # Ziarul Financiar
Comisia Europeană a deschis o investigaţie formală pentru a stabili dacă Google a încălcat regulile europene de concurenţă prin utilizarea conţinutului publicat de editorii de presă online şi al materialelor video încărcate pe YouTube pentru antrenarea şi funcţionarea serviciilor sale de inteligenţă artificială generativă.
Dobânzi mai mici în 2026. Indicele de referinţă IRCC pentru creditele retail noi în lei ar urma să scadă sub 5,7% în T1/2026, iar în T2/2026 ar putea coborî spre 5,6%, de la nivelul record de 6,06% din ultimul trimestru din 2025 # Ziarul Financiar
Indicele de referinţă IRCC, folosit pentru calcularea dobânzilor variabile la creditele retail noi în lei acordate după luna mai 2019, ar urma să scadă în primul trimestru (T1) din 2026 la 5,677%, fiind calculat pe baza datelor din T3/2025, după ce nivelul IRCC aplicat în ultimul trimestru din acest an a urcat la un record de 6,06% (fiind calculat pe baza datelor din T2/2025).
Wizz Air, cel mai mare operator aerian de pe plan local, a anunţat revenirea pe Aeroportul „Transilvania“ din Târgu-Mureş, staţionarea unei aeronave de bază şi lansarea din 2026 a nouă rute noi, potrivit unui comunicat de presă transmis de Consiliul Judeţean Mureş.
Viitor fabricat la Mioveni. Mihai Tănase, Dacia: Rebrandingul a transformat marca într-una aspiraţională, iar platforma de e-commerce ar fi în top 5 branduri auto din România dacă ar fi de sine stătătoare # Ziarul Financiar
Dacia a parcurs o transformare fără precedent în ultimii ani, trecând de la imaginea unei mărci strict accesibile la un brand care combină esenţialul cu elementul cool. Mihai Tănase, directorul de marketing pentru Dacia în România şi Republica Moldova, explică în emisiunea Viitor Fabricat la Mioveni cum rebrandingul şi noile strategii de produs au redefinit percepţia consumatorilor asupra mărcii româneşti.
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Vivien Cociu, Investimental: Dinamica pozitivă a pieţei ne aşteptăm să continue şi anul viitor, însă ritmul creşterii este normal să încetinească. Anul 2025, unul excepţional # Ziarul Financiar
Bursa de Valori Bucureşti se apropie de finalul unui an considerat excepţional de analişti, iar perspectiva pentru 2026 rămâne pozitivă, chiar dacă ritmul de creştere ar urma să încetinească. Aceasta este opinia lui Vivien Cociu, analist în cadrul brokerului Investimental, invitată în emisiunea ZF Deschiderea de Astăzi.
CEC Bank pentru afaceri româneşti. Dan Tudose, E-Acumulatori: România se apropie de 300.000 de prosumatori, dar fără subvenţii un milion va fi extrem de dificil # Ziarul Financiar
Piaţa sistemelor fotovoltaice din România funcţionează în prezent pe baza a două programe principale de finanţare: Casa Verde 2024, reportat în 2025, care se apropie de finalizare, şi RepPowerEU, destinat categoriilor defavorizate şi adăugării de stocare de energie. Pe piaţa liberă, situaţia este mai dificilă, în contextul în care veniturile consumatorilor au scăzut, în timp ce preţul energiei a crescut semnificativ.
