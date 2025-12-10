În spatele uşilor închise a avut loc a doua privatizare a Petrom. Statul extinde cu 15 ani toate licenţele onshore pe care OMV le-a luat la privatizarea Petrom şi primeşte un plus de 40% la redevenţe. OMV Petrom plăteşte circa 155 mil.euro ca redevenţe pentru petrol şi gaz care-i generează venituri de 7,2 mld. euro

11:15

Investiţiile totale în economie au ajuns, la zece luni din an, la 96 de miliarde de lei, faţă 88,3 miliarde de lei în primele zece luni din 2024. Dacă, în noiembrie şi decembrie (luni în care investiţiile scad, în principal din cauza vremii), investiţiile s-ar menţine la media primelor zece luni, atunci acestea ar atinge un total, la final de an, de 115 miliarde de lei.