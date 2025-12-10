Mănăstirea Putna: Slujbă de pomenire pentru românii morți în războiul din Ucraina

15:40

Prima săptămână din luna decembrie a început cu manifestările dedicate Zilei Naționale și s-a încheiat cu sărbătorile Sf. Ier. Nicolae și ale Sfintei Mc. Filofteia de la Curtea de Argeș. Vă invităm să vedeți selecția noastră de fotografii din săptămâna 1 -7 decembrie 2025. Cea mai apreciată fotografie de săptămâna trecută pe contul nostru de…