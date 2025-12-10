Ziua Internațională a Drepturilor Omului 2025 subliniază importanța drepturilor fundamentale în viața cotidiană
10 decembrie 2025
Ziua Internațională Drepturilor Omului este marcată în întreaga lume în data de 10 decembrie. Tema anului 2025 este „Drepturile omului, esențialele noastre cotidiene”, prin care Organizația Națiunilor Unite (ONU) invită la redescoperirea importanței drepturilor fundamentale în viața de zi cu zi. Această zi amintește adoptarea, în 1948, de către Adunarea Generală a ONU, a Declarației…

Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh Patriarhal a săvârșit, sâmbăta trecută, Sfânta Liturghie la Mănăstirea Dealu, cu ocazia hramului. Arhiepiscopul Târgoviștei a subliniat rolul sfinților ca luminători ai istoriei și temelie a biruinței Bisericii. „Sfântul Ierarh Nicolae, mare învățător al lumii și ierarh, care s-a remarcat la Sinodul I Ecumenic – de…
09:00
Ai un minut? Atât îți ia să parcurgi 5 știri esențiale publicate ieri pe Basilica.ro. PS Nectarie de Bogdania, la Mănăstirea Probota: Sf. Nicolae rămâne aproape de toți Episcopul vicar Nectarie de Bogdania al Arhiepiscopiei Chișinăului a slujit sâmbătă la Mănăstirea Probota din județul Suceava. Citește mai mult. Lansare de carte la Palatul Patriarhiei: Mărturisirile…
00:00
Calendar Ortodox, 10 decembrie Sfinţii Mucenici Mina, Ermoghen şi Evgraf Sfinţii Mucenici Mina, Ermoghen şi Evgraf au trăit în timpul împăratului Maximin Daza (305-314). În vremea aceea, în Alexandria (Egipt) au apărut mari tulburări între creştini şi păgâni. Împăratul Maximin a trimis pe unul din slujitorii săi de neam atenian, pe Mina, care era creştin…
20:10
Sute de tineri ortodocși din Italia s-au reunit, între 6 și 8 decembrie, la Congresul Nepsis Italia 2025 de la Roma, unde au avut ocazia să-l asculte pe celebrul actor american Jonathan Jackson. Evenimentul a început chiar în ziua sărbătorii Sfântului Nicolae cu Slujba de Te Deum, urmată de cuvântul de deschidere al Preasfințitului Părinte…
Peste 300 de elevi, părinți, profesori și reprezentanți ai instituțiilor județene au participat pe 4 decembrie 2025 la întâlnirea de la Palatul Cultural Blaj, organizată în cadrul campaniei „Alege viața! Nu dependența!”, informează Arhiepiscopia Alba Iuliei. Întâlnirea a fost deschisă de George Mihnea Rotar, vicepreședinte al Consiliului Județean Alba, și de Gheorghe Valentin Rotar, primarul…
Radio Trinitas și Editura Trinitas au lansat, marți, în sala „Europa Christiana” a Palatului Patriarhiei, cartea de interviuri: „Icoane ale Împărăției Cerurilor. 40 de artiști despre mozaicul Catedralei Naționale”. Volumul cuprinde interviurile realizate și difuzate la Radio Trinitas de către criticul și istoricul de artă Luiza Barcan cu 40 de artiști iconari despre mozaicul Catedralei…
Episcopii catolici din Uniunea Europeană avertizează că hotărârea Curții de Justiție a UE (CJUE) privind recunoașterea căsătoriilor între persoane de același sex depășește limitele competențelor europene și riscă să afecteze autonomia statelor membre în definirea instituției căsătoriei. Prezidiul Comisiei Conferințelor Episcopale din Uniunea Europeană (COMECE) s-a reunit în data de 3 decembrie pentru a analiza…
Volumul „Icoane ale Împărăției Cerurilor”. 40 de artiști despre mozaicul Catedralei Naționale” a fost lansat marți, 9 decembrie 2025, ora 13.00, în Sala „Europa Christiana” a Palatului Patriarhiei. Cartea cuprinde interviurile realizate de criticul și istoricul de artă Luiza Barcan cu 40 de artiști iconari, despre mozaicul Catedralei Naționale, difuzate de Radio TRINITAS, începând cu…
Dialog între psihologie și teologie: Studiul Hristocentric va fi prezentat public pentru prima dată la Cluj-Napoca # Basilica.ro
Studiul Hristocentric despre colaborarea dintre psihologi și teologi va fi prezentat în data de 18 decembrie la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj Napoca. Este pentru prima dată când acest studiu va fi prezentat public. Evenimentul, organizat de Comunitatea Hristocentric, se adresează specialiștilor în sănătate mintală, teologilor și tuturor celor interesați de dialogul dintre duhovnicie…
Episcopul vicar Nectarie de Bogdania al Arhiepiscopiei Chișinăului a slujit sâmbătă la Mănăstirea Probota din județul Suceava. La predică, ierarhul a vorbit despre viața și lucrarea Sfântului Nicolae, subliniind actualitatea modelului său de milostenie. „Sfântul Nicolae rămâne aproape de toți, asemenea unei lumini care însoțește pașii celui ce caută pe Domnul”. Mănăstirea Probota a fost…
50 de ani de dialog iudeo-creștin ortodox, celebrați la o consultare globală în Geneva # Basilica.ro
Reprezentanți ai organizațiilor evreiești internaționale și ai Bisericilor Ortodoxe se reunesc în aceste zile la Geneva pentru a marca jumătate de secol de dialog oficial, într-o consultare globală dedicată consolidării relațiilor și definirii direcțiilor comune pentru viitor. A 12-a Consultare Academică Internațională între Iudaism și Creștinismul Ortodox este organizată de Comitetul Evreiesc Internațional pentru Consultări…
S-au împlinit 90 ani de la nașterea lui Nicolae Labiș. Poetul a fost omagiat la Academia Română și în locurile natale # Basilica.ro
Academia Română a organizat, joi, o sesiune omagială dedicată împlinirii a 90 de ani de la nașterea poetului Nicolae Labiș. Sesiunea de la Academia Română i-a adus laolaltă pe câțiva dintre cei mai importanți oameni ai culturii române: critici literari, poeți și admiratori ai operei lui Labiș. A fost un gest de recunoștință pentru contribuția…
Credincioșii parohiei Înălțarea Sfintei Cruci din Roma au donat sânge pentru semenii lor # Basilica.ro
Credincioșii parohiei „Înălțarea Sfintei Cruci” din Roma, Italia, au participat, duminică, la o campanie de donare de sânge organizată în comunitatea ortodoxă română. Potrivit Episcopiei Italiei, această campanie se desfășoară de două ori pe an, fiind organizată de către Sectorul Social al Episcopiei Italiei, în colaborare cu Asociația „La rete di tutti” din localitate. Scopul…
Parohia Tălpălari din Iași organizează un târg de Crăciun pentru a susține renovarea lăcașului de cult # Basilica.ro
Parohia „Nașterea Maicii Domnului” – Tălpălari din Iași organizează, între 12–13 și 20–23 decembrie, un târg de Crăciun caritabil la intrarea în Cinema Victoria. Banii strânși în urma evenimentului vor fi folosiți pentru consolidarea lăcașului de cult. Târgul este susținut de meșteșugarii din parohiile ieșene „Tălpălari”, „Sfântul Andrei” și „Metocul Maicilor”. Scopul manifestării este strângerea…
Episcopia Hușilor a dat startul celei de-a VIII-a ediții a Caravanei „Dar de Crăciun” cu ocazia sărbătorii Sfântului Nicolae. Evenimentul face parte din proiectul social-filantropic al Episcopiei Hușilor, organizat prin Asociația „Filantropia Ortodoxă”. Echipa asociației a vizitat mai multe comunități rurale și a împărțit articole de îmbrăcăminte, dulciuri, jucării și alimente pentru copiii din Protopopiatul…
Biserica „Sfântul Nicolae – Domnesc” din Iași și-a sărbătorit hramul, sâmbătă. Sfânta Liturghie a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. În continuarea momentului liturgic, Arhimandritul Elisei Nedescu, starețul Mănăstirii „Sfinții Trei Ierarhi” din Iași, a subliniat atașamentul pe care românii îl au față de Sfântul Ierarh Nicolae. „Foarte mulți…
Sediul Inspectoratul Școlar din Suceava a fost binecuvântat la finalul lucrărilor de renovare # Basilica.ro
Sediul Inspectoratului Școlar Județean Suceava a fost binecuvântat, vinerea trecută, la finalul lucrărilor de renovare. Slujba de sfințire a fost săvârșită de un sobor de preoți și diaconi, în prezența personalului instituției. La final, a fost oficiat un parastas pentru inspectorii și profesorii trecuți la Domnul. Delegatul Arhiepiscopului Calinic al Sucevei și Rădăuților a fost…
Primul Centru de sănătate mintală pentru copii dintr-un spital public a fost inaugurat la Pitești # Basilica.ro
Primul Centru de Sănătate Mintală pentru Copii dintr-un spital public din România a fost inaugurat la Pitești, un proiect care va oferi anual sprijin specializat pentru aproximativ 6.000 de copii cu dificultăți emoționale, comportamentale sau de dezvoltare. Noul centru este rezultatul unui parteneriat între Spitalul de Pediatrie Pitești, Consiliul Județean Argeș, Asociația „Din Grijă pentru…
Trei ierarhi au oficiat sâmbătă Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală din Deva, care și-a sărbătorit hramul de iarnă, Sfântul Ierarh Nicolae. Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, a slujit împreună cu Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei și Arhiereul vicar Gherontie Hunedoreanul, din cadrul aceleiași eparhii. Preasfințitul Părinte Nicodim a vorbit despre virtuțile…
Comunitatea românească din Galway l-a sărbătorit sâmbătă pe Sfântul Ierarh Nicolae, unul dintre ocrotitorii parohiei. Sfânta Liturghie a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul Irlandei și Islandei. Slujba de hram a avut loc și în contextul aniversării a 20 de ani de activitate liturgică a parohiei din vestul Irlandei. Preasfințitul Părinte Nectarie a subliniat…
5 știri importante de luni, pentru ca tu să începi dimineața cu „Binele de știut” din viața Bisericii. Icoanele sfinților români athoniți canonizați în 2025 sunt disponibile pentru achiziție pe Colportaj.ro. Serviciul Colportaj Bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor oferă credincioșilor și tuturor celor interesați posibilitatea de a achiziționa icoanele litografiate ale sfinților athoniți români canonizați în…
Zămislirea Sfintei Fecioare Maria de către Sf. Ana; Sf. Prorociţă Ana, mama Prorocului Samuel (Dezlegare la pește) # Basilica.ro
Calendar Ortodox, 9 decembrie Sfânta Ana, mama Fecioarei Maria Provenea din seminţia preoţească iudaică a lui Levi. Ea era fata cea mai mică a preotului Matihian din neamul lui Aaron, împlinindu-se astfel profeţia că Mesia va avea o dublă descendenţă: împărătească şi preoţească. Pentru că nu aveau copii, Ioachim şi Ana au fost supuşi oprobriului…
Sfântul Nicolae a fost cinstit, sâmbătă, cu ocazia hramului capelei Colegiului Național „Carmen Sylva” din Timișoara. Potrivit Mitropoliei Banatului, cadrele didactice, în frunte cu directoarea Oana Miclău, elevii și părinții s-au adunat în comuniune pentru a-l cinsti pe marele făcător de minuni și ocrotitor al copiilor. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de către părintele Cristian…
Lansarea cărții „In servitutem sanctorum”, la Facultatea de Teologie din București: Un imbold pentru tinerele generații # Basilica.ro
Volumul „In servitutem sanctorum” (În slujba sfinților), semnat de Părintele Dr. Constantin Oprea, a fost lansat, luni, la Facultatea de Teologie „Iustinian Patriarhul” din București. Cartea, care reprezintă o incursiune detaliată în activitatea societății bolandiste, a fost publicată sub egida Editurii Climca a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților: La eveniment a asistat Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul,…
PS Nichifor Botoșăneanul a slujit la biserica unde s-a botezat Eminescu și a vorbit despre rostul suferinței # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, a slujit duminică, în biserica parohiei „Adormirea Maicii Domnului” (Uspenia) din municipiul Botoșani, acolo unde s-a botezat poetul național Mihai Eminescu. În cuvântul rostit cu acest prilej, Preasfinția Sa a explicat de ce Dumnezeu îngăduie suferința. „În această lume în care răul este amestecat cu binele,…
Icoanele sfinților români athoniți canonizați în 2025 sunt disponibile pentru achiziție pe Colportaj.ro # Basilica.ro
Serviciul Colportaj Bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor oferă credincioșilor și tuturor celor interesați posibilitatea de a achiziționa icoanele litografiate ale sfinților athoniți români canonizați în anul 2025 de către Patriarhia Ecumenică. Este vorba despre icoanele Sfântului Cuvios Dionisie Vatopedinul de la Colciu, a Sfântului Petroniu de la Prodromu, a Sfântului Cuvios Nectarie Protopsaltul și a Sfântului…
Sunt disponibile noi materiale didactice pentru ucrainenii care vor să învețe limba română, informează Agenția Bucpress din Cernăuți. Platforma „Româna pentru Ucraineni” a publicat manuale și suporturi vizuale actualizate, care pot fi consultate pe romanapentruucraineni.ro, precizează sursa citată. Proiectul oferă resurse adaptate vorbitorilor de ucraineană, de la nivelul A1–A2 până la nivelul intermediar B1. Materialele…
La Facultatea de Teologie Ortodoxă din București a avut loc lansarea volumului semnat de Pr. Dr. Constantin Oprea, „In servitutem Sanctorum. O incursiune în activitatea societății bollandiste”, apărut la Editura Crimca, 2025. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
Sfântul Nicolae a fost cinstit, sâmbătă, cu ocazia hramului capelei Colegiului Național „Carmen Sylva” din Timișoara. Potrivit Mitropoliei Banatului, cadrele didactice, în frunte cu directoarea Oana Miclău, elevii și părinții s-au adunat în comuniune pentru a-l cinsti pe marele făcător de minuni și ocrotitor al copiilor. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de către părintele Cristian…
BNR a lansat o monedă dedicată dirijorului Marin Constantin, fondatorul Corului Madrigal # Basilica.ro
Banca Națională a României a pus în circulație, luni, o monedă dedicată fondatorului și dirijorului Corului Madrigal, Marin Constantin, la 100 de ani de la nașterea sa. Aversul monedei prezintă o scenă cu dirijorul Marin Constantin în timpul unui spectacol al Corului Madrigal. Pe revers este înfățișat portretul regretatului dirijor, împreună cu inscripția „Centenar Marin…
Preotul comunității românești din Tokyo vorbește despre împlinirile și provocările păstoririi printre japonezi # Basilica.ro
Într-un interviu acordat revistei Formula AS, părintele Daniel Corîu a vorbit despre bucuriile, dificultățile și neașteptatele colaborări care însoțesc misiunea sa pastorală în Japonia. Părintele Daniel Corîu slujește de 12 ani în Japonia, unde păstorește aproximativ 200 de familii, majoritatea româno-japoneze. Este singurul preot ortodox român din arhipelag, după ce, de-a lungul timpului, misiunea românească…
Moaștele Sfântului Cuvios Calistrat, ctitorul Mănăstirii Timișeni și unul dintre marii duhovnici ai Banatului, au fost aduse duminică la așezământul pe care l-a întemeiat, urmând să rămână aici spre cinstire permanentă. Evenimentul a avut loc în cadrul vizitei pastorale a Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, care a fost întâmpinat de maica stareță Casiana și de…
Prima săptămână din luna decembrie a început cu manifestările dedicate Zilei Naționale și s-a încheiat cu sărbătorile Sf. Ier. Nicolae și ale Sfintei Mc. Filofteia de la Curtea de Argeș. Vă invităm să vedeți selecția noastră de fotografii din săptămâna 1 -7 decembrie 2025. Cea mai apreciată fotografie de săptămâna trecută pe contul nostru de…
Parohia „Sfântul Ierarh Nicolae” din Castellón de la Plana, Spania, și-a sărbătorit ocrotitorul, sâmbătă. Sfânta Liturghie a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Ierarhul le-a oferit celor prezenți îndemnuri despre recunoștință ca expresie a dragostei față de Dumnezeu…
Cercetătorul Mircea-Gheorghe Abrudan, hirotonit diacon pe seama Paraclisului Facultății de Teologie din Cluj-Napoca # Basilica.ro
Cercetătorul Mircea-Gheorghe Abrudan a fost hirotonit diacon de Mitropolitul Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului. Noul cleric va sluji la Paraclisul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Hirotonia a avut loc duminică în cadrul Sfintei Liturghii oficiate la Catedrala Mitropolitană, unde au participat numeroși credincioși clujeni, oameni de cultură și reprezentanți ai mediului academic, în…
Mănăstirea Popăuți din municipiul Botoșani și-a serbat hramul, sâmbătă, de sărbătoarea Sfântului Ierarh Nicolae. Cu o istorie de peste cinci secole, așezământul monahal a fost ctitorit de Sfântul Ștefan cel Mare. Sfânta Liturghie a fost oficiată de Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei, împreună cu un sobor din care au făcut parte stareți de la…
Sfântul Nicolae, sărbătorit la Mănăstirea Pantocrator: Peste de 600 de copii au primit daruri # Basilica.ro
Peste 600 de copii au primit daruri, sâmbătă, la Mănăstirea Pantocrator din județul Teleorman. Evenimentul a fost organizat cu ocazia sărbătorii Sfântului Ierarh Nicolae. Fiecărui copil i-au fost oferite articole de îmbrăcăminte, dulciuri și câte un un voucher în valoare de 150 de lei. Darurile au fost înmânate în cadrul unui eveniment muzical. Participanții s-au…
Un nou centru socio-educațional pentru românii din zona Valenciei a fost sfințit de PS Timotei # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei, a sfințit vineri un nou centru socio-educațional destinat comunității române din Torrent, oraș aflat la 7 kilometri de Valencia. Alături de Preasfinția Sa au slujit părintele Vasile Pop, consilier eparhial al Sectorului Învățământ și activități cu tinerii și arhidiaconul Spiridon Burlacu, consilier eparhial al Sectorului Economic. La eveniment…
IPS Casian: Sf. Nicolae a rămas peste veacuri un model demn de urmat în bunătate, iubire smerită și iertare # Basilica.ro
„Sfântul Nicolae a rămas peste veacuri un model demn de urmat în bunătate, iubire smerită și iertare”, a spus sâmbătă Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, cu ocazia hramului Bisericii „Sfântul Nicolae” din Brăila. Sfânta Liturghie a fost oficiată de Înaltpreasfinția Sa, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Arhiepiscopul Dunării de Jos…
Ziua Constituției României este marcată în data de 8 decembrie. Sărbătoarea a fost stabilită în urmă cu 30 de ani. Constituția din 1991 a fost prima Constituție democratică adoptată după Revoluția din 1989, care a marcat încheierea regimului comunist. A intrat în vigoare în data de 8 decembrie 1991, în urma validării prin Referendum național.…
Mii de credincioși au participat duminică la sărbătoarea Sfintei Mucenițe Filofteia la Curtea de Argeș, ocrotitoarea Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului. Sfânta Liturghie a fost oficiată în Noua Catedrală Arhiepiscopală de Arhiepiscopul Calinic al Argeșului și Muscelului și de Episcopul vicar Teofil Trotușanul al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, împreună cu un sobor de preoți și diaconi.…
Începe săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii. Patriarhul Daniel: A primi un dar de la Sf. Nicolae înseamnă a primi o mărturie a iubirii lui Dumnezeu pentru om „A primi un dar de la Sfântul Nicolae înseamnă, în cele din urmă, a primi o mărturie a iubirii lui Dumnezeu pentru om și un…
Calendar Ortodox, 8 decembrie Sfântul Cuvios Patapie Sfântul Patapie (sec. VII) s-a născut în oraşul Teba (Egipt) din părinţi binecredincioşi. Dorind să îmbrăţişeze viaţa pustnicească şi-a părăsit familia, ascultând cuvântul sfintei evanghelii la Matei X, 37-38. Datorită evlaviei sale şi a vieţii desăvârşite pe care o trăia lumea a început să vină la el. Nedorind…
Spitalul din Curtea de Argeș a primit numele Sfintei Filofteia. Secția pentru nou-născuți, reabilitată de Arhiepiscopie # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, a sfințit sâmbătă noua secție pentru nou-născuți a Spitalului Municipal din Curtea de Argeș, reabilitată cu sprijinul financiar al Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului. Cu acest prilej, instituția medicală și-a adăugat în titulatură numele Sfintei Mucenițe Filofteia de la Curtea de Argeș. Acțiunea a avut loc la propunerea Primăriei…
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a votat duminică, la alegerile locale organizate pentru a decide cine va conduce Primăria Municipiului București. Patriarhul României a ajuns în jurul orei 17:30 la secția de votare amenajată în cadrul Școlii Gimnaziale „Ienăchiță Văcărescu” din Capitală, unde și-a exercitat dreptul de vot, care este și o îndatorire…
Granițele sau limba pot să despartă, dar credința în Hristos ne unește: Mitropolitul de Serres și Nigrita la București # Basilica.ro
„Obiceiurile, tradițiile, granițele sau limba pot să despartă popoare, dar credința în Domnul nostru Iisus Hristos este comună, ne unește și ne face membri ai aceleiași familii a Bisericii”, a spus duminică, la București, Mitropolitul Theologos de Serres și Nigrita (Biserica Greciei). Invitat la manifestările prilejuite de hramul Bisericii „Sf. Gheorghe”-Nou din Capitală, Înaltpreasfințitul Părinte…
Biblioteca Sfântului Sinod și Mănăstirea Antim organizează audiția unui spectacol radiofonic dedicat Sfântului Sofian # Basilica.ro
Biblioteca Sfântului Sinod și Mănăstirea Antim organizează miercuri, 10 decembrie, audiția spectacolului radiofonic „Sofian. Duhovnicul Sfânt al Bucureștilor”. Evenimentul va avea loc la Mănăstirea Antim începând de la ora 18:00, avându-i ca invitați pe Arhim. Antipa Burghelea și Protos. Teofan Popescu, monahi ai Mănăstirii Antim, și pe jurnalistul Cristian Curte de la Radio România, ale…
Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a organizat un simpozion dedicat artei din nordul Moldovei în timpul Dinastiei Mușatine # Basilica.ro
La inițiativa Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a aniversat 650 de ani de la întemeierea Dinastiei Mușatine organizând Simpozionul Internațional „Arta bisericească din nordul Moldovei în timpul Dinastiei Mușatine – expresie a râvnei creatoare”. Evenimentul, desfășurat în perioada 4-6 decembrie 2025 sub egida Centrului de Studii și Documentare „Crimca” al arhiepiscopiei și cu sprijinul Secretariatului…
Patriarhul Daniel: Vindecarea femeii gârbove reprezintă în mod tainic lucrarea mântuitoare a Domnului Iisus Hristos # Basilica.ro
„Vindecarea femeii gârbove, în evanghelia de astăzi, ne descoperă înțelesul adânc al ridicării naturii umane păcătoase, pe care Domnul Iisus Hristos o dezleagă, o eliberează de robia Satanei, din legătura neputințelor trupești, adică o vindecă și o mântuiește”, a spus Preafericitul Părinte Patriarh Daniel duminică. „Așadar, vindecarea femeii gârbove ca ridicare dintr-o legătură nevăzută și…
