Ziua Internațională a Drepturilor Omului 2025 subliniază importanța drepturilor fundamentale în viața cotidiană

17:40

„Obiceiurile, tradițiile, granițele sau limba pot să despartă popoare, dar credința în Domnul nostru Iisus Hristos este comună, ne unește și ne face membri ai aceleiași familii a Bisericii”, a spus duminică, la București, Mitropolitul Theologos de Serres și Nigrita (Biserica Greciei). Invitat la manifestările prilejuite de hramul Bisericii „Sf. Gheorghe”-Nou din Capitală, Înaltpreasfințitul Părinte…