Un nou lăcaș de cult va fi construit la Mănăstirea Livezile: Este o necesitate, datorită numărului mare de credincioși

09:00

Începe săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii. Patriarhul Daniel: A primi un dar de la Sf. Nicolae înseamnă a primi o mărturie a iubirii lui Dumnezeu pentru om „A primi un dar de la Sfântul Nicolae înseamnă, în cele din urmă, a primi o mărturie a iubirii lui Dumnezeu pentru om și un…