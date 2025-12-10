Rodica Stănoiu, captiva iubitului mai tânăr cu o jumătate de secol? „Se opera excesiv pentru a fi pe placul lui/Era să moară pe masa de operație”

15:10

Nu critica situația până nu găsești o soluție mai bună. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de joi, 11 decembrie 2025. Berbec Oamenii pot fi agresivi astăzi, dar după o evaluare atentă vei descoperi că nu au intenții răuvoitoare. Cel mai probabil, ei nu sunt pe deplin informați. Acționează pe baza unor informații eronate. […]