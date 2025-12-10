Ilie Bolojan spune că economia României poate fi stimulată prin absorbția fondurilor europene. „Avem 10 miliarde de euro de absorbit doar din PNRR”
Gândul, 10 decembrie 2025 19:20
Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat în podcastul Friendly Fire dacă România este în recesiune. Șeful Executivului spune că țara noastră se află într-o situație economică dificilă marcată de încetinirea creșterii economiei și chiar de o scădere în anumite trimistre. Bolojan a subliniat că doar datele publicate de Ministerul Finanțelor la începutul anului viitor vor […]
Parlamentul maghiar dominat de partidul lui Orban adoptă o lege care îngreunează demiterea președintelui. Opoziția face acuzații # Gândul
Ungaria a adoptat o lege prin care va îngreuna demiterea președintelui.Votarea a avut loc cu patru luni înainte de alegerile din țara populată de 9,5 milioane de oameni. În aprilie 2026 se vor desfășura alegerile cele mai „decisive” de la căderea comunismului. Viktor Orban, avându-l ca adversar pe liderul partidului TISZA Peter Magyar, conduce pentru […]
Bulgarii ies din nou în stradă împotriva Guvernului.„Peevski și Borisov, plecați de la putere”, cer zeci de mii de oameni # Gândul
În Bulgaria au loc astăzi noi proteste de amploare, în special în Sofia și în alte 12 orașe din țară. Autoritățile bulgare se pregătesc pentru posibile violențe, iar poliția a anunțat măsuri ample de securitate. În prezent, zeci de mii de oameni protestează împotriva lui Delian Peevski, cel mai controversat politician de la Sofia, și Boiko […]
Anunțul lui Bolojan dă fiori .Pensionarii și profesorii își pot lua „adio” de la majorarea veniturilor. Abia în 2027 se va relansa economia # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a transmis că pensiile și salariile bugetarilor, inclusiv a profesorilor, nu se vor majora în 2026. Șeful Executivului a anunțat că abia din 2027, pensiile și salariile vor fi indexate. „E puțin probabil ca în bugetul de anul viitor să venim cu drepturi suplimentare în orice domeniu, cât timp avem deficitele pe […]
Victor Ponta comentează Criza apei: Buzoianu are scopul de a bloca si distruge orice proiect important # Gândul
Invitat în ediția de miercuri a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, fostul premier Victor Ponta a comentat pe tema unuia dintre cele mai fierbinți subiecte ale momentului, Criza apei și atitudinea ministrului Diana Buzoianu. În opinia fostului premier social-democrat, este vorba de o criză provocată deliberat de USR sub pretextul de a face reformă. […]
Ilie Bolojan admite că nu a făcut nimic de când a preluat mandatul: „Nu finalizăm reforma, deficitele rămân, problemele rămân” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat în podcastul Friendly Fire despre lipsa unui proiect de reforme, chiar și la peste șase luni de când acesta a preluat mandatul de premier, iar Nicușot Dan s-a instalat pe scaunul de la Cotroceni. „De când sunteți ministru și președinte Nicușor Dan nu avem niciun proiect de reforme”, a […]
Gândul şi Descoperă. ro prezintă serialul Ion Iliescu – Istoria neștiută, un proiect in parteneriat cu istoricului Lavinia Betea. Urmăriți joi 11 decembrie, de la ora 15.00, episodul al șaselea: ILIESCU, ACTOR SAU REGIZOR ÎN 89? REVOLUȚIE SAU COMPLOT? O călătorie inedită prin viața primului președinte al României. Detalii neștiute, adevăruri nespuse, întrebări care îşi […]
Război total în justiție, după documentarul Recorder. Curtea de Apel București lansează acuzații dure la adresa unui judecător prezent în dezvăluirea de presă # Gândul
Curtea de Apel București a transmis o reacție dură, după publicarea documentarului junaliștilor Recorder, calificând drept „denigratoare și fără acoperire faptică” afirmațiile judecătorului Ionel Laurențiu Beșu, magistratul care a apărut în materialul publicat. În comunicatul de presă de trei pagini – transmis miercuri de Curtea de Apel – sunt atașate și câteva articole de presă […]
Ilie Bolojan vorbește despre relația pe care o are cu președintele Nicușor Dan: „Avem o relație instituțională corectă” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat la podcastul Frindely Fire despre relația pe care o are cu președintele Nicușor Dan. Întrebat ce notă ar da relației cu șeful statului, Bolojan a evitat să răspundă concret. În schimb, a transmis că relația instituțională cu președintele României este una corectă pentru ca România să obțină rezultate pozitive. […]
Rodica Stănoiu, captiva iubitului mai tânăr cu o jumătate de secol? „Se opera excesiv pentru a fi pe placul lui/Era să moară pe masa de operație” # Gândul
Deși trecută recent în neființă, Rodica Stănoiu, fostul ministru al Justiției, nu are liniște nici pe lumea cealaltă. Aceasta a lăsat în urmă o poveste de dragoste extrem de controversată. Fostul ministru a lăsat o avere impresionantă, pe care ar fi vânat-o și iubitul ei cu 30 de ani. Potrivit apropiaților, scrie Cancan, acesta ar […]
De la fermă, la Ministerul Apărării. USR-istul creditat cu cele mai mari șanse să-l înlocuiască pe Moșteanu a condus până acum o armată de porci # Gândul
Sorin Șipoș – senatorul USR care ar fi în cărți pentru preluarea mandatului de ministru al Apărării – ar veni la conducerea Armatei de la „creșterea și îngrășarea porcinelor”. Gândul a mers mai departe de prietenia cu Dominic Fritz și cu Nicușor Dan și a verificat trecutul actualului senator USR de Timiș. Sorin Șipoș deține […]
Bolojan comentează modul în care alegătorii lui Ciucu au fost influențați de relația dintre cei doi: „Trebuie să ai date sociologice” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a comentat victoria lui Ciprian Ciucu la alegerile pentru funcția de primar al Capitalei, însă a evitat întrebările referitoare la modul în care acest aspect îi influențează mandatul de premier. „Faptul că Ciucu a câștigat alegerile pentru București consider că este un lucru bun pentru București. Eu am încredere că Ciucu va […]
Vedeta de televiziune Lili Sandu, în vârstă de 46 de ani, a spus foarte clar ce nu ar putea accepta niciodată într-o relație de cuplu. Lili Sandu și partenerul ei de viață, Silviu Țolu, formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz. În data de 10 august 2020, Lili Sandu a devenit mămică […]
Premierul Ilie Bolojan spune că lumea politică s-a temut să vină cu propuneri care să afecteze Justiția: „A apărut o arecare rezervă a lumii politice” # Gândul
Premierul României, Ilie Bolojan, a discutat la podcastul Frindely Fire despre situația sistemului de justiție din România și spune că toți cei care ocupă o funcție de răspundere, de la prim-ministru până la primarii de localități, trebuie să-și asume răspunderea pentru modul în care au evoluat lucrurile în mandatul lor. Șeful Executivului spune că intervențiile […]
Iarna aceasta, câteva locuri din București, Cluj și Craiova, trei dintre cele mai vizitate orașe ale țării, s-au transformat în destinații pline de lumină, perfecte pentru a crea amintiri. Fiecare loc spune o poveste, fiecare lumină creează un moment, iar fiecare decor te invită să-l surprinzi în feed-ul de social media. Topul locurilor PPC perfecte […]
Doi noi Ashoka Fellows din Portugalia și România vor primi sprijin și finanțare din partea Fundației Kaizen, care va contribui, de asemenea, la activitatea globală a Ashoka și va consolida ecosistemul acesteia pentru inovatori sociali din întreaga lume. Fundația Kaizen, Fundația cu Scop Social finanțată exclusiv de Kaizen Gaming, încheie un parteneriat cu Ashoka, una […]
Gala Mari Sportivi ProSport 2025 | Constantin Popovici, premiat pentru medalia de bronz obținută la Campionatele Mondiale de Natație # Gândul
Sportivul român Constantin Popovici, în vârstă de 36 de ani, a fost premiat la Gala Mari Sportivi ProSport 2025 pentru medalia de bronz obținută în cadrul Campionatelor Mondiale de Natație 2025, disputate în Singapore. Înotătorul a participat la proba de sărituri în apă de la mare înălțime (27 m) și a acumulat 408.70 puncte, suficient […]
UE se pregătește să-i transmită lui Trump un „mesaj de forță” prin blocarea activelor rusești și eliminarea dreptului de veto al Ungariei # Gândul
Statele membre ale Uniunii Europene vor accelera luarea deciziei pentru imobilizarea pe termen nedefinit a activelor rusești în valoare de 210 de miliarde de euro. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pregătește o legislație specială pentru a-l băga în încurcătură și pe prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, chiar înainte de începerea summitului de săptămâna viitoare. […]
Tabel amenzi | Care sunt cele mai ciudate amenzi, pentru românii care locuiesc la bloc. Greșeala care te poate costa 6.000 lei # Gândul
Viața la bloc nu este întotdeauna liniștită. Când îți este lumea mai dragă, te trezești cu niște boxe în care muzica este dată la maximum, petreceri zgomotoase și vecini gălăgioși. Însă, pentru toate acestea, există Legea 61/1991… care prevede sancțiuni drastice, în funcție de încălcarea sa. Problema este că mulți locatari nici măcar nu știu […]
Care este cel mai lung zbor cu avionul. Pasagerii vor petrece 29 de ore la bordul aeronavei # Gândul
Pasagerii care vor să zboare cu China Eastern Airlines între Buenos Aires și Shanghai trebuie să petreacă 29 de ore la bordul avionului. Ruta este nou deschisă și conectează cele două metropole, parcurgând aproximativ 19.955 de kilometri, aproape jumătate din circumferința Pământului. Cu toate acestea, zborul lansat de China include și o escală în Auckland, […]
Bolojan vrea „un dialog” cu magistrații, pe tema corupției din sistemul de justiție după materialul Recorder: „Voi încerca, dar nu este un moment bun” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat cu privire la investigația Recorder pe tema corupției de la nivelul structurilor de justiție. Premierul vrea un dialog cu asociațiile de magistrați, pentru gestionarea cazurilor de corupție. „Oamenii nu au încredere în sistemul de justiție. Aceste percepții vin dintr-un sentiment de inechitate, că noi nu oferim serviciile pe care […]
Viktor Orban o disperă pe Ursula von der Leyen. Șefa CE pregătește o legislație specială ca să-l blocheze pe premierul Ungariei # Gândul
Statele membre ale Uniunii Europene vor accelera luarea deciziei pentru imobilizarea pe termen nedefinit a activelor rusești în valoare de 210 de miliarde de euro. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pregătește o legislație specială pentru a-l băga în încurcătură și pe prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, chiar înainte de începerea summitului de săptămâna viitoare. […]
Ilie Bolojan refuză să răspundă la întrebarea despre o posibilă respingere a reformei pensiilor speciale: „Nu iau în calcul astfel de ipoteze” # Gândul
Ilie Bolojan a discutat la podcastul Frindely Fire decizia CCR de a amâna pronunțarea cu privirea la modificarea condițiilor de pensionare a magistraților pentru data de 28 decembrie. „Nu am date legate de motivele pentru care plenul Curții a decis această amânare. Azi a fost declarat constituțional pachetul fiscal. Componenta de magistrați e importantă, iar […]
Fostul pavilion de vânătoare al lui Nicolae Ceauşescu a fost scos la licitație. Organizatorul evenimentului a stabilit că prețul de pornire va fi de aproape un milion de euro. Cabana din județul Buzău are utilități, heliport și zone de agrement, informează Mediafax. 995.000 euro pentru fostul pavilion de vânătoare a lui Nicolae Ceaușescu Proprietatea cunoscută […]
Se fac „jocurile” pentru cea mai importantă funcție ecomomică din America. Va fi omul lui Trump președintele Rezervei Federale a SUA? # Gândul
La Washington DC, interviurile finale pentru președinția Rezervei Federale sunt în plină desfășurare, prefigurându-se victoria candidatului Kevin Hassett, grație atitudinii sale pozitive față de direcțiile economice ale administrației Trump. Cine sunt candidații la președinția Rezervei Federale? Kevin Hassett, prieten al familiei Trump În trecutul său profesional, Kevin Hassett a activat în diverse posturi-cheie la Casa […]
Diana Buzoianu prezintă concluziile raportului de control: „Am primit demisia de onoare a directorului Apelor Române, Florin Ghiță” # Gândul
Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a prezentat miercuri, la ora 17:30, concluziile preliminare ale Corpului de Control al Ministerului, în cazul crizei de apă din Prahova și Dâmbovița. PSD a solicitat demisia lui Buzoianu în Parlament, iar AUR a depus și o moțiune în acest sens. Cu toate acestea, premierul Ilie Bolojan efuză să o demită […]
Hermannstadt, formația aflată pe penultimul loc din Superliga, a anunţat, miercuri, că noul antrenor al echipei este Dorinel Munteanu, acesta semnând un contract valabil un sezon și jumătate. Marius Măldărășanu, în funcție din 2019, și-a reziliat contractul de comun acord cu formația din Sibiu. Dorinel Munteanu a semnat cu Hermannstadt! Ce a declarat la numire […]
Mihai Petre a dezvăluit ce fel de tătic este și care este relația pe care o are cu cele două fete ale sale. ”Cred că e nevoie de anumite limite”, a spus acesta. Celebrul coregraf și dansator Mihai Petre este căsătorit cu Elwira, împreună cu care are două fetițe, Catinca și Ariana. Cei doi formează […]
O româncă adoptată în Italia și-a găsit sora biologică după 30 de ani: „Un uragan de emoții…” # Gândul
O tânără româncă adoptată în Italia dintr-un orfelinat din București s-a întâlnit cu sora ei biologică după 30 de an și a descoperit astfel că nu este singură la origini, ci mai are încă două surori. Pentru Ionela Bonso, în vârstă de 31 de ani, această căutare a rădăcinilor a fost, după cum spune chiar […]
Deși ouăle reprezintă unul dintre cele mai consumate alimente din lume, puțini știu diferența dintre ouăle albe și cele maro, iar această distincție continuă să genereze curiozitate și mituri. Mulți consumatori consideră că ouăle maro sunt mai sănătoase, în timp ce alții cred că valoarea nutritivă este identică. În practică, diferențele sunt mai puține decât […]
Recorder pare că i-a ridicat mingea la fileu lui Nicușor Dan pe terenul justiției: „Persoanele vinovate trebuie pedepsite tot de sistemul de justiție” # Gândul
Președintele Nicușor Dan a reacționat la materialul Recorder despre corupția din interiorul sistemului de justiție. Liderul de la Cotroceni a precizat că numirile la procurorilor șefi au fost politice, în contextul în care lupta împotriva corupției s-a redus. „Am văzut cap-coadă documentarul Recorder despre justiție. Cel mai simplu este să ne revoltăm, încă o dată, […]
Ponta despre achizițiile de armament de 17 miliarde euro ale lui Nicușor Dan din Franța: E secret ce cumpărăm # Gândul
Ediția de miercuri a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache l-a avut ca invitat pe fostul premier Victor Ponta. Jurnalistul Gândul a lansat un dialog alături de fostul premier, pornind de la controversata achiziție de armament pregătită de Nicușor Dan în urma primei sale vizite oficiale în Franța. Așa cum a scris Gândul, președintele și-a luat […]
Viktor Orban ia aminte la avertismentul lui Trump. Ungaria sfidează UE și respinge pactul privind migrația, în ciuda sancțiunilor usturătoare # Gândul
Ungaria nu va implementa pactul Uniunii Europene privind migrația și azilul și nu va accepta niciun migrant, a transmis șeful cancelariei premierului Viktor Orban, în cadrul unei conferințe de presă, susținute miercuri. Poziția Ungariei vine la o zi după ce Donald Trump a condamnat Uniunea Europeană pentru politicile asupra migrației și a mediului. Gergely Gulyás, […]
Cântăreața Ileana Șipoteanu, în vârstă de 58 de ani, a făcut mărturisiri dureroase despre dispariția celui care i-a fost soț, compozitorul Dumitru Lupu. Ileana Șipoteanu este una dintre cele mai cunoscute interprete de muzică ușoară de la noi, de-a lungul anilor lansând numeroase șlagăre. În plan personal Ileana Șipoteanu a format o famlie alături […]
O nouă apariție a judecătoarei Iulia Scântei. De la celebra pălărie galbenă, a trecut la un alt accesoriu, de data aceasta purtat la piept # Gândul
După pălăria galben-lămâie care a atras toate privirile la Parada de 1 Decembrie, judecătoarea CCR, Iulia Scântei, iese din nou în evidență. La ședința de astăzi de la Curtea Constituțională, în cadrul căreia judecătorii au dat undă verde majorării taxelor de la 1 ianuarie 2026, Scântei a apărut cu un nou accesoriu, de data aceasta […]
Andreea Dragoman, componentă a lotului național de de tenis de masă și-a descoperit noi plăceri: face puzzle-uri, LEGO și colorează. Andreea Dragoman a avut un an 2025 de excepție! E vicecampioană europeană cu echipa națională de tenis de masă, iar în această vară, după 7 ani petrecuți la cămin, s-a mutat la casa ei. „Este […]
Jaful de la Luvru: hoții ar fi putut fi arestați „în 30 de secunde”, spun anchetatorii. „Au fost filmați de la început până la sfârșit, dar nimeni nu urmărea imaginile“ # Gândul
Senatorii francezi au ascultat, miercuri, mărturiile celor doi oficiali responsabili de ancheta administrativă lansată după spargerea muzeului Luvru din Paris din 19 octombrie. Potrivit acestora, hoții care au furat bijuteriile Coroanei franceze, în valoare de 88 de milioane de euro, ar fi putut fi prinși „în 30 de secunde”, relatează Le Figaro și BFM TV. […]
Gândul.ro vă propune un banc care vine în ajutorul dumneavoastră pentru un moment de destindere după o zi grea de muncă. Personajul principal este Bulă în poziția de soldat. Sergentul îi spune lui Bulă: – Soldat, îmi poți împrumuta 500 de lei până luni? – Sigur, prietene. – Bulă, te adresezi unui superior, deci am […]
Polonia vrea să facă curățenie în hangar. Varșovia să transfere avioanele MiG-29 Ucrainei în schimbul tehnologiei pentru drone și rachete # Gândul
Polonia poartă în prezent discuții cu Ucraina pentru a transfera avioane MiG-29 din flota sa către Kiev, iar în schimb, polonezii speră să primească acces la tehnologii pentru drone și rachete de la Kiev. Într-un comunicat emis marți seara, Statul Major al Forțelor Armate Poloneze a anunțat că „negocierile sunt în curs de desfășurare cu […]
Victor Ponta, după documentarul Recorder: Se pregătește revenirea lui Kovesi/E o bătălie pentru putere # Gândul
Fostul premier Victor Ponta, invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, a comentat miza dezvăluirilor din documentarul Recorder despre starea justiției. În opinia fostului premier, e vorba de o reglare de conturi în interiorul sistemului juridic, în contextul în care nu mai există influența fostului Procuror general Laura Kovesi. Victor Ponta a analizat dezvăluirile […]
Zodia care riscă să își piardă viața în următoarele 5 zile, potrivit celebrei Cristina Demetrescu: Pericol de deces! # Gândul
Săptămâna aceasta nu vine cu vești prea bune pentru zodia Taur. Nu se anunță o perioadă prea bună pentru acești nativi. Zodia Taur în pericol, anunțul Cristinei Demetrescu „Pentru Tauri, perioada promite distracție, confort și plăceri culinare. Totuși, soarele în Săgetător nu este cel mai blând aliat al lor, motiv pentru care ar fi bine […]
Test de perspicacitate | Acești doi pinguini par identici, dar nu sunt. Găsiți toate cele 3 diferențe # Gândul
Test de perspicacitate. Crezi că ai ochi de vultur? Încearcă să observi toate cele trei diferențe în imaginile cu pinguinul care stă pe gheață, în 15 secunde. Testează-ți acum abilitățile de observare! Puzzle-urile „Găsește diferențele” îți testează abilitățile de observare și memorie. Așadar, dacă ești o persoană care iubește puzzle-urile vizuale rapide, atunci un puzzle […]
Alina Chivulescu ține cont de toate superstițiile de Revelion. ”Eu, dacă aud că orice e de făcut, eu fac” # Gândul
Alina Chivulescu, în vârstă de 51 de ani, a mărturisit că ține cont de toate superstițiile de Revelion. ”Eu, dacă aud că orice e de făcut, eu fac”, a afirmat actrița. Actrița Alina Chivulescu a dezvăluit, pentru spynews.ro, că, de Anul Nou, respectă toate tradițiile și ține cont de toate superstițiile legate de Revelion. Cu […]
„Nu fiecare persoană de succes trebuie să aibă un doctorat”. Șeful celei mai valoroase companii din lume spune că oamenii trebuie să găsească din nou succesul în joburile tradiționale din fabrici # Gândul
Jensen Huang, CEO-ul gigantului de cipuri pentru inteligență artificială Nvidia, a declarat că oamenii ar trebui să se întoarcă la munca în fabrici, pentru prosperitatea lor și a țării, relatează Fortune. Declarațiile sale controversate vin în contextul în care între China și Statele Unite este o cursă continuă în domeniul inteligenței artificiale. CEO-ul Nvidia Jensen […]
Țeapă de proporții. Doi tineri au achitat 80.000 de euro avans pentru un apartament din Cluj, dar au rămas și fără casă și fără bani # Gândul
Un cuplu din Cluj trăiește un adevărat coșmar de mai bine de două luni. Cei doi au achitat un avans pentru un apartament de 70 de metri pătrați, aflat în apropiere de centrul orașului, au semnat și un antecontract la notar, au făcut credite, împrumuturi de la apropiați, iar în cele din urmă au rămas […]
Și-au cumpărat o casă veche de peste un veac, dar au ajuns să trăiască un coșmar: „Departe de visul pe care ni l-am imaginat” # Gândul
Romantismul caselor vechi atrage prin nostalgia vremurilor de demult, însă realitatea întreținerii lor poate ajunge să fie un coșmar. Un cuplu a povestit cum visul de a locui într-o clădire istorică s-a transformat, în timp, într-o luptă constantă cu problemele ascunse ale unei locuințe de epocă. Când și-au cumpărat prima casă împreună, în urmă cu […]
Bucătăria italiană intră pe lista UNESCO. Este prima țară care și-a văzut întregul sistem gastronomic în Patrimoniul Cultural Imaterial # Gândul
Ziua de 10 decembrie 2025 va intra în istoria Italiei. Astăzi, bucătăria italiană a fost adăugată, oficial, pe lista Patrimoniului Cultural Imaterial al UNESCO, scrie La Stampa. După un proces îndelungat care a început în 2023, Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură a confirmat includerea întregului sistem gastronomic al Italiei în Lista Patrimoniului […]
Cum îți repari telefonul scăpat în apă. Ce trucuri și pași să urmezi pentru a-ți salva dispozitivul de la deteriorarea ireparabilă # Gândul
Ți-ai scăpat telefonul în apă și vrei să îl salvezi de la deteriorarea ireparabilă? Ar fi indicat să acționezi cât mai rapid și să îl scoți din apă. Deși în prezent există modele de smartphone-uri rezistente la diverși factori, inclusiv lichide, ar fi indicat să ai o atenție sporită asupra componentelor. Iată trucuri și pași […]
Nu critica situația până nu găsești o soluție mai bună. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de joi, 11 decembrie 2025. Berbec Oamenii pot fi agresivi astăzi, dar după o evaluare atentă vei descoperi că nu au intenții răuvoitoare. Cel mai probabil, ei nu sunt pe deplin informați. Acționează pe baza unor informații eronate. […]
