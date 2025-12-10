Cum se sărbătorește Crăciunul în alte culturi: Obiceiuri surprinzătoare din întreaga lume

17:10

Pentru orice șofer, momentul în care mașina începe să scoată un sunet nou și neidentificat este unul stresant. Fie că este vorba despre un țăcănit la pornire, un șuierat în accelerație sau o bătaie înfundată la relanti, aceste semnale auditive sunt modul prin care automobilul îți comunică faptul că o componentă nu funcționează în parametri optimi.