Craiova, cu gândul la primăvara europeană, FCSB, la salvarea sezonului

22:50

Pentru prima dată într-un proiect cu trupa Teatrului Național Iași, regizorul Botond Nagy montează pe scena Teatrului la Cub spectacolul Femeia – câmp de luptă de Matei Vișniec, un text de conștientizare și sensibilizare a publicului cu privire la traumele generate de război şi la violenţa împotriva femeilor.