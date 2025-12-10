Spania, lovită de cea mai gravă epidemie de gripă din ultimii 15 ani. Un bărbat a așteptat 160 de ore pe holul spitalului
Jurnalul.ro, 11 decembrie 2025 01:10
Epidemia de gripă din Spania este deja cea mai gravă din ultimii 15 ani, iar vârful încă nu a fost atins. Spitalele sunt saturate, cu paturi pe holuri și ore întregi de așteptare.
Acum o oră
01:10
Acum 2 ore
00:50
Vine o zi din aceea în care fotbalul românesc își pune cămașa bună, se aranjează puțin în oglindă și încearcă să pară mai sigur pe el decât este.
00:30
Începând cu 11 decembrie 2025, viața se schimbă în bine pentru trei zodii, odată cu intrarea lui Mercur în Săgetător.
00:10
Ofertă-bombă pentru mașina de luptă a infanteriei, contractul de 3 miliarde de euro al Armatei # Jurnalul.ro
Sud-coreenii de la Hanwha Aerospace vin cu o ofertă greu de egalat: 80% din producție va fi făcută în România
Acum 4 ore
23:50
Cum se sărbătorește Crăciunul în alte culturi: Obiceiuri surprinzătoare din întreaga lume # Jurnalul.ro
Tradițiile de Crăciun sunt diferite de la o țară la alta iar unele se concentrează mai mult pe experiențe și momente trăite împreună decât pe schimbul de cadouri.
23:20
Vernisajul expoziției „Bhutan – file din natură” la Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” # Jurnalul.ro
Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” invită publicul la deschiderea expoziției de fotografie „Bhutan – File din natură” care va avea loc joi, 11 decembrie 2025 de la ora 18:00 la sediul muzeului din Șos. Kiseleff nr. 1, București.
23:10
Mitzuu și Ariana, pregătiți pentru o nouă provocare în viața lor, la Power Couple: ”considerăm că suntem o echipă foarte bună” # Jurnalul.ro
Un sezon mai puternic. O șansă de a depăși orice fel de provocare și de a arăta că atunci când știi cum să comunici cu partenerul de viață, poți face tot ce îți propui.
22:50
Primul proiect teatral al regizorului Botond Nagy pe scena Naționalului din Iași, premiera „Femeia – câmp de luptă” de Matei Vișniec # Jurnalul.ro
Pentru prima dată într-un proiect cu trupa Teatrului Național Iași, regizorul Botond Nagy montează pe scena Teatrului la Cub spectacolul Femeia – câmp de luptă de Matei Vișniec, un text de conștientizare și sensibilizare a publicului cu privire la traumele generate de război şi la violenţa împotriva femeilor.
22:40
Peste 70 de persoane vârstnice au fost găsite, miercuri, într-un imobil din localitatea Cenad, județul Timiș, unde nu erau îndeplinite condițiile legale. Vârstnicii au primit îngrijiri medicale de urgență și au fost relocați de către DGASPC Timiș.
22:40
Rusia a intensificat activitatea în regiunea Transnistria din Moldova pentru a distrage resursele Ucrainei de la amenințarea crescândă reprezentată de această enclavă rusă, anunță Direcția Generală de Informații a Ministerului Apărării al Ucrainei.
22:20
Bolojan: Am vorbit cu Fritz să avem o propunere pentru Ministerul Apărării până în 19 decembrie # Jurnalul.ro
Premierul Ilie Bolojan a spus, miercuri seara, că a discutat cu liderul USR, Dominic Fritz,cu care a convenit ca până în data de 19 decembrie să vină cu o propunere pentru Ministerul Apărării. În spațiul public s-a discutat despre senatorul Sorin Șipoș, liderul USR Timiș, fost coleg cu Nicușor Dan.
22:20
Situație șocantă într-un bloc din Tulcea. Podeaua unui apartament s-a surpat. Pompierii au intervinit de urgență # Jurnalul.ro
Intervenție de urgență a pompierilor din Tulcea, miercuri seara, unde într-un apartament situat la parterul unui bloc s-a surpat podeaua.
22:10
Șase semne zodiacale chinezești atrag norocul și prosperitatea pe 11 decembrie 2025. Joi vine cu energia Tigrului de Lemn într-o Zi Plină care amplifică tot ceea ce cultivi.
Acum 6 ore
21:50
Bogdan Hossu i-a atras atenția lui Bolojan că percepția e că urăște salariații și cetățenii # Jurnalul.ro
Liderul sindical Bogdan Hossu i-a transmis premierului Ilie Bolojan că percepția este că urăște salariații și cetățenii.
21:40
Află de ce sărbătorile nu sunt o perioadă fericită pentru toată lumea și cum influențează presiunea socială, singurătatea, stresul financiar și bilanțul de final de an starea emoțională. Recomandări utile pentru protejarea sănătății psihice, cu perspectiva specialistului Eugen Popa.
21:40
„Justiție, nu mafie”: Sute de protestatari în București și Cluj cer justiție independentă # Jurnalul.ro
Sute de protestatari s-au adunat, miercuri seara, în fața Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) și în fața Judecătoriei Cluj-Napoca pentru a cere o justiție independentă. Oamenii strigă „Justiție, nu mafie” sau „Demisia”.
21:30
Bolojan, după ce i s-a spus că urăște salariații și cetățenii din România: Sunt exprimări # Jurnalul.ro
Premierul Ilie Bolojan a răspuns miercuri acuzațiilor liderului sindical Bogdan Hossu, care i-a transmis că percepția este că urăște salariații și cetățenii din România.
21:20
Scandal în Ministerul Educație: Profesorii care lucrează la noua programă,puși să semneze clauză de confidențialitate # Jurnalul.ro
Scandal în Ministerul Educației, după ce mai mulți experți educaționali au atras atenția că profesorii care au lucrat la noua programă de limba română din liceu au fost „somați” să semneze un act de confidențialitate.
21:10
Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat, miercuri seara, dacă România este în recesiune. Premierul a spus că speră ca România să se mențină într-un trend „în care să nu mai scădem”.
20:50
SUA extind termenul pentru vânzarea activelor Lukoil. Gigantul rus își caută cumpărători pentru active de 22 miliarde de dolari. România, printre piesele-cheie ale tranzacției # Jurnalul.ro
SUA au prelungit până la 17 ianuarie 2026 termenul pentru vânzarea activelor internaționale ale Lukoil. Active evaluate la 22 miliarde de dolari atrag giganți precum Exxon, Chevron și Carlyle. România este printre piesele-cheie ale tranzacției.
20:40
Desertul tradițional de Crăciun: Cum să prepari un cozonac pufos cu nuci, rahat și cacao # Jurnalul.ro
Cozonacul cu nuci, rahat și cacao, rămâne unul dintre cele mai apreciate deserturi tradiționale românești, perfect pentru mesele festive de Crăciun sau Paște.
20:20
Deputatul PSD Mihai Fifor arată că demisia ministrei Mediului, Diana Buzoianu, ar fi trebuit să fie primul gest firesc.
20:10
Premierul Bolojan ar vrea ca salariul minim să fie înghețat, la fel ca pensiile în 2026. Care va fi deficitul? # Jurnalul.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri seara, că și-ar dori ca salariul minim să fie înghețat în 2026, la fel cum se întâmplă cu pensiile. În ceea ce privește deficitul cu care se va închide 2025, acesta va fi de 8,4%, spune premierul.
Acum 8 ore
19:50
Programul a şase linii de transport în comun, prelungit joi seară la meciul FCSB - Feyenoord Rotterdam # Jurnalul.ro
TPBI prelungeşte, joi seară, programul a şase linii de transport în comun, pentru preluarea spectatorilor partidei de fotbal FCSB - Feyenoord Rotterdam, informează Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti - Ilfov (TPBI), într-un comunicat de presă transmis AGERPRES.
19:40
România în declin demografic: Nașterile și decesele au urcat rapid în octombrie 2025. Sporul natural rămâne puternic negativ # Jurnalul.ro
România a înregistrat în octombrie 2025 mai mulți nou-născuți decât în aceeași lună a anului trecut, însă și un număr semnificativ mai mare de decese. Sporul natural rămâne negativ, cu peste 7.000 de persoane.
19:40
În ultimii trei ani 77% dintre proprietarii de locuințe din România au investit în eficiența energetică, arată un studiu realizat de ING împreună cu Ipsos.
19:20
Rogobete, vizită pe șantierul spitalului regional din Craiova. La Cluj și Iași, lucrări din 2026 # Jurnalul.ro
Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a vizitat miercuri șantierul viitorului Spital Regional de Urgență Craiova, singurul dintre cele trei anunțate de autorități la care lucrările de execuție au început.
19:10
Cantitatea de gaze exportată în dimineața de miercuri se apropie de capacitatea maximă a conductei către Republica Moldova (Iași-Ungheni), care este de 6 milioane mc/zi.
19:00
Bolojan, ferm pe tema reformei pensiilor magistraților: „Nu iau în calcul” o nouă respingere a CCR # Jurnalul.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă că nu ia în calcul o nouă respingere a proiectului privind reforma pensiilor magistraților, spunând că legea respectă Constituția. Șeful Guvernului vorbește despre dificultatea deciziilor și dinamica tensionată din coaliție.
18:50
Australia a devenit, de la miezul nopții, prima țară din lume care aplică interdicția rețelelor sociale pentru copiii sub 16 ani, blocând accesul la platforme majore precum TikTok, YouTube, Instagram și Facebook, scrie Reuters.
18:40
Evaluarea dură a președintelui SUA la adresa Europei reaprinde tensiunile transatlantice # Jurnalul.ro
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a oferit o evaluare dură privind conducerea Europei într-un interviu de 45 de minute acordat publicației Politico, acuzând statele europene de „slăbiciune”, „decădere” și incapacitatea de a gestiona războiul din Ucraina și politicile de migrație.
18:30
Prin prelungirea fazei de explorare din cadrul perimetrului XIX Neptun, zona de apă adâncă (”Neptun Deep”), SNGN ROMGAZ SA continuă angajamentul ferm de investiții în activitatea de explorare din Marea Neagră, a transmis compania printr-un comunicat.
18:20
Lavrov periază Casa Albă: Trump este singurul „lider din Vest” care înțelege poziția Moscovei # Jurnalul.ro
Vorbind în cadrul Consiliului Federației, Serghei Lavrov, Ministrul Afacerilor Externe al Rusiei, și-a declarat admirația față de președintele SUA, Donald Trump.
18:10
Mii de angajați din industriile tehnologică, IT și producția auto au fost anunțați că își vor pierde locurile de muncă, într-un context economic tot mai tensionat. Motivul oficial este „optimizare” și „reorientare strategică”.
18:10
Demiteri în lanț în Prahova după criza apei potabile. Raportul preliminar ajunge la procurori # Jurnalul.ro
Criza apei potabile din Prahova provoacă primele demiteri. Raportul preliminar a fost trimis procurorilor, iar directoarea ABA Buzău-Ialomița a fost revocată. Noi schimbări la vârful conducerii sunt așteptate mâine.
Acum 12 ore
17:50
Ministrul Muncii spune că „mai e spațiu de negociere” pentru creșterea salariului minim # Jurnalul.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, declară că mai există spațiu de negociere privind creșterea salariului minim, după ce toate părțile și-au prezentat opiniile la guvern.
17:40
Nicușor Dan, reacție după dezvăluirile privind corupția din justiție: „Persoanele vinovate trebuie pedepsite” # Jurnalul.ro
Președintele României, Nicușor Dan, spune că toată lumea este conștientă de problemele din justiție, unde lupta anticorupție s-a redus din cauza influenței politice, dar atrage atenția că soluția la problemele ridicate este tot în interiorul sistemului de justiție.
17:20
17:20
Iubita lui Lando Norris, noul campion mondial de Formula 1, este o tânără portugheză, model, actriță și influencer.
17:10
Moneda naţională s-a apreciat uşor, miercuri, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0894 lei, în scădere cu 0,03 bani faţă de cotaţia precedentă, de 5,0897 lei.
17:10
Zgomote suspecte sub capotă: cum să le interpretezi corect și când să mergi la service # Jurnalul.ro
Pentru orice șofer, momentul în care mașina începe să scoată un sunet nou și neidentificat este unul stresant. Fie că este vorba despre un țăcănit la pornire, un șuierat în accelerație sau o bătaie înfundată la relanti, aceste semnale auditive sunt modul prin care automobilul îți comunică faptul că o componentă nu funcționează în parametri optimi.
16:50
După debutul seriei „Procesele care au schimbat lumea” cu volumul „Procesul lui Pavel”, Editura Neverland lansează joi, 11 decembrie, cea de-a doua carte semnată de profesorul universitar și avocatul Mircea Duțu: „Pilat din Pont”.
16:40
Cum au ajuns pubelele eco să ruginească în Capitală? Investiție de zeci de milioane de euro, fără contracte de salubritate # Jurnalul.ro
Sistemul de colectare selectivă a deșeurilor din Capitală a costat 40 de milioane de euro, însă pubelele eco sunt abandonate pe străzi iar utilajele pentru reciclare ruginesc în parcări. Cauza principală este lipsa contractelor cu firmele de salubritate.
16:40
Tragedie la Spitalul Orășenesc Rovinari! Un medic a căzut brusc din picioare în timpul consultației și a murit # Jurnalul.ro
Un medic de la Spitalul Orășenesc Rovinari a murit în timpul serviciului, după ce a suferit un stop cardiac în salonul unde consulta o pacientă.
16:20
O nouă analiză Cushman & Wakefield Echinox arată că marile companii din România plătesc, în medie, sub 1% din cifra de afaceri pentru ocuparea spațiilor de birouri moderne, deși costurile totale depășesc anual 260 de milioane de euro. IT&C domină piața, iar ponderea cheltuielilor rămâne redusă în ciuda inflației și creșterii prețurilor.
16:10
Vești bune pentru părinți. Vor beneficia de o zi liberă pentru deschiderea anului școlar # Jurnalul.ro
Senatul a adoptat tacit o propunere legislativă care le acordă părinţilor o zi liberă plătită în prima zi a anului şcolar pentru învățământul preşcolar, primar şi gimnazial.
15:50
Bolojan, după negocieri cu Petrom: România va obține o parte echitabilă din exploatarea resurselor # Jurnalul.ro
România va câștiga mai mult în urma exploatării resurselor sale, a transmis premierul Ilie Bolojan, miercuri, printr-o postare în care detaliază contextul și urmările Hotărârii de Guvern adoptate marți seară pentru prelungirea perioadei de explorare a unei sonde din Neptun Deep.
15:40
Probleme grave la Drumul Expres Craiova-Pitești: Terasamentul se surpă la 5 luni de la inaugurare # Jurnalul.ro
Terasamentul Drumului Expres Craiova-Pitești s-a surpat pe mai multe porțiuni după ploile recente. În apropierea localității Negreni, malul drumului a dispărut pe zeci de metri.
15:30
Sesizarea Înaltei Curți privind reforma pensiilor magistraților, amânată pe 28 decembrie # Jurnalul.ro
Curtea Constituțională amână pe 28 decembrie sesizarea Înaltei Curți privind reforma pensiilor magistraților
15:20
Curtea Constituțională a României (CCR) a explicat, miercuri, că reexaminarea de către Parlament a legii privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice, act normativ care prevede și creșterea taxelor locale, s-a realizat în mod corect.
