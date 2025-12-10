Războiul dintre Trump și Maduro ajunge la un alt nivel: SUA confiscă navele petroliere, liderul de la Caracas țipă că Președintele SUA e imperialist

18:30

Viața la bloc nu este întotdeauna liniștită. Când îți este lumea mai dragă, te trezești cu niște boxe în care muzica este dată la maximum, petreceri zgomotoase și vecini gălăgioși. Însă, pentru toate acestea, există Legea 61/1991… care prevede sancțiuni drastice, în funcție de încălcarea sa. Problema este că mulți locatari nici măcar nu știu […]