Fermierii greci au protestat și au perturbat operațiunile portuare, în timp ce blocajele la nivel național persistă
Financial Intelligence, 11 decembrie 2025 06:40
Zeci de fermieri greci au perturbat miercuri operațiunile din portul regional Volos, în cadrul unei demonstrații naționale de […] The post Fermierii greci au protestat și au perturbat operațiunile portuare, în timp ce blocajele la nivel național persistă appeared first on Financial Intelligence.
• • •
Alte ştiri de Financial Intelligence
Acum o oră
06:50
FED a aprobat a treia reducere a ratei dobânzii din acest an și prevede o încetinire a ritmului în viitor; Piața pariurilor: Kevin Hassett – mari şanse pentru a prelua şefia FED # Financial Intelligence
Rezerva Federală, divizată în privința priorităților sale, a redus miercuri rata dobânzii de referință cu 9 voturi la […] The post FED a aprobat a treia reducere a ratei dobânzii din acest an și prevede o încetinire a ritmului în viitor; Piața pariurilor: Kevin Hassett – mari şanse pentru a prelua şefia FED appeared first on Financial Intelligence.
06:40
Fermierii greci au protestat și au perturbat operațiunile portuare, în timp ce blocajele la nivel național persistă # Financial Intelligence
Zeci de fermieri greci au perturbat miercuri operațiunile din portul regional Volos, în cadrul unei demonstrații naționale de […] The post Fermierii greci au protestat și au perturbat operațiunile portuare, în timp ce blocajele la nivel național persistă appeared first on Financial Intelligence.
06:40
Huawei analizează viitorul unei fabrici recent finalizate în estul Franței, au declarat trei persoane familiarizate cu problema, pe […] The post Huawei analizează viitorul fabricii franceze pe piața europeană dificilă appeared first on Financial Intelligence.
Acum 2 ore
06:30
Bolojan: Sunt un susţinător al coagulării forţelor de centru-dreapta, dar e greu de presupus că se va face de pe o zi pe alta # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri seara că este un susţinător al coagulării forţelor de centru-dreapta şi al […] The post Bolojan: Sunt un susţinător al coagulării forţelor de centru-dreapta, dar e greu de presupus că se va face de pe o zi pe alta appeared first on Financial Intelligence.
06:30
Bolojan, după ancheta Recorder: Voi avea o discuţie cu Predoiu; nu pot să demit un ministru dacă nu există o răspundere directă # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan, preşedintele PNL, a declarat, miercuri, că va avea o discuţie cu actualul ministrul al Afacerilor […] The post Bolojan, după ancheta Recorder: Voi avea o discuţie cu Predoiu; nu pot să demit un ministru dacă nu există o răspundere directă appeared first on Financial Intelligence.
06:30
Preşedintele american, Donald Trump, a afirmat miercuri că a folosit “cuvinte destul de dure” în cursul conversaţiei telefonice […] The post Ucraina/ Trump a folosit “cuvinte destul de dure” cu europenii appeared first on Financial Intelligence.
06:30
Ilie Bolojan spune că nu mai sunt necesare alte majorări de taxe şi impozite # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan declară că nu mai sunt necesare alte majorări de taxe şi impozite şi că, în […] The post Ilie Bolojan spune că nu mai sunt necesare alte majorări de taxe şi impozite appeared first on Financial Intelligence.
06:30
Australia/ Un stat minier îşi abandonează obiectivele privind energia regenerabilă # Financial Intelligence
Statul australian Queensland, cel mai mare producător de cărbune al ţării, a abandonat o serie de obiective privind […] The post Australia/ Un stat minier îşi abandonează obiectivele privind energia regenerabilă appeared first on Financial Intelligence.
06:30
Raportul preliminar privind criza apei din Prahova şi Dâmboviţa indică deficienţe în gestionarea operaţiunilor # Financial Intelligence
Concluziile Raportului preliminar privind acţiunea de control realizată la solicitarea ministrei Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, referitoare […] The post Raportul preliminar privind criza apei din Prahova şi Dâmboviţa indică deficienţe în gestionarea operaţiunilor appeared first on Financial Intelligence.
06:20
Premieră, Curtea de Apel București face conferință extraordinară de presă, joi, după dezvăluirile Recorder # Financial Intelligence
Curtea de Apel București anunță că organizează, joi, o conferință extraordinară de presă, în urma dezvăluirilor din documentarul […] The post Premieră, Curtea de Apel București face conferință extraordinară de presă, joi, după dezvăluirile Recorder appeared first on Financial Intelligence.
Acum 12 ore
19:50
European Grids Package – O mai bună integrare a pieței ar putea duce la economii anuale de 40 de miliarde EUR, în timp ce stimularea comerțului transfrontalier cu energie electrică cu 50% ar putea crește creșterea anuală a PIB-ului UE cu aproximativ 18 miliarde EUR până în 2030 # Financial Intelligence
Încă dispunem de prea puțină energie produsă intern și nu am atins nivelul de interconectare între statele membre […] The post European Grids Package – O mai bună integrare a pieței ar putea duce la economii anuale de 40 de miliarde EUR, în timp ce stimularea comerțului transfrontalier cu energie electrică cu 50% ar putea crește creșterea anuală a PIB-ului UE cu aproximativ 18 miliarde EUR până în 2030 appeared first on Financial Intelligence.
19:30
Protest acum în fața CSM, după documentarul Recorder: „Justiție, nu corupție!” # Financial Intelligence
Zeci de persoane protestează acum în Capitală, în fața Consiliului Superior al Magistraturii. „Justiție, nu corupție!”, strigă manifestanții. Se […] The post Protest acum în fața CSM, după documentarul Recorder: „Justiție, nu corupție!” appeared first on Financial Intelligence.
18:40
În data de 9 decembrie 2025, domnul Bogdan Stănescu a notificat Rompetrol Rafinare S.A. cu privire la renuntarea […] The post Bogdan Stănescu renunţă la mandatul de administrator la Rompetrol Rafinare appeared first on Financial Intelligence.
Acum 24 ore
18:10
Shell dorește să dizolve societatea mixtă cu Rosneft (ROSN.MM) din Rusia, prin care grupul listat la Londra deține […] The post Shell încheie joint venture-ul cu Rosneft pentru conducta CPC appeared first on Financial Intelligence.
18:00
Hossu (Cartel Alfa): Este urgentă medierea din partea preşedintelui a conflictului privind salariul minim # Financial Intelligence
Sindicaliştii se vor adresa în continuare Administraţiei Prezidenţiale, pentru că este urgent nevoie de medierea din partea preşedintelui […] The post Hossu (Cartel Alfa): Este urgentă medierea din partea preşedintelui a conflictului privind salariul minim appeared first on Financial Intelligence.
18:00
Zelenski încearcă să îi atragă atenţia lui Trump despre intensificarea cooperării dintre Rusia şi China # Financial Intelligence
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri, după o întâlnire cu şeful Serviciului de Informaţii Externe al Ucrainei, […] The post Zelenski încearcă să îi atragă atenţia lui Trump despre intensificarea cooperării dintre Rusia şi China appeared first on Financial Intelligence.
18:00
Nicuşor Dan, după dezvăluirile Recorder: Îi invit pe toţi magistraţii să îmi scrie direct problemele lor # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan îi invită pe toţi magistraţii să îi scrie direct despre problemele pe care le întâmpină, […] The post Nicuşor Dan, după dezvăluirile Recorder: Îi invit pe toţi magistraţii să îmi scrie direct problemele lor appeared first on Financial Intelligence.
17:50
Diana Buzoianu: Am primit demisia de onoare a directorului general de la Apele Române, Florin Ghiță # Financial Intelligence
Am primit demisia de onoare a directorului general de la Apele Române, Florin Ghiță, a anunţat ministrul USR […] The post Diana Buzoianu: Am primit demisia de onoare a directorului general de la Apele Române, Florin Ghiță appeared first on Financial Intelligence.
17:50
Parlamentul Ungariei aprobă un proiect de lege ce complică destituirea preşedintelui ţării, un apropiat al premierului Orban # Financial Intelligence
Parlamentul Ungariei a aprobat miercuri un proiect de lege ce complică destituirea preşedintelui, apropiat al prim-ministrului naţionalist Viktor […] The post Parlamentul Ungariei aprobă un proiect de lege ce complică destituirea preşedintelui ţării, un apropiat al premierului Orban appeared first on Financial Intelligence.
17:20
Salt Bank depășește pragul de 700.000 de clienți și se apropie de 2 miliarde de lei în active # Financial Intelligence
Salt Bank ar putea ajunge la un milion de clienţi în primăvara anului viitor La 600 de zile […] The post Salt Bank depășește pragul de 700.000 de clienți și se apropie de 2 miliarde de lei în active appeared first on Financial Intelligence.
16:30
OMV Petrom: Redevențele onshore vor crește cu 40%, cu modificarea impozitării suplimentare pentru gaze naturale pentru încurajarea investițiilor; sonda Anaconda-1 va fi săpată după finalizarea sondelor de dezvoltare în Neptun Deep; extindere a acordurilor petroliere de producție cu 15 ani, până în 2043 # Financial Intelligence
Dezvoltarea Neptun Deep avansează conform programului, cu primele gaze naturale așteptate în 2027 Următoarea activitate de explorare în […] The post OMV Petrom: Redevențele onshore vor crește cu 40%, cu modificarea impozitării suplimentare pentru gaze naturale pentru încurajarea investițiilor; sonda Anaconda-1 va fi săpată după finalizarea sondelor de dezvoltare în Neptun Deep; extindere a acordurilor petroliere de producție cu 15 ani, până în 2043 appeared first on Financial Intelligence.
16:30
ROMGAZ continuă angajamentul ferm de investițîi de explorare în perimetrul Neptun Deep din Marea Neagră # Financial Intelligence
Prin prelungirea fazei curente de explorare din cadrul perimetrului XIX Neptun, zona de apă adâncă (”Neptun Deep”), SNGN […] The post ROMGAZ continuă angajamentul ferm de investițîi de explorare în perimetrul Neptun Deep din Marea Neagră appeared first on Financial Intelligence.
15:50
Cristina Prună: Stimulentele fiscale pot transforma gazele naturale în promotorul dezvoltării industriale şi relansarea economică a României # Financial Intelligence
Amortizarea accelerată şi dubla deducere pentru investiţii în tehnologii noi, compatibile BAT, pot contribui la relansarea economică a […] The post Cristina Prună: Stimulentele fiscale pot transforma gazele naturale în promotorul dezvoltării industriale şi relansarea economică a României appeared first on Financial Intelligence.
15:40
European Grids Package – Virgil Popescu: Europa intră într-o etapă critică a tranziției energetice. Stocarea nu mai este un element opțional, ci un pilon central al unui sistem energetic modern, sigur și accesibil # Financial Intelligence
Europa intră într-o etapă critică a tranziției energetice. Stocarea nu mai este un element opțional, ci un pilon […] The post European Grids Package – Virgil Popescu: Europa intră într-o etapă critică a tranziției energetice. Stocarea nu mai este un element opțional, ci un pilon central al unui sistem energetic modern, sigur și accesibil appeared first on Financial Intelligence.
15:30
European Grids Package – Comisia propune modernizarea infrastructurii energetice a UE pentru a reduce facturile și a spori independența energetică # Financial Intelligence
Infrastructura rețelelor, coloana vertebrală a sistemului energetic european, va fi modernizată și extinsă pentru a-și valorifica întregul potențial. […] The post European Grids Package – Comisia propune modernizarea infrastructurii energetice a UE pentru a reduce facturile și a spori independența energetică appeared first on Financial Intelligence.
15:20
CCR amână o decizie privind taierea pensiilor magistraţilor până pe 28 decembrie. Curtea Constituţională a Românei (CCR) a […] The post CCR amână o decizie privind taierea pensiilor magistraţilor appeared first on Financial Intelligence.
15:20
Cristian Ghinea îi cere lui Ilie Bolojan demiterea ministrului justiţiei Cătălin Predoiu # Financial Intelligence
Cristian Ghinea, unul dintre strategii USR, îi cere lui Ilie Bolojan demiterea ministrului justiţiei Cătălin Predoiu. Acesta a […] The post Cristian Ghinea îi cere lui Ilie Bolojan demiterea ministrului justiţiei Cătălin Predoiu appeared first on Financial Intelligence.
15:10
Confirmare – Guvernul reechilibrează parteneriatul cu OMV Petrom: redevențe majorate cu 40% și renunțarea la litigii, pentru consolidarea independenței energetice a României # Financial Intelligence
Guvernul a adoptat aseară, printr-o hotărâre, măsurile pentru reechilibrarea cooperării cu OMV Petrom pentru următorii 15 ani, și, […] The post Confirmare – Guvernul reechilibrează parteneriatul cu OMV Petrom: redevențe majorate cu 40% și renunțarea la litigii, pentru consolidarea independenței energetice a României appeared first on Financial Intelligence.
15:10
BNW Advisory, compania fondată de Florin Cîțu, devine arhitectul financiar exclusiv al proiectului DraculaLand, o investiţie privată de peste 1 miliard de euro # Financial Intelligence
BNW Advisory, companie specializată în strategie-macro-finanțare, a încheiat un parteneriat strategic cu DraculaLand, proiectul privat de investiții în […] The post BNW Advisory, compania fondată de Florin Cîțu, devine arhitectul financiar exclusiv al proiectului DraculaLand, o investiţie privată de peste 1 miliard de euro appeared first on Financial Intelligence.
13:20
Uzbecii numesc perioada care a urmat prăbușirii URSS „vremurile grele” („the hard times”), dar nu din nostalgie pentru […] The post O incursiune românească în Uzbekistan (Iulian Mareș) appeared first on Financial Intelligence.
13:10
Reglementare sau monetizare? Politica României privind jocurile de noroc, la o răscruce strategică # Financial Intelligence
Pe măsură ce economia digitală a României se dezvoltă, și piața jocurilor de noroc online a cunoscut o […] The post Reglementare sau monetizare? Politica României privind jocurile de noroc, la o răscruce strategică appeared first on Financial Intelligence.
12:50
Lavrov: Rusia are pregătit un răspuns pentru cazul în care UE ar confisca activele ruseşti şi ar desfăşura trupe în Ucraina # Financial Intelligence
Rusia are deja pregătit un răspuns la o posibilă desfăşurare de trupe ale Uniunii Europene în Ucraina şi […] The post Lavrov: Rusia are pregătit un răspuns pentru cazul în care UE ar confisca activele ruseşti şi ar desfăşura trupe în Ucraina appeared first on Financial Intelligence.
12:50
Virgil Popescu: Este un semnal clar că OMV a cedat – actuala formă a legii offshore rămâne în picioare, iar dreptul de preempţiune al statului român asupra gazului din Marea Neagră nu se negociază # Financial Intelligence
Decizia OMV de a-și retrage procesul de la Paris împotriva statului român și acceptarea fără obiecții a legii […] The post Virgil Popescu: Este un semnal clar că OMV a cedat – actuala formă a legii offshore rămâne în picioare, iar dreptul de preempţiune al statului român asupra gazului din Marea Neagră nu se negociază appeared first on Financial Intelligence.
12:40
Kazahstanul anunță că va redirecționa o parte din petrolul din câmpul Kashagan către China, după atacul ucrainean # Financial Intelligence
„Incidentul de la terminalul maritim CPC nu a dus la oprirea completă a exporturilor” prin conductele de petrol, […] The post Kazahstanul anunță că va redirecționa o parte din petrolul din câmpul Kashagan către China, după atacul ucrainean appeared first on Financial Intelligence.
12:40
Canada a prezentat marți un plan pentru a atrage în țară o mie de cercetători de talie mondială, […] The post Canada vrea să atragă 1.000 de cercetători de talie mondială appeared first on Financial Intelligence.
12:20
Raluca Munteanu, director de dezvoltare IULIUS: „Noi am ales să transformăm terenuri centrale, dar puțin valorificate, în locuri care să prindă viață” # Financial Intelligence
IULIUS este una dintre companiile românești care au făcut pionierat în real-estate prin proiectele propuse de-a lungul a […] The post Raluca Munteanu, director de dezvoltare IULIUS: „Noi am ales să transformăm terenuri centrale, dar puțin valorificate, în locuri care să prindă viață” appeared first on Financial Intelligence.
12:10
Polonia discută cu Ucraina să-i furnizeze avioane MiG în schimbul unor tehnologii pentru drone # Financial Intelligence
Polonia poartă discuţii privind transferul unor avioane MiG-29 către Ucraina în schimbul accesului la tehnologia ucraineană în domeniul […] The post Polonia discută cu Ucraina să-i furnizeze avioane MiG în schimbul unor tehnologii pentru drone appeared first on Financial Intelligence.
12:00
Mai mult decât simple colete – DHL rememorează cele mai neobișnuite cinci livrări realizate la nivel mondial în […] The post Cele mai neobișnuite livrări făcute de DHL în 2025 appeared first on Financial Intelligence.
12:00
Nazare, despre întâlnirea de lucru cu Emmanuel Macron: Discuţiile au reconfirmat soliditatea relaţiei strategice dintre România şi Franţa # Financial Intelligence
România şi Franţa împărtăşesc nu doar interese strategice, ci şi legături culturale şi umane profunde, susţinute de numeroasa […] The post Nazare, despre întâlnirea de lucru cu Emmanuel Macron: Discuţiile au reconfirmat soliditatea relaţiei strategice dintre România şi Franţa appeared first on Financial Intelligence.
11:50
Articol de opinie de Dragoș Ionica, Cyber Attack Senior Manager, și Octavian Popa, Cyber Strategy Manager, Deloitte România […] The post Provocări în implementarea directivei NIS 2 în sectorul energetic appeared first on Financial Intelligence.
11:40
Curtea Constituţională a României (CCR) a respins, miercuri, sesizarea AUR în legătură cu legea privind stabilirea unor măsuri […] The post CCR: Legea prin care cresc taxele locale – constituţională appeared first on Financial Intelligence.
11:10
Ungaria refuză să implementeze pactul UE privind migraţia (şeful de cabinet al premierului Orban) # Financial Intelligence
Ungaria nu va implementa pactul UE privind migraţia şi nu va primi niciun migrant, a declarat miercuri, la […] The post Ungaria refuză să implementeze pactul UE privind migraţia (şeful de cabinet al premierului Orban) appeared first on Financial Intelligence.
11:00
Serviciul militar de informaţii al Danemarcei constată o creştere a ameninţărilor # Financial Intelligence
Danemarca se confruntă în prezent cu mai multe ameninţări externe decât în ultimii ani, pe fondul intensificării conflictelor […] The post Serviciul militar de informaţii al Danemarcei constată o creştere a ameninţărilor appeared first on Financial Intelligence.
10:40
Ucraina/ Rusia nu manifestă nicio dorinţă de pace, dimpotrivă îşi intensifică atacurile asupra ţintelor civile (ambasadorul UE la ONU) # Financial Intelligence
Rusia nu arată nicio intenţie de a ajunge la pace în Ucraina, dimpotrivă îşi intensifică atacurile asupra ţintelor […] The post Ucraina/ Rusia nu manifestă nicio dorinţă de pace, dimpotrivă îşi intensifică atacurile asupra ţintelor civile (ambasadorul UE la ONU) appeared first on Financial Intelligence.
10:00
Rețeaua Georgescu: Vulnerabilități fiscale cu impact de securitate națională (Sorin Niță) # Financial Intelligence
Asist. Univ. Dr. Sorin Cristian Niță – Academia de Studii Economice – Facultatea de Administrare a Afacerilor Dezvăluirile […] The post Rețeaua Georgescu: Vulnerabilități fiscale cu impact de securitate națională (Sorin Niță) appeared first on Financial Intelligence.
08:40
Gigantul american al vânzărilor online Amazon a anunţat miercuri că îşi va dubla investiţiile în India pentru a […] The post Amazon va investi 35 de miliarde de dolari în India până în 2030 appeared first on Financial Intelligence.
08:20
Nicuşor Dan: România va investi semnificativ în apărare, dar nu doar ca simplu cumpărător # Financial Intelligence
România va investi semnificativ în apărare, dar nu doar ca simplu cumpărător, a afirmat, marţi, preşedintele Nicuşor Dan. […] The post Nicuşor Dan: România va investi semnificativ în apărare, dar nu doar ca simplu cumpărător appeared first on Financial Intelligence.
08:20
Preşedintele SUA, Donald Trump, şi-a reînnoit marţi criticile la adresa Europei cu privire la politica în materie de […] The post Trump atacă din nou Europa pe tema migraţiei şi energiei appeared first on Financial Intelligence.
08:20
Taxarea capitalului și muncii a ajuns la un nivel foarte ridicat și pierdem investiții (CCF) # Financial Intelligence
Taxarea capitalului și muncii a ajuns la un nivel foarte ridicat și pierdem investiții, potrivit unei postări a […] The post Taxarea capitalului și muncii a ajuns la un nivel foarte ridicat și pierdem investiții (CCF) appeared first on Financial Intelligence.
07:50
Campionul olimpic și mondial la înot David Popovici spune că nu a încasat premierile de la ANS: “Sunt în aceeași situație ca toți ceilalți sportivi” # Financial Intelligence
Campionul olimpic și mondial la înot David Popovici a declarat, marți seara, că nu a încasat premierile de […] The post Campionul olimpic și mondial la înot David Popovici spune că nu a încasat premierile de la ANS: “Sunt în aceeași situație ca toți ceilalți sportivi” appeared first on Financial Intelligence.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.