BRM cere în instanță anularea deciziei de majorare a capitalului social al BVB
Financial Intelligence, 11 decembrie 2025 08:50
Bursa Română de Mărfuri cere în instanță anularea deciziei AGA din 12 noiembrie de majorare a capitalului social
Acum 5 minute
09:00
Peste 30 de nave sancționate de SUA, care desfășoară activități în Venezuela, sunt în pericol după confiscarea unui petrolier american
Navele „flotei fantomă" supuse sancțiunilor ar putea reconsidera dacă să părăsească apele venezuelene în zilele următoare Țintirea de
Acum 15 minute
08:50
Acum 30 minute
08:40
de Dan Pălăngean Pensia medie pentru limită de vârstă a fost în luna octombrie 2025 de 3.162 lei
08:40
Ionuț Pătrăhău, noul Vicepreședinte IMM în cadrul Directoratului Raiffeisen Bank România
Începând cu luna ianuarie 2026, Ionuț Pătrăhău se alătură Directoratului Raiffeisen Bank România în calitate de Vicepreședinte, responsabil
Acum o oră
08:10
Când alegi o aplicație de investiții, nu descarci doar „încă un app" pe telefon. Alegi un loc unde
Acum 4 ore
06:50
FED a aprobat a treia reducere a ratei dobânzii din acest an și prevede o încetinire a ritmului în viitor; Piața pariurilor: Kevin Hassett – mari şanse pentru a prelua şefia FED
Rezerva Federală, divizată în privința priorităților sale, a redus miercuri rata dobânzii de referință cu 9 voturi la
06:40
Fermierii greci au protestat și au perturbat operațiunile portuare, în timp ce blocajele la nivel național persistă
Zeci de fermieri greci au perturbat miercuri operațiunile din portul regional Volos, în cadrul unei demonstrații naționale de
06:40
Huawei analizează viitorul unei fabrici recent finalizate în estul Franței, au declarat trei persoane familiarizate cu problema, pe
06:30
Bolojan: Sunt un susţinător al coagulării forţelor de centru-dreapta, dar e greu de presupus că se va face de pe o zi pe alta
Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri seara că este un susţinător al coagulării forţelor de centru-dreapta şi al
06:30
Bolojan, după ancheta Recorder: Voi avea o discuţie cu Predoiu; nu pot să demit un ministru dacă nu există o răspundere directă
Premierul Ilie Bolojan, preşedintele PNL, a declarat, miercuri, că va avea o discuţie cu actualul ministrul al Afacerilor
06:30
Preşedintele american, Donald Trump, a afirmat miercuri că a folosit "cuvinte destul de dure" în cursul conversaţiei telefonice
06:30
Ilie Bolojan spune că nu mai sunt necesare alte majorări de taxe şi impozite
Premierul Ilie Bolojan declară că nu mai sunt necesare alte majorări de taxe şi impozite şi că, în
06:30
Australia/ Un stat minier îşi abandonează obiectivele privind energia regenerabilă
Statul australian Queensland, cel mai mare producător de cărbune al ţării, a abandonat o serie de obiective privind
06:30
Raportul preliminar privind criza apei din Prahova şi Dâmboviţa indică deficienţe în gestionarea operaţiunilor
Concluziile Raportului preliminar privind acţiunea de control realizată la solicitarea ministrei Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, referitoare
06:20
Premieră, Curtea de Apel București face conferință extraordinară de presă, joi, după dezvăluirile Recorder
Curtea de Apel București anunță că organizează, joi, o conferință extraordinară de presă, în urma dezvăluirilor din documentarul
Acum 24 ore
19:50
European Grids Package – O mai bună integrare a pieței ar putea duce la economii anuale de 40 de miliarde EUR, în timp ce stimularea comerțului transfrontalier cu energie electrică cu 50% ar putea crește creșterea anuală a PIB-ului UE cu aproximativ 18 miliarde EUR până în 2030
Încă dispunem de prea puțină energie produsă intern și nu am atins nivelul de interconectare între statele membre
19:30
Protest acum în fața CSM, după documentarul Recorder: „Justiție, nu corupție!"
Zeci de persoane protestează acum în Capitală, în fața Consiliului Superior al Magistraturii. „Justiție, nu corupție!", strigă manifestanții. Se
18:40
În data de 9 decembrie 2025, domnul Bogdan Stănescu a notificat Rompetrol Rafinare S.A. cu privire la renuntarea
18:10
Shell dorește să dizolve societatea mixtă cu Rosneft (ROSN.MM) din Rusia, prin care grupul listat la Londra deține
18:00
Hossu (Cartel Alfa): Este urgentă medierea din partea preşedintelui a conflictului privind salariul minim
Sindicaliştii se vor adresa în continuare Administraţiei Prezidenţiale, pentru că este urgent nevoie de medierea din partea preşedintelui
18:00
Zelenski încearcă să îi atragă atenţia lui Trump despre intensificarea cooperării dintre Rusia şi China
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri, după o întâlnire cu şeful Serviciului de Informaţii Externe al Ucrainei,
18:00
Nicuşor Dan, după dezvăluirile Recorder: Îi invit pe toţi magistraţii să îmi scrie direct problemele lor
Preşedintele Nicuşor Dan îi invită pe toţi magistraţii să îi scrie direct despre problemele pe care le întâmpină,
17:50
Diana Buzoianu: Am primit demisia de onoare a directorului general de la Apele Române, Florin Ghiță
Am primit demisia de onoare a directorului general de la Apele Române, Florin Ghiță, a anunţat ministrul USR
17:50
Parlamentul Ungariei aprobă un proiect de lege ce complică destituirea preşedintelui ţării, un apropiat al premierului Orban
Parlamentul Ungariei a aprobat miercuri un proiect de lege ce complică destituirea preşedintelui, apropiat al prim-ministrului naţionalist Viktor
17:20
Salt Bank depășește pragul de 700.000 de clienți și se apropie de 2 miliarde de lei în active
Salt Bank ar putea ajunge la un milion de clienţi în primăvara anului viitor La 600 de zile
16:30
OMV Petrom: Redevențele onshore vor crește cu 40%, cu modificarea impozitării suplimentare pentru gaze naturale pentru încurajarea investițiilor; sonda Anaconda-1 va fi săpată după finalizarea sondelor de dezvoltare în Neptun Deep; extindere a acordurilor petroliere de producție cu 15 ani, până în 2043
Dezvoltarea Neptun Deep avansează conform programului, cu primele gaze naturale așteptate în 2027 Următoarea activitate de explorare în
16:30
ROMGAZ continuă angajamentul ferm de investițîi de explorare în perimetrul Neptun Deep din Marea Neagră
Prin prelungirea fazei curente de explorare din cadrul perimetrului XIX Neptun, zona de apă adâncă ("Neptun Deep"), SNGN
15:50
Cristina Prună: Stimulentele fiscale pot transforma gazele naturale în promotorul dezvoltării industriale şi relansarea economică a României
Amortizarea accelerată şi dubla deducere pentru investiţii în tehnologii noi, compatibile BAT, pot contribui la relansarea economică a
15:40
European Grids Package – Virgil Popescu: Europa intră într-o etapă critică a tranziției energetice. Stocarea nu mai este un element opțional, ci un pilon central al unui sistem energetic modern, sigur și accesibil
Europa intră într-o etapă critică a tranziției energetice. Stocarea nu mai este un element opțional, ci un pilon
15:30
European Grids Package – Comisia propune modernizarea infrastructurii energetice a UE pentru a reduce facturile și a spori independența energetică
Infrastructura rețelelor, coloana vertebrală a sistemului energetic european, va fi modernizată și extinsă pentru a-și valorifica întregul potențial.
15:20
CCR amână o decizie privind taierea pensiilor magistraţilor până pe 28 decembrie. Curtea Constituţională a Românei (CCR) a
15:20
Cristian Ghinea îi cere lui Ilie Bolojan demiterea ministrului justiţiei Cătălin Predoiu
Cristian Ghinea, unul dintre strategii USR, îi cere lui Ilie Bolojan demiterea ministrului justiţiei Cătălin Predoiu. Acesta a
15:10
Confirmare – Guvernul reechilibrează parteneriatul cu OMV Petrom: redevențe majorate cu 40% și renunțarea la litigii, pentru consolidarea independenței energetice a României
Guvernul a adoptat aseară, printr-o hotărâre, măsurile pentru reechilibrarea cooperării cu OMV Petrom pentru următorii 15 ani, și,
15:10
BNW Advisory, compania fondată de Florin Cîțu, devine arhitectul financiar exclusiv al proiectului DraculaLand, o investiţie privată de peste 1 miliard de euro
BNW Advisory, companie specializată în strategie-macro-finanțare, a încheiat un parteneriat strategic cu DraculaLand, proiectul privat de investiții în
13:20
Uzbecii numesc perioada care a urmat prăbușirii URSS „vremurile grele" („the hard times"), dar nu din nostalgie pentru
13:10
Reglementare sau monetizare? Politica României privind jocurile de noroc, la o răscruce strategică
Pe măsură ce economia digitală a României se dezvoltă, și piața jocurilor de noroc online a cunoscut o
12:50
Lavrov: Rusia are pregătit un răspuns pentru cazul în care UE ar confisca activele ruseşti şi ar desfăşura trupe în Ucraina
Rusia are deja pregătit un răspuns la o posibilă desfăşurare de trupe ale Uniunii Europene în Ucraina şi
12:50
Virgil Popescu: Este un semnal clar că OMV a cedat – actuala formă a legii offshore rămâne în picioare, iar dreptul de preempţiune al statului român asupra gazului din Marea Neagră nu se negociază
Decizia OMV de a-și retrage procesul de la Paris împotriva statului român și acceptarea fără obiecții a legii
12:40
Kazahstanul anunță că va redirecționa o parte din petrolul din câmpul Kashagan către China, după atacul ucrainean
„Incidentul de la terminalul maritim CPC nu a dus la oprirea completă a exporturilor" prin conductele de petrol,
12:40
Canada a prezentat marți un plan pentru a atrage în țară o mie de cercetători de talie mondială,
12:20
Raluca Munteanu, director de dezvoltare IULIUS: „Noi am ales să transformăm terenuri centrale, dar puțin valorificate, în locuri care să prindă viață” # Financial Intelligence
IULIUS este una dintre companiile românești care au făcut pionierat în real-estate prin proiectele propuse de-a lungul a […] The post Raluca Munteanu, director de dezvoltare IULIUS: „Noi am ales să transformăm terenuri centrale, dar puțin valorificate, în locuri care să prindă viață” appeared first on Financial Intelligence.
12:10
Polonia discută cu Ucraina să-i furnizeze avioane MiG în schimbul unor tehnologii pentru drone # Financial Intelligence
Polonia poartă discuţii privind transferul unor avioane MiG-29 către Ucraina în schimbul accesului la tehnologia ucraineană în domeniul […] The post Polonia discută cu Ucraina să-i furnizeze avioane MiG în schimbul unor tehnologii pentru drone appeared first on Financial Intelligence.
12:00
Mai mult decât simple colete – DHL rememorează cele mai neobișnuite cinci livrări realizate la nivel mondial în […] The post Cele mai neobișnuite livrări făcute de DHL în 2025 appeared first on Financial Intelligence.
12:00
Nazare, despre întâlnirea de lucru cu Emmanuel Macron: Discuţiile au reconfirmat soliditatea relaţiei strategice dintre România şi Franţa # Financial Intelligence
România şi Franţa împărtăşesc nu doar interese strategice, ci şi legături culturale şi umane profunde, susţinute de numeroasa […] The post Nazare, despre întâlnirea de lucru cu Emmanuel Macron: Discuţiile au reconfirmat soliditatea relaţiei strategice dintre România şi Franţa appeared first on Financial Intelligence.
11:50
Articol de opinie de Dragoș Ionica, Cyber Attack Senior Manager, și Octavian Popa, Cyber Strategy Manager, Deloitte România […] The post Provocări în implementarea directivei NIS 2 în sectorul energetic appeared first on Financial Intelligence.
11:40
Curtea Constituţională a României (CCR) a respins, miercuri, sesizarea AUR în legătură cu legea privind stabilirea unor măsuri […] The post CCR: Legea prin care cresc taxele locale – constituţională appeared first on Financial Intelligence.
11:10
Ungaria refuză să implementeze pactul UE privind migraţia (şeful de cabinet al premierului Orban) # Financial Intelligence
Ungaria nu va implementa pactul UE privind migraţia şi nu va primi niciun migrant, a declarat miercuri, la […] The post Ungaria refuză să implementeze pactul UE privind migraţia (şeful de cabinet al premierului Orban) appeared first on Financial Intelligence.
11:00
Serviciul militar de informaţii al Danemarcei constată o creştere a ameninţărilor # Financial Intelligence
Danemarca se confruntă în prezent cu mai multe ameninţări externe decât în ultimii ani, pe fondul intensificării conflictelor […] The post Serviciul militar de informaţii al Danemarcei constată o creştere a ameninţărilor appeared first on Financial Intelligence.
10:40
Ucraina/ Rusia nu manifestă nicio dorinţă de pace, dimpotrivă îşi intensifică atacurile asupra ţintelor civile (ambasadorul UE la ONU) # Financial Intelligence
Rusia nu arată nicio intenţie de a ajunge la pace în Ucraina, dimpotrivă îşi intensifică atacurile asupra ţintelor […] The post Ucraina/ Rusia nu manifestă nicio dorinţă de pace, dimpotrivă îşi intensifică atacurile asupra ţintelor civile (ambasadorul UE la ONU) appeared first on Financial Intelligence.
10:00
Rețeaua Georgescu: Vulnerabilități fiscale cu impact de securitate națională (Sorin Niță) # Financial Intelligence
Asist. Univ. Dr. Sorin Cristian Niță – Academia de Studii Economice – Facultatea de Administrare a Afacerilor Dezvăluirile […] The post Rețeaua Georgescu: Vulnerabilități fiscale cu impact de securitate națională (Sorin Niță) appeared first on Financial Intelligence.
