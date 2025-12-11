De ce îndeamnă Trump Europa să se salveze: Avertismentele din Strategia de Securitate Națională sunt motivate de dorința de a conserva civilizația creștină – analiză The Times

18:30

Un elan a fost observat de specialiştii asociaţiei Rewilding Romania pe un teren ce ar fi situat în aria geografică a judeţului Hunedoara, organizaţia postând imagini filmate cu animalul, miercuri, pe pagina sa de socializare. Descoperirea este apreciată ca fiind una „importantă pentru fauna sălbatică a României”, însă, deocamdată, nu se ştie de unde ar […] © G4Media.ro.