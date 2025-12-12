George Simion pretinde, în mod fals, că AUR a fost singurul partid care a votat contra legilor Justiției din 2022. Statisticile Parlamentului îl contrazic

12:30

Vicepremierul Cătălin Predoiu e un personaj-cheie în dezastrul din Justiție. El a promovat legile din 2022 care au pavat drumul grupării Savonea către puterea totală în instanțe. Și tot el i-a propus pe actualii șefi de la Parchetul General și DNA, criticați chiar de președintele Nicușor Dan pentru că au tolerat corupția la nivel înalt. […] © G4Media.ro.