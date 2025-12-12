Al doilea caz de lepră confirmat la Cluj: o altă maseuză originară din Asia / Alte două cazuri sunt în curs de evaluare

08:00

Firma Te‑Rox Prod din Pașcani, care ajunsese unul dintre cei mai mari producători europeni de huse și componente pentru scaune auto pentru copii, a fost scoasă la vânzare la prețul de 2,49 milioane de euro, anunță Ziarul de Iași. Compania, care a aparținut Doinei Cepalis, a intrat în faliment sub conducerea suedezilor de la Holmbergs […] © G4Media.ro.