Dovezi ale unei atmosfere dense în jurul unei exoplanete telurice, descoperite cu telescopul James Webb

Acum 5 minute
18:50
Vameşii de pe Aeroportul Internaţional Frankfurt din Germania au găsit peste 11.270 de diamante în bagajul de mână al unui călător, transmite vineri agenţia de știri DPA, citată de Agerpres. Diamantele erau ascunse sub un fund fals al bagajului, au declarat vineri, într-un comunicat, vameşii şi poliţia federală. Valoarea diamantelor urmează să fie determinată de […] © G4Media.ro.
18:50
Zeci de procurori de la Brașov solicită analizarea cu celeritate a cazurilor prezentate în documentarul Recorder, dacă promovările în funcții reprezintă vulnerabilităţi ale sistemului de justiţie, restabilirea competenței DNA în cazurile de corupție din justiție # G4Media
Zeci de procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov şi din cadrul unităţilor subordonate își exprimă solidaritatea, într-o scrisoare deschisă, cu poziția Secţiei pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii în legătură cu documentarul Recorder și cu „colegii care au formulat acuzații de o gravitate deosebită”. Procurorii de la Brașov […] © G4Media.ro.
18:50
Bulgaria se va alătura zonei euro la 1 ianuarie 2026 indiferent de situaţia politică, anunță Comisia Europeană # G4Media
Bulgaria se va alătura zonei euro la 1 ianuarie 2026 indiferent de situaţia politică, a anunţat vineri un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, la o conferinţă de presă, informează site-ul de ştiri sofiaglobe.com, citat de Agerpres. Declaraţia vine la câteva ore după ce Parlamentul Bulgariei a acceptat demisia Guvernului premierului Rossen Zhelyazkov. Din 26 […] © G4Media.ro.
18:50
George Simion pretinde, în mod fals, că AUR a fost singurul partid care a votat contra legilor Justiției din 2022. Statisticile Parlamentului îl contrazic # G4Media
În toiul scandalului declanșat de documentarul Recorder, și care pune în discuție calitatea legilor Justiției promovate de către ministrul Cătălin Predoiu, liderul AUR, George Simion, a postat pe Facebook un mesaj în care pretinde că partidul său a fost singurul care a votat împotriva acestoe legi. „Cei care au comandat anularea alegerilor din România folosind […] © G4Media.ro.
18:50
EXCLUSIV Comisia Europeană anunță că jalonul din PNRR care include Legile Justiției nu a fost inclus în nici o cerere de plată. Undă verde pentru modificarea legislației # G4Media
Comisia Europeană a confirmat vineri pentru G4Media că jalonul din PNRR care include Legile Justiției nu a fost inclus în nici o cerere de plată, deși ministrul Radu Marinescu declarase că modificările sunt dificil de făcut pentru că jalonul e apreciat ”ca îndeplinit”. Anunțul Comisiei Europene înseamnă că România poate modifica legile înainte de a […] © G4Media.ro.
Acum 15 minute
18:40
Trupele americane vor mai rămâne în Lituania pentru cel puţin încă două rotaţii de câte nouă luni fiecare, aşadar încă un an şi jumătate, a declarat vineri şefa guvernului lituanian, Inga Ruginiene, relatează agenţia de știri EFE. „Vreau să spun că acelaşi număr de soldaţi americani vor rămâne în Lituania pentru încă două rotaţii şi […] © G4Media.ro.
18:40
Secretarul Armatei SUA, exclus din negocierile privind Ucraina de către „paranoicul” Hegseth # G4Media
Secretarul Armatei SUA a fost exclus din negocierile de pace pentru încheierea războiului din Ucraina de către Pete Hegseth, potrivit The Telegraph Dan Driscoll, considerat o stea în ascensiune a Pentagonului, a fost „retras” de secretarul apărării, din ce în ce mai paranoic, au declarat surse pentru cotidianul conservator britanic. Se pare că Driscoll, un […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
18:30
Expediţia care comemorează prima circumnavigaţie a globului va fi reluată săptămâna viitoare # G4Media
O călătorie care îşi propune să aducă un omagiu primei circumnavigaţii a globului, dusă la îndeplinire de marinarul spaniol Juan Sebastian Elcano, va fi reluată la 15 decembrie, după ce prima tentativă, din 2023, s-a soldat cu un eşec în urma scufundării ambarcaţiunii în zona insulei Guam, transmite vineri agenţia de știri EFE, citată de […] © G4Media.ro.
18:30
Târgul din Bavaria unde Moș Crăciun este prezent tot timpul anului/ Bulgării de zăpadă s-au transformat în desert # G4Media
Rothenburg ob der Tauber este un mic oraș medieval, pitoresc, din regiunea Franconia, în Bavaria, Germania, aproape de Nürnberg, Munchen, Würzburb, Ulm și chiar de Legoland. Dacă vă interesează târgurile de Crăciun, acesta este un loc de neratat pentru că aici Moș Crăciun este prezent tot timpul anului. © G4Media.ro.
18:30
Ordinul de protecţie provizoriu se prelungeşte până la soluţionarea în primă instanţă a cererii, potrivit unei legi promulgate de Nicușor Dan # G4Media
Ordinul de protecţie provizoriu se prelungeşte, de drept, până la soluţionarea în primă instanţă a cererii pentru emiterea ordinului de protecţie, arată legea promulgată, vineri, de preşedintele Nicuşor Dan. Procurorul comunică acest lucru de îndată unităţii de poliţie care a înaintat ordinul de protecţie provizoriu, care ia măsuri pentru informarea imediată a persoanelor ce făceau […] © G4Media.ro.
18:30
BREAKING Comisia Europeană nu va propune suspendarea fondurilor UE pentru România, ca o recunoaștere a măsurilor fiscale luate de guvernul Bolojan ca să reducă deficitul bugetar # G4Media
Comisarul european pentru buget Valdis Dombrovskis a anunțat vineri într-o conferință de presă că executivul european nu va propune suspendarea fondurilor UE pentru România, ca o recunoaștere a măsurilor fiscale luate de guvernul Bolojan ca să reducă deficitul bugetar. ”Am furnizat Consiliului ECOFIN evaluarea Comisiei Europene privind acțiunile eficiente pentru cele nouă state membre aflate […] © G4Media.ro.
Acum o oră
18:20
Dovezi ale unei atmosfere dense în jurul unei exoplanete telurice, descoperite cu telescopul James Webb # G4Media
Cercetătorii care utilizează Telescopul Spaţial James Webb (JWST) au anunţat descoperirea celor mai puternice dovezi de până acum cu privire la existenţa unei atmosfere în jurul unei planete telurice din afara Sistemului Solar, conform unui studiu publicat joi în The Astrophysical Journal Letters, transmite vineri revista Space.com, citată de gerpres. Descoperirile contestă ideea predominantă conform […] © G4Media.ro.
18:10
Judecătorul Laurențiu Beșu care a făcut dezvăluiri în documentarul Recorder cere CSM să fie numit procuror # G4Media
Judecătorul Laurenţiu Ionel Beşu, care a făcut dezvăluiri în documentarul Recorder, nu mai vrea să activeze la o instanţă şi solicită CSM să lucreze ca procuror în Giurgiu, transmite Agerpres. Pe site-ul CSM a fost postat un anunţ în care se precizează că, în data de 16 decembrie, va avea loc la Secţia pentru procurori […] © G4Media.ro.
18:10
Bloomberg: Laura Codruța Kovesi, șefa Parchetului European, a semnat apelul a sute de magistrați români împotriva abuzurilor din sistemul judiciar # G4Media
Procurorul șef al Uniunii Europene, Laura Codruța Kovesi, s-a alăturat vineri apelurilor ca România să își curețe sistemul judiciar după relatările privind hotărâri suspecte de corupție care favorizează elita conducătoare, transmite agenția de presă Bloomberg. Laura Codruța Kövesi, fosta șefă a DNA, a semnat o scrisoare deschisă făcută publică vineri, care denunță abuzurile comise de […] © G4Media.ro.
18:10
Noua versiune a așa-numitului „plan de pace” pe care Ucraina l-a trimis Statelor Unite și pe care Bruxelles îl susține conține o clauză privind aderarea Ucrainei la UE până la 1 ianuarie 2027, relatează ziarul britanic Financial Times, citând surse familiarizate cu conținutul documentului, scrie BBC. Oficialii care susțin aspirațiile Ucrainei de aderare la UE […] © G4Media.ro.
18:10
Comisia Europeană va renunța la interdicţia privind vânzarea de automobile cu motoare pe combustie din 2035, anunță influentul europarlamentar Manfred Weber # G4Media
Comisia Europeană va propune marţi schimbarea reglementărilor referitoare la interzicerea efectivă a vânzării în UE de automobile noi cu motoare pe combustie din 2035, a anunţat vineri europarlamentarul Manfred Weber, transmite Reuters, citată de Agerpres. Comentariile, care încă trebuie confirmate de Bruxelles într-un anunţ programat în 16 decembrie, ar marca o victorie cheie pentru Germania, […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
17:30
În alegerile recente, votanții din Europa au dat speranțe politicienilor centristi aflați în dificultate din întreaga lume occidentală. Donald Trump a revenit cu succes la Casa Albă, dar mișcarea internațională a populiștilor aliniați MAGA s-a confruntat cu probleme de cealaltă partea a Atlanticului. La alegerile din Marea Britanie, Franța, Germania, Olanda, România — și la […] © G4Media.ro.
17:30
Jurnaliştii cotidianului La Repubblica din Italia, în grevă împotriva preluării acestuia de către un grup elen # G4Media
Jurnaliştii cotidianului La Repubblica sunt în grevă vineri împotriva anunţatei preluări a acestui important cotidian italian şi a casei sale editoriale GEDI de către un grup elen, informează AFP preluată de Agerpres. GEDI este unul dintre principalele grupuri editoriale ale Italiei, deţinând două cotidiene naţionale, La Repubblica (de stânga) şi La Stampa (de centru-stânga), dar […] © G4Media.ro.
17:20
Harta riscurilor pentru UE în 2026: sabotaje, o pace în Ucraina favorabilă Rusiei şi ruptura faţă de SUA – Institutul Universitar European # G4Media
Un război hibrid în Uniunea Europeană, cu sabotaje în blocul comunitar, posibilitatea încheierii războiului din Ucraina în condiţii favorabile Rusiei, noi atacuri din partea Moscovei şi retragerea de către SUA a sprijinului în materie de securitate sunt riscurile cele mai probabile cu care s-ar putea confrunta UE în anul 2026, relatează vineri agenţia EFE, preluând […] © G4Media.ro.
17:10
Autoritatea Vamală Română, în coordonare cu Ministerul Finanţelor, a depus în mod oficial candidatura României pentru găzduirea viitoarei Autorități Vamale Europene (EUCA) – o structură care va deveni un centru de comandă al activităților vamale la nivel comunitar, potrivit unui comunicat al ministerului. Candidatura a fost depusă la reuniunea miniștrilor de Finanțe ai țărilor UE […] © G4Media.ro.
17:10
UE va impune o taxă vamală de 3 euro pe coletele mici, începând din iulie 2026. Miniştrii de Finanţe din Uniunea Europeană au ajuns vineri la un acord / Această măsură afectează companii precum Temu și Shein # G4Media
Miniştrii de Finanţe din Uniunea Europeană au fost de acord vineri cu impunerea, din iulie 2026, a unor taxe vamale de trei euro (3,52 dolari) la coletele cu o valoare de sub 150 euro care vin în cele 27 state membre UE, o decizie care va lovi platformele online din China, cum ar fi Shein, […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
16:30
Fostul director Romsilva Teodor Țigan pierde procesul împotriva încetării contractului de muncă și este obligat la restituirea bonusului de pensionare de peste 50.000 de euro, anunță ministra Buzoianu / Decizia nu este definitivă # G4Media
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat, vineri, că instanța a respins acțiunea formulată de fostul director Romsilva Teodor Țigan împotriva încetării contractului de muncă. În plus, acesta este obligat la restituirea bonusului de pensionare de peste 50.000 de euro. Decizia nu este definitivă. „Instanța a respins astăzi acțiunea formulată de către directorul direcției silvice Arad, […] © G4Media.ro.
16:30
Rafael Nadal, din nou pe mâna medicilor: Operație la doar câteva săptămâni după revenirea simbolică pe teren # G4Media
Rafael Nadal nu scapă de problemele fizice nici după retragerea din tenisul de performanță, ibericul anunțându-și fanii că s-a operat la mâna dreaptă. Fostul lider ATP a ajuns pe mâna medicilor după o revenire simbolică pe teren acum o lună de zile, la academia sa de la Mallorca. Câștigător a 22 de turnee de Grand […] © G4Media.ro.
16:10
Protest pentru independența Justiției în Piața Victoriei din București, de la ora 18:30 / Manifestații anunțate în mai multe orașe din țară / Se cere revocarea Liei Savonea, demiterea conducerii DNA și a ministrului Cătălin Predoiu # G4Media
Un protest pentru independența Justiției este anunțat vineri, 12 decembrie, de la ora 18:30, în Piața Victoriei din București. Manifestația este organizată de asociațiile “Protest pentru o justiție independentă”, “Inițiativa România”, “Corupția ucide” și comunitatea “Declic”. “Documentarul Recorder a arătat cum corupția pus stăpânire pe Justiție. Iar politicienii care au votat Legile justiției au făcut […] © G4Media.ro.
16:00
Medic infecţionist: Tratamentul leprei se face cu antibiotic şi poate dura până la doi ani # G4Media
Managerul Spitalului de Boli Infecţioase „Sf. Parascheva” Iaşi, medicul Florin Roşu, afirmă că tratamentul leprei se face printr-o asociere de antibiotice şi poate dura până la doi ani, el punctând că, la câteva zile de la începerea administrării medicamentelor, bolnavul nu mai este contagios. „Tratamentul constă în administrarea unei asocieri de antibiotice pentru o durată […] © G4Media.ro.
16:00
Judecătoarea Raluca Moroșanu le mulțumește celor care îi susțin pe ea și pe judecătorul Laurențiu Beșu # G4Media
Judecătoarea Raluca Moroșanu le mulțumește, într-un mesaj pe Facebook, celor care îi susțin pe ea și pe judecătorul Laurențiu Beșu. „Mulțumesc tuturor care ne-au susținut și ne vor susține pe mine și colegul Laurențiu Besu. Am foarte multe mesaje și apeluri, îmi cer scuze dacă nu răspund, însă aseară am plecat de la instanță la […] © G4Media.ro.
15:40
Mișcări majore la Înalta Curte: dezmembrarea completurilor și trecea mandatelor de siguranță națională de la penaliști la judecători de contencios # G4Media
Ședință cu scandal azi la Secția Penală de la Înalta Curte de Casație și Justiție. Potrivit unor surse din interior, conducerea secției a pus în discuție dezmembrarea actualelor completuri de judecată și formarea altora, cu scopul declarat de a face loc celor șapte judecători care au promovat la Instanța Supremă în luna noimebrie. Scopul mai […] © G4Media.ro.
15:40
Visul lui Lautaro Martinez este acela de a îmbrăca într-o zi tricoul Barcelonei, iar fichajes.net scrie că acest lucru s-ar putea întâmpla în vara anului viitor. Argentinianul este vedeta lui Cristi Chivu la Inter, iar o eventuală plecare ar lăsa un gol imens în tabăra grupării de pe Giuseppe Meazza. Lautaro este de câteva sezoane […] © G4Media.ro.
15:20
Premierul Slovaciei, Robert Fico, vrea să blocheze orice plan al UE de finanțare a armatei Ucrainei # G4Media
Prim-ministrul Slovaciei, Robert Fico, a anunțat că va respinge orice propunere a Uniunii Europene prin care Slovacia ar fi obligată să contribuie financiar la armata Ucrainei, transmite MEDIAFAX. Robert Fico, președinte al partidului populist Smer, aflat la guvernare, a declarat joi în parlament că a trimis o scrisoare oficială președintelui Consiliului European, António Costa, înaintea […] © G4Media.ro.
15:10
Diana Buzoianu: România are cea mai numeroasă populaţie de urşi din Europa, între 10.600 şi 12.700 de exemplare # G4Media
România are cea mai numeroasă populaţie de urşi şi cea mai mare diversitate genetică a speciei de urs, a declarat, vineri, la Braşov, ministrul Mediului, Diana Buzoianu, care a menţionat că, potrivit celui mai recent studiu care stabileşte inclusiv numărul exemplarelor de urs brun în România, ar exista între 10.600 şi 12.700 de exemplare, transmite […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
14:40
VIDEO | Salată caldă cu cartofi dulci și ton, potrivită atât pentru prânz, cât și pentru o cină rapidă, perfectă pentru sezonul rece # G4Media
Această rețetă plină de culoare și nutrienți este o opțiune excelentă pentru cei care caută mese rapide, consistente și echilibrate. © G4Media.ro.
14:30
Un tip de virus gripal care se poate răspândi rapid a fost confirmat și în România / Număr dublu de cazuri de gripă în prima săptămână din decembrie față de săptămâna precedentă / INSP declară debutul sezonului gripal # G4Media
Analiza epidemiologică realizată pentru săptămâna 49 a anului 2025 (01-07/12/2025) a relevat faptul că s-a înregistrat debutul sezonului gripal. Au fost raportate la nivel național 3.018 cazuri de gripă clinică, număr dublu față de cel înregistrat în săptămâna precedentă (1.504). Aceeași subcladă K a virusului gripal A(H3N2) care circulă la nivel internațional a fost detectată și în România, primele rezultate ale secvențierii fiind comunicate de Institutul Cantacuzino în cursul […] © G4Media.ro.
14:20
China introduce TVA pentru prezervative și alte tipuri de produse contraceptive / Măsură pentru a încuraja familiile să aibă mai mulți copii # G4Media
Pentru prima oară în 30 de ani, China va introduce o taxă pe valoare adăugată pentru prezervative, pastile contraceptive, dar și celelalte produse din această sferă, în încercarea de a încuraja familiile să aibă mai mulți copii, anunță Mediafax. Potrivit celei mai recente legi chineze privind taxa pe valoare adăugată, „medicamentele și produsele contraceptive” nu […] © G4Media.ro.
14:10
ANAF: Amenzi de 3,1 milioane lei, 12.000 de autoturisme suspendate şi confiscări de 82,6 milioane lei, în ride-sharing # G4Media
Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) a aplicat amenzi de 3,1 milioane lei, a suspendat peste 12.000 de autoturisme şi a făcut confiscări de 82,6 milioane lei în transportul alternativ, în perioada septembrie – noiembrie, informează instituţia, citattă de Agenția de presă rador. DGAF a intensificat, începând cu […] © G4Media.ro.
14:10
Uniunea Europeană accelerează calendarul său. O taxă pe coletele mici importate va fi introdusă începând cu 1 iulie 2026, în valoare de 3 euro pe colet, conform unei decizii luate vineri, 12 decembrie, de miniștrii europeni ai economiei, scrie Le Figaro. Importurile destinate persoanelor fizice și cu o valoare mai mică de 150 de euro […] © G4Media.ro.
14:00
Lindsey Vonn, performanță fantastică la 41 de ani: Victoria 83 în Cupa mondială de schi alpin # G4Media
Lindsey Vonn și-a bucurat fanii vineri, atunci când a câștigat proba feminină de coborâre de la St. Moritz, Elveția. Succesul este cu atât mai important cu cât vine după o retragere din sportul de performanță de câteva sezoane și la vârsta de 41 de ani. Americanca, o legendă a schiului alpin, le-a devansat pe Magdalena […] © G4Media.ro.
13:50
Al doilea caz de lepră confirmat la Cluj: o altă maseuză originară din Asia / Alte două cazuri sunt în curs de evaluare # G4Media
Direcția de Sănătate Publică Cluj a anunțat, vineri, că un al doilea caz de lepră a fost confirmat. Anunțul vine după ce joi, 11 decembrie, a fost confirmat primul caz după 44 de ani, transmite MEDIAFAX. „În data de 11.12.2025 a fost confirmat un caz de lepră (boala Hansen), și astăzi, 12.12.2025, a fost confirmat […] © G4Media.ro.
13:30
Europa trebuie să se pregătească pentru un război la porțile sale, au avertizat joi șefii militari britanici, prezentând detalii despre un nivel fără precedent de amenințare la adresa forțelor armate britanice, potrivit Politico. Vorbind la lansarea unui nou Serviciu de Informații Militare Britanic (MIS), ministrul apărării Al Carns a spus că „umbra războiului bate la […] © G4Media.ro.
13:10
Felix Stroe renunță la șefia PSD Constanța după 10 ani / Fost ministru al Transporturilor, Stroe este vicepreședintele Comisiei parlamentare care controlează SIE # G4Media
Felix Stroe renunță la șefia PSD Constanța după 10 ani, anunță Info Sud-Est. Fost ministru al Transporturilor, Stroe este vicepreședintele Comisiei parlamentare care controlează SIE. Anunțul a fost făcut printr-un comunicat de presă transmis vineri, la prânz. Stroe susține că nu i-a cerut nimeni demisia și că a luat această decizie ”din motive personale”. […] © G4Media.ro.
13:00
Grupul pentru Dialog Social: Legile justiției trebuie revizuite, în special dispozițiile care permit practici arbitrare — precum transferurile nejustificate ale judecătorilor între complete sau secții # G4Media
Grupul pentru Dialog Social își exprimă solidaritatea cu magistrații care au ales să vorbească și rpijină reforma în justiție, după mărturiile judecătorului Laurențiu Beșu prezentate în documentarul Recorder despre Justiția capturată. GDS mai susține că ”legile justiției trebuie revizuite, în special dispozițiile care permit practici arbitrare — precum transferurile nejustificate ale judecătorilor între complete sau […] © G4Media.ro.
13:00
1,8 de miliarde de lei, bani în Regiunea Centru pentru transportul public și infrastructură / Municipiile Sibiu și Brașov iau mai mult de o treime din bani / Din 24 de proiecte, doar 4 sunt finalizate, toate în municipiul Sibiu. # G4Media
O analiză a proiectelor de mobilitate urbană durabilă, finanțate în mare parte prin fonduri europene, arată că mai mult de o treime din bani merg în proiecte din municipiile Brașov și Sibiu. Este vorba de un total de 666 de milioane de lei, în toate județele Regiunii Centru, dintr-un total de 1,8 miliarde, procentul banilor […] © G4Media.ro.
Acum 8 ore
12:50
Premierul Bolojan anunță un grup de lucru la nivelul Guvernului pentru a analiza legislația din domeniul Justiției / Ministrul Justiției are o responsabilitate, cu atât mai mult cu cât este membru CSM # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri că, la ședința de guvern din această săptămână, s-a decis crearea unui grup de lucru care să analizeze legislația în vigoare în domeniul Justiției. Declarațiile primului ministru vin după ce Recorder a publicat un documentar devastator despre starea justiției din România. “La sfârșitul ședinței de guvern din această săptămână […] © G4Media.ro.
12:50
Primăria Capitalei a publicat valoarea noilor taxe pe case și terenuri de la 1 ianuarie 2026 / Proiectul de hotărâre este pus în transparență # G4Media
Primăria Capitalei supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale, începând cu anul 2026. Acesta ţine cont de rata inflaţiei aferentă anului 2024 de 5,6%, dar și de majorările la valoarea impozabilă a clădirilor, transmite Agerpres. Potrivit documentului, în anul 2026, valoarea impozabilă va fi de 2.677 lei/metru pătrat pentru […] © G4Media.ro.
12:50
Artitectul succesului RedBull s-a retras din F1 – Sebastian Vettel mesaj emoționant pentru Helmut Marko # G4Media
Sebastian Vettel îi este recunoscător lui Helmut Marko, multiplul campion mondial precizând că austriacul este de fapt „arhitectul” victoriilor impresionante reușite de RedBull în Formula 1. Helmut Marko, detalii despre discuția cu Verstappen după plecarea de la RedBull: „Nu a fost o conversație obișnuită” Vettel este primul absolvent cu adevărat de succes al programului de […] © G4Media.ro.
12:40
Zece ani de la Acordul de la Paris și pragul climatic de 1,5°C: unde ne aflăm la final de 2025 # G4Media
Acordul de la Paris, adoptat în decembrie 2015 în cadrul Conferinței ONU privind Schimbările Climatice (COP21), a stabilit pentru prima dată un obiectiv global comun de limitare a creșterii temperaturii medii globale „mult sub 2°C” față de nivelurile preindustriale și de continuare a eforturilor pentru limitarea încălzirii la 1,5°C. La zece ani de la adoptare, […] © G4Media.ro.
12:30
EXCLUSIV Laura Codruța Kovesi, reacție în sprijinul magistraților care denunță abuzurile din justiție: Îmi exprim îngrijorarea cu privire la dezvăluirile care afectează independența și reputația magistraturii / Aplicarea de sancțiuni disciplinare magistraților care iau poziție împotriva abuzurilor este o măsură de represalii # G4Media
Laura Codruța Kovesi, șefa Parchetului European și fosta șefă a DNA înlăturată din funcție de Tudorel Toader și Klaus Iohannis, a reacționat vineri în sprijinul magistraților care au denunțat abuzurile din justiție în documentarul Recorder și prin alte ieșiri publice. Într-o declarație pentru G4Media, Kovesi a și-a exprimat ”îngrijorarea” cu privire la dezvăluirile care afectează […] © G4Media.ro.
12:30
Băiatul deștept din Justiție. E intangibil Cătălin Predoiu, pe care Nicușor Dan l-ar fi preferat premier? # G4Media
Vicepremierul Cătălin Predoiu e un personaj-cheie în dezastrul din Justiție. El a promovat legile din 2022 care au pavat drumul grupării Savonea către puterea totală în instanțe. Și tot el i-a propus pe actualii șefi de la Parchetul General și DNA, criticați chiar de președintele Nicușor Dan pentru că au tolerat corupția la nivel înalt. […] © G4Media.ro.
12:20
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar / Decizia Judecătoriei Sectorului 1 poate fi contestată # G4Media
Fostul candidat pro-rus la alegerile prezidențiale Călin Georgescu rămâne sub control judiciar. Decizia a fost luată, vineri, de Judecătoria Sectorului 1 și poate fi contestată. Minuta instanței: „În temeiul art. 348 C.proc.pen. rap. la art. 207 alin.2, 4 şi 7 C.proc.pen., constată legalitatea şi temeinicia măsurii controlului judiciar, luată faţă de inculpatul Georgescu Călin (…) […] © G4Media.ro.
12:20
Campionatul Mondial de handbal feminin a ajuns la ziua semifinalelor, duelurile din „Ahoy Rotterdam” fiind unele extem de așteptate de fani. Campioana en-titre Franța va da peste Germania, iar Olanda peste marea favorită Norvegia. Semifinale CM handbal feminin De la ora 18:45 Franța – Germania / Digi 2, Prima Sport 2 Franța este una dintre […] © G4Media.ro.
12:10
Primăria Constanța face dezbatere publică în ajunul Crăciunului pentru un PUZ constroversat, într-o zonă unde se vrea construirea unor blocuri de până la 24 de etaje # G4Media
Primăria Constanța organizează o dezbatere în Ajunul Crăciunului, în privința unui PUZ controversat, inițiat de compania Cambela Prod, pentru construirea unor blocuri de până la 24 de etaje, în zona fostei baze RATC, transmite Info Sud-Est. Cambela Prod, care la bază se ocupă de comerțul cu cereale, este o firmă cu sediul în Stejaru, Tulcea, […] © G4Media.ro.
