China introduce TVA pentru prezervative și alte tipuri de produse contraceptive / Măsură pentru a încuraja familiile să aibă mai mulți copii
G4Media, 12 decembrie 2025 14:20
Pentru prima oară în 30 de ani, China va introduce o taxă pe valoare adăugată pentru prezervative, pastile contraceptive, dar și celelalte produse din această sferă, în încercarea de a încuraja familiile să aibă mai mulți copii, anunță Mediafax. Potrivit celei mai recente legi chineze privind taxa pe valoare adăugată, „medicamentele și produsele contraceptive" nu
Acum 15 minute
14:40
VIDEO | Salată caldă cu cartofi dulci și ton, potrivită atât pentru prânz, cât și pentru o cină rapidă, perfectă pentru sezonul rece
Această rețetă plină de culoare și nutrienți este o opțiune excelentă pentru cei care caută mese rapide, consistente și echilibrate.
Acum 30 minute
14:30
Un tip de virus gripal care se poate răspândi rapid a fost confirmat și în România / Număr dublu de cazuri de gripă în prima săptămână din decembrie față de săptămâna precedentă / INSP declară debutul sezonului gripal
Analiza epidemiologică realizată pentru săptămâna 49 a anului 2025 (01-07/12/2025) a relevat faptul că s-a înregistrat debutul sezonului gripal. Au fost raportate la nivel național 3.018 cazuri de gripă clinică, număr dublu față de cel înregistrat în săptămâna precedentă (1.504). Aceeași subcladă K a virusului gripal A(H3N2) care circulă la nivel internațional a fost detectată și în România, primele rezultate ale secvențierii fiind comunicate de Institutul Cantacuzino în cursul
Acum o oră
14:20
14:10
ANAF: Amenzi de 3,1 milioane lei, 12.000 de autoturisme suspendate şi confiscări de 82,6 milioane lei, în ride-sharing
Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) a aplicat amenzi de 3,1 milioane lei, a suspendat peste 12.000 de autoturisme şi a făcut confiscări de 82,6 milioane lei în transportul alternativ, în perioada septembrie – noiembrie, informează instituţia, citattă de Agenția de presă rador. DGAF a intensificat, începând cu
14:10
Uniunea Europeană accelerează calendarul său. O taxă pe coletele mici importate va fi introdusă începând cu 1 iulie 2026, în valoare de 3 euro pe colet, conform unei decizii luate vineri, 12 decembrie, de miniștrii europeni ai economiei, scrie Le Figaro. Importurile destinate persoanelor fizice și cu o valoare mai mică de 150 de euro
14:00
Lindsey Vonn, performanță fantastică la 41 de ani: Victoria 83 în Cupa mondială de schi alpin
Lindsey Vonn și-a bucurat fanii vineri, atunci când a câștigat proba feminină de coborâre de la St. Moritz, Elveția. Succesul este cu atât mai important cu cât vine după o retragere din sportul de performanță de câteva sezoane și la vârsta de 41 de ani. Americanca, o legendă a schiului alpin, le-a devansat pe Magdalena
Acum 2 ore
13:50
Al doilea caz de lepră confirmat la Cluj: o altă maseuză originară din Asia / Alte două cazuri sunt în curs de evaluare
Direcția de Sănătate Publică Cluj a anunțat, vineri, că un al doilea caz de lepră a fost confirmat. Anunțul vine după ce joi, 11 decembrie, a fost confirmat primul caz după 44 de ani, transmite MEDIAFAX. „În data de 11.12.2025 a fost confirmat un caz de lepră (boala Hansen), și astăzi, 12.12.2025, a fost confirmat
13:30
Europa trebuie să se pregătească pentru un război la porțile sale, au avertizat joi șefii militari britanici, prezentând detalii despre un nivel fără precedent de amenințare la adresa forțelor armate britanice, potrivit Politico. Vorbind la lansarea unui nou Serviciu de Informații Militare Britanic (MIS), ministrul apărării Al Carns a spus că „umbra războiului bate la
13:10
Felix Stroe renunță la șefia PSD Constanța după 10 ani / Fost ministru al Transporturilor, Stroe este vicepreședintele Comisiei parlamentare care controlează SIE
Felix Stroe renunță la șefia PSD Constanța după 10 ani, anunță Info Sud-Est. Fost ministru al Transporturilor, Stroe este vicepreședintele Comisiei parlamentare care controlează SIE. Anunțul a fost făcut printr-un comunicat de presă transmis vineri, la prânz. Stroe susține că nu i-a cerut nimeni demisia și că a luat această decizie "din motive personale".
13:00
Grupul pentru Dialog Social: Legile justiției trebuie revizuite, în special dispozițiile care permit practici arbitrare — precum transferurile nejustificate ale judecătorilor între complete sau secții
Grupul pentru Dialog Social își exprimă solidaritatea cu magistrații care au ales să vorbească și rpijină reforma în justiție, după mărturiile judecătorului Laurențiu Beșu prezentate în documentarul Recorder despre Justiția capturată. GDS mai susține că "legile justiției trebuie revizuite, în special dispozițiile care permit practici arbitrare — precum transferurile nejustificate ale judecătorilor între complete sau
13:00
1,8 de miliarde de lei, bani în Regiunea Centru pentru transportul public și infrastructură / Municipiile Sibiu și Brașov iau mai mult de o treime din bani / Din 24 de proiecte, doar 4 sunt finalizate, toate în municipiul Sibiu.
O analiză a proiectelor de mobilitate urbană durabilă, finanțate în mare parte prin fonduri europene, arată că mai mult de o treime din bani merg în proiecte din municipiile Brașov și Sibiu. Este vorba de un total de 666 de milioane de lei, în toate județele Regiunii Centru, dintr-un total de 1,8 miliarde, procentul banilor
Acum 4 ore
12:50
Premierul Bolojan anunță un grup de lucru la nivelul Guvernului pentru a analiza legislația din domeniul Justiției / Ministrul Justiției are o responsabilitate, cu atât mai mult cu cât este membru CSM
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri că, la ședința de guvern din această săptămână, s-a decis crearea unui grup de lucru care să analizeze legislația în vigoare în domeniul Justiției. Declarațiile primului ministru vin după ce Recorder a publicat un documentar devastator despre starea justiției din România. "La sfârșitul ședinței de guvern din această săptămână
12:50
Primăria Capitalei a publicat valoarea noilor taxe pe case și terenuri de la 1 ianuarie 2026 / Proiectul de hotărâre este pus în transparență
Primăria Capitalei supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale, începând cu anul 2026. Acesta ţine cont de rata inflaţiei aferentă anului 2024 de 5,6%, dar și de majorările la valoarea impozabilă a clădirilor, transmite Agerpres. Potrivit documentului, în anul 2026, valoarea impozabilă va fi de 2.677 lei/metru pătrat pentru
12:50
Artitectul succesului RedBull s-a retras din F1 – Sebastian Vettel mesaj emoționant pentru Helmut Marko
Sebastian Vettel îi este recunoscător lui Helmut Marko, multiplul campion mondial precizând că austriacul este de fapt „arhitectul" victoriilor impresionante reușite de RedBull în Formula 1. Helmut Marko, detalii despre discuția cu Verstappen după plecarea de la RedBull: „Nu a fost o conversație obișnuită" Vettel este primul absolvent cu adevărat de succes al programului de
12:40
Zece ani de la Acordul de la Paris și pragul climatic de 1,5°C: unde ne aflăm la final de 2025
Acordul de la Paris, adoptat în decembrie 2015 în cadrul Conferinței ONU privind Schimbările Climatice (COP21), a stabilit pentru prima dată un obiectiv global comun de limitare a creșterii temperaturii medii globale „mult sub 2°C" față de nivelurile preindustriale și de continuare a eforturilor pentru limitarea încălzirii la 1,5°C. La zece ani de la adoptare,
12:30
EXCLUSIV Laura Codruța Kovesi, reacție în sprijinul magistraților care denunță abuzurile din justiție: Îmi exprim îngrijorarea cu privire la dezvăluirile care afectează independența și reputația magistraturii / Aplicarea de sancțiuni disciplinare magistraților care iau poziție împotriva abuzurilor este o măsură de represalii
Laura Codruța Kovesi, șefa Parchetului European și fosta șefă a DNA înlăturată din funcție de Tudorel Toader și Klaus Iohannis, a reacționat vineri în sprijinul magistraților care au denunțat abuzurile din justiție în documentarul Recorder și prin alte ieșiri publice. Într-o declarație pentru G4Media, Kovesi a și-a exprimat "îngrijorarea" cu privire la dezvăluirile care afectează
12:30
Băiatul deștept din Justiție. E intangibil Cătălin Predoiu, pe care Nicușor Dan l-ar fi preferat premier?
Vicepremierul Cătălin Predoiu e un personaj-cheie în dezastrul din Justiție. El a promovat legile din 2022 care au pavat drumul grupării Savonea către puterea totală în instanțe. Și tot el i-a propus pe actualii șefi de la Parchetul General și DNA, criticați chiar de președintele Nicușor Dan pentru că au tolerat corupția la nivel înalt.
12:20
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar / Decizia Judecătoriei Sectorului 1 poate fi contestată
Fostul candidat pro-rus la alegerile prezidențiale Călin Georgescu rămâne sub control judiciar. Decizia a fost luată, vineri, de Judecătoria Sectorului 1 și poate fi contestată. Minuta instanței: „În temeiul art. 348 C.proc.pen. rap. la art. 207 alin.2, 4 şi 7 C.proc.pen., constată legalitatea şi temeinicia măsurii controlului judiciar, luată faţă de inculpatul Georgescu Călin (…)
12:20
Campionatul Mondial de handbal feminin a ajuns la ziua semifinalelor, duelurile din „Ahoy Rotterdam" fiind unele extem de așteptate de fani. Campioana en-titre Franța va da peste Germania, iar Olanda peste marea favorită Norvegia. Semifinale CM handbal feminin De la ora 18:45 Franța – Germania / Digi 2, Prima Sport 2 Franța este una dintre
12:10
Primăria Constanța face dezbatere publică în ajunul Crăciunului pentru un PUZ constroversat, într-o zonă unde se vrea construirea unor blocuri de până la 24 de etaje
Primăria Constanța organizează o dezbatere în Ajunul Crăciunului, în privința unui PUZ controversat, inițiat de compania Cambela Prod, pentru construirea unor blocuri de până la 24 de etaje, în zona fostei baze RATC, transmite Info Sud-Est. Cambela Prod, care la bază se ocupă de comerțul cu cereale, este o firmă cu sediul în Stejaru, Tulcea,
12:00
Meloni scoate la licitație cadourile primite de la lideri străini: Covoare, bijuterii, pantofi din piton
Prim-ministrul Giorgia Meloni va scoate la licitație o parte din cadourile primite în timpul călătoriilor sale oficiale în străinătate. Au fost selectate obiecte în valoare de peste 300 de euro deoarece, prin lege, președintele nu le poate păstra pentru ea. Valoarea totală este estimată la aproximativ 800.000 de euro, relatează Open, scrie La Repubblica, citată
12:00
Peste 500 de magistrați se solidarizează cu judecătorii care au denunțat presiunile din sistemul de justiție
Numărul magist
12:00
Mediul de afaceri, apel către magistrați, Nicușor Dan și Ilie Bolojan: Fără justiție independentă nu există nici democrație, nici economie funcțională / România are nevoie ca magistrații integri să vorbească, să acționeze # G4Media
Fundației Romanian Business Leaders, una dintre cele mai puternice organizații ale mediului de afaceri, a făcut vineri un apel public către magistrați, către președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan în sprijinul justiției independente, o condiție esențială pentru democrație și economia de piață. Investigația Recorder scoate la lumină un adevăr incomod – România nu poate […] © G4Media.ro.
11:40
General polonez, avertisment pentru Putin: NATO va interveni în Kaliningrad dacă Rusia atacă Polonia / ”Avem dreptul să intervenim acolo” # G4Media
Generalul polonez Jaroslaw Gromadzinski, fost comandant la Eurocorps, a lansat un avertisment ferm adresat Moscovei, subliniind că NATO trebuie să fie pregătită să acționeze în enclavele rusești – inclusiv Kaliningrad – dacă Polonia ar fi atacată, anunță Mediafax. Mesajul strategic transmis de către generalul polonez, apare pe fondul tensiunilor crescânde din Europa de Est. El […] © G4Media.ro.
11:20
Deputat PNL despre fostul ministru al justiției: Ceea ce au făcut magistrații în interiorul sistemului nu poate fi pus în cârca domnului Predoiu # G4Media
Deputatul PNL Alexandru Muraru a declarat la RFI că fostul ministru al justiției, Cătălin Predoiu, criticat pentru legile justiției modificate în 2022, că ”ce au făcut magistrații în interiorul sistemului nu poate fi pus în cârca domnului Predoiu”. Precizările vin în urma documentarului Recorder despre justiția captură, în care se arată că un rol în […] © G4Media.ro.
11:20
Comisia Europeană ia în considerare o a doua schemă de împrumuturi SAFE pentru proiectele de apărare (Reuters) # G4Media
Comisia Europeană are în vedere lansarea unei a doua ediţii a schemei sale de împrumuturi SAFE, în valoare de miliarde de euro, pentru proiecte de apărare, în contextul în care blocul comunitar încearcă să îşi consolideze apărarea din cauza temerilor tot mai mari faţă de Rusia şi a îndoielilor cu privire la angajamentele SUA în […] © G4Media.ro.
11:10
Activele statului rus ar putea rămâne înghețate permanent în UE. Decizie majoră prin care UE ocolește veto-ul Ungariei și condiționează deblocarea fondurilor de plata despăgubirilor către Ucraina # G4Media
Activele statului rus aflate în Uniunea Europeană ar putea rămâne înghețate pe termen nelimitat, în urma unui mecanism juridic aprobat joi de statele membre ale UE, care limitează posibilitatea unor țări precum Ungaria sau Slovacia de a bloca prelungirea sancțiunilor prin dreptul de veto. Ambasadorii statelor membre au acordat Comisiei Europene puteri de urgență pentru […] © G4Media.ro.
11:00
Idei de meniu de Crăciun, cu preparate sănătoase / Cum integrăm nucile și semințele în preparatele de sărbători # G4Media
În meniurile moderne, nucile și semințele au câștigat un loc important. De la aperitive și salate, până la deserturi, aceste ingrediente aparent „mici” pot transforma complet masa de Crăciun. Sunt bogate în fibre, proteine și grăsimi sănătoase, oferă sațietate și energie, iar textura lor crocantă aduce echilibru într-un sezon culinar dominat de preparate grele și […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
10:50
BREAKING Secția pentru judecători a CSM a decis sesizarea Inspecției Judiciare pentru „efectuarea de verificări în raport cu materialul de presă difuzat de Recorder” / Magistrații considerați reformiști acuză Inspecția Judiciară că este un instrument de „teroare” # G4Media
Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat, vineri, că a decis sesizarea Inspecției Judiciare pentru „efectuarea de verificări în raport cu materialul de presă difuzat de Recorder”. Magistrații considerați reformiști acuză Inspecția Judiciară că este un instrument de „teroare” și „intimidare”. Inspecția Judiciară este considerată ca făcând parte din gruparea controlată […] © G4Media.ro.
10:40
STUDIU Tot mai mulți tineri maghiari pleacă la studii în afara Ungariei / Transilvania și Cluj-Napoca devin opțiuni din ce în ce mai importante / Ungaria a devenit din nou țară de emigrare # G4Media
tConform unui studiu realizat de Academia Engame, peste 18.000 de tineri ungari au studiat deja la universitățile din străinătate în anul universitar 2024-2025. Potrivit datelor din seria de cercetări ale Active Youth Hungary, fiecare al nouălea tânăr ungar își începe studiile superioare în străinătate. Sociologul Andrea Szabó a vorbit în cadrul unei emisiuni difuzate de […] © G4Media.ro.
10:40
Vicepreședinte CNA: Când unul dintre cei mai importanți actori ai sistemului judiciar sugerează că o investigație jurnalistică ar reprezenta „instigare împotriva ordinii constituționale”, asistăm la o deformare periculoasă a sensului juridic al termenilor și la o tentativă de intimidare a presei # G4Media
Vicepreședinte CNA Valentin Jucan a explicat, vineri, într-o postare pe Facebook, că declarația președintei Curții de Apel București (CAB), care a sugerat că difuzarea de către televiziunea publică a documentarului Recorder reprezintă „instigare împotriva ordinii constituționale”, constituie o deformare periculoasă a sensului juridic al termenilor și o tentativă de intimidare a presei. „Atacul politicului instituționalizat […] © G4Media.ro.
10:20
Cum pot schimba sancțiunile americane harta energetică a Europei Centrale și de Sud-Est. Analiza impactului asupra prețurilor la pompă – Analiză Energia Inteligentă # G4Media
Analiză de Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă: Sancțiunile americane împotriva Rosneft și Lukoil sunt în vigoare, dar au fost temporar relaxate/derogate în ceea ce privește funcționarea stațiilor de alimentare inclusiv în România și alte țări până în aprilie 2026, dacă veniturile nu merg către Rusia. România lucrează la un cadru legal pentru preluarea/administrarea activelor […] © G4Media.ro.
10:10
Malurile lacurilor Băneasa, Grivița și Străulești vor fi consolidate / 835 de milioane de lei pentru 1,6 milioane de metri pătrați # G4Media
Consiliul Local al Sectorului 1 a aprobat joi, documentația tehnico-economică și indicatorii necesari demarării lucrărilor de renovare și reabilitare a malurilor lacurilor Băneasa, Grivița și Străulești, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio București. Aceste zone se află în prezent, într-o stare severă de degradare. Sunt afectate de intemperii și de lipsa intervențiilor de […] © G4Media.ro.
10:10
Helmut Marko, detalii despre discuția cu Verstappen după plecarea de la RedBull: „Nu a fost o conversație obișnuită” # G4Media
Poveste de succes dintre Helmut Marko și RedBull Racing a luat sfârșit în această săptămână după 20 de ani încununați de succes. Austriacul a povestit cum a decurs prima discuție cu Max Verstappen și admite că „nu a fost o conversație obișnuită”. Povestea nespusă: Cum l-a „furat” RedBull pe Verstappen rivalilor de la Mercedes Timp […] © G4Media.ro.
09:50
Cinci bărbați arestați în Brașov, după ce au furat cabluri care au perturbat traficul feroviar / Au fost surprinși în timp ce încărcau într-o mașină 85 de metri de cablu # G4Media
Cinci bărbați au fost arestați preventiv în Brașov, după ce au fost prinși în flagrant în timp ce furau cabluri de pe o cale ferată, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Brașov. Polițiștii de la Transporturi au primit un apel din partea personalului feroviar. Ceferiștii anunțau apariția unui deranjament la instalațiile de semnalizare […] © G4Media.ro.
09:50
Fostul magnat media din Hong Kong, Jimmy Lai, aflat în detenție, își așteaptă verdictul, în detenție / Ar putea primi condamnare pe viață # G4Media
Jimmy Lai, fostul magnat media pro-democrație din Hong Kong, va afla luni verdictul procesului său pentru încălcarea securității naționale, un caz considerat de apărătorii drepturilor omului ca fiind emblematic pentru erodarea libertăților politice în acest teritoriu chinez, scrie France Presse. Jimmy Lai este acuzat de coluziune (înțelegere secretă între două părți) cu străinătatea în temeiul […] © G4Media.ro.
09:40
Ferrari a încheiat un sezon dezastruos, echipa de la Maranello clasându-se pe 4 în ierarhia constructorilor din Formula 1. Mai mult, Scuderia nu a bifat vreo victorie în cele 24 de etape. Charles Leclerc transmite un mesaj clar echipei sale: în 2026 va fi „acum ori niciodată” pentru a obține titluri mondiale. Charles Leclerc a […] © G4Media.ro.
09:40
Orașul Victoria nu va avea artificii de Revelion, ISU nu a aprobat / De banii alocați pentru efectele pirotehnice s-au cumpărat dulciuri la toți copiii din oraș # G4Media
Primăria oraşului Victoria a anunţat că, în acest an, tradiţionalul foc de artificii nu va mai avea loc, relatează BZB. Decizia a fost luată după ce Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă a aprobat o singură locaţie pentru desfăşurarea spectacolului pirotehnic – zona din apropierea Liceului Tehnologic „Dr. Alexandru Bărbat”. Spaţiul este însă prea îndepărtat de […] © G4Media.ro.
09:20
Rata anuală a inflaţiei în noiembrie 2025, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, a fost 9,76%, cele mai mari creșteri de preţuri înregistrându-se de această dată la servicii, cu 10,99%. În acelaşi interval de timp, preţurile mărfurilor nealimentare s-au majorat cu 10,73%, iar cel al mărfurilor alimentare cu 7,64%. La alimente, cele mai mari […] © G4Media.ro.
09:20
Publicație germană: Austria, Ungaria, Italia și Polonia au fost identificate de Statele Unite ca posibile ținte ale unei campanii de separare a acestora de Uniunea Europeană # G4Media
Austria, Ungaria, Italia și Polonia au fost identificate de Statele Unite ca posibile ținte ale unei campanii de separare a acestora de Uniunea Europeană (UE), potrivit unui raport. Ziarul german Die Welt a scris că detaliile necunoscute anterior despre o Strategie de Securitate Națională a SUA ar putea oferi dovezi în acest sens, care include […] © G4Media.ro.
09:20
Escrocherie de 1,8 milioane de euro în Florența / Au fost golite conturile Opera del Duomo / Hackerii au furat banii cu ajutorul unor e-mailuri false # G4Media
Datorită unei escrocherii cunoscute sub numele de „man in the middle”, hackerii s-au „strecurat” în schimbul de e-mailuri dintre ONG-ul care administrează Opera del Duomo din Florența și o companie de construcții, recreând o interfață perfectă și redirecționând plata în altă parte, scrie Corriere della Sera. Organizația non-profit era convinsă că plătea unei companii din […] © G4Media.ro.
09:10
Ce să faci în weekend, în București: tradiții, concerte și expoziții / Programul pe zile și ore # G4Media
Decembrie transformă Bucureștiul într-un oraș al luminii, iar weekendul 12–14 decembrie vine cu unele dintre cele mai frumoase evenimente ale sezonului. De la festivaluri de datini și concerte în aer liber, la spectacole pentru copii, expoziții, târguri și experiențe imersive, Capitala oferă trei zile pline pentru toate gusturile și vârstele, anunță Agenția de presă rador, […] © G4Media.ro.
09:10
BBC ironizează titlul câștigat de Norris în F1, iar reacția a dus la un scandal: „Patetic” # G4Media
Lando Norris a cucerit titlul mondial din Formula 1, dar britanicul a fost ținta unei ironii din partea BBC, în cadrul emisiunii „Have I Got News For You”. Concret, show-ul tv a ridiculizat originile sale „privilegiate”. FIA anunță modificări majore ale regulilor din F1 Norris l-a învins pe Max Verstappen, doar două puncte făcând diferența […] © G4Media.ro.
09:00
Ungaria se opune înghețării pe termen nelimitat a activelor rusești din UE / Victor Orban anunță că va face tot posibilul pentru a restabili „o situație legală” # G4Media
Ungaria protestează față de ceea ce numește o măsură „ilegală” planificată de guvernele Uniunii Europene de a îngheța pe termen nelimitat activele rusești prin vot cu majoritate calificată, a declarat vineri premierul Viktor Orban într-o postare pe Facebook. „Bruxelles va trece astăzi Rubiconul, cu începerea votului scris, ceea ce va cauza daune ireparabile Uniunii”, a […] © G4Media.ro.
Acum 8 ore
08:50
Încă nu a fost închis puțul săpat ilegal în Bihor, după o săptămână / Prima încercare de închidere a eșuat, se caută o altă metodă / O firmă a săpat pentru apă și a dat de gaz # G4Media
ISU Bihor caută o nouă soluție tehnică pentru a închide puțul săpat ilegal în urmă cu o săptămână și din care iese gaz, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Cluj. Prima încercare de închidere a puţului forat ilegal în gospodăria unui localnic din Sântimreu a eşuat, a anunţat joi, 11 decembrie, în şedinţa […] © G4Media.ro.
08:40
Orice formă de persecutare a magistraților care sesizează abuzuri este „inacceptabilă”, consideră ministrul Justiției / Radu Marinescu: „Astfel de sesizări trebuie verificate și clarificate, nu reprimate” # G4Media
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, consideră „inacceptabilă” orice formă de persecutare a magistraților care sesizează disfuncționalități sau abuzuri în domeniul în care lucrează. Acesta a reacționat, pe facebook, după documentarul Recorder și după scrisoarea de joi a aproape 200 de magistrați care s-au solidarizat cu colegii lor care au participat la documentar. Ministrul a specificat că […] © G4Media.ro.
08:40
Feyenoord, prăbușire totală contra FCSB – Explicațiile lui Van Persie, antrenorul batavilor: „Suntem cu toții uluiți” # G4Media
În minutul 51, Feyenoord era aproape sigură de victoria pe Arena Națională: conducea cu 3-1, iar FCSB părea incapabilă să obțină ceva pozitiv de la duelul din Europa League. A urmat însă un final de meci desprins parcă dintr-un film de Hollywood, iar campioana României s-a impus cu 4-3 la ultima fază. Fost mare jucător, […] © G4Media.ro.
08:30
Furia bulgarilor care au ieșit în stradă a vizat și influența oligarhilor / Delian Peevski, care controlează o bună parte din media bulgărească, a susținut guvernul minoritar, silit să demisioneze în urma protestelor masive # G4Media
Prim-ministrul Rosen Jeliazkov a demisionat joi, după ce miercuri, zeci de mii de bulgari au participat la protestele din întreaga țara, cerând demisia guvernului pe fondul acuzațiilor de corupție pe scară largă, relatază Euronews, citată de Rador Radio România. La Sofia, protestatarii s-au adunat într-o piață centrală din apropierea clădirilor parlamentului, guvernului și președinției. Peste […] © G4Media.ro.
08:20
Întrebări considerate prea dificile, despre Kant sau filosofia timpului, la bacalaureatul din Coreea de Sud, au dus la demisia responsabilului pentru organizarea examenului # G4Media
Întrebări despre Kant, Hobbes sau filosofia timpului: în Coreea de Sud, o polemică stârnită de proba de engleză din cadrul examenului de bacalaureat, considerată mult prea dificilă, a dus la demisia responsabilului, a aflat AFP. Obținerea unor rezultate bune la „Suneung”, echivalentul bacalaureatului francez, asigură un loc în cele mai bune universități din țară. Este […] © G4Media.ro.
08:10
Ciprul, Grecia și Turcia vor să reia procesul de pace / Insula Cipru este divizată de o jumătate e secol, după ce Turcia a invadat nordul # G4Media
Liderii ciprioţ, grec şi turc şi-au afirmat joi angajamentul de a relua procesul de pace, blocat de ani de zile pe insula mediteraneană divizată, a anunţat ONU, în timpul primei lor întâlniri de la alegerea preşedintelui cipriot turc, Tufan Erhürman, notează AFP, preluată de Agerpres. Noul preşedinte al Republicii Turce a Ciprului de Nord (RTCN), […] © G4Media.ro.
