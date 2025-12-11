Ce spune premierul Bolojan despre criza apei. Cele mai recente declaraţii
Economica.net, 11 decembrie 2025 08:50
Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri că, în urma situaţiei din judeţul Prahova, demisiile au fost asumate de către cei care au avut o responsabilitate directă în gestionarea problemei respective.
• • •
Alte ştiri de Economica.net
Acum 5 minute
09:00
Ucraina a anunţat că a trimis SUA versiunea actualizată a planului de pace cu Rusia. Trump anunţă că prezenţa Americii la reuniunea din weekend nu e garantată, după ce președintele SUA s-a răstit la liderii europeni # Economica.net
Preşedintele american, Donald Trump, a afirmat miercuri că a folosit "cuvinte destul de dure" în cursul conversaţiei telefonice avute mai devreme cu omologul său francez, Emmanuel Macron, prim-ministrul britanic, Keir Starmer, şi cancelarul german, Friedrich Merz, relatează AFP. Ucraina a anunţat că a trimis SUA versiunea actualizată a planului de încheiere a războiului cu Rusia.
Acum 15 minute
08:50
Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri că, în urma situaţiei din judeţul Prahova, demisiile au fost asumate de către cei care au avut o responsabilitate directă în gestionarea problemei respective.
Acum o oră
08:30
Premieră. Curtea de Apel Bucureşti, conferinţă extraordinară de presă, joi, după dezvăluirile Recorder # Economica.net
Curtea de Apel Bucureşti organizează, joi, o conferinţă extraordinară de presă, în urma dezvăluirilor din documentarul Recorder. Este pentru prima dată când Curtea de Apel Bucureşti anunţă o asemenea conferinţă.
08:20
Cel mai mare producător de cărbune al Australiei, statul Queensland, abandonează obiectivele privind energia regenerabilă # Economica.net
Statul australian Queensland, cel mai mare producător de cărbune al ţării, a abandonat o serie de obiective privind energia regenerabilă, atrăgându-şi critici din partea ecologiştilor care au numit această mişcare un "pas periculos înapoi", relatează AFP.
08:20
Uniunea Europeană şi Regatul Unit au ajuns la un acord privind drepturile de pescuit pentru 2026, care oferă pescarilor europeni acces la capturi în valoare estimată de 1,2 miliarde de euro, a anunţat miercuri Comisia Europeană, relatează AFP.
08:20
Carburanții s-au ieftinit iar, pentru a cincea oară la rând. Cât costă benzina și motorina azi, 11 decembrie # Economica.net
A cincea ieftinire consecutivă a carburanților din luna decembrie vine la doar o zi distanță de la precedenta: dacă ieri s-a ieftinit benzina, astăzi a scăzut prețul motorinei în stațiile Petrom.
08:10
Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri seara că bugetul de stat pentru anul viitor ar urma să fie adoptat la finalul lunii ianuarie 2026, având în vedere că este nevoie, mai înainte, de adoptarea tuturor legilor care să permită un buget predictibil şi care conduce respectarea ţintei de deficit.
08:10
Scandal la BVB – Suspiciune gravă la Bursa de la Bucureşti după tranzacţii neobişnuite cu acțiunile Fondul Proprietatea (Profit.ro) # Economica.net
O succesiune de informații legate de participația Fondului Proprietatea la compania care administrează Aeroportul "Henri Coandă" din București a antrenat volume excepționale pe simbolul FP în primele zile ale acestei luni, relevă datele analizate de Profit.ro. Un investitor suspectează chiar tranzacții cu informații privilegiate.
Acum 12 ore
22:50
Guvernul va discuta în ședința de joi, în primă lectură, un proiect de hotărâre de ″punere sub supraveghere extinsă ″ a afacerilor din România ale gigantului petrolier rus Lukoil.
22:30
Justiția bulgară a respins cererea Libanului de extrădare a magnatului rus Igor Greciuşkin, acuzat că ar fi vinovat de explozia devastatoare din Portul Beirut din 4 august 2020 # Economica.net
O instanţă bulgară a respins miercuri cererea de extrădare a magnatului rus Igor Greciuşkin, căutat de autorităţile libaneze în urma exploziei devastatoare din portul Beirut care a ucis peste 200 de persoane în capitala Libanului pe 4 august 2020, transmite agenţia EFE, relatează Agerpres.
22:30
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a închis în creştere pe toţi indicii şedinţa de tranzacţionare de miercuri, cu un rulaj total de 127,92 de milioane de lei (25,13 milioane de euro).
22:30
Firma italiană Heliopolis, cu sediul la Milano și birouri la Timișoara și București, a anunțat un proiect fotovoltaic mare, de peste 400 MW, cu aproape 1.000 MWh capacitate de stocare în zona de sud-est a României.
22:30
VIDEO Autostrada A7 Focșani – Bacău: Imagini noi cu lotul 2, care ar putea fi inaugurat parțial în 2025 # Economica.net
Pasionații de infrastructură au postat imagini noi cu lotul 2 Domnești Târg - Răcăciuni (38,78 km) din Autostrada A7 Focșani - Bacău. Oficialii de la Drumuri mențin estimarea că acest lot ar putea fi dat parțial în trafic în 2025.
22:30
Preț șocant la unt în magazinele Lidl, record al ultimilor nouă ani, în Germania. Cât costă același unt la noi la Lidl și de ce nu poate fi la fel # Economica.net
O producție mare de lapte în acest an, cu un grad mai ridicat de grăsime, combinată și cu un război dur al prețurilor între magazinele de tip discount din Germania au făcut ca prețul untului să ajungă pe rafturile magazinelor Lidl din Germania la sub un euro pe pachet, adică 5 lei. Mult mai puțin decât costă untul la Lidl în România
22:30
După o pierdere de 6% a puterii de cumpărare în 2025, românii vor mai suporta încă o scădere de circa 3% în 2026 # Economica.net
Recesiune tehnică în ultimele două trimestre din 2025, creșteri de impozite pe proprietate în 2026, scăderea consumului din ultimele luni și perspectiva negativă privind majorarea salariilor nete sunt principalele argumente care conduc către concluzia că puterea de cumpărare a românilor va continua să se deterioreze.
22:30
Grafice. Aproape 2,5 milioane de șoferi au scăpat de grija RCA cu firme din afara țării. Axeria și Hellas Direct au „înghițit” în bună parte falimentul Euroins # Economica.net
Firmele de asigurare care vând RCA în România fără a fi supravegheate de ASF, în baza pașaportului european, au crescut masiv începând cu 2022 și, arată datele ASF, punând substanțial umărul la evitarea unei noi explozii a prețurilor RCA în contextul falimentului Euroins, așa cum s-a înatâmplat după falimentele Astra, Carpatica sau City Insurance, toți foști lideri de piață în RCA.
21:50
Florin Manole: Ministerul Muncii a argumentat, o dată în plus, pentru nevoia creşterii salariului minim # Economica.net
Ministerul Muncii a argumentat, o dată în plus, la masa cu toţi partenerii sociali, necesitatea creşterii salariului minim, a declarat ministrul Muncii, Florin Manole.
21:50
Lituania a semnat un contract ce prevede cumpărarea de obuziere mobile CAESAR Mk 2, în schimbul sumei de 252 de milioane de euro, de la producătorul de arme francez KNDS France, a anunţat miercuri Ministerul Apărării lituanian, potrivit DPA, transmite Agerpres.
21:50
Organizatorii Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026 au vândut aproape 70% din bilete, a declarat miercuri Comitetul Internaţional Olimpic (CIO), cu speranţa că ştafeta torţei va stimula vânzările în ultima parte, scrie Reuters, relatează Agerpres.
21:50
Rezerva Federală a SUA (Fed) a decis miercuri reducerea dobânzii de referinţă cu 0,25%, la un interval cuprins între 3,50% şi 3,75%, în linie cu estimările, transmite Reuters, relatează Agerpres.
20:40
Flip.ro, platforma românească ce oferă o viață nouă dispozitivelor electronice recondiționate, anunță că depășit suma de 100 de milioane de euro generate pentru vânzători. Această cifră include tranzacțiile realizate în toate țările în care Flip este activ, alături de partenerii săi.
20:40
Atenție la ce scrieți pe rețelele sociale. Agenția Vămilor și Protecției Frontierelor din SUA vrea să le verifice turiștilor care intră în țară postările din ultimii cinci ani # Economica.net
Oficiali ai Agenţiei americane a Vămilor şi Protecţiei Frontierelor vor să obţină autorizarea de a-i obliga pe turiştii care intră în SUA să le pună la dispoziţie postările din ultimii cinci ani de pe reţelele sociale, a anunţat miercuri Departamentul Securităţii Interne (DHS), transmite DPA, relatează Agerpres.
20:40
Christina Verchere (OMV Petrom): Ne propunem să continuăm explorarea şi dezvoltarea de oportunităţi de amploare pentru resurse de gaze naturale în ape de mare adâncime # Economica.net
OMV Petrom îşi propune continuarea explorării şi dezvoltării de oportunităţi de amploare pentru resurse de gaze naturale în ape de mare adâncime, concentrându-se totodată pe continuarea explorării şi dezvoltării zăcămintelor mature din România, potrivit directorului general al companiei, Christina Verchere.
20:40
Bogdan Hossu (Cartel Alfa): Este nevoie urgentă de medierea președintelui României în privința conflictului legat de creșterea salariului minim # Economica.net
Sindicaliştii se vor adresa în continuare Administraţiei Prezidenţiale, pentru că este urgent nevoie de medierea din partea preşedintelui a conflictului cu Guvernul pe teme precum salariul minim sau contractul colectiv de muncă, a declarat Bogdan Hossu, preşedintele confederaţiei sindicale Cartel Alfa, relatează Agerpres.
Acum 24 ore
19:40
Șeful de la Apele Române, Florin Ghiță, și-a dat demisia de onoare, a anunțat Diana Buzoianu. Ministrul Mediului a mai spus că nu-și dă demisia și continuă reformele # Economica.net
Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, a anunțat, miercuri după-amiază, că a primit demisia de onoare a directorului general de la Apele Române, Florin Ghiță, și a trimis decizia de demitere a directoarei de la Apa Buzău - Ialomița.
19:40
Romgaz: Continuăm angajamentul ferm de investiții în activitatea de explorare din Marea Neagră # Economica.net
Societatea Naţională de Gaze Naturale Romgaz continuă, prin prelungirea fazei curente de explorare din cadrul perimetrului XIX Neptun, zona de apă adâncă (Neptun Deep), angajamentul ferm de investiţii în activitatea de explorare din Marea Neagră, informează compania, printr-un comunicat.
19:10
Umbrărescu ar pierde încă un contract în favoarea Danlin XXL, cel pentru Drumul Expres Bacău – Piatra Neamț – Ziarul de Bacău. Ce spune CNIR # Economica.net
CNIR, companie din subordinea Ministerului Transporturilor, urmează să anunțe finalul licitației pentru Drumul Expres DEx Bacău - Piatra Neamț. Câștigătoare ar urma să fie desemnată Danlin XXL, companie din Neamț, de unde provine Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor, scrie ZiaruldeBacău.
19:10
Investitorii individuali sunt încrezători că piața bull va continua în 2026 – sondaj eToro # Economica.net
Majoritatea (56%) investitorilor individuali la nivel global și 64% dintre investitorii români sunt optimiști că actuala piață bull va continua și în anul următor, potrivit celui mai recent raport trimestrial Retail Investor Beat al platformei de tranzacționare și investiții eToro.
19:10
VIDEO A ieșit pe șine a șasea locomotivă cu acumulatori a CFR Călători, realizată la Brașov # Economica.net
LEA 012, a șasea locomotivă cu acumulatori, realizată la Brașov pentru CFR Călători, a ieșit pe șine, informează miercuri Societatea de Reparații Locomotive - SCRL Brașov.
19:10
Bosch continuă concedierile în România. Compania va renunța gradual la 500 de oameni de la repezentanța sa din Timișoara # Economica.net
Gigantul german Bosch anunță noi concedieri în România. Compania va renunța la peste 500 de angajați de la Timișoara în următorii patru ani.
19:10
Nou termen stabilit de SUA pentru vânzarea activelor Lukoil: 17 ianuarie în loc de 13 decembrie # Economica.net
Statele Unite au amânat azi cu încă o lună termenul până la care grupul rus Lukoil trebuie să își vândă activele din afara Rusiei, inclusiv cele din România
19:10
Romsilva va planta 2,8 milioane de puieți forestieri în campania de împăduriri de toamnă # Economica.net
Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva va planta aproximativ 2,8 milioane de puieţi forestieri în campania de împăduriri de toamnă şi va regenera 1.326 de hectare de fond forestier proprietate publică a statului.
18:00
Pe fondul dezvoltării accelerate a tehnologiilor digitale și al interconectării socio-economice globale, securitatea cibernetică a devenit esențială, mai ales în sectoarele critice, cum este cel energetic. Această transformare este ilustrată printr-o serie de inițiative și legislații emise la nivelul Uniunii Europene (UE), menite să consolideze măsurile de protecție cibernetică pentru infrastructurile critice.
18:00
Constructorul turc Ozaltin a început montarea grinzilor la viaductul Topa Mică de pe șantierul Nădășelu – Mihăiești (Autostrada Transilvania), informează miercuri Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastrcuturii Rutiere (CNAIR).
18:00
Taco Bell deschide un nou restaurant în București și ajunge la o rețea de 18 unități la nivel național # Economica.net
Taco Bell își extinde rețeaua din România cu o nouă unitate în centrul comercial Sun Plaza din București, informează compania prin intermediul unui comunicat transmis către Economica.net.
18:00
La ce valori ajung cele mai mari investiții personale și cele mai încasări ale clienților business ai Salt Bank. Cât cheltuie românii pe gaming, în cafenele sau pe biletele de avion? # Economica.net
De la plata călătoriei cu metroul Uber sau avionul, până la plata cafelei și realizarea de tranzacții însoțite de mesaje de dragoste, Salt Bank a dovedit că le poate satisface pe toate într-un an și jumătate de existență. Banca digitală a ajuns la 700.000 de clienți, 10.000 de credite acordate și 30.000 de clienți pasionați de investițiile prin Salt Bank în România și în lume. Care sunt cele mai mari plăți pe domenii de activitate? Ne răspunde Gabriela Nistor, CEO Salt Bank și Robert Anghel, vicepreședinte.
18:00
Hainele realizate din poliester reciclat poluează mai mult decât cele din poliester nou (studiu) # Economica.net
Fabricate din sticle de plastic reciclate, hainele vândute de brandurile de modă sub pretextul unor practici ecologice sunt mai poluante decât hainele fabricate din poliester la prima mână, a dezvăluit miercuri un studiu realizat de un ONG, transmite AFP.
18:00
Compania „Administrația Canalelor Navigabile” anunță finalizarea etapei II a proiectului de modernizare și extindere a capacității de operare din Portul Ovidiu # Economica.net
Compania Națională „Administrația Canalelor Navigabile” S.A., în calitate de beneficiar, anunță finalizarea lucrărilor din cadrul proiectului cu titlul „Modernizare și extindere capacitate de operare în Portul Ovidiu - Etapa II”, Cod SMIS 317708.
18:00
BNR: Calitatea portofoliului de credite acordate de bănci s-a îmbunătățit în luna septembrie, rata creditelor neperformante coborând la 2,85% # Economica.net
Calitatea portofoliului de credite acordate de bănci populaţiei s-a îmbunătăţit, rata creditelor neperformante (NPL) coborând la 2,85% în septembrie 2025, în scădere cu 0,4 puncte procentuale anual, conform Raportului Băncii Naţionale a României asupra stabilităţii financiare din decembrie 2025, relatează Agerpres.
18:00
Germania – Regenerabilele au furnizat mai mult de jumătate din consumul de electricitate # Economica.net
Sursele de energie regenerabilă au acoperit 55,8% din consumul brut de electricitate al Germaniei în acest an, în creştere de la un nivel de 55,1% anul trecut, conform calculelor preliminare realizate de grupul industrial BDEW şi Centrul de cercetări în domeniul energiei solare şi hidrogenului (ZSW), transmite DPA.
18:00
Vânzările de marci străine de telefoane mobile în China a crescut cu 13% în luna octombrie # Economica.net
Vânzările mărcilor străine de telefoane mobile, inclusiv iPhone-ul de la Apple Inc, pe piaţa din China au crescut în ritm anual cu 13% în octombrie, conform calculelor Reuters, transmite Agerpres.
18:00
Operatorul danez de servicii poştale, PostNord, care va înceta activităţile de livrare de corespondenţă după data de 31 decembrie 2025, a anunţat miercuri că îşi va vinde cutiile poştale, care există în ţara scandinavă de 170 de ani, transmite AFP.
15:50
România a intrat în elita mondială a asigurărilor. Ce este CPCU Society, un master de elită pentru spcialiștii în asigurări prezent acum și în România # Economica.net
CPCU Society anunță oficial deschiderea unei sucursale ("chapter", adică capitol, în terminologia CPCU) în România. Este un moment important pentru profesioniștii în asigurări din piața locală, care marchează intrarea în elita mondială a asigurărilor. Potrivit fondatorului sucursalei din România, programul funcționează ca un master în asigurări non-viață și își propune, printre altele, să ajute profesioniștii din domeniu să devină mai performanți.
15:50
Gigantul american al vânzărilor online Amazon a anunţat miercuri că îşi va dubla investiţiile în India pentru a stimula exporturile, a crea locuri de muncă şi a inova în domeniul inteligenţei artificiale (IA) în cea mai populată ţară din lume, informează AFP.
15:50
Rusia a cucerit mai puţin de 1% din teritoriul Ucrainei în întreg anul 2025, potrivit ISW # Economica.net
Armata rusă a cucerit 0,77% din teritoriul ucrainean până în prezent în acest an, a anunţat miercuri Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), care îşi are sediul la Washington, potrivit EFE.
15:50
Criză auto – Mai mulţi lideri din industria europeană a automobilelor electrice „presează” Comisia Europeană să nu renunţe la obiectivul emisii zero 2035 # Economica.net
Mai mulţi lideri din industria europeană a automobilelor electrice au îndemnat miercuri Comisia Europeană să nu renunţe la obiectivul referitor la emisii zero pentru maşinile noi în 2035, avertizând că orice cedare ar submina investiţiile şi ar mări decalajul dintre blocul comunitar şi China, transmite Reuters.
15:50
UBER dezvăluie datele. Orașele cu cele mai multe călătorii, intervale orare și diferențele între olteni și restul țării # Economica.net
Uber România a făcut publică o analiză care arată felul în care călătoresc românii cu partenerii companiei. Oltenia, ca și Maramureș și Crișana, se deosebește semnificativ de restul țării.
15:50
Veniturile Ceronav au depăşit anul acesta cu 45% nivelul prognozat, creşterea fiind susţinută atât de majorarea numărului total de cursanţi, cât şi de dezvoltarea rapidă a segmentului offshore, unde numărul participanţilor a avansat cu 75%, potrivit unui comunicat al instituţiei.
15:50
Nicuşor Dan: România va investi semnificativ în apărare, dar nu doar ca simplu cumpărător # Economica.net
România va investi semnificativ în apărare, dar nu doar ca simplu cumpărător, a afirmat, marţi, preşedintele Nicuşor Dan.
15:50
Redevențele plătite de Petrom cresc cu 40%, statul nu vai mai plăti costurile cu sondele dezafectate. Bolojan: “Am reușit să reechilibrăm colaborarea cu OMV” # Economica.net
Premierul Ilie Bolojan a declarat că “am reușit ca, după 20 de ani de la semnarea contractului inițial, să reechilibrăm cooperarea cu OMV Petrom pentru următorii 15 ani”, potrivit unei postări de pa pagina sa de facebook.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.