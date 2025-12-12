O veste proastă pentru românii care merg în Bulgaria. Trecerea la euro ar putea creşte preţurile la vacanţe

19:40

IT Genetics S.A., companie românească de tehnologie specializată în soluții de automatizare digitală și eficiență operațională pentru afaceri, anunță închiderea plasamentului privat pentru acțiunile sale, intermediat de SSIF TradeVille S.A., în urma căruia a atras 5,2 milioane de lei de la investitori. Plasamentul privat, care a avut loc în perioada 5-11 decembrie 2025, a înregistrat în total 81 de subscrieri. Investitorii au subscris 748.341 de acțiuni la un preț de 7 lei pe acțiune. Dintre acestea, 469.011 acțiuni au fost subscrise peste pragul de 105.000 de lei, nivel care a permis investitorilor eligibili să beneficieze de discount-ul de 5% față de prețul final al plasamentului privat.