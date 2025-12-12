BCE va testa 110 bănci din zona euro cu privire la managementul riscurilor geopolitice
Economica.net, 12 decembrie 2025 13:00
Banca Centrală Europeană a anunţat vineri că va solicita unui număr de 110 dintre cele mai mari bănci din zona euro să analizeze modul în care şocurile geopolitice majore le-ar afecta activitatea şi ce măsuri ar fi necesare pentru a atenua impactul, transmite Reuters.
Acum 30 minute
13:00
O veste proastă pentru românii care merg în Bulgaria. Trecerea la euro ar putea creşte preţurile la vacanţe # Economica.net
Trecerea la moneda euro ar putea creşte în primăvară cu aproximativ 5-10% preţurile pentru următorul sezon de vacanţe în Bulgaria, estimează o platformă online de turism din România.
13:00
Acum 2 ore
12:20
UE cere Ungariei să renunţe la măsura plafonării preţurilor la alimente impusă retailerilor străini # Economica.net
Comisia Europeană a solicitat joi Ungariei să elimine o limită vizând preţul de comercializare cu amănuntul a produselor alimentare şi articolelor de farmacie care se aplică distribuitorilor cu amănuntul non-ungari, în caz contrar riscând să fie vizată de acţiuni în justiţie, transmite Reuters.
12:20
Energia electrică loveşte în continuare în buzunarele românilor. Cea mai mare scumpire din noiembrie (date oficiale INS) # Economica.net
Energia electrică s-a scumpit cel mai mult în noiembrie, cu 62,36% în ritm anual, dar cu un preţ în scădere cu 2,52% faţă de luna precedentă, urmată de energia termică, cu o creştere anualizată de 18,8%, şi de transportul pe calea ferată, cu 18,59% în ritm anual, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică, publicate vineri.
12:20
Posesorii de hibride, impozitați în baza unor valori care ar putea suferi modificări substanțiale # Economica.net
Anunțata creștere a impozitului pentru mașini ar putea avea efecte mult mai grave decât cele estimate în prezent asupra posesorilor de vehicule hibride cu încărcare la priză (PHEV). Comisia Europeană vrea o modificare a sistemului de calcul al emisiilor de CO2.
12:20
Legea Prosumatorilor – APCE cere preschimbarea termenului de judecată după ce CCR a amânat verdictul # Economica.net
Asociaţia Prosumatorilor şi Comunităţilor de Energie din România (APCE) a cerut, vineri, Curţii Constituţionale a României (CCR) preschimbarea, pentru începutul lunii ianuarie, a termenului de judecată stabilit pentru 4 februarie 2026, în cazul Legii prosumatorului.
12:20
Operatorul european de sateliţi Eutelsat a anunţat vineri finalizarea unei operaţiuni de majorare de capital în valoare de aproximativ 1,5 miliarde de euro, cu o tranşă finală de 670 de milioane de euro, adăugând că îşi propune să continue să crească în faţa rivalului american Starlink, transmite AFP.
12:20
ANAF a dezlănțuit urgia împotriva Uber și Bolt: amenzi de 3,1 milioane lei,12.000 de autoturisme suspendate și confiscări de 82,6 milioane lei, în doar 3 luni # Economica.net
Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF anunțǎ intensificarea, începând cu luna septembrie., a acțiunilor de control la nivel național în domeniul transportului alternativ de persoane, vizând operatorii economici identificați cu risc fiscal ridicat pe baza analizelor recente, arată un comunicat al instituției.
Acum 4 ore
10:40
Moartea lentă a motoarelor clasice – Utilizarea în UE ar putea fi permisă până în 2040 în cazul vehiculelor hibride # Economica.net
Comisia Europeană analizează posibilitatea de a acorda automobilelor hibride un răgaz suplimentar de cinci ani, până în 2040, de la interdicţia vizând comercializarea de autovehicule echipate cu motoare cu ardere internă, ca urmare a presiunilor venite de la unii dintre cei mai mari producători auto din regiune, informează Bloomberg citând surse din apropierea discuţiilor.
10:40
Lukoil este ajutată să își vândă activele internaționale de un fost consilier al lui Trump # Economica.net
Fostul consilier principal al președintelui american Donald Trump, Brian Lanza, a devenit consultant pentru divizia internațională a LUKOIL. El a colaborat cu Trump în timpul alegerilor din 2024, relatează Politico, citând două surse familiarizate cu situația.
10:40
Lanțul Popeyes ajunge la 19 de restaurante în România. Săptămâna viitoare deschide la Oradea # Economica.net
Popeyes inaugurează săptămâna viitoare primul restaurant din Oradea mergând mai departe cu expansiunea în țară inițiată anul trecut, astfel că Oradea este al cincilea oraș din România unde Popeyes își extinde prezența în 2025, după Iași, Cluj-Napoca, Sibiu și Constanța, arată compania într-un comunicat de presă.
10:40
Anunț de la Lidl pentru toți clienții din România – dă vouchere în aplicație. Oferta este valabilă doar câteva zile, câți bani primește fiecare # Economica.net
Pentru a facilita pregătirile de Crăciun, Lidl România lansează o inițiativă pentru clienții fideli: între 12 și 14 decembrie, în cadrul programului Puncte Lidl, utilizatorii pot transforma 3000 dintre punctele acumulate în aplicația Lidl Plus într-un cupon de 50 lei.
10:10
Investiţiile în economia naţională au crescut cu 4%, până la 143,196 miliarde de lei, în primele nouă luni ale anului # Economica.net
Investiţiile nete realizate în economia naţională în perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2025 au însumat 143,196 miliarde de lei, în creştere cu 3,9%, comparativ cu perioada similară din anul anterior, potrivit datelor provizorii ale Institutului Naţional de Statistică, publicate vineri.
10:00
În marş la volanul unor camionete care difuzau sloganuri pentru a marca 84 de ani de la atacul de la Pearl Harbor, membrii grupării ultranaţionaliste Taikosha văd cum mesajele lor patriotice nu mai sunt atât de marginale în Japonia, încurajaţi de virajul spre dreapta al guvernului condus de prim-ministrul Sanae Takaichi, comentează vineri AFP.
10:00
Renault și Ford pregătesc rezistența în fața mărcilor chineze care vor asalta piața utilitarelor # Economica.net
Pe lângă decizia de a colabora în domeniul autoturismelor cu dimensiuni reduse, Renault și Ford au făcut un prim pas către un parteneriat în zona vehiculelor comerciale ușoare (LCV). Cele două companii vor să fie gata pentru ofensiva chineză din această zonă a pieței.
10:00
Rusia – Banca Centrală spune că planurile UE de utiliza activele ruseşti îngheţate sunt ilegale # Economica.net
Banca Centrală a Rusiei a declarat vineri că propunerile publicate de Uniunea Europeană privind utilizarea activelor ruseşti îngheţate pentru a sprijini Ucraina sunt ilegale şi a subliniat că îşi rezervă dreptul de a folosi toate mijloacele disponibile pentru a-şi proteja interesele, relatează Reuters.
10:00
Apel al mediului de business către magistrați: “Fără justiție independentă nu există nici democrație, nici economie funcțională” # Economica.net
Investigația recentă Recorder a readus în atenția publică o rană deschisă a societății românești: fragilizarea încrederii în actul de justiție. Acest episod nu dezvăluie doar posibile abuzuri sau practici îngrijorătoare, ci scoate la lumină un adevăr incomod – România nu poate progresa dacă una dintre puterile fundamentale ale statului își pierde credibilitatea, se arat într-un comunciat al asociației Romania Business Leaders. În fața acestei realități, Romanian Business Leaders spune că face un dublu apel: către magistrații integri ai României și către liderii statului, pe care vi-l prezentăm mai departe, integral
10:00
Inflaţia rămâne sub 10% – Ce s-a întâmplat cu preţurile în noiembrie (date oficiale INS) # Economica.net
Rata anuală a inflaţiei a stagnat la 9,8% în luna noiembrie a acestui an, în condiţiile în care serviciile s-au scumpit cu 10,99%, mărfurile nealimentare cu 10,73% iar mărfurile alimentare cu 7,64%, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică, publicate vineri.
10:00
Salariile continuă să crească în România. Câștigul salarial mediu net se apropie de 1.100 de euro # Economica.net
Câştigul salarial mediu net a fost 5.492 de lei, la nivelul lunii octombrie, în creştere cu 4,3% faţă de aceeaşi perioadă din anul anterior, iar cele mai mari valori s-au înregistrat în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (11.810 lei), arată datele publicate, vineri, de Institutul Naţional de Statistică (INS).
10:00
Comisia Europeană ia în considerare o a doua schemă de împrumuturi SAFE pentru proiectele de apărare (surse) # Economica.net
Comisia Europeană are în vedere lansarea unei a doua ediţii a schemei sale de împrumuturi SAFE, în valoare de miliarde de euro, pentru proiecte de apărare, în contextul în care blocul comunitar încearcă să îşi consolideze apărarea din cauza temerilor tot mai mari faţă de Rusia şi a îndoielilor cu privire la angajamentele SUA în materie de securitate, afirmă doi oficiali ai UE, conform Reuters.
Acum 6 ore
08:50
Banca Centrală Europeană (BCE) a propus joi simplificarea regulilor pentru creditorii din regiune în ideea de a-i ajuta să concureze la nivel internaţional, dar a insistat că această mişcare nu va slăbi barierele menite să prevină crizele, informează AFP.
08:50
Compania Walt Disney va investi un miliard de dolari în gigantul american al inteligenţei artificiale OpenAI, şi va permite startup-ului să folosească personajele din francizele Star Wars, Pixar şi Marvel în Sora, un model de generare de videoclipuri şi imagini creat de OpenAI, un acord crucial care ar putea reconfigura modul în care Hollywood-ul creează conţinut, transmite Reuters.
08:50
Ministrul irlandez al apărării, Helen McEntee, a anunţat joi o creştere cu 55% a cheltuielilor militare, cu investiţii în tehnologia anti-drone, la doar câteva zile după ce drone neidentificate au fost detectate în timpul vizitei preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Dublin, relatează AFP.
08:50
Tăieri de salarii la ASF – Lefuri mai mici cu 30% pentru toţi angajaţii, concedieri şi posturi desfiinţate. Nu scapă nici membrii Consiliului de Administraţie # Economica.net
Salariile tuturor angajaților Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) vor fi tăiate cu 30% de la 1 ianuarie 2026, dată de la care ar urma să fie disponibilizati și 30 de angajați, iar 50 de posturi din organigramă să fie eliminate.
Acum 24 ore
22:20
Lukoil preferă să-și vândă activele internaționale către banca americană Xtellus Partners – surse Reuters # Economica.net
Lukoil favorizează oferta băncii americane Xtellus Partners pentru activele sale internaţionale, întrucât este sub forma unui acord fără numerar prin care sunt returnate grupului rus valorile mobiliare din SUA, au declarat pentru Reuters surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul, transmite Agerpres.
22:20
Noul preşedinte al Eurogrupului este ministrul elen de Finanţe, Kyriakos Pierrakakis, a anunţat joi Roland Lescure, ministrul francez de Finanţe, transmite Reuters, transmite Agerpres.
22:20
Noul aspirator robot Roborock Qrevo EdgeT, cu o înălțime de doar 7,98 cm, a fost lansat în România # Economica.net
Roborock, lider global în soluții de robotică pentru locuințe, anunță că a lansat pe piața din România modelul Roborock Qrevo EdgeT, un aspirator robot cu o înălțime de doar 7,98 cm și cu un sistem de navigație LDS retractabil, care trece cu ușurință pe sub mobila joasă și curăță cu precizie zonele în care aspiratoarele clasice nu ajung. Aspiratorul este dotat cu o stație multifuncțională 3.0 cu design pătrat, modern și ușor de integrat în orice locuință.
22:20
Primul locker Carmolimp pentru mâncarea la pungă ajunge într-una dintre cele mai turistice zone din România # Economica.net
Carmolimp a anunțat luna trecută lansarea primei rețele naționale de lockere cu temperatură controlată, dedicate livrărilor alimentare la rece, Carmolimp Lockers. Luna aceasta urmează să fie finalizate primele achiziții, iar primul locker va fi amplasat în ianurie, la Bran.
22:20
Cum merg lucrările la cel mai mare parc fotovoltaic aflat în construcție acum în România VIDEO # Economica.net
Dezvoltatorul israelian Nofar Energy, care construiește acum cel mai mare parc fotovoltaic din România, la Corbii Mari, a postat pe rețelele sociale un clip video cu șantierul parcului care ar urma să fie finalizat anul viitor
22:20
Investiții supriză în România. Ce sunt asigurările unit-linked și de ce s-au înghesuit românii să le cumpere în acest an. Explicațiile preșdintelui UNSAR # Economica.net
În primele șase luni ale acestui an, vânzările de asigurări unit-linked, un hibrid între asigurările de viață și fonduri de investiții, au experimentat cea mai mare creștere din istorie, conform datelor Autorității de Supraveghere Financiară (ASF). Cum funcționează acest produs complex și de unde vine creșterea explică, pentru Economica, Alexandru Ciuncan, președintele și directorul executiv al Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare (UNSAR).
22:20
Comunele din România care se transformă în dormitoare: unde sunt cele mai multe proiecte rezidențiale monitorizate în ultimele 12 luni # Economica.net
Doar într-o singură comună din România au fost monitorizate într-un an 534 de noi proiecte imobiliare, din care 484 de proiecte rezidențiale, potrivit datelor VICTA, o platformă online, dezvoltată de IBC Focus, care oferă date și analize în timp real despre piața de construcții din România.
21:10
Caz de lepră confirmat în România la Cluj-Napoca. Încă trei alte cazuri sunt în analiză # Economica.net
Ministerul Sănătății informează că astăzi a fost confirmat un caz de lepră (boala Hansen), iar alte trei cazuri sunt în curs de evaluare clinică și microbiologică, în baza leziunilor cutanate și a criteriilor epidemiologice, informează ministrul Alexandru Rogobete pe pagina sa de Facebook.
20:40
Președintele ANAF, Adrian Nica: Strategia noastră este de a muta lupta cu evaziunea în zona digitală. Obiectivul nostru nu este doar să echilibrăm balanţa colectării, ci să asigurăm o piaţă corectă # Economica.net
România, alături de alte state membre, contribuie activ la eforturile comune de reducere a gap-ului de TVA la nivelul UE, arată un raport al Comisiei Europene (CE), citat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), relatează Agerpres.
20:10
Lanțul de restaurante Popeyes a inaugurat ieri a doua unitate din Constanța, mergând mai departe cu expansiunea în țară inițiată anul trecut, astfel că Constanța este al patrulea oraș din România unde Popeyes își extinde prezența în 2025. Deschiderea oficială a avut loc în zona food-court din cadrul centrului comercial Vivo! Constanța. Primul restaurant Popeyes din Constanța a fost inaugurat în luna decembrie a anului trecut în cadrul City Park Mall Constanța.
20:00
Industria IT&C își păstrează rolul de motor al economiei românești, însă datele din ultimii ani arată o temperare a ritmului de creștere, care reflectă primele semnale ale impactului schimbărilor fiscale recente asupra performanței sectorului, potrivit Asociației Patronale a Industriei de Software și Servicii (ANIS). Anul trecut, contribuția a fost de 6,67% din PIB, în scădere față de 2023 (6,8%), o evoluție care reflectă atât contextul economic general, cât și presiunea asupra investițiilor viitoare.
19:40
IT Genetics a închis cu succes plasamentul privat și se pregătește să intre pe piața AeRO a Bursei de Valori București în prima parte a anului 2026 # Economica.net
IT Genetics S.A., companie românească de tehnologie specializată în soluții de automatizare digitală și eficiență operațională pentru afaceri, anunță închiderea plasamentului privat pentru acțiunile sale, intermediat de SSIF TradeVille S.A., în urma căruia a atras 5,2 milioane de lei de la investitori. Plasamentul privat, care a avut loc în perioada 5-11 decembrie 2025, a înregistrat în total 81 de subscrieri. Investitorii au subscris 748.341 de acțiuni la un preț de 7 lei pe acțiune. Dintre acestea, 469.011 acțiuni au fost subscrise peste pragul de 105.000 de lei, nivel care a permis investitorilor eligibili să beneficieze de discount-ul de 5% față de prețul final al plasamentului privat.
19:40
Programul SAFE. Comisia Europeană a primit deja 691 d eproiecte, dintre care însă doar 65% sunt eligibile. România are cea mai mare sumă alocată după Polonia # Economica.net
Comisia Europeană a primit deja 691 de proiecte de armament în cadrul unui program de stimulare a industriei europene a apărării, inclusiv din partea României, însă mai mult de o treime dintre ele nu corespund în totalitate regulilor de eligibilitate, a anunţat joi unul dintre purtătorii săi de cuvânt, informează AFP, citată de Agerpres.
19:00
Legea Nordis, un test de stres pentru piața imobiliară? Se elimină concurența care practica prețuri de dumping, dar textul legii lasă loc unor interpretări periculoase # Economica.net
Deși prezentată publicului larg ca un scut de protecție pentru cumpărători, Legea nr. 207/2025 (cunoscută drept „Legea Nordis”) este, în esență, un instrument dur de disciplină financiară impus dezvoltatorilor. Pentru jucătorii din piața de Real Estate, noua reglementare nu aduce doar birocrație suplimentară, ci forțează o schimbare de paradigmă în modelul de business: tranziția de la finanțarea speculativă, bazată pe avansuri, la o capitalizare solidă și predictibilă.
19:00
Aplicația Uberanunță că își continuă expansiunea la nivel național și devine disponibil în Călărași. Odată cu această lansare, compania operează acum în 36 de orașe din România.
19:00
CL Sector 1 alocă 468 de milioane de lei pentru modernizarea ascensoarelor din blocurile și clădirile publice # Economica.net
Consiliul Local al Sectorului 1 a aprobat, joi, documentaţia tehnico-economică în vederea modernizării ascensoarelor din blocurile şi clădirile publice, relatează Agerpres.
18:20
Ministerul Educației propune completarea fondului de burse sociale pentru studenți pe anul 2026 cu 60 de milioane de euro # Economica.net
Ministerul Educaţiei şi Cercetării propune completarea fondului de burse sociale pentru studenţi pe anul 2026 cu 60 de milioane de euro, ceea ce ar însemna ca acest fond în noul an să fie apropiat de anii 2024 şi 2025 şi cu aproximativ 35% mai mare decât în anul 2023.
18:20
Dispare Superbet. Grupul se transformă în Super Technologies și se va concentra pe divertismentul digital # Economica.net
Superbet Group, companie fondată în România și unul dintre liderii globali ai industriei de tehnologie și divertisment, anunță transformarea în Super Technologie, anunță compania.
18:20
Guvernul a suplimentat suma acordată pentru exproprierile necesare construirii Autostrăzii AO, din zona localităților Afumați, Corbeanca, Dragomirești-Vale și Glina # Economica.net
Executivul a aprobat, joi, printr-o hotărâre, suplimentarea cu 247.580 de lei a sumei necesare pentru exproprierea imobilelor proprietate privată aflate pe coridorul Autostrăzii de centură Bucureşti, pe raza localităţilor Afumaţi, Corbeanca, Dragomireşti-Vale şi Glina din judeţul Ilfov şi Joiţa din judeţul Giurgiu, relatează Agerpres.
18:00
Lanțul românesc Magazine DIANA a atins borna de 100 de unități. Compania a deschis magazinul cu numărul 100 la Berbești, sat Dealul Aluniș, județul Vâlcea.
18:00
Am urmărit „Justiție capturată”, o relatare bine construită narativ, dar aproape integral dintr-o singură perspectivă. Realitatea, însă, este mai complexă: există două tabere, un conflict – asumat sau nu – între politicieni și magistrați, și o masă de oameni orientată emoțional, fără să-și dea seama că participă la un joc care nu le aparține.
17:50
Trupele spaniole desfășurate pe flancul estic al NATO vor rămâne acolo atâta timp cât este nevoie, a dat asigurări ministrul Apărării Margarita Robles # Economica.net
Ministrul spaniol al Apărării, Margarita Robles (foto), a declarat joi că trupele spaniole desfăşurate pe flancul estic al NATO vor rămâne acolo "atât timp cât va fi nevoie", pentru "a face faţă climatului dificil generat de ameninţarea actuală", în contextul războiului din Ucraina, transmite agenţia EFE, relatează Agerpres.
17:40
Ministerul Finanţelor (MF) a împrumutat, joi, 500 de milioane de lei de la bănci, printr-o emisiune de obligaţiuni de stat, cu scadenţa în 25 februarie 2032, la un randament mediu de 6,90% pe an.
17:20
Românii se pregătesc de Sărbători cu bugete chibzuite și visează la destinații exotice – sondaj Provident # Economica.net
Românii își pregătesc Sărbătorile cu mai multă atenție ca oricând. Jumătate dintre ei spun că vor cheltui până în 1.000 de lei, iar pentru a rămâne în buget se bazează pe o metodă simplă: lista de cadouri. Așa arată cel mai recent sondaj realizat de ivox la comanda Provident.
16:50
Sediul din Dublin al Temu a fost percheziționat de autoritățile de reglementare din UE, firma chineză fiind suspectată că primește subvenții din partea Guvernului de la Beijing # Economica.net
Sediul central european al Temu din Dublin a fost percheziționat de autoritățile de reglementare din UE săptămâna trecută, din cauza suspiciunilor legate de potențialele subvenții de stat chineze acordate retailerului online, care este o subsidiară a gigantului chinez de comerț electronic PDD Holdigs, a declarat miercuri o persoană familiarizată cu ancheta, relatează Reuters.
16:40
Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) instalează 400 de sisteme moderne de monitorizare pe drumurile naționale și autostrăzi, a anunțat joi Cristian Pistol, directorul general al CNAIR.
