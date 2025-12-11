Apa care curge la robinetele oamenilor din Prahova încă nu este potabilă
Rador, 11 decembrie 2025 09:20
Apa care curge la robinetele oamenilor din Prahova încă nu este potabilă. Aceasta poate fi folosită doar la toalete şi nu trebuie băută, utilizată la spălatul alimentelor şi nici măcar pentru igiena personală. Autorităţile sanitare din Prahova fac analize pentru a stabili când va putea fi declarată potabilă. Testele microbiolobice au arătat că apa care […]
Preşedintele Bulgariei a comentat protestele împotriva guvernului condus de premierul Rosen Jeliazkov # Rador
Preşedintele Bulgariei, Rumen Radev, a comentat protestele împotriva guvernului, desfăşurate, miercuri seară, la Sofia şi în mai multe oraşe din ţară. Bulgari din străinătate şi-au manifestat nemulţumirea faţă de cabinetul condus de premierul Rosen Jeliazkov prin proteste organizate la Bruxelles, Berlin şi Viena. Joi, la ora 13:30, Adunarea Naţională de la Sofia urmează să supună […]
O dubă modelul Gazelle a fost surprinsă în imagini video cum explodează, la Moscova, paralizând traficul. Un alt camion a luat foc pe carosabil la Moscova, a relatat canalul Telegram Accidente și Urgențe Moscova și regiunea Moscova. Martorii oculari au surprins incidentul şi l-au înregistrat. În imagini se poate vedea cum camionul arde pe carosabil, […]
Guvernul va reglementa în ședința de astăzi acordarea și anul viitor a unor facilități pentru veteranii și văduvele de război, precum și pentru pensionari. Un alt act legislativ aflat pe agendă va viza trecerea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor în subordinea Ministerului Culturii. Cu detalii redactorul RRA Andrei Șerban. Reporter: Potrivit unei ordonațe de […]
Şeful Administrației Militare Regionale Zaporijjia, Ivan Fedorov, a raportat că, în ultimele 24 de ore, forțele ruse au atacat 17 localități din regiune, rănind doi civili. „Un bărbat de 63 de ani și o femeie de 71 de ani au fost răniți în urma atacurilor inamice asupra raionului Polohi” – a precizat Fedorov, într-un mesaj […]
Parlamentul Bulgariei va supune la vot cea de-a şasea moţiune de cenzură împotriva cabinetului condus de Rosen Jeliazkov # Rador
Adunarea Naţională de la Sofia va supune la vot cea de-a şasea moţiune de cenzură împotriva cabinetului condus de premierul Rosen Jeliazkov. Votul va începe la ora 13:30, după încheierea dezbaterilor care au durat aproximativ patru ore. Moţiunea a fost depusă de „Continuăm Schimbarea-Bulgaria Democrată” pe tema eşecului guvernului în politica economică, după o serie […]
Şeful Administrației Militare Regionale Dnipropetrovsk, Vladislav Haivanenko, a raportat că, în noaptea de miercuri spre joi, forțele ruse au bombardat cu artilerie și au atacat cu drone raioanele Nikopol, Krivi Rih și Sinelnikove. În urma atacului, au fost avariate locuințe, conducte de gaz și anexe gospodărești. Potrivit lui Haivanenko, raionul Nikopol a fost vizat de […]
‘Forțele de apărare aeriană ruse au mai doborât o dronă care se îndrepta spre Moscova’, a scris primarul pe canalul său de Telegram. Forțele de apărare aeriană ar mai fi distrus deja alte 31 de drone, care au atacat Moscova, astfel că, în total, numărul dronelor doborâte la Moscova a crescut la 32. Aeroporturile Vnukovo, […]
Patru mii opt sute optzeci de persoane au intrat în Ungaria miercuri, la granița ucraineno-ungară, a informat joi, Inspectoratul General al Poliţiei din Ungaria ((ORFK), într-un comunicat remis Agenţiei de Presă MTI. Dintre cei intrați, poliția a eliberat permise de ședere temporară pentru 39 de persoane, valabile 30 de zile. În acest timp, aceste persoane […]
În Portugalia sunt așteptate joi perturbări importante în contextul în care două federații sindicale principale au organizat prima grevă generală din ultimii peste zece ani. Transportul, sănătatea, educația și alte servicii publice vor fi afectate de grevă. Corespondentul BBC transmite că efectele grevei s-au resimțit deja în Lisabona chiar de miercuri noapte, garniturile de metro […]
Administraţia Militară Regională Mikolaiv a anunţat că, pe 10 decembrie, în regiune a sosit al 500-lea camion cu ajutor umanitar din partea fundației daneze Bevar Ukraine. Transportul include echipamente medicale, articole sportive, bunuri de primă necesitate și dotări pentru școli și instituții sociale. Guvernatorul regiunii, Vitali Kim, a subliniat importanța sprijinului, menționând că ajutorul va […]
Rusia pregăteşte noi restricții în domeniul comunicațiilor, care ar putea afecta atât convorbirile private, cât și accesul cetățenilor la servicii din străinătate. Inițiativa este prezentată ca o măsură de protecție, însă consecințele sale depășesc cu mult motivele declarate – potrivit unui raport al Centrului de Combatere a Dezinformării din cadrul Consiliului de Securitate şi Apărare […]
Laureata Nobel, María Corina Machado, a ajuns la Oslo la câteva ore după ceremonia de decernare # Rador
Laureata Premiului Nobel pentru Pace, María Corina Machado, a apărut joi dimineață la Oslo, urcând peste barierele din fața hotelului său pentru a îmbrățișa susținători, după ce figura opoziției venezuelene nu a reușit să ajungă la timp în capitala norvegiană pentru a primi premiul la ceremonia desfășurată cu câteva ore mai devreme. Ingineră în vârstă […]
EVENIMENTE INTERNE – Senat * Conferinţa „Rebuilding Ukraine: Security, Opportunities, Investment”, organizată sub înaltul patronaj al Ministerului Afacerilor Externe al României (11 – 12 decembrie) – la Cercul Militar Naţional ora 9:30 – deschiderea oficială. Participă preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, ministrul Afacerilor Externe al Ucrainei, Andrii Sybiha, ministrul Finanţelor, […]
Planurile președintelui Donald Trump prevăd investiții majore ale SUA în Rusia și reluarea fluxurilor de petrol către Europa, scrie WSJ # Rador
Planul președintelui american, Donald Trump, pentru pace în Ucraina include propuneri de restabilire a fluxurilor de energie rusești către Europa, investiții majore ale Statelor Unite în pământuri rare și energie din Rusia și accesarea activelor suverane rusești înghețate, a relatat „Wall Street Journal”. Ziarul a spus că planurile au fost detaliate în anexe la propunerile […]
Proteste împotriva guvernului de la Sofia, în mai multe oraşe din Bulgaria şi în străinătate # Rador
Sute de mii de oameni au participat la protestul de miercuri seară de la Sofia şi din alte mari oraşe, cerând demisia guvernului. La acţiunea de protest din capitală s-au alăturat şi studenţi de la diferite instituţii de învăţământ superior. După mai mult de trei ore, protestul s-a încheiat paşnic. Protestatarii sunt pregătiţi să organizeze […]
„Atacarea Uniunii Europene pentru izolarea Kievului s-ar putea ascunde în spatele ultimatumului lui Trump?” se întreabă publicația italiană Avvenire. „După eșecul Păcii de Ziua Recunoștinței, Trump încearcă acum cu Pacea de Crăciun, dând un ultimatum Ucrainei. Într-un moment în care sondajele interne preziceau declinul președintelui Zelenski, Donald Trump, în peregrinările sale prin capitalele europene pentru […]
Președintele român Nicușor Dan s-a întâlnit cu Macron la Palatul Élysée pentru discuții axate pe securitate, regiunea Mării Negre și cooperarea militară în cadrul de lucru SAFE [programul UE de reînarmare – n.trad.]. Dan a subliniat relevanța investițiilor franceze pe termen lung în industria de apărare a României și a ridicat chestiunea proiectelor energetice, inclusiv […]
Vineri, 12 decembrie (de la ora 19:00), concertul de la Sala Radio este o invitație la meditație – Moarte și transfigurație (1889), poem simfonic emoționant în care Richard Strauss descrie, cu o intensitate dramatică remarcabilă, ultimele clipe ale unui artist aflat pe patul de moarte. Lucrarea urmărește, în limbaj orchestral, lupta interioară a acestuia: frământările, […]
Donald Trump a spus că CNN ar trebui vândută ca parte a unui acord de achiziţionare a Warner Bros Discovery # Rador
Președintele american Donald Trump a declarat miercuri că rețeaua de știri CNN ar trebui vândută ca parte a unui acord privind achiziţionarea companiei-mamă Warner Bros Discovery sau separat. „CNN ar trebui vândută”, le-a declarat dl Trump reporterilor de la Casa Albă. Preşedintele Trump este un critic vocal al CNN, etichetând frecvent rețeaua drept promotoare de […]
Islanda nu va participa la Concursul Eurovision 2026, a anunțat miercuri postul public de televiziune RUV, după ce săptămâna trecută organizatorul, Uniunea Europeană de Radiodifuziune, a aprobat participarea Israelului. (REUTERS – 10 decembrie)/mbaciu/atataru RADOR RADIO ROMÂNIA (10 decembrie)
Cimpoiul bulgăresc și cântatul la cimpoi au devenit oficial parte din Lista Patrimoniului Cultural Imaterial al Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO), a anunțat organizația pe rețelele de socializare. Decizia de a include cimpoiul pe listă a fost luată în cadrul celei de-a 20-a sesiuni a Comitetului Interguvernamental pentru Protejarea Patrimoniului Cultural […]
Germania a respins ideea unei noi bănci multilaterale de apărare, dând astfel cea mai recentă lovitură propunerilor de creare a unui creditor global susținut de stat pentru a ajuta la reînarmarea țărilor europene și a celor membre ale NATO. Ministerul de Finanțe de la Berlin a transmis miercuri pentru Reuters că guvernul german respinge crearea […]
Modul în care dormim poate avea efecte mult mai serioase decât durerile de spate obişnuite, avertizează experţii. Poziţia preferată poate provoca dureri, reflux gastric, sforăit sau chiar simptome mai grave resimţite a doua zi. Confortul este esenţial, iar alegerea poziţiei este pur fizică, nu psihologică, explică psihologul şi specialistul în medicina somnului dr.Shelby Harris. Dormitul […]
Vineri, 12 decembrie (de la ora 19:00), concertul de la Sala Radio este o invitație la meditație – Moarte și transfigurație (1889), poem simfonic emoționant în care Richard Strauss descrie, cu o intensitate dramatică remarcabilă, ultimele clipe ale unui artist aflat pe patul de moarte. Lucrarea urmărește, în limbaj orchestral, lupta interioară a acestuia: frământările, […]
Sute de protestatari au manifestat în fața sediului CSM din Capitală față de situația din sistemul judiciar din România # Rador
Realizator: Cristina Dumitrescu – Timp de aproximativ două ore mai multe sute de protestatari au manifestat în această seară, în fața sediului Consiliului Superior al Magistraturii din Capitală față de situația din sistemul judiciar din România, după publicarea anchetei Recorder „Justiție Capturată”. Ei au cerut demisia ministrului de interne Cătălin Predoiu, fost ministru al justiției, […]
BBC a anunțat miercuri, 10 decembrie, finaliștii la BBC Audio Drama Awards 2025. Producția Teatrului Național Radiofonic Roller Coaster Kiss, pe un scenariu și în regia Ilincăi Stihi, se află în lista scurtă a celor șase finaliști la categoria Best European Drama. Câștigătorii vor fi anunțați duminică, 1 martie 2026, în cadrul unei ceremonii care […]
Premierul Ilie Bolojan consideră un lucru bun faptul că nu a fost amânată pe un termen foarte îndepărtat decizia Curții Constituționale cu privire la sesizarea Înaltei Curți, ce vizează reforma pensiilor magistraților. Într-un interviu acordat la podcastul Friendly Fire, șeful guvernului s-a arătat încrezător că proiectul respectă toate rigorile legii fundamentale, deoarece au fost consultate […]
Preşedintele Zelenski a spus că a discutat cu Parlamentul ucrainean despre modalități de organizare a alegerilor # Rador
Președintele Volodimir Zelenski a declarat miercuri că a discutat cu Parlamentul ucrainean aspecte juridice și de altă natură legate de posibilitatea organizării unor alegeri și a îndemnat alte țări, inclusiv SUA, să nu exercite presiunicu privire la această chestiune. „Dacă partenerii, inclusiv partenerul nostru cheie de la Washington, vorbesc atât de mult și atât de […]
O controversată interdicţie privind accesul tinerilor cu vârste sub 16 ani pe platformele sociale a intrat în vigoare în Australia. Anterior intrării în vigoare a interdicţiei, premierul australian a apărut într-un videoclip în care le cerea adolescenţilor să profite de pe urma acestei situaţii practicând un nou sport sau citind o carte. Noua lege prevede […]
Fostul preşedinte francez Nicolas Sarkozy a publicat o carte despre perioada trăită în închisoarea La Sante din Paris # Rador
Fostul preşedinte al Franţei Nicolas Sarkozy a publicat o carte în care face o cronică a celor trei săptămâni pe care le-a petrecut în închisoare în Paris, după o condamnare pentru acuzaţia de corupţie. Prizonierul nr. 320535 meditează în cartea sa asupra ciudatelor întâmplări ale vieţii care l-au purtat din Palatul Élysée tocmai în celula […]
Confruntările transfrontaliere dintre Cambodgia şi Thailanda au continuat pentru a treia zi, ambele părţi folosind armament greu. Armata thailandeză a anunţat moartea a cel puţin cinci dintre soldaţii săi, în timp ce oficialii cambodgieni au declarat că nouă civili au fost ucişi. Pe partea thailandeză a frontierei, rachetele pot fi auzite explodând, omorând şi rănind […]
Bucătăria italiană a fost adăugată oficial pe Lista Reprezentativă a Patrimoniului Cultural Imaterial al UNESCO. Comitetul Interguvernamental al organizației, reunit la New Delhi, a aprobat nominalizarea pentru „Bucătăria italiană: Sustenabilitate și Diversitate Bioculturală”, confirmând evaluarea preliminară pozitivă din luna noiembrie. Anunțul a fost aplaudat de delegația italiană prezentă, condusă de ministrul de externe Antonio Tajani. […]
Compania Hidroelectrica a început astăzi deversări controlate din lacul Vidraru, proces care se va desfășura până la data de 9 ianuarie. În aceste condiții, autoritățile locale atrag atenția că vor crește debitele râului Argeș, fără posibilitatea de a atenua eventualele unde de viitură și că apa va fi mai tulbure. Primăria Municipiului Curtea de Argeș […]
Noul acord semnat cu OMV Petrom reechilibrează cooperarea statului cu compania pentru următorii 15 ani, la 20 de ani de la asemnarea contractului iniţial, explică premierul Ilie Bolojan, după ce în ședința de guvern de aseară a fost aprobat un act adițional la acordul de concesiune pentru perimetrul 19 Neptun. Șeful executivului afirmă că au […]
Ucraina a anunţat că trimite miercuri la Washington planul de pace propus de Statele Unite şi revizuit de Kiev. Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că este de acord să organizeze alegeri dacă situaţia este securizată, informează CNN./mbaciu/atataru (CNN INTERNATIONAL – 10 decembrie)
Cancelarul german Friedrich Merz dorește ca Statele Unite să fie un partener în viitor, în ciuda schimbării relațiilor. Cancelarul Merz a adăugat că îi va spune președintelui american Donald Trump că noua politică privind migranții a redus aproximativ la jumătate numărul solicitanților de azil în Germania. „Ne pregătim pentru o schimbare în relațiile transatlantice. Dar […]
Academia Română a acordat miercuri premiile anuale pentru cele mai valoroase creații științifice și artistice realizate în 2023. Printre cei premiați în cadrul unei festivități desfășurate în aula acestui for s-au numărat Gabriel Andreescu – activist român pentru drepturile omului și specialist în domeniul științelor politice, profesorul universitar Dragoș Iliescu, analistul de politică externă Iulian […]
Un nou succes la UNESCO: Cobza a fost înscrisă în Patrimoniul Cultural Imaterial al umanității # Rador
Comitetul Interguvernamental al UNESCO pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial a aprobat azi înscrierea elementului „Cobza – cunoștințe, tehnici și muzici tradiționale”, nominalizare comună a României și Republicii Moldova, în Lista Reprezentativă a Patrimoniului Cultural Imaterial al umanității. Decizia a fost adoptată în cadrul Reuniunii Comitetului Interguvernamental al UNESCO pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, desfășurată la […]
Sirski susţine că viața militarilor ucraineni este mai importantă decât câțiva metri de teritoriu # Rador
Comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Oleksandr Sirski, a declarat pentru ZDF că, pentru partea ucraineană, viața militarilor este mai presus de orice, astfel că Ucraina nu luptă pentru ruine. Sirski a explicat că această abordare face apărarea ucraineană mai prudentă, influențând ritmul înaintării ocupanților ruși. Generalul a subliniat că viața unui apărător ucrainean valorează […]
Compania Naţională de Infrastructură Feroviară a Bulgariei şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, parte a Grupului Băncii Mondiale, au semnat un Acord pentru servicii de consultanţă rambursabile, orientat către consolidarea sustenabilităţii financiare, eficienţa operaţională şi gestionarea infrastructurii feroviare din Bulgaria. Acordul reprezintă un pas important către modernizarea sectorului feroviar şi sprijinirea obiectivelor economice şi […]
Mississippi – drumul către statul cu numărul douăzeci (10 decembrie 1817). De la teritoriu disputat la membru al Uniunii Americane # Rador
Introducere La 10 decembrie 1817, Statele Unite ale Americii primeau în Uniune cel de-al douăzecilea stat: Mississippi. Odată cu admiterea sa, Teritoriul Mississippi o entitate administrativă pre-statală formată în 1798 era oficial dizolvat. Acest moment marca nu doar extinderea geografică a Americii timpurii, ci și consolidarea unui spațiu sudic cu o identitate profund marcată de […]
Radio România Brașov organizează, pe 12 decembrie, la Cisnădie, cea de-a III-a ediție a competiției muzicale Battle of the Bands # Rador
Riff-uri de chitară și atmosferă incendiară, pe 12 decembrie, la Casa de Cultură din Cisnădie, județul Sibiu. Radio România Brașov organizează cea de-a treia ediție a competiției muzicale dedicată trupelor din România: „Battle of the Bands”. Pe scena de la Cisnădie se vor întrece opt trupe din județele Brașov, Sibiu și Covasna. Nu mai puțin […]
Drepturile omului, o poveste universală. De la Declarația din 1948, la provocările anului 2025 # Rador
Introducere În fiecare an, la 10 decembrie, lumea marchează Ziua Drepturilor Omului, un moment dedicat celebrării unuia dintre cele mai importante angajamente morale, juridice și politice ale umanității: Declarația Universală a Drepturilor Omului (DUDO). În 2025, această zi este cu atât mai relevantă, într-o lume transformată de tehnologie, inteligență artificială, conflicte, crize sociale și noi […]
Organizarea alegerilor pe timp de război ar putea fi în avantajul actualei puteri de la Kiev (Ihor Reiterovici) # Rador
Politologul Ihor Reiterovici, şef de proiecte politico-juridice în cadrul organizaţiei neguvernamentale Centrul Ucrainean pentru Dezvoltare Socială, susţine că puterea de la Kiev ar putea fi interesată să organizeze alegeri în timpul stării de război, deoarece un astfel de proces electoral poate fi însoțit de anumite restricții și de controlul spațiului informațional. „Nu exclud că biroul […]
MAE informează cetăţenii care se află în Portugalia că va avea loc o grevă generală la nivel naţional # Rador
Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află sau intenţionează să călătorească în Portugalia că joi, pe parcursul întregii zile, va avea loc o grevă generală la nivel naţional, care va afecta în special serviciile publice. Alerta de călătorie avertizează că sunt aşteptate întreruperi ale activităţii în transporturi, administraţie, sănătate şi educaţie. Autorităţile locale […]
Curtea Constituțională a respins sesizareaAUR împotriva legii care majorează taxele locale de la 1 ianuarie anul viitor, deci legea este constituțională. Pentru această lege, guvernul și-a angajat răspunderea în plenul reunit al celor două camere ale Parlamentului pe 1 septembrie, iar pe 9 septembrie legea a fost transmisă pentru promulgare președintelui. După angajarea răspunderii guvernului […]
RADOR RADIO ROMÂNIA (10 decembrie) – O navă a Poliţiei de Frontieră a Bulgariei cu un echipaj format din 17 persoane se îndreaptă spre petrolierul Kairos, eşuat în largul coastei bulgare, în apropiere de Ahtopol, relatează BTV. Vasul se află de şase zile în apele teritoriale bulgare, după ce un remorcher turcesc l-a abandonat lângă […]
Parlamentarii AUR au depus la Senat moțiunea simplă împotriva ministrului mediului, Diana Buzoianu # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (10 decembrie) – Parlamentarii AUR au depus astăzi la Senat moțiunea simplă intitulată „Prahova sub asediu, peste 100.000 de români condamnați la sete și boală sub privirea complice a ministrului mediului, Diana Buzoianu”. Inițiatorii acuză conducerea de la mediu de ignoranță, iresponsabilitate și lipsa unui plan centralizat pentru gestionarea situațiilor repetate de […]
