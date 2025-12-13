Cinci milioane de cereri de bilete pentru Cupa Mondială la fotbal, în primele 24 de ore de la punerea în vânzare

18:20

Premierul Ilie Bolojan spune că actuala perioadă este dificilă şi nu este uşor pentru nimeni, nici pentru cel care are o funcţie de responsabilitate şi este pus în situaţia să ia decizii nepopulare. El s-a declarat însă convins că anul viitor, după ce aceste măsuri de corecţie îşi vor arăta efectele, economia va fi repusă […]