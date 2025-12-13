Şedinţă de urgenţă la Iaşi, după apariţia unor probe de apă neconformă la Spitalul „Sfânta Maria”
13 decembrie 2025
O ședință de urgență a avut loc în această noapte la Iași, după ce mai multe probe de apă prelevate de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” au arătat prezența unei bacterii potențial periculoase – piocianic și scăderi ale concentrației de clor rezidual liber, un parametru esențial pentru asigurarea dezinfecției apei potabile. […]

Emisarul special al președintelui american, Donald Trump, se va afla în Germania în acest sfârşit de săptămână pentru a se întâlni cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski și cu lideri europeni, în cadrul unei noi runde de discuții la nivel înalt privind încheierea războiului din Ucraina. Steve Witkoff, care conduce eforturile Casei Albe de mediere între […]
O ședință de urgență a avut loc în această noapte la Iași, după ce mai multe probe de apă prelevate de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” au arătat prezența unei bacterii potențial periculoase – piocianic și scăderi ale concentrației de clor rezidual liber, un parametru esențial pentru asigurarea dezinfecției apei potabile. […]
Fostul ministru britanic Grant Schapps îl descrie pe Trump drept un „intermediar al Kremlinului” la Casa Albă # Rador
Un fost ministru britanic al apărării a criticat modul în care preşedintele american, Donald Trump, gestionează războiul din Ucraina, descriindu-l pe liderul american drept un „intermediar al Kremlinului” la Casa Albă, care se pregăteşte să susţină un dictator împotriva unui democrat. Sir Grant Schapps, care a fost implicat intens în sprijinul militar acordat de Marea […]
Dinamica exportului maritim de petrol al Rusiei are o tendință de prăbușire, pe fondul limitării posibilităților de eludare a sancțiunilor – potrivit unui raport al Serviciului de Informații Externe al Ucrainei (SZU). „Deși Rusia continuă să își majoreze livrările de țiței, sancțiunile și constrângerile de piață generează o dinamică negativă persistentă a exportului său maritim” […]
China a organizat o ceremonie de comemorare la împlinirea a 88 de ani de la masacrul din Nanjing, când trupele nipone invadatoare au luat cu asalt capitala Chinei de la acea vreme, omorând sute de mii de civili şi soldaţi. Masacrul din 1937 a fost descris drept „una dintre cele mai grave atrocităţi ale vremurilor […]
EVENIMENTE INTERNE – Apărare, Interne * Centrul de Cultură „Palatele Brâncoveneşti de la Porţile Bucureştiului” şi Asociaţia Tradiţia Militară organizează, în perioada august – decembrie, o serie de reconstituiri istorico-militare autentice, ceremonii solemne şi momente de omagiu dedicate eroilor care au scris cu sânge istoria României. Din programul zilei: 13 decembrie – Omagierea Cercului Militar […]
Expansiunea aşezărilor israeliene din Cisiordania este fără precedent, conform unui raport al ONU # Rador
Un nou raport al Organizaţiei Naţiunilor Unite arată că extinderea aşezărilor israeliene în Cisiordania ocupată este la cel mai mare nivel de la începerea înregistrărilor, în urmă cu opt ani. Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat că expansiunea acestor aşezări este „neîncetată”. El a adăugat că aceasta continuă să alimenteze tensiunile, să împiedice […]
Cea mai mare capacitate de stocare a energiei în baterii din România a fost pusă în funcțiune # Rador
Cea mai mare capacitate de stocare a energiei în baterii din România a fost pusă ieri în funcțiune, a anunțat ministrul energiei, Bogdan Ivan. Stocarea este, în acest moment, una dintre soluțiile cele mai eficiente prin care se pot reduce dezechilibrele din sistem, se poate integra mai bine energia produsă de prosumatori și, cel mai […]
Este ceață, la această oră, pe mai multe drumuri importante. De asemenea, este de așteptat ca valorile de trafic să crească pe drumul spre munte în următoarele ore. Inspectorul principal de poliție Mihai Sitaru, de la Centrul Infotrafic: La nivelul țării se circulă în condiții de ceață, cu vizibilitate diminuată la 200 de metri, izolat […]
Autorităţile ucrainene au raportat că în noaptea de vineri spre sâmbătă, Federația Rusă a atacat masiv cu rachete Odesa şi regiunea, precum şi o serie de alte orașe. Ruşii au lovit de mai multe ori, ceea ce a provocat pene de curent. Armata rusă a folosit drone, rachete Kalibr, rachete balistice și Kinjal. În Odesa, […]
Tendințele în materie de frumusețe din 2026 dezvăluie o schimbare majoră, una definită de sănătate, sustenabilitate și tehnologie. Frumusețea nu mai înseamnă doar aspect – ci și senzație de bine și îmbrățișarea autenticității. De la rutine de îngrijire a pielii bazate pe inteligență artificială și formule curate, până la experiențe senzoriale, brandurile reimaginează ce înseamnă […]
PORTRET: Sfântul Ierarh Dosoftei, mitropolit al Moldovei – un cărturar dedicat limbii române # Rador
Sâmbătă, 13 decembrie, în calendarul creştin ortodox este marcat Sfântul Ierarh Dosoftei, mitropolit al Moldovei (1671-1674 și 1675 – 1686), unul dintre cei mai importanți cărturari români și primul versificator al psaltirei în întreaga Ortodoxie răsăriteană. El este autorul primelor traduceri din literatura universală în limba română, primul traducător din Moldova al cărților de slujbă […]
SUA vor găzdui la Doha o conferinţă privind viitoarea forţă internaţională de stabilizare în Fâşia Gaza # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (12 decembrie) – Comandamentul Central (CENTCOM) al Statelor Unite va găzdui o conferință la Doha, în Qatar, pe 16 decembrie cu țările partenere pentru a planifica Forța Internațională de Stabilizare pentru Fâşia Gaza, au declarat vineri pentru Reuters doi oficiali americani. Se așteaptă ca peste 25 de țări să trimită reprezentanți la […]
Locuitorii și echipajele de urgență din orașele situate de-a lungul râului Skagit, inundat de ploi, în vestul statului Washington, în Statele Unite, s-au pregătit vineri pentru posibile cedări ale digurilor, în timp ce trupele Gărzii Naționale au ajutat la evacuări după zile de inundații severe în nord-vestul SUA. Întregul oraș Burlington, o comunitate de aproximativ […]
Regele Charles III al Marii Britanii a declarat vineri că tratamentul său pentru cancer poate fi redus în 2026. Regele a vorbit despre experiența sa de a trăi cu această boală într-un discurs televizat. Charles, în vârstă de 77 de ani, a fost diagnosticat cu o formă nespecificată de cancer în februarie anul trecut și […]
Comisia Europeană nu va propune în acest moment suspendarea fondurilor pentru România, ca o recunoaştere a măsurilor fiscale luate de guvern pentru reducerea deficitului bugetar. Anunţul a fost făcut la Bruxelles într-o conferinţă de presă de comisarul european pentru economie şi productivitate, Valdis Dombrovskis. El a vorbit despre măsurile fiscale semnificative adoptate de București pe […]
MAE a emis o atenționare de călătorie pentru Thailanda și Cambodgia, în contextul confruntărilor la granița dintre cele două state # Rador
Thailanda şi Cambodgia au convenit să înceteze schimbul de focuri începând de astăzi – a anunţat preşedintele american, Donald Trump, după ce a avut discuţii telefonice cu liderii celor două țări. Ambele state sunt pregătite pentru pace şi pentru continuarea comerţului cu Statele Unite – a scris Donald Trump pe reţeaua sa socială „Truth Social”. […]
Mai mult de 2.000 de persoane protestează în Piața Victoriei din capitală față de situația din justiție # Rador
Mai mult de 2.000 de persoane protestează la această oră în Piața Victoriei din capitală față de situația din justiție, în urma dezvăluirilor din documentarul Recorder. Cei prezenți cer demiterea șefului DNA, Marius Voineag, și a ministrului de interne, Cătălin Predoiu, fost ministru al justiției. Oamenii au venit cu pancarte pe care scrie „Toți pentru […]
Ucraina, SUA şi puterile europene continuă discuţiile pentru a găsi o poziţie comună pentru un acord de pace # Rador
Ucraina, Statele Unite și puterile europene continuă să lucreze pentru a găsi o poziție comună care să contureze un acord de pace, incluzând garanții de securitate pentru Kiev, acord care ar putea fi prezentat Rusiei, a declarat vineri un oficial al președinției franceze. „Obiectivul nostru este să avem o bază comună solidă pentru negocieri. Acest […]
AUR a inițiat un proiect de lege prin care propune ridicarea plafonului pentru plata în numerar de la 1.000 la 10.000 de euro # Rador
Realizator: Amalia Bojescu – Alianța pentru Unirea Românilor a inițiat un proiect de lege prin care propune ridicarea plafonului pentru plata în numerar de la 1.000 la 10.000 de euro. Deputatul AUR Gabriel Florea spune că măsura este în acord cu cadrul european și vine în sprijinul mediului de afaceri din România. Gabriel Florea: Considerăm […]
RADOR RADIO ROMÂNIA (12 decembrie) – Agenția de presă Rador Radio România a fost vizitată vineri de 21 de studenți din opt țări, care participă la cursului interuniversitar „Online fake news and disinformation: recognize and verify”, inițiat și coordonat de profesorul Bogdan Oprea, directorul Departamentului de Jurnalism al Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării București. […]
Rusia a atacat două porturi din regiunea Odesa folosind drone și rachete, anunță vicepremierul Ucrainei # Rador
Rusia a folosit drone și rachete pentru a ataca vineri două porturi ucrainene din regiunea Odesa din sudul țării, avariind o navă civilă sub pavilion turc și rănind cel puțin o persoană, a declarat vicepremierul Ucrainei. „Atacul a vizat logistica civilă și transportul maritim comercial. Rusia atacă sistematic infrastructura portuară care asigură transportul de alimente […]
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea privind prelungirea de drept a ordinului provizoriu de protecție # Rador
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea prin care ordinul provizoriu de protecție se prelungește de drept până la soluționarea în primă instanță a cererii. Potrivit noilor norme, dacă agresiunea a fost săvârșită de o persoană care a încălcat anterior un alt ordin de protecție, limitele speciale ale pedepsei se majorează. La expirarea duratei măsurilor de […]
SUA își propun ca în Fâșia Gaza să fie desfășurate trupe internaționale chiar de la începutul anului viitor (oficiali americani) # Rador
Trupe internaționale ar putea fi desfășurate în Fâșia Gaza încă de luna viitoare pentru a forma o forță de stabilizare autorizată de ONU, au declarat doi oficiali americani pentru Reuters, dar rămâne neclar cum vor fi dezarmați militanții palestinieni Hamas. Oficialii, vorbind sub condiția anonimatului, au declarat că Forța Internațională de Stabilizare (ISF) nu va […]
CFR Călători anunţă că duminică va intra un vigoare noul Mers al Trenurilor, valabil până la 12 decembrie anul viitor. Programul aduce modificări în circulaţia feroviară atât pe rutele interne, cât şi pe cele internaţionale. În medie peste 1150 de trenuri vor circula zilnic, iar unele dintre acestea vor avea vagoane şi locomotive noi sau […]
Iran – Narges Mohammadi, laureată a Premiului Nobel pentru Pace, a fost arestată în timp ce participa la o ceremonie în orașul Mashhad # Rador
Grupuri pentru drepturile omului din Iran anunță că Narges Mohammadi, laureată a Premiului Nobel pentru Pace, a fost arestată în timp ce participa la o ceremonie memorială desfășurată în orașul Mashhad, alături de alți activiști. Dna Mohammadi era eliberată condiționat pe motive medicale din închisoarea Evin din Teheran, unde executa o pedeapsă de 13 ani […]
Premierul Ilie Bolojan spune că actuala perioadă este dificilă şi nu este uşor pentru nimeni # Rador
Premierul Ilie Bolojan spune că actuala perioadă este dificilă şi nu este uşor pentru nimeni, nici pentru cel care are o funcţie de responsabilitate şi este pus în situaţia să ia decizii nepopulare. El s-a declarat însă convins că anul viitor, după ce aceste măsuri de corecţie îşi vor arăta efectele, economia va fi repusă […]
O navă de transport marfă a fost avariată în portul Cernomorsk din regiunea Odesa, în urma unui atac rusesc (surse) # Rador
O navă civilă de transport marfă, Cenk T, a fost avariată vineri în timpul unui atac rusesc în timp ce vizita portul ucrainean Cernomorsk din regiunea Odesa, din sudul Ucrainei, a declarat pentru Reuters o sursă familiarizată cu situația./cstoica/eradu (REUTERS – 12 decembrie)
Aproape 130.000 de persoane au semnat, până acum, o petiţie prin care solicită modificarea de urgenţă a legilor Justiţiei # Rador
Aproape 130.000 de persoane au semnat, până în această după-amiaza, în 48 de ore de la lansare, o petiţie adresată preşedintelui Nicuşor Dan şi premierului Ilie Bolojan prin care solicită modificarea de urgenţă a legilor Justiţiei. Petiţia a fost lansată de Comunitatea Declic şi Funky Citizens şi vine după ancheta Recorder, care acuză existenţa unui […]
Garda de frontieră poloneză a descoperit un nou tunel sub granița dintre Polonia și Belarus folosit de migranți # Rador
Peste 180 de migranți au trecut în Polonia printr-un tunel ascuns într-o pădure de la granița cu Belarus, au anunțat vineri grănicerii polonezi. Aproximativ 130 dintre aceștia au fost reținuți în Polonia după ce tunelul a fost descoperit joi, dar restul sunt în continuare dați în urmărire, au transmis autoritățile poloneze de frontieră într-un comunicat. […]
România – Autoritățile anunță că au depistat două cazuri de lepră, primele în ultimii peste 40 de ani # Rador
România a anunțat că a găsit două maseuze cu lepră la un centru balnear din orașul Cluj, acestea fiind primele cazuri confirmate cu această boală în statul Uniunii Europene în peste 40 de ani. Alte două persoane sunt testate, iar cele două cazuri confirmate – ambii cetățeni indonezieni, în vârstă de 21 și 25 de […]
Trecerea la moneda euro ar putea creşte în primăvară cu aproximativ 5-10% preţurile pentru următorul sezon de vacanţe în Bulgaria # Rador
Trecerea la moneda euro ar putea creşte în primăvară cu aproximativ 5-10% preţurile pentru următorul sezon de vacanţe în Bulgaria, estimează o platformă online de turism. Potrivit acesteia, majorarea va fi determinată de preţurile mai mari pe care hotelurile şi pensiunile le vor plăti în 2026 pentru aprovizionare, utilităţi şi forţă de muncă. Românii preferă […]
În trei comune din judeţul Prahova se menţine interdicţia cu privire la folosirea apei furnizate pentru băut, gătit şi spălat # Rador
În comunele Aluniş, Vărbilău şi Şotrile, din judeţul Prahova, se menţine interdicţia cu privire la folosirea apei furnizate pentru băut, gătit şi spălat, anunță Direcţia Județeană de Sănătate Publică. În schimb, în municipiul Câmpina şi în localităţile Poiana Câmpina, Câmpina, Adunaţi, Cornu, Filipeştii de Pădure şi Băicoi, afectate de criza de la Paltinu, autoritățile sanitare […]
Crimeea – Spionajul militar ucrainean a distrus un avion An-26 şi două radare ale armatei ruse # Rador
Unitatea specială „Fantomele” din cadrul Direcției Principale de Informații (GUR) a Ministerului Apărării de la Kiev a distrus, în Crimeea temporar ocupată, un avion de transport rusesc de tip An-26, precum și două sisteme radar 55Zh6M „Nebo-M” și 64N6E. Operaţiunea a fost anunţată, vineri, pe canalul de Facebook al GUR, care a postat şi un […]
Ucraina ar urma să adere la UE până la 1 ianuarie 2027, potrivit unei propuneri negociate (Financial Times) # Rador
Ucraina ar urma să adere la Uniunea Europeană până la 1 ianuarie 2027, potrivit unei propuneri de pace discutate în cadrul negocierilor mediate de SUA privind încetarea conflictului ruso-ucrainean care durează de ani, a relatat vineri Financial Times. Propunerea este negociată de oficiali americani și ucraineni cu sprijinul Bruxelles-ului, a adăugat FT, citând persoane informate […]
Forțele de Apărare ale Ucrainei i-au blocat pe ocupanții ruși în Kupiansk și au „curățat” întreaga periferie de nord-vest a orașului – potrivit unor date publicate, vineri, de proiectul analitic DeepState. „Operațiunea a început prin crearea unei linii de blocare și prin izolarea garnizoanei inamice din oraș de principalele forțe ale acesteia. Forțele de Apărare […]
Autoritățile germane l-au convocat pe ambasadorul Rusiei privind intensificarea atacurilor hibride # Rador
Autoritățile germane l-au convocat pe ambasadorul Rusiei, acuzând o amplificare a acțiunilor hibride periculoase, inclusiv campanii de dezinformare, spionaj, atacuri informatice și tentative de sabotaj, a declarat vineri un purtător de cuvânt al Ministerului german de Externe. „În această dimineață l-am convocat pe ambasadorul rus la Ministerul de Externe și am precizat clar că monitorizăm […]
Autoritățile sanitare au confirmat al doilea caz de lepră la Cluj-Napoca. Este vorba tot despre o tânără din Indonezia, care lucra în același salon de masaj unde a fost descoperit și primul caz de îmbolnăvire. Cele două tinere sunt surori și s-ar fi îmbolnăvit de lepră în țara natală, unde mama lor a fost diagnosticată […]
Adoptarea Codului de Procedură Penală și a Legii privind participarea tineretului la apărarea patriei (1968). Context, impact și controverse # Rador
Contextul anului 1968 Anul 1968 a reprezentat un moment de inflexiune în politica internă și internațională a României comuniste. În contextul Primăverii de la Praga și al distanțării treptate față de Moscova, regimul lui Nicolae Ceaușescu a încercat să proiecteze atât o imagine de deschidere internă, cât și una de consolidare a controlului asupra societății. […]
Un episod comic, dar real, din istoria Australiei interbelice Într-o perioadă în care lumea se confrunta cu Marea Criză Economică, Australia a devenit scena unuia dintre cele mai bizare conflicte din istoria modernă: Războiul EMU. În 1932, guvernul australian a trimis armata să lupte împotriva unui „dușman” neobișnuit: mii de păsări emu care distrugeau recoltele […]
ANAF şi-a intensificat acţiunile de control în domeniul transportului alternativ de persoane # Rador
Direcţia Generală Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF şi-a intensificat acţiunile de control în domeniul transportului alternativ de persoane, vizând operatorii economici identificaţi cu risc fiscal ridicat. Până în prezent, agenţii ANAF au aplicat sancţiuni totale de peste 3 milioane de lei, pentru 123 de firme, dispunând totodată suspendarea activităţii pentru peste 12.000 de autoturisme, respectiv […]
INEDIT. Proiecție de film la Radio România Cultural – Filmul „Tinerețea unui dictator” va fi proiectat, în regim de cinema, pe siteul Radio România Cultural # Rador
Radio România Cultural va proiecta, pe 18 decembrie, de la ora 20,00, pe site-ul propriu, în regim de cinema, filmul Tinerețea unui dictator, în regia lui Andy Lupu. Pelicula spune povestea tânărului Nicolae, care vine la București unde ajunge ucenic în cizmărie. În scurt timp, este trimis la închisoare, unde îi atrage atenția lui Gheorghe […]
Cum a ajuns laureata Nobelului pentru Pace, lidera opoziţiei din Venezuela, Corina Machado, la Oslo, pentru a-și ridica premiul # Rador
Laureata Nobelului pentru Pace, lidera opoziţiei din Venezuela, Corina Machado, a fost nevoită să trăiască un adevărat scenariu de film ca să poată ajunge, la Oslo, să îşi ridice premiul. Carmen Gavrilă ştie detaliile apărute în presa americană. Reporter: Corina Machado a călătorit, în secret, vreme de 10 ore, de la Caracas până la ocean, […]
Energia electrică s-a scumpit cel mai mult în noiembrie, cu peste 62% faţă de aceeaşi lună a anului trecut (INS) # Rador
Energia electrică s-a scumpit cel mai mult în luna noiembrie, cu peste 62% faţă de aceeaşi lună a anului trecut, dar având un preţ în scădere cu 2,5 procente faţă de luna precedentă, arată Institutul Naţional de Statistică. Faţă de anul trecut, şi preţurile energiei termice şi transportului feroviar s-au majorat, cu aproape 19%. În […]
Ministerul de Externe îi avertizează pe românii care călătoresc în Portugalia să se aştepte la fenomene meteo severe, fiind vorba de un cod roşu de vânt, precipitaţii şi o mare agitată în Arhipelagul Madeira, de astăzi până pe 14 decembrie. Sunt preconizate rafale de vânt cu viteze de până la 90 km/h în zonele joase […]
Secţia pentru judecători a CSM a decis sesizarea Inspecţiei Judiciare pentru a face verificări în legătură cu documentarul Recorder # Rador
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a decis sesizarea Inspecţiei Judiciare pentru a face verificări în legătură cu documentarul Recorder. Ieri, judecătorii CSM au avut o poziţie mai dură faţă de reportajul respectiv, susţinând că acesta ar reprezenta o amplificare a campaniei de destabilizare a puterii judecătoreşti. Ulterior, Secţia pentru procurori a CSM […]
Rusia a atacat Ucraina cu 80 de drone în noaptea de joi spre vineri, au anunţat Forţele Armate Ucrainene. Conform raportului de dimineață al Forțelor Aeriene Ucrainene, vineri, până la ora 09:00, ora Kievului, forțele de apărare aeriană ucrainene doborâseră sau suprimaseră 64 de drone rusești, dintre cele 80 interceptate în spaţiul aerian al regiunilor […]
Golirea Lacului Vidraru continuă şi în această lună, ca parte a proiectului de retehnologizare a hidrocentralei cu acelaşi nume. Hidroelectrica a transmis primăriilor, agenţilor economici şi mai multor instituţii din judeţul Argeş un document cu informaţii despre etapele care vor urma şi măsurile necesare. Mai multe ne spune corespondentul RRA Cristian Matei: Reporter: Pe lângă […]
