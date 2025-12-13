Şedinţă de urgenţă la Iaşi, după apariţia unor probe de apă neconformă la Spitalul „Sfânta Maria”

13:00

Ministerul de Externe îi avertizează pe românii care călătoresc în Portugalia să se aştepte la fenomene meteo severe, fiind vorba de un cod roşu de vânt, precipitaţii şi o mare agitată în Arhipelagul Madeira, de astăzi până pe 14 decembrie. Sunt preconizate rafale de vânt cu viteze de până la 90 km/h în zonele joase […]