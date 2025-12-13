Tendințele în machiaj și coafuri care vor defini primăvara 2026

08:20

Preşedintele Nicuşor Dan i-a invitat pe toţi magistraţii care vor să reclame probleme în sistemul de justiţie la o discuţie fără limită de timp luni, 22 decembrie, începând cu ora 10:00, înscrierile fiind deschise până pe 18 decembrie. De asemenea, şeful statului aşteaptă documente de la oamenii din sistem, asumate sau neasumate, pe care promite […]