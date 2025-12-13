Tendințele în machiaj și coafuri care vor defini primăvara 2026
13 decembrie 2025
Tendințele în materie de frumusețe din 2026 dezvăluie o schimbare majoră, una definită de sănătate, sustenabilitate și tehnologie. Frumusețea nu mai înseamnă doar aspect – ci și senzație de bine și îmbrățișarea autenticității. De la rutine de îngrijire a pielii bazate pe inteligență artificială și formule curate, până la experiențe senzoriale, brandurile reimaginează ce înseamnă […]
• • •
PORTRET: Sfântul Ierarh Dosoftei, mitropolit al Moldovei – un cărturar dedicat limbii române # Rador
Sâmbătă, 13 decembrie, în calendarul creştin ortodox este marcat Sfântul Ierarh Dosoftei, mitropolit al Moldovei (1671-1674 și 1675 – 1686), unul dintre cei mai importanți cărturari români și primul versificator al psaltirei în întreaga Ortodoxie răsăriteană. El este autorul primelor traduceri din literatura universală în limba română, primul traducător din Moldova al cărților de slujbă […]
SUA vor găzdui la Doha o conferinţă privind viitoarea forţă internaţională de stabilizare în Fâşia Gaza # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (12 decembrie) – Comandamentul Central (CENTCOM) al Statelor Unite va găzdui o conferință la Doha, în Qatar, pe 16 decembrie cu țările partenere pentru a planifica Forța Internațională de Stabilizare pentru Fâşia Gaza, au declarat vineri pentru Reuters doi oficiali americani. Se așteaptă ca peste 25 de țări să trimită reprezentanți la […]
Locuitorii și echipajele de urgență din orașele situate de-a lungul râului Skagit, inundat de ploi, în vestul statului Washington, în Statele Unite, s-au pregătit vineri pentru posibile cedări ale digurilor, în timp ce trupele Gărzii Naționale au ajutat la evacuări după zile de inundații severe în nord-vestul SUA. Întregul oraș Burlington, o comunitate de aproximativ […]
Regele Charles III al Marii Britanii a declarat vineri că tratamentul său pentru cancer poate fi redus în 2026. Regele a vorbit despre experiența sa de a trăi cu această boală într-un discurs televizat. Charles, în vârstă de 77 de ani, a fost diagnosticat cu o formă nespecificată de cancer în februarie anul trecut și […]
Comisia Europeană nu va propune în acest moment suspendarea fondurilor pentru România, ca o recunoaştere a măsurilor fiscale luate de guvern pentru reducerea deficitului bugetar. Anunţul a fost făcut la Bruxelles într-o conferinţă de presă de comisarul european pentru economie şi productivitate, Valdis Dombrovskis. El a vorbit despre măsurile fiscale semnificative adoptate de București pe […]
MAE a emis o atenționare de călătorie pentru Thailanda și Cambodgia, în contextul confruntărilor la granița dintre cele două state # Rador
Thailanda şi Cambodgia au convenit să înceteze schimbul de focuri începând de astăzi – a anunţat preşedintele american, Donald Trump, după ce a avut discuţii telefonice cu liderii celor două țări. Ambele state sunt pregătite pentru pace şi pentru continuarea comerţului cu Statele Unite – a scris Donald Trump pe reţeaua sa socială „Truth Social”. […]
Mai mult de 2.000 de persoane protestează în Piața Victoriei din capitală față de situația din justiție # Rador
Mai mult de 2.000 de persoane protestează la această oră în Piața Victoriei din capitală față de situația din justiție, în urma dezvăluirilor din documentarul Recorder. Cei prezenți cer demiterea șefului DNA, Marius Voineag, și a ministrului de interne, Cătălin Predoiu, fost ministru al justiției. Oamenii au venit cu pancarte pe care scrie „Toți pentru […]
Ucraina, SUA şi puterile europene continuă discuţiile pentru a găsi o poziţie comună pentru un acord de pace # Rador
Ucraina, Statele Unite și puterile europene continuă să lucreze pentru a găsi o poziție comună care să contureze un acord de pace, incluzând garanții de securitate pentru Kiev, acord care ar putea fi prezentat Rusiei, a declarat vineri un oficial al președinției franceze. „Obiectivul nostru este să avem o bază comună solidă pentru negocieri. Acest […]
AUR a inițiat un proiect de lege prin care propune ridicarea plafonului pentru plata în numerar de la 1.000 la 10.000 de euro # Rador
Realizator: Amalia Bojescu – Alianța pentru Unirea Românilor a inițiat un proiect de lege prin care propune ridicarea plafonului pentru plata în numerar de la 1.000 la 10.000 de euro. Deputatul AUR Gabriel Florea spune că măsura este în acord cu cadrul european și vine în sprijinul mediului de afaceri din România. Gabriel Florea: Considerăm […]
RADOR RADIO ROMÂNIA (12 decembrie) – Agenția de presă Rador Radio România a fost vizitată vineri de 21 de studenți din opt țări, care participă la cursului interuniversitar „Online fake news and disinformation: recognize and verify”, inițiat și coordonat de profesorul Bogdan Oprea, directorul Departamentului de Jurnalism al Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării București. […]
Rusia a atacat două porturi din regiunea Odesa folosind drone și rachete, anunță vicepremierul Ucrainei # Rador
Rusia a folosit drone și rachete pentru a ataca vineri două porturi ucrainene din regiunea Odesa din sudul țării, avariind o navă civilă sub pavilion turc și rănind cel puțin o persoană, a declarat vicepremierul Ucrainei. „Atacul a vizat logistica civilă și transportul maritim comercial. Rusia atacă sistematic infrastructura portuară care asigură transportul de alimente […]
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea privind prelungirea de drept a ordinului provizoriu de protecție # Rador
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea prin care ordinul provizoriu de protecție se prelungește de drept până la soluționarea în primă instanță a cererii. Potrivit noilor norme, dacă agresiunea a fost săvârșită de o persoană care a încălcat anterior un alt ordin de protecție, limitele speciale ale pedepsei se majorează. La expirarea duratei măsurilor de […]
Știri Radio Ujgorod – Angelica Dan
SUA își propun ca în Fâșia Gaza să fie desfășurate trupe internaționale chiar de la începutul anului viitor (oficiali americani) # Rador
Trupe internaționale ar putea fi desfășurate în Fâșia Gaza încă de luna viitoare pentru a forma o forță de stabilizare autorizată de ONU, au declarat doi oficiali americani pentru Reuters, dar rămâne neclar cum vor fi dezarmați militanții palestinieni Hamas. Oficialii, vorbind sub condiția anonimatului, au declarat că Forța Internațională de Stabilizare (ISF) nu va […]
CFR Călători anunţă că duminică va intra un vigoare noul Mers al Trenurilor, valabil până la 12 decembrie anul viitor. Programul aduce modificări în circulaţia feroviară atât pe rutele interne, cât şi pe cele internaţionale. În medie peste 1150 de trenuri vor circula zilnic, iar unele dintre acestea vor avea vagoane şi locomotive noi sau […]
Iran – Narges Mohammadi, laureată a Premiului Nobel pentru Pace, a fost arestată în timp ce participa la o ceremonie în orașul Mashhad # Rador
Grupuri pentru drepturile omului din Iran anunță că Narges Mohammadi, laureată a Premiului Nobel pentru Pace, a fost arestată în timp ce participa la o ceremonie memorială desfășurată în orașul Mashhad, alături de alți activiști. Dna Mohammadi era eliberată condiționat pe motive medicale din închisoarea Evin din Teheran, unde executa o pedeapsă de 13 ani […]
Premierul Ilie Bolojan spune că actuala perioadă este dificilă şi nu este uşor pentru nimeni # Rador
Premierul Ilie Bolojan spune că actuala perioadă este dificilă şi nu este uşor pentru nimeni, nici pentru cel care are o funcţie de responsabilitate şi este pus în situaţia să ia decizii nepopulare. El s-a declarat însă convins că anul viitor, după ce aceste măsuri de corecţie îşi vor arăta efectele, economia va fi repusă […]
O navă de transport marfă a fost avariată în portul Cernomorsk din regiunea Odesa, în urma unui atac rusesc (surse) # Rador
O navă civilă de transport marfă, Cenk T, a fost avariată vineri în timpul unui atac rusesc în timp ce vizita portul ucrainean Cernomorsk din regiunea Odesa, din sudul Ucrainei, a declarat pentru Reuters o sursă familiarizată cu situația./cstoica/eradu (REUTERS – 12 decembrie)
Aproape 130.000 de persoane au semnat, până acum, o petiţie prin care solicită modificarea de urgenţă a legilor Justiţiei # Rador
Aproape 130.000 de persoane au semnat, până în această după-amiaza, în 48 de ore de la lansare, o petiţie adresată preşedintelui Nicuşor Dan şi premierului Ilie Bolojan prin care solicită modificarea de urgenţă a legilor Justiţiei. Petiţia a fost lansată de Comunitatea Declic şi Funky Citizens şi vine după ancheta Recorder, care acuză existenţa unui […]
Garda de frontieră poloneză a descoperit un nou tunel sub granița dintre Polonia și Belarus folosit de migranți # Rador
Peste 180 de migranți au trecut în Polonia printr-un tunel ascuns într-o pădure de la granița cu Belarus, au anunțat vineri grănicerii polonezi. Aproximativ 130 dintre aceștia au fost reținuți în Polonia după ce tunelul a fost descoperit joi, dar restul sunt în continuare dați în urmărire, au transmis autoritățile poloneze de frontieră într-un comunicat. […]
România – Autoritățile anunță că au depistat două cazuri de lepră, primele în ultimii peste 40 de ani # Rador
România a anunțat că a găsit două maseuze cu lepră la un centru balnear din orașul Cluj, acestea fiind primele cazuri confirmate cu această boală în statul Uniunii Europene în peste 40 de ani. Alte două persoane sunt testate, iar cele două cazuri confirmate – ambii cetățeni indonezieni, în vârstă de 21 și 25 de […]
Trecerea la moneda euro ar putea creşte în primăvară cu aproximativ 5-10% preţurile pentru următorul sezon de vacanţe în Bulgaria # Rador
Trecerea la moneda euro ar putea creşte în primăvară cu aproximativ 5-10% preţurile pentru următorul sezon de vacanţe în Bulgaria, estimează o platformă online de turism. Potrivit acesteia, majorarea va fi determinată de preţurile mai mari pe care hotelurile şi pensiunile le vor plăti în 2026 pentru aprovizionare, utilităţi şi forţă de muncă. Românii preferă […]
În trei comune din judeţul Prahova se menţine interdicţia cu privire la folosirea apei furnizate pentru băut, gătit şi spălat # Rador
În comunele Aluniş, Vărbilău şi Şotrile, din judeţul Prahova, se menţine interdicţia cu privire la folosirea apei furnizate pentru băut, gătit şi spălat, anunță Direcţia Județeană de Sănătate Publică. În schimb, în municipiul Câmpina şi în localităţile Poiana Câmpina, Câmpina, Adunaţi, Cornu, Filipeştii de Pădure şi Băicoi, afectate de criza de la Paltinu, autoritățile sanitare […]
Crimeea – Spionajul militar ucrainean a distrus un avion An-26 şi două radare ale armatei ruse # Rador
Unitatea specială „Fantomele” din cadrul Direcției Principale de Informații (GUR) a Ministerului Apărării de la Kiev a distrus, în Crimeea temporar ocupată, un avion de transport rusesc de tip An-26, precum și două sisteme radar 55Zh6M „Nebo-M” și 64N6E. Operaţiunea a fost anunţată, vineri, pe canalul de Facebook al GUR, care a postat şi un […]
Ucraina ar urma să adere la UE până la 1 ianuarie 2027, potrivit unei propuneri negociate (Financial Times) # Rador
Ucraina ar urma să adere la Uniunea Europeană până la 1 ianuarie 2027, potrivit unei propuneri de pace discutate în cadrul negocierilor mediate de SUA privind încetarea conflictului ruso-ucrainean care durează de ani, a relatat vineri Financial Times. Propunerea este negociată de oficiali americani și ucraineni cu sprijinul Bruxelles-ului, a adăugat FT, citând persoane informate […]
Forțele de Apărare ale Ucrainei i-au blocat pe ocupanții ruși în Kupiansk și au „curățat” întreaga periferie de nord-vest a orașului – potrivit unor date publicate, vineri, de proiectul analitic DeepState. „Operațiunea a început prin crearea unei linii de blocare și prin izolarea garnizoanei inamice din oraș de principalele forțe ale acesteia. Forțele de Apărare […]
Autoritățile germane l-au convocat pe ambasadorul Rusiei privind intensificarea atacurilor hibride # Rador
Autoritățile germane l-au convocat pe ambasadorul Rusiei, acuzând o amplificare a acțiunilor hibride periculoase, inclusiv campanii de dezinformare, spionaj, atacuri informatice și tentative de sabotaj, a declarat vineri un purtător de cuvânt al Ministerului german de Externe. „În această dimineață l-am convocat pe ambasadorul rus la Ministerul de Externe și am precizat clar că monitorizăm […]
Autoritățile sanitare au confirmat al doilea caz de lepră la Cluj-Napoca. Este vorba tot despre o tânără din Indonezia, care lucra în același salon de masaj unde a fost descoperit și primul caz de îmbolnăvire. Cele două tinere sunt surori și s-ar fi îmbolnăvit de lepră în țara natală, unde mama lor a fost diagnosticată […]
Adoptarea Codului de Procedură Penală și a Legii privind participarea tineretului la apărarea patriei (1968). Context, impact și controverse # Rador
Contextul anului 1968 Anul 1968 a reprezentat un moment de inflexiune în politica internă și internațională a României comuniste. În contextul Primăverii de la Praga și al distanțării treptate față de Moscova, regimul lui Nicolae Ceaușescu a încercat să proiecteze atât o imagine de deschidere internă, cât și una de consolidare a controlului asupra societății. […]
Știri Radio Ujgorod – Angelica Dan
Un episod comic, dar real, din istoria Australiei interbelice Într-o perioadă în care lumea se confrunta cu Marea Criză Economică, Australia a devenit scena unuia dintre cele mai bizare conflicte din istoria modernă: Războiul EMU. În 1932, guvernul australian a trimis armata să lupte împotriva unui „dușman” neobișnuit: mii de păsări emu care distrugeau recoltele […]
ANAF şi-a intensificat acţiunile de control în domeniul transportului alternativ de persoane # Rador
Direcţia Generală Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF şi-a intensificat acţiunile de control în domeniul transportului alternativ de persoane, vizând operatorii economici identificaţi cu risc fiscal ridicat. Până în prezent, agenţii ANAF au aplicat sancţiuni totale de peste 3 milioane de lei, pentru 123 de firme, dispunând totodată suspendarea activităţii pentru peste 12.000 de autoturisme, respectiv […]
INEDIT. Proiecție de film la Radio România Cultural – Filmul „Tinerețea unui dictator” va fi proiectat, în regim de cinema, pe siteul Radio România Cultural # Rador
Radio România Cultural va proiecta, pe 18 decembrie, de la ora 20,00, pe site-ul propriu, în regim de cinema, filmul Tinerețea unui dictator, în regia lui Andy Lupu. Pelicula spune povestea tânărului Nicolae, care vine la București unde ajunge ucenic în cizmărie. În scurt timp, este trimis la închisoare, unde îi atrage atenția lui Gheorghe […]
Cum a ajuns laureata Nobelului pentru Pace, lidera opoziţiei din Venezuela, Corina Machado, la Oslo, pentru a-și ridica premiul # Rador
Laureata Nobelului pentru Pace, lidera opoziţiei din Venezuela, Corina Machado, a fost nevoită să trăiască un adevărat scenariu de film ca să poată ajunge, la Oslo, să îşi ridice premiul. Carmen Gavrilă ştie detaliile apărute în presa americană. Reporter: Corina Machado a călătorit, în secret, vreme de 10 ore, de la Caracas până la ocean, […]
Energia electrică s-a scumpit cel mai mult în noiembrie, cu peste 62% faţă de aceeaşi lună a anului trecut (INS) # Rador
Energia electrică s-a scumpit cel mai mult în luna noiembrie, cu peste 62% faţă de aceeaşi lună a anului trecut, dar având un preţ în scădere cu 2,5 procente faţă de luna precedentă, arată Institutul Naţional de Statistică. Faţă de anul trecut, şi preţurile energiei termice şi transportului feroviar s-au majorat, cu aproape 19%. În […]
Ministerul de Externe îi avertizează pe românii care călătoresc în Portugalia să se aştepte la fenomene meteo severe, fiind vorba de un cod roşu de vânt, precipitaţii şi o mare agitată în Arhipelagul Madeira, de astăzi până pe 14 decembrie. Sunt preconizate rafale de vânt cu viteze de până la 90 km/h în zonele joase […]
Secţia pentru judecători a CSM a decis sesizarea Inspecţiei Judiciare pentru a face verificări în legătură cu documentarul Recorder # Rador
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a decis sesizarea Inspecţiei Judiciare pentru a face verificări în legătură cu documentarul Recorder. Ieri, judecătorii CSM au avut o poziţie mai dură faţă de reportajul respectiv, susţinând că acesta ar reprezenta o amplificare a campaniei de destabilizare a puterii judecătoreşti. Ulterior, Secţia pentru procurori a CSM […]
Rusia a atacat Ucraina cu 80 de drone în noaptea de joi spre vineri, au anunţat Forţele Armate Ucrainene. Conform raportului de dimineață al Forțelor Aeriene Ucrainene, vineri, până la ora 09:00, ora Kievului, forțele de apărare aeriană ucrainene doborâseră sau suprimaseră 64 de drone rusești, dintre cele 80 interceptate în spaţiul aerian al regiunilor […]
Golirea Lacului Vidraru continuă şi în această lună, ca parte a proiectului de retehnologizare a hidrocentralei cu acelaşi nume. Hidroelectrica a transmis primăriilor, agenţilor economici şi mai multor instituţii din judeţul Argeş un document cu informaţii despre etapele care vor urma şi măsurile necesare. Mai multe ne spune corespondentul RRA Cristian Matei: Reporter: Pe lângă […]
Premierul britanic va discuta la Bruxelles cu omologul belgian despre activele rusești înghețate și sprijinul pentru Ucraina # Rador
Prim-ministrul britanic, Keir Starmer, se va întâlni astăzi cu omologul său belgian, Bart De Wever, pentru a discuta planurile de utilizare a activelor rusești înghețate în sprijinul Ucrainei. Belgia deține cea mai mare parte din activele în valoare de 200 de miliarde de euro. Comisia Europeană dorește să folosească aceste fonduri ca garanție pentru un […]
Vineri, 12 decembrie, creştinii îl sărbătoresc pe Sfântul Ierarh Spiridon, episcop al Trimitundei, mare făcător de minuni şi singurul sfânt care, potrivit tradiţiei, îşi „părăseşte” racla pentru a veni în ajutorul oamenilor care îl cheamă prin rugăciuni, cu credinţă şi cu dragoste, el vestindu-L astfel pe Hristos. De aceea, Spiridon a fost numit şi „Sfântul […]
SUA vor trimite un reprezentant la convorbirile de pace din Europa doar dacă există şansa ca acestea să producă un rezultat (Donald Trump) # Rador
Administraţia Trump dă semnale că îşi pierde răbdarea cu negocierile de pace din Ucraina, în condiţiile în care există anumite aspecte asupra cărora Rusia şi Ucraina nu pot cădea de acord. Este vorba în primul rând de cedările teritoriale solicitate de Moscova şi de garanţiile de securitate pe care le vrea Ucraina. Kievul are sprijinul […]
Ministrul turc de externe, Hakan Fidan, a declarat că Europa trebuie să ajute Ucraina să facă o alegere dificilă, în condiţiile în care problema teritoriilor este deosebit de complicată. „Europa trebuie să ajute Ucraina să facă o anumită alegere dificilă… Pentru a preveni pierderi mari, adică de dragul unui bine mai mare, este necesar să […]
Guvernul a decis ca pensionarii, veteranii şi văduvele de război vor primi tichete şi taloane de călătorie gratuite în format clasic # Rador
Guvernul a decis ca şi anul viitor pensionarii, veteranii şi văduvele de război să primească tichete şi taloane de călătorie gratuite în format clasic, deoarece integrarea acestora în cardurile de sănătate, potrivit unei ordonanţe mai vechi, nu a fost realizată. Executivul a mai adoptat un act normativ care sprijină înfiinţarea şi dezvoltarea IMM-urilor. Documentul vizează […]
EVENIMENTE INTERNE – Guvern * Județul Bihor: Vizită de lucru a premierului Ilie Bolojan, împreună cu directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, și cu directorul de investiții al CNAIR Grigore Chiș, la șantierul autostrăzii A3 – începând cu sectorul 3C1, locația DJ191A Chiribiș – Tăuteu, la organizarea de șantier Erbașu și la sectorul 3C2 Chiribiș […]
Președintele Nicuşor Dan i-a invitat pe toți magistrații care vor să reclame problemele din sistem la Palatul Cotroceni, la o discuție # Rador
Preşedintele Nicuşor Dan i-a invitat pe toţi magistraţii care vor să reclame probleme în sistemul de justiţie la o discuţie fără limită de timp luni, 22 decembrie, începând cu ora 10:00, înscrierile fiind deschise până pe 18 decembrie. De asemenea, şeful statului aşteaptă documente de la oamenii din sistem, asumate sau neasumate, pe care promite […]
Unul din cei mai importanți administratori de fonduri din lume va deschide un centru în Ungaria (Péter Szijjártó) # Rador
Janus Henderson, unul din cei mai importanți administratori de fonduri din lume, va înființa la Budapesta cel mai mare centru al Uniunii Europene, care va fi şi primul său centru regional, creând patru sute de noi locuri de muncă înalt calificate, a anunțat, joi, la Budapesta, ministrul Afacerilor Externe și Comerțului, Péter Szijjártó, portivit unui […]
24CHASA (Bulgaria), 11 decembrie 2025 – Câteva sute de persoane au protestat aseară în fața clădirii Consiliului Suprem al Magistraturii din București, iar zeci de persoane au protestat în orașul Cluj-Napoca după o investigație jurnalistică a site-ului Recorder care a dezvăluit presupuse cazuri de presiuni asupra sistemului judiciar, a relatat site-ul de știri Ziare, citat […]
Protestele anti-corupție care au dus la căderea guvernului bulgar, evoluția războiului din Ucraina și răspândirea flagelului antisemit în societatea occidentală se remarcă astăzi cel mai mult printre temele dezbătute de presa internațională. Guvernul bulgar a demisionat, informează publicația Mediapool de peste Dunăre. Premierul Rosen Jeliazkov a anunțat în parlament că demisionează din cauza protestelor de […]
