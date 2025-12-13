Calendarul evenimentelor, 13 decembrie – selecțiuni

09:40

Administraţia Trump dă semnale că îşi pierde răbdarea cu negocierile de pace din Ucraina, în condiţiile în care există anumite aspecte asupra cărora Rusia şi Ucraina nu pot cădea de acord. Este vorba în primul rând de cedările teritoriale solicitate de Moscova şi de garanţiile de securitate pe care le vrea Ucraina. Kievul are sprijinul […]