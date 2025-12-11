Cel puţin 31 de morţi şi 68 de răniţi în vestul Myanmarului, într-un atac aerian al juntei împotriva unui spital

23:00

Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă Timiş s-a întrunit, miercuri seară, după ce mai multe persoane au fost depistate ca fiind mutate ilegal într-o locuinţă, după ce în căminul în care au fost internate au fost identificaţi mai mulţi beneficiari decât locuri disponibile. Bătrânii mutaţi în locuinţă au stat în condiţii improprii. În urma unui nou control, 90 de bătrâni sunt mutaţi în alte centre, dar şi la spitale.