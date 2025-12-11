Pep Guardiola, după victoria formaţiei Manchester City împotriva Real Madrid: Acest nivel de joc nu va fi suficient împotriva echipelor precum PSG

22:30

Premierul Ilie Bolojan, preşedintele PNL, a declarat, miercuri seară, că este un susţinător al coagulării forţelor de centru-dreapta, însă a subliniat că acest lucru nu se va face de pe o zi pe alta. Bolojan a precizat că, dacă acest lucru s-ar întâmpla, forţele de dreapta ar recâştiga încrederea electoratului.