Trump vrea ca CNN să schimbe proprietarul odată cu vânzarea Warner Bros. Discovery
News.ro, 11 decembrie 2025 06:20
Donald Trump a declarat miercuri că vrea să se asigure că postul CNN, pe care îl acuză de mult timp că serveşte interesele oponenţilor săi democraţi şi că este un „duşman al poporului”, îşi schimbă proprietarul în cadrul vânzării companiei-mamă, Warner Bros Discovery.
• • •
Acum 10 minute
06:30
Statele Unite au criticat atitudinea Beijingului după ce avioane militare chineze au fixat radarul pe avioane de vânătoare japoneze, un incident care a agravat şi mai mult disputa provocată de declaraţiile prim-ministrului japonez Sanae Takaichi despre Taiwan.
Acum 30 minute
06:20
Furnizorii Ford primesc primele licenţe chineze simplificate pentru exporturile de metale rare # News.ro
Furnizorii chinezi de magneţi pe bază de pământuri rare ai producătorului auto american Ford Motor au fost incluşi în primul val de noi licenţe de export emise de Beijing, parte a unui sistem simplificat menit să accelereze livrările şi să reducă penuria acestor componente esenţiale, transmite Reuters.
06:20
06:10
Opozanta venezueleană Machado a reapărut la Oslo, la o zi după ce a primit Premiul Nobel pentru Pace - VIDEO # News.ro
Opozanta venezueleană Maria Corina Machado a reapărut joi în public, la Oslo, pentru prima dată după aproape un an, după ce a lipsit cu o zi înainte de ceremonia de decernare a premiului Nobel pentru Pace obţinut pentru eforturile sale în favoarea democraţiei în ţara sa, scrie AFP.
Acum o oră
05:50
Fostul judecător Cristi Dănileţ, scrisoare către Nicuşor Dan: Convocaţi de urgenţă CSM / Mergeţi şi prezidaţi şedinţa / Cereţi investigaţii pentru problemele grave din justiţie / Amintiţi-le magistraţilor corecţi că sunteţi alături de ei # News.ro
Fostul judecător Cristi Dănileţ a transmis, miercuri, o scrisoare deschisă preşedintelui Nicuşor Dan în care îi explică ce are de făcut după dezvăluirile din justiţie: ”Convocaţi de urgenţă CSM. Mergeţi şi prezidaţi şedinţa. Cereţi investigaţii disciplinare şi penale pentru problemele grave din justiţie”. Fostul magistrat expune şi el problemele din sistem.
05:50
Amazon anunţă investiţii uriaşe de 35 de miliarde de dolari în India, cu accent pe infrastructura cloud şi inteligenţă artificială # News.ro
Amazon a anunţat miercuri că va investi peste 35 de miliarde de dolari în infrastructura de cloud şi inteligenţă artificială din India până în 2030, într-o nouă etapă a competiţiei globale dintre giganţii tehnologici pentru a domina una dintre cele mai dinamice pieţe digitale din lume, relatează CNBC.
Acum 2 ore
05:20
Şefa FMI, Kristalina Georgieva, cere Chinei să accelereze tranziţia ”întârziată de mult timp” către un model de creştere bazat pe consum, pentru a evita noi tensiuni comerciale # News.ro
China trebuie să reducă dependenţa de exporturi şi să stimuleze mai rapid consumul intern, altfel riscă să amplifice tensiunile comerciale globale, a avertizat miercuri Kristalina Georgieva, directorul general al Fondului Monetar Internaţional, citată de CNBC.
Acum 4 ore
03:20
Mii de oameni s-au adunat din nou în Bulgaria pentru a cere demisia guvernului. Parlamentul votează joi o moţiune de neîncredere # News.ro
Parlamentul Bulgariei va organiza joi un vot de neîncredere împotriva guvernului prim-ministrului Rosen Jeleznikov, după ce mii de bulgari s-au adunat din nou miercuri seara pentru a cere demisia guvernului minoritar al ţării căruia îi reproşează eşecul de a combate corupţia endemică, în condiţiile în care cea mai săracă ţară membră a UE se pregăteşte să treacă de la 1 ianuarie 2026 la moneda unică europeană, relatează Reuters.
Acum 6 ore
02:10
Camera Reprezentanţilor a adoptat proiectul de lege referitor la politica de apărare a SUA. Textul reglementează prezenţa trupelor SUA în Europa şi ajutorul pentru Ucraina # News.ro
Camera Reprezentanţilor din SUA a votat miercuri Legea pentru autorizarea apărării naţionale (National Defense Authorization Act, NDAA), trimiţând Senatului pentru adoptare finală proiectul de lege care va reglementa politica de apărare americană în următorul an fiscal, relatează The Associated Press şi CNN. Congresmenii au impus restricţii asupra reducerilor de efective militare americane din Europa, într-o mişcare bipartizană ce contrastează cu noua strategie de securitate naţională a lui Trump, notează Politico.com.
Acum 8 ore
00:30
Trump spune că a discutat cu liderii europeni despre Ucraina în „termeni destul de duri”. Axios: Kievul şi-a prezentat răspunsul la planul american de pace. Ce urmează? # News.ro
Preşedintele Donald Trump a declarat miercuri reporterilor de la Casa Albă că a discutat cu liderii europeni despre Ucraina în „termeni destul de duri”, în timpul unei convorbiri telefonice avute miercuri, relatează CNN.
00:10
Echipa engleză Manchester City a învins miercuri seara, în deplasare, scor 2-1, gruparea spaniolă Real Madrid, în etapa a şasea din Liga Campionilor.
00:10
George Simion, după ce PNL a acuzat blat între PSD şi AUR la alegerile parţiale: Să le aduceţi aminte cine este la guvernare, USR-ul cu PSD-ul / Critici la adresa Guvernului # News.ro
Preşedintele AUR, George Simion, a răspuns acuzaţiilor PNL care a vorbit despre un blat între PSD şi AUR la alegerile pentru primăria comunei ieşene Vânători, după ce candidatul AUR a obţinut doar opt voturi din peste 2.100 posibile şi a afirmat că ”să le aduceţi aminte cine este la guvernare, USR-ul cu PSD-ul”.
10 decembrie 2025
23:50
Fostul premier Dorin Recean a fost numit de Maia Sandu emisar special pentru dezvoltare şi rezilienţă. Ce atribuţii va avea # News.ro
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, l-a numit miercuri pe fostul premier Dorin Recean în funcţia de emisar special pentru dezvoltare şi rezilienţă, deşi în octombrie acesta spunea că se retrage din politică pentru a se dedica mediului de afaceri.
23:50
Fostul judecător Cristi Dănileţ, scrisoare către Nicuşor Dan: Convocaţi de urgenţă CSM / Mergeţi şi prezidaţi şedinţa / Cereţi investigaţii pentru problemele grave din justiţie / Amintiţi-le magistraţilor corecţi că sunteţi alături de ei # News.ro
23:40
Guenady Vatachi, directorul Agenţiei Naţionale de Transplant: Alocarea organelor pentru transplant se face pe baza unor criterii medicale # News.ro
Dr. Guenady Vatachi, directorul Agenţiei Naţionale de Transplant, a explicat, miercuri seară, că alocarea organelor prelevate se face în baza unor criterii medicale bine stabilite, în funcţie şi de gravitatea cazului şi de potrivirea lor.
23:40
Handbal feminin: Germania - Franţa şi Norvegia - Olanda, în semifinalele Campionatului Mondial # News.ro
Miercuri s-au disputat ultimele două meciuri din sferturile Campionatului Mondial, iar rezultatele au stabilit semifinalele competiţiei, în care se vor duela Germania – Franţa şi Norvegia – Olanda. A fost stabilit şi clasamentul locurilor 5-32, în care România se află pe locul 9.
23:40
Constanţa: Resturi de animale rezultate în urma sacrificării, împrăştiate pe A2 / Autostrada, închisă temporar pe o distanţă de 32 de kilometri # News.ro
Mai multe resturi de animale rezultate în urma sacrificării au fost împrăştiate pe A2, sensul de mers către Constanţa. Circulaţia între kilometrii 160 şi 192 a fost închisă temporar. Cazul a fost preluat de poliţişti.
23:30
Ucrainenii susţin că au lovit în Marea Neagră încă un petrolier din flota-fantomă a Rusiei - VIDEO # News.ro
Dronele maritime Sea Baby ale serviciului ucrainean de securitate (SBU) au lovit miercuri în Marea Neagră încă un petrolier al „flotei fantomă” a Federaţiei Ruse, scrie Ukrainska Pravda, care citează surse din SBU şi publică un videoclip cu momentul atacului.
23:20
Guenady Vatachi, directorul Agenţiei Naţionale de Transplant: Sub 600 de oameni înscrişi în Registrul Naţional de Transplant / Acordul pentru donarea de organe se exprimă la notar şi este gratuit # News.ro
Dr. Guenady Vatachi, directorul Agenţiei Naţionale de Transplant, a explicat, miercuri seară, că sunt sub 600 de persoane înscrise în Registrul Naţional de Transplant şi a precizat că care doresc să îşi exprime acordul pentru donarea de organe pot face acest lucru printr-o declaraţie notarială, care este gratuită.
23:10
Guenady Vatachi, directorul Agenţiei Naţionale de Transplant: Dub 600 de oameni înscrişi în Registrul Naţional de Transplant / Acordul pentru donarea de organe se exprimă la notar şi este gratuit # News.ro
23:00
Comitet pentru Situaţii de Urgenţă în Timiş, după situaţia vârstnicilor ţinuţi în condiţii improprii – 90 de persoane vor fi mutate, după controale la un cămin şi la o locuinţă / 9 persoane, transportate la spital # News.ro
Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă Timiş s-a întrunit, miercuri seară, după ce mai multe persoane au fost depistate ca fiind mutate ilegal într-o locuinţă, după ce în căminul în care au fost internate au fost identificaţi mai mulţi beneficiari decât locuri disponibile. Bătrânii mutaţi în locuinţă au stat în condiţii improprii. În urma unui nou control, 90 de bătrâni sunt mutaţi în alte centre, dar şi la spitale.
22:50
Trump anunţă că SUA au confiscat un petrolier în largul coastelor Venezuelei. Mişcarea a dus imediat la creşterea preţurilor petrolului # News.ro
Preşedintele Donald Trump a confirmat miercuri informaţii apărute anterior pe surse potrivit cărora SUA au preluat controlul asupra unui petrolier în largul coastelor Venezuelei, relatează CNN.
22:40
Ilie Bolojan: Nu mai putem să susţinem pensionari la 48, 50, 52 de ani / Per ansamblu, trebuie ridicată vârsta de pensionare peste tot # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a explicat că România nu mai poate susţine financiar persoane care se pensionează la 48-50-52 de ani şi că vârsta de pensionare ar trebui ridicată peste tot, inclusiv la Ministerul de Interne sau la cel al Apărării.
22:40
Volei masculin: Dinamo Bucureşti, victorie cu Lokomotiv Plovdiv în 16-le CEV Cup; Corona Braşov, eşec în Elveţia # News.ro
Campioana Dinamo Bucureşti a învins miercuri, pe teren propriu, formaţia bulgară Lokomotiv Plovdiv, scor 3-0, în prima manşă din 16-le CEV Cup. În aceeaşi fază, Corona Braşov a pierdut în deplasare, cu elveţienii de la Volley Schonenwerd, scor 1-3.
22:40
Pentru prima dată, Danemarca vede în SUA o potenţială ameninţare la adresa securităţii sale # News.ro
Pentru prima dată, Danemarca a etichetat Statele Unite drept o potenţială ameninţare la adresa securităţii sale într-un raport anual publicat de agenţia de informaţii a armatei, ceea ce oferă dovezi suplimentare că relaţia transatlantică este din ce în ce mai tensionată, scrie CNN.
Acum 12 ore
22:30
Preşedintele PNL, întrebat despre coagularea dreptei: E greu de presupus că această coagulare se va face de pe o zi pe alta, dar personal sunt un susţinător al coagulării forţelor de centru-dreapta # News.ro
Premierul Ilie Bolojan, preşedintele PNL, a declarat, miercuri seară, că este un susţinător al coagulării forţelor de centru-dreapta, însă a subliniat că acest lucru nu se va face de pe o zi pe alta. Bolojan a precizat că, dacă acest lucru s-ar întâmpla, forţele de dreapta ar recâştiga încrederea electoratului.
22:20
Ilie Bolojan: Nu mai e nevoie să majorăm taxe şi impozite / Ceea ce trebuie să facem anul viitor, să ne menţinem o disciplină bugetară cât se poate de strictă şi să ne reducem cheltuielile unde putem să le reducem # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, miercuri seară, că anul viitor nu o să mai fie nevoie de majorarea de taxe şi impozite, dar va fi nevoie de disciplină bugetară şi reducerea cheltuielilor acolo unde acest lucru o să fie posibil.
22:20
Liberalul Alexandru Muraru, după ancheta Recorder: Dacă magistraţii de bună-credinţă nu se solidarizează acum, presiunea se va îndrepta exclusiv împotriva lor, iar cei care astăzi au rupt tăcerea vor plăti un preţ disproporţionat # News.ro
Liderul PNL Iaşi, deputatul Alexandru Muraru, a declarat, referindu-se la ancheta Recorder, că fie resetăm complet Justiţia, fie lupta este pierdută şi punem lacătul pe instanţe. Totodată, Muraru susţine că este necesară o solidarizare a magistraţilor de bună-credinţă, altfel, cei care au rupt tăcerea vor plăti ”un preţ disproporţionat”.
22:10
Echipa olandeză Ajax Amsterdam a învins miercuri, în deplasare, scor 4-2, formaţia azeră Qarabag Agdam, în etapa a şasea din grupa Ligii Campionilor, reuşind să câştige primele puncte în competiţie.
22:10
Bolojan: Am convenit ca, până la sfârşitul săptămânii viitoare, deci până pe data de 19, vineri, să am o propunere pentru numirea unui nou ministru la Apărare / Fiecare partid are răspunderea propunerilor pe care le face şi validarea se face în timp # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri seară, că, până în data de 19 decembrie, aşteaptă o propunere din partea USR pentru funcţia de ministru al Apărării Naţionale. El a precizat că fiecare partid are responsabilitatea propunerilor.
22:00
Rezerva Federală a SUA aprobă a treia reducere de dobândă din acest an, dar transmite un mesaj ferm: urmează o perioadă mult mai dificilă pentru noi tăieri # News.ro
Rezerva Federală (Fed) a SUA a redus miercuri dobânda-cheie cu încă 0,25 puncte procentuale, la intervalul 3,5%–3,75%, însă decizia a venit însoţită de semnale clare că spaţiul pentru noi reduceri este foarte limitat, transmite CNBC.
22:00
Deputat liberal: Am depus o iniţiativă legislativă pentru ca ziua de 29 decembrie să devină Ziua Naţională de Comemorare a Victimelor Mişcării Legionare – VIDEO # News.ro
Deputatul liberal Ionel Bogdan, preşedintele PNL Maramureş, a anunţat, miercuri seară, că parlamentarii formaţiunii au depus o iniţiativă legislativă pentru ca ziua de 29 decembrie să devină Ziua Naţională de Comemorare a Victimelor Mişcării Legionare. ”Este o datorie morală. Pentru memorie. Pentru adevăr. Pentru democraţie”, a explicat el.
21:50
Echipa de tineret a FCSB a pierdut miercuri seara, în deplasare, la lovituri de departajare, scor 2-4, meciul din play-off-ul UEFA Youth League cu echipa maghiară Akademia Puskas.
21:50
Guenady Vatachi, directorul Agenţiei Naţionale de Transplant: Vedem o creştere a numărului de donatori / În momentul de faţă suntem la 87 de prelevări anul acesta / Câte persoane sunt pe listele de aşteptare # News.ro
Dr. Guenady Vatachi, directorul Agenţiei Naţionale de Transplant, a declarat, miercuri seară, că anul acesta au avut loc 87 de prelevări de organe, fiind astfel depăşit cel mai bun an de până acum – 2016. Totuşi, doctorul atrage atenţia că nu sunt suficenţi donatori.
21:40
Premierul, despre salariul minim: Niciuna dintre soluţii nu are doar avantaje şi dezavantaje / Opţiunea mea personală este să susţinem o menţinere a salariului minim la nivelul acestui an # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri seară, că susţine menţinerea salariului minim de anul viitor la acelaşi nivel, având în vedere situaţia economică din ţară şi măsurile luate până acum care au avut efect asupra firmelor din mai multe domenii.
21:30
Islanda, a cincea ţară care va boicota Eurovision 2026 în semn de protest faţă de acceptarea participării Israelului # News.ro
Islanda nu va participa la concursul Eurovision 2026, a anunţat miercuri postul public de televiziune RUV, după ce organizatorul, Uniunea Europeană de Radiodifuziune, a aprobat săptămâna trecută participarea Israelului, relatează Reuters.
21:20
Protest la sediul CSM, după investigaţia Recorder / Se cere demisia Liei Savonea / ”Nicuşoare nu mai sta, apără justiţia” / Ce a transmis premierul Ilie Bolojan – FOTO / VIDEO # News.ro
Câteva sute de persoane s-au strâns, miercuri seară, în faţa Consiliului Superior al Magistraturii pentru a cere independenţa justiţiei, dar şi demisia şefei Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Lia Savonea. De asemenea, a fost scandat numele preşedintelui Niculor Dan, căruia i se cere intervenţia.
21:00
Vicecampioana CSM Oradea a debutat cu un eşec miercuri, pe teren propriu, în faza Top 16 a FIBA Europe Cup, scor 79-84 (43-42), cu formaţia bosniacă KK Bosna, în grupa L a competiţiei.
20:50
Acţiunile Delivery Hero au urcat cu 13%, în timp ce gigantul de food delivery îşi reevaluează strategia; bursele europene au închis mixt # News.ro
Bursele europene au încheiat şedinţa de miercuri în teritoriu mixt, în aşteptarea deciziei de politică monetară a Rezervei Federale din SUA, relatează CNBC.
20:50
Colegiul Medicilor, despre situaţia de la Spitalul Rovinari, unde un medic a murit în timpul unui consult: 24 de medici deservesc o populaţie de aproximativ 60.000 de locuitori; încărcătura - extrem de mare / Mesajul Cătălinei Poiană pentru autorităţi # News.ro
Colegiul Medicilor din România a transmis, miercuri seară, un mesaj după decesul medicului de 48 de ani de la spitalul din Rovinari, chiar în timpul unui consult. ”Şi medicii sunt bolnavi şi medicii mor…”, au transmis reprezentanţii organizaţiei, iar preşedintele Colegiului, Cătălina Poiană, avertizează autorităţile că pacienţii au nevoie de servicii medicale nu doar în centrele universitare. La spitalul unde profesa medicul, 24 de doctori deservesc o populaţie de 60.000 de persoane, încărcătora fiind extrem de mare.
20:50
Handbal feminin: Veronika Mala, componentă a naţionalei Cehiei, a semnat cu Gloria Bistriţa # News.ro
Echipa Gloria Bistriţa a anunţat, miercuri, transferul extremei stânga din naţionala Cehiei, Veronika Kafka Mala. Handbalista a semnat un contract valabil în următoarele două sezoane.
20:40
Un judecător federal american a ordonat miercuri, pentru a treia oară în câteva zile, ridicarea secretului asupra documentelor judiciare referitoare la cazul criminalului sexual Jeffrey Epstein, care continuă să impacteze viaţa politică a ţării, relatează AFP.
20:40
Timiş: 74 de bătrâni ţinuţi într-o casă, în condiţii improprii, după ce căminul în care au fost internaţi a fost închis pentru nereguli / Se pare că locuinţa aparţine directoarei de la unitatea care a fost închisă # News.ro
Poliţiştii şi inspectorii DGASPC Timiş au descoperit, într-o locuinţă, 74 de bătrâni cazaţi în condiţii improprii, după ce căminul în care au fost internaţi a fost închis în urma unor nereguli. Se pare că locuinţa aparţine directoarei de la unitatea care a fost închisă.
20:20
Echipele CSM Lugoj şi CSM Bucureşti s-au calificat, miercuri, în sferturile de finală ale Cupei României, după victoriile obţinute în manşa retur din primul tur al competiţiei.
20:10
Fotbal: Michel Platini depune o plângere pentru „defăimare publică” împotriva a trei foşti membri FIFA # News.ro
La câteva luni după ce a fost achitat definitiv de acuzaţiile de corupţie, într-un dosar care îl implică şi pe Sepp Blatter, Michel Platini a depus o plângere pentru defăimare publică împotriva a trei foşti membri FIFA, a dezvăluit miercuri Le Parisien.
20:10
Bolojan: Preşedintele României şi premierul României, indiferent cine sunt, trebuie să lucreze împreună. Avem o relaţie instituţională corectă / Despre susţinerea lui Nicuşor Dan pentru Drulă: A avut probabil preferinţele personale, ca cetăţean # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că preşedintele României şi premierul României, indiferent cine sunt, trebuie să lucreze împreună, el arătând că are o relaţie instituţională corectă cu şeful statului. Despre susţinerea lui Nicuşor Dan pentru Drulă, în campania pentru Primăria Capitalei, Bolojan a subliniat că acesta a avut probabil preferinţele personale, ca cetăţean pe care într-o formă indirectă le-a exprimat. În ceea ce priveşte atacurile dintre candidaţi, premierul a spus că ”s-a dovedit că această tactică de a ataca, uneori, fără fundament, nu dă roade”.
20:00
Ilie Bolojan: Am încredere că Ciucu va fi un primar bun, care va schimba faţa Bucureştiului / Cred că o parte din voturi au venit şi din acest vot de tip util şi pentru un candidat care vrea să facă reformă # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că are încredere că Ciprian Ciucu va fi un primar bun, care va schimba faţa Bucureştiului, el precizând că o parte din voturi au venit şi din acest vot de tip util dar şi pentru un candidat care vrea să facă reformă.
20:00
Baschet masculin: U BT Cluj, eşec în deplasare cu Bahceşehir College Istanbul, în BKT EuroCup # News.ro
Campioana U BT Cluj a fost învinsă miercuri, în deplasare, de formaţia Bahceşehir College Istanbul, scor 84-72 (39-38), în prima etapă a returului grupei A, în BKT EuroCup.
20:00
Liderii Marii Britanii, Franţei şi Germaniei au avut miercuri o convorbire telefonică cu preşedintele american Donald Trump pentru a discuta despre ultimele eforturi de pace ale Washingtonului pentru a pune capăt războiului din Ucraina, într-un moment pe care l-au descris ca fiind „critic” în acest proces, relatează Reuters.
20:00
Situaţie de urgenţă într-un bloc din Tulcea – Podeaua unui apartament de la parter s-a surpat / Echipaje de intervenţie, direcţionate la faţa locului # News.ro
Mai multe echipaje de intervenţie au fost direcţionate, miercuri seară, către un bloc din Tulcea, unde podeaua unui apartament de la parter s-a surpat. Deocamdată, nu se cunosc împrejurările producerii incidentului.
