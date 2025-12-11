Cum a ajuns Bulgaria printre principalii producători de brazi de Crăciun din Europa
G4Media, 11 decembrie 2025 09:20
Alegerea și decorarea unui brad de Crăciun este o tradiție, dar preferințele privind culoarea, dimensiunea și bugetul variază de la o țară la alta. Acest lucru este demonstrat de un studiu informal realizat cu privire la singura fabrică de brazi de Crăciun din Balcani, care se află în orașul Rakovski din Bulgaria. Studiul cuprinde 12 […] © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 5 minute
09:40
Licitația de un miliard de lei pentru salubrizare în Sectorul 6: patru ofertanți intră în cursa pentru contractul pe opt ani # G4Media
Primăria Sectorului 6 derulează una dintre cele mai mari proceduri de achiziție publică din București: delegarea prin concesiune a serviciului de colectare și transport al deșeurilor menajere și similare. Contractul, publicat în SEAP în 13.06.2025, când primarul sectorului era Ciprian Ciucu, are o valoare estimată de 1.046.704.241,98 lei și o durată de opt ani. Potrivit […] © G4Media.ro.
09:40
China ar distruge armata SUA într-un conflict pentru Taiwan, avertizează un document strict secret # G4Media
China ar învinge armata SUA într-un război pentru Taiwan, potrivit unei evaluări strict secrete a guvernului SUA, scrie The Telegraph. Dependența SUA de arme costisitoare și sofisticate o expune la capacitatea Chinei de a produce în masă sisteme mai ieftine în cantități copleșitoare, avertizează documentul strict secret „Overmatch Brief”. Un oficial de securitate națională din […] © G4Media.ro.
Acum 10 minute
09:30
Port nou pe canalul Dunăre-Marea Neagră / ”E un port nou-nouț. Gândirea a fost ca să crească traficul” # G4Media
România va avea un port nou pe canalul Dunăre-Marea Neagră, la Ovidiu, traficul de marfă urmând să crească cu 200.000 de tone, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Craiova. Canalul asigură 30% din cantitatea de marfă tranzitată în Portul Constanța, iar în noul port, Ovidiu, de pe malul stâng. Potrivit Radio România Actualități, […] © G4Media.ro.
09:30
BREAKING USR cere demiterea șefului DNA, Marius Voineag / „Toate promovările în justiție trebuie făcute prin concurs, nu prin pilăreală ca acum” # G4Media
Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat, joi, că partidul cere demiterea șefului DNA, Marius Voineag, în urma dezvăluirilor din documentarul Recorder. Dominic Fritz îl invită pe premierul Ilie Bolojan și pe ceilalți parteneri de guvernare să susțină USR în demersurile privind justiția. Solicitările USR: – Cerem ministrului Justiției să inițieze imediat procedura de demitere pentru […] © G4Media.ro.
09:30
Cine e Paul Moldovan, înlocuitorul lui Ciprian Ciucu la Primăria Sectorului 6: mâna dreaptă a noului primar general # G4Media
Paul Moldovan (46 de ani), viceprimar PNL al Sectorului 6 din 2024 și fost administrator public al sectorului între 2020 și 2024, va prelua funcția de primar interimar al Sectorului 6. Moldovan va deveni primar interimar după învestirea oficială a lui Ciprian Ciucu ca primar general, în urma alegerilor parțiale din 7 decembrie. Aceasta va […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
09:20
Alegerea și decorarea unui brad de Crăciun este o tradiție, dar preferințele privind culoarea, dimensiunea și bugetul variază de la o țară la alta. Acest lucru este demonstrat de un studiu informal realizat cu privire la singura fabrică de brazi de Crăciun din Balcani, care se află în orașul Rakovski din Bulgaria. Studiul cuprinde 12 […] © G4Media.ro.
09:10
Google a anunțat miercuri că testează rezumate ale articolelor de presă generate cu ajutorul inteligenței artificiale în cadrul unui parteneriat remunerat cu mass-media, printre alte inovații menite să răspundă criticilor privind folosirea de conținut jurnalistic pentru a alimenta rezultatele motorului său de căutare, transmite agenția AFP, citată de boursorama.com. Numărul 1 mondial în domeniul căutării […] © G4Media.ro.
Acum o oră
09:00
Anchetă New York Times despre frații Tate: Marcel Ciolacu, Victor Ponta, ordine către procurori și influența familiei Trump / Presiunile din spatele eliberării fraților Tate # G4Media
Frații Tate, ”starurile Manosferei” sunt acuzați în România de viol și trafic de persoane. Fiindu-le interzis să părăsească România, cei doi frați a curtat personalități influente din dreapta americană, de la Tucker Carlson la Barron Trump. Apoi, o hotărâre extraordinară emisă de justiția românească le-a permis să plece. Ce s-a întâmplat în această perioadă încearcă […] © G4Media.ro.
08:50
Guvernul Orbán vrea să introducă educația despre AI în toate școlile / O treime din computerele desktop și laptop folosite în grădinițe și școli au deja o vechime de peste opt ani – publicație de opoziție # G4Media
Conform statisticilor din octombrie pentru anul școlar 2025/2026, în prezent există 467.017 computere în uz în instituțiile de învățământ public din Ungaria, din care 129.815 (27,8%) au o vechime mai mare de opt ani. Numărul computerelor mai vechi de patru ani, dar mai noi de opt ani este de 81.872 (17,5%), iar numărul computerelor cu […] © G4Media.ro.
08:50
Eurogrupul îşi alege noul lider, pe fondul tensiunilor privind activele ruseşti / Un grec și un belgian candidează, în urma demisiei surprinzătoare a irlandezului care fusese reales cu câteva luni în urmă # G4Media
Noul preşedinte al Eurogrupului va fi un grec sau un belgian? Răspunsul va fi dat joi, în mijlocul unei dezbateri aprinse pe tema sensibilă a utilizării activelor ruseşti pentru a ajuta Ucraina, transmite AFP, citată de Agerpres. Kyriakos Pierrakakis, în vârstă de 42 de ani, doreşte să întruchipeze rezistenţa ţării sale după criza din anii […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
08:40
Claudiu Mureșan, fost senator USR care a migrat la PSD, numit preşedinte al Autorităţii pentru Reformă Feroviară / Cristian Seidler revine ca secretar de stat la MApN # G4Media
Claudiu Marinel Mureşan a fost numit în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii pentru Reformă Feroviară. Decizia de numire, semnată miercuri de premierul Ilie Bolojan, a fost publicată în Monitorul Oficial, notează Agerpres. Claudiu Mureşan a fost ales în 2020 senator din partea USR, ulterior activând în grupul PSD şi […] © G4Media.ro.
08:30
Administrația Trump vrea să le impună vizitatorilor străini scutiți de viză să furnizeze istoricul activităților lor pe rețelele de socializare din ultimii cinci ani / Ce țări sunt vizate de noua reglementare # G4Media
Această propunere se referă la cetățenii țărilor care beneficiază de programul de exonerare de vize, printre care Belgia, Regatul Unit, Franța, Germania, Israel, Japonia sau Coreea de Sud. Textul va fi intra în vigoare în termen de 60 de zile, cu excepția cazului în care va fi contestat în instanță, se specifică în notificare, relatează […] © G4Media.ro.
08:20
Un judecător federal îi ordonă lui Donald Trump să retragă Garda Naţională din Los Angeles # G4Media
Un judecător federal a ordonat miercuri administraţiei Trump să retragă trupele Gărzii Naţionale prezente în Los Angeles, primul oraş din ţară în care preşedintele american Donald Trump a desfăşurat militari în iunie, scrie AFP, preluată de Agerpres. Donald Trump a decis să trimită 4.000 de membri ai Gărzii Naţionale în al doilea cel mai populat […] © G4Media.ro.
08:20
Șeful Mercedes, Toto Wolff, este de părere că Max Verstappen pleacă cu un avantaj în noul sezon din Formula 1, iar asta pentru că face parte din categoria piloților cărora le place să conducă mult în simulator. Formula 1 va intra într-o eră complet nouă de anul viitor, iar modul în care piloții vor gestiona […] © G4Media.ro.
08:10
Vladimir Tismăneanu, despre noile programe de română: Naționalismul este paranoia, individuală și colectivă, spunea scriitorul Danilo Kis. Complexe de inferioritate sunt sublimate în aroganță și exclusivism identitar # G4Media
„Fetișizarea apartenenței etnice duce la o imagine autoglorificatoare despre grupul «Nostru» și la afirmarea ori insinuarea unei incompatibilități cu grupul/grupurile «Lor»”, a avertizat pentru Edupedu.ro profesorul Vladimir Tismăneanu. Profesor de științe politice și director al Centrului pentru Studiul Societăților Postcomuniste la Universitatea Maryland, Tismăneanu a atins câteva dintre problemele programei propuse de Ministerul Educației și […] © G4Media.ro.
07:50
Un comediant ucrainean a strâns 400.000 de euro din spectacole, a cumpărat drone și platforme maritime și le-a donat armatei # G4Media
Forţele speciale ale Direcţiei Principale de Informaţii (GUR) din Ministerul Apărării de la Kiev au primit de la donatori peste 20 de milioane de hrivne (peste 400.000 euro, n.r.) pentru platforme maritime Magura şi drone cu fibră optică. „O nouă consolidare a informaţiilor militare ale Ucrainei: specialiştii GUR din unitatea specială Group 13 au primit […] © G4Media.ro.
07:50
De ce îndeamnă Trump Europa să se salveze: Avertismentele din Strategia de Securitate Națională sunt motivate de dorința de a conserva civilizația creștină – analiză The Times # G4Media
Un anumit pasaj din Strategia de Securitate Națională (NSS) a SUA, publicată săptămâna trecută, scandalizează de nu se poate Regatul Unit și Europa, pe lângă stânga americană. NSS afirmă că declinul economic al Europei e eclipsat de pericolul ca ea să fie „eliminată în calitate de civilizație”. Unele țări europene sunt pe cale să atingă […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
07:40
Amenzi și alte sancțiuni pentru violența și hărțuirea la locul de muncă, pe agenda ședinței de guvern de joi # G4Media
Guvernul are pe agenda şedinţei de joi mai multe proiecte de lege care modifică legislaţia actuală privind combaterea hărţuirii şi violenţei la locul de muncă, a organizării Gărzii de Mediu, precum şi aprobarea depăşirii limitelor de plăţi cu bunurile şi serviciile la unele instituţii – Senatul României, Ministerul Energiei şi Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării. […] © G4Media.ro.
07:40
07:40
Povesteau unei familii care s-a întors în țară după 13 ani / Lupta pierdută pentru integrarea copiilor în școala publică / ”Dacă îl lăsați aici, îl distrugeți. Sistemul nu este făcut pentru un astfel de copil” # G4Media
După 13 ani petrecuți în Austria, familia Serediuc din Iași a decis în 2021 să revină în România. Dorul de casă și dorința sinceră de a-și reconstrui un viitor în țara natală au cântărit decisiv. Alături de ei au venit și cei trei copii, dintre care doi erau deja integrați în sistemul educațional austriac, relatează […] © G4Media.ro.
07:30
Acord între UE şi Regatul Unit de 1,2 miliarde de euro asupra drepturilor de pescuit în 2026 # G4Media
Uniunea Europeană şi Regatul Unit au ajuns la un acord privind drepturile de pescuit pentru 2026, care le oferă pescarilor europeni acces la capturi în valoare estimată de 1,2 miliarde de euro, a anunţat miercuri Comisia Europeană, relatează AFP, citată de Agerpres. „Acest acord garantează că flotele UE pot pescui până la 288.000 de tone, […] © G4Media.ro.
07:30
Tribunalul Bihor respinge retrocedarea unui sat întreg / 15 pretinşi moştenitori ai unui grof maghiar au cerut 79 de hectare, inclusiv școala, biserica şi terenurile de sub 23 de gospodării # G4Media
După 12 ani de judecată, procesul privind retrocedarea satului Sacalasău Nou din comuna Derna s-a încheiat definitiv, miercuri, cu victoria sătenilor, anunță Bihoreanul. Tribunalul Bihor a respins cererile pretinșilor moștenitori ai unui grof maghiar care a deținut pământurile din sat și, astfel, oamenii nu mai riscă să-și piardă proprietățile. Potrivit soluției publicate miercuri pe site-ul […] © G4Media.ro.
07:20
Moarte subită a ambasadorului rus în Coreea de Nord / Kim Jong-un a vizitat ambasada Rusiei # G4Media
Liderul nord-coreean a vizitat miercuri ambasada Rusiei pentru a-și prezenta condoleanțe în urma recentei morți a ambasadorului rus, aflat în funcție de mai mulți ani, anunță Mediafax. Liderul nord-coreean Kim Jong-un și alți înalți oficiali au vizitat miercuri ambasada Rusiei pentru a-și exprima condoleanțe în urma recentei morți a ambasadorului rus, care a ocupat funcția […] © G4Media.ro.
07:10
VIDEO INTERVIU Cătălin Constantinescu, DKV Mobility România: Digitalizarea operațiunilor flotelor auto aduce transparență a costurilor, cunoașterea poziției vehiculelor și reducerea efortului administrativ / Managerul a observat două greșeli frecvente făcute de companiile din piață # G4Media
Trecerea companiilor care operează flote auto la servicii integrate de mobilitate și digitalizare duce la transparență și vizibilitate mai bună a costurilor, cunoașterea poziției vehiculelor, dar și la reducerea efortului administrativ, deoarece toate tranzacțiile sunt consolidate pe o singură factură, a declarat Cătălin Constantinescu, director general al DKV Mobility România, într-un interviu pentru G4Media. „În […] © G4Media.ro.
07:10
Ucraina a transmis SUA răspunsul la planul de pace / Trump: „Vom lua o decizie. Nu vrem să pierdem timpul” # G4Media
Ucraina a transmis miercuri administrației Trump răspunsul său la cea mai recentă propunere de pace elaborată de SUA, care vizează încheierea războiului cu Rusia, au declarat oficiali americani și ucraineni pentru CNN, în timp ce se conturează un potențial acord fragil, relatează Mediafax. Eforturile de a pune capăt războiului s-au accelerat brusc în ultimele săptămâni. […] © G4Media.ro.
06:30
FCSB o va întâlni joi, 11 decembrie, pe Arena Națională din București, pe Feyenoord Rotterdam în Europa League. Meciul dintre FCSB și Feyenoord va începe la ora 22:00, urmând să fie în direct pe Digisport 1 și Prima Sport 1. De știut înainte de meciul dintre FCSB și Feyenoord FCSB are o singură victorie în […] © G4Media.ro.
06:10
Formula 1 își schimbă „fața” în 2026, FIA anunțând o serie de modificări care au fost deja aprobate în urma ultimei reuniuni a Consiliului Mondial al Sporturilor Motorizate (WMSC), transmite racingnews365.com. Deciziile luate fac referire la formatul weekendurilor cu curse de tip Sprint, la teste, la personalul echipelor, dar și la structura generală a regulamentului. […] © G4Media.ro.
06:10
Aromele de scorțișoară, măr copt și coajă de portocală aduc în casă mirosul Crăciunului din bucătăria bunicii. Pe lângă tradiționalii cozonaci ori mai recentul panettone importat în ultimii ani în meniul de Crăciun, prăjiturile simple, clasice, cu arome de sărbătoare rămân cele mai râvnite de cei mici și mari deopotrivă. © G4Media.ro.
Acum 12 ore
00:00
Manchester City prelungește forma slabă a lui Real Madrid și o învinge pe Santiago Bernabeu, scor 2-1 / Toate rezultatele serii de Liga Campionilor # G4Media
Manchester City este motivul pentru care Real Madrid nu reușește să pună capăt rezultatelor negative din ultima perioadă, după ce echipa lui Pep Guardiola s-a impus pe Santiago Bernabeu, miercuri seară, scor 2-1, în etapa a 6-a din Liga Campionilor. Știre în curs de actualizare. © G4Media.ro.
10 decembrie 2025
23:20
Israelul redeschide tranzitul de ajutor umanitar spre Gaza pe la punctul de trecere de la Allenby # G4Media
Israelul a redeschis miercuri punctul de trecere a frontierei Allenby închis de peste două luni, principalul punct de trecere între Cisiordania ocupată şi Iordania permite tranzitul ajutoarelor umanitare cu destinaţia Gazei, a transmis AFP citând israeliene şi palestiniene – potrivit Agerpres. „Punctul de trecere Allenby a fost deschis astăzi şi camioanele circulă” cu destinaţia Fâşia […] © G4Media.ro.
23:20
Bolojan, despre moţiunea la adresa ministrului Buzoianu: În protocolul coaliţiei e prevăzut că nu se susţin astfel de acţiuni # G4Media
Premierul Ilie Bolojan, preşedintele PNL, a declarat, miercuri, că protocolul coaliţiei de guvernare prevede că în cazul unei moţiuni simple la adresa unui ministru, parlamentarii coaliţiei nu susţin astfel de acţiuni, el subliniind că „oamenii nu vor să vadă de la politicieni scandaluri, ci soluţii”, transmite Agerpres. El a fost întrebat, la postul B1 TV, […] © G4Media.ro.
23:10
În Brazilia, vânturile puternice au lăsat peste 2 milioane de persoane fără curent electric # G4Media
Vânturile puternice aduse de un ciclon extratropical au lăsat miercuri peste 2 milioane de consumatori fără energie electrică în cea mai mare zonă metropolitană din Brazilia, echivalentul a 35% din totalul clienţilor deserviţi de filiala locală a companiei italiene Enel, informează Reuters. Până la miezul zilei, circa 2,2 milioane de consumatori au fost afectaţi de […] © G4Media.ro.
23:00
Premierul Ilie Bolojan afirnă că o decizie privind nivelul salariului minim pentru anul 2026 se va lua săptămâna viitoare, urmând să fie adoptată o ordonanţă de urgenţă în acest sens. Premierul a comentat la B1Tv că el personal ar optra să fie menţinut salariul minim la nivelul acestui an. Explicațiile vin în contextul reuniunii Consiliului […] © G4Media.ro.
22:40
Fostul judecător Cristi Danileț, scrisoare adresată președintelui Nicușor Dan: Amintiți-le magistraților corecți că sunteți alături de ei, recunoașteți-le meritele și eforturile depuse constant! În același timp, nu-i judecați pe cei fără curaj # G4Media
Fostul magistrat și membru al Consiliului Superior al Magistraturii, Cristi Danileț, îi adresează o scrisoare președintelui României, Nicușor Dan, în contextul scandalului generat de ancheta Recorder despre sistemul de justiție. Danileț îi transmite lui Nicușor Dan că are de făcut trei lucruri importante: convocați de urgență CSM! mergeți și prezidați ședința! cereți investigații disciplinare și […] © G4Media.ro.
22:30
Statele Unite au confiscat un petrolier în largul coastelor Venezuelei, afirmă Donald Trump # G4Media
SUA au confiscat un petrolier în apropierea Venezuelei, afirmă Donald Trump. „După cum probabil știți, tocmai am capturat un petrolier pe coasta Venezuelei, unul mare… de fapt, cel mai mare capturat vreodată… veți vedea asta mai târziu și vom discuta despre asta mai târziu cu alte persoane”, a declarat președintele reporterilor în timpul unui eveniment […] © G4Media.ro.
22:20
Cea mai veche dovadă a producerii focului, descoperită într-un sit arheologic din Anglia (studiu) # G4Media
Oamenii de ştiinţă au descoperit cea mai veche dovadă a producerii focului de către oamenii preistorici într-un sit arheologic din comitatul englez Suffolk, sub forma unei vetre construite, se pare, de neanderthalieni în urmă cu circa 415.000 de ani, ceea ce înseamnă că acest moment-cheie din evoluţia umanităţii s-a petrecut mai devreme decât se credea […] © G4Media.ro.
22:10
Curtea de Apel București iese cu explicații într-o conferință de presă, în contextul anchetei Recorder despre sistemul de justiție # G4Media
Curtea de Apel Bucureşti anunță organizarea unei conferințe de presă, joi, de la ora 12.00, având ca obiect prezentarea datelor factuale şi informaţiilor relevante privind acuzaţiile formulate în spaţiul public în ultima perioadă. Reamintim că Recorder a publicat un documentar despre mecanismele din Justiție care scapă infractorii, rețeaua care a acaparat și domină sistemul judiciar […] © G4Media.ro.
21:50
Rezerva Federală a Statelor Unite a redus din nou dobânda, pentru a treia oară în acest an # G4Media
Rezerva Federală a SUA (Fed) a decis miercuri reducerea dobânzii de referinţă cu 0,25%, la un interval cuprins între 3,50% şi 3,75%, în linie cu estimările, transmite Reuters, citată de Agerpres.Este pentru a treia oară în acest an când Fed relaxează politica monetară.Majoritatea oficialilor Fed cred că vor trebui reduse dobânzile anul viitor, dar sunt […] © G4Media.ro.
21:50
Poliţia din Timiș a depistat 74 de persoane de la un centru de bătrâni din Lenauheim, cazaţi ilegal la o adresă din Cenad # G4Media
Poliţiştii Serviciului de Ordine Publică Timiş, împreună cu poliţişti din Sânnicolau Mare şi cu reprezentanţii Agenţiei Judeţene de Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS) Timiş, au depistat, miercuri, 74 de persoane în vârstă care erau cazate într-un imobil din comuna Cenad, fără îndeplinirea condiţiilor legale. Potrivit unei informări transmisă de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Timiş, […] © G4Media.ro.
21:30
Sarcofagul în care îşi doarme somnul de veci Mircea cel Bătrân la Mânăstirea Cozia este cel original, susţin arheologii vâlceni, care au redeschis de curând mormântul domnitorului la aproape un veac de când a fost cercetat pentru prima dată, transmite Agerpres. Specialişti de la Muzeul Judeţean „Aurelian Sacerdoţeanu” Vâlcea, dar şi de la Institutul de […] © G4Media.ro.
21:10
O femeie din San Francisco a născut într-un taxi autonom al companiei Waymo, deținută de Google # G4Media
Taxiurile autonome Waymo au devenit virale din motive negative, implicând moartea unei pisici iubite din San Francisco și efectuarea unei întoarceri ilegale în fața poliției, care nu a putut să dea amendă unui șofer inexistent. Dar săptămâna aceasta, taxiurile autonome sunt purtătoarele unor vești mai fericite, după ce o femeie din San Francisco a născut […] © G4Media.ro.
21:10
Extremistul Simion comentează ancheta Recorder despre justiție: Puteți avea și un milion de vizualizări, lumea nu vă mai crede. Venim noi să rezolvăm lucrurile # G4Media
Liderul formațiunii extremiste AUR, George Simion, comentează miercuri seara documentarul Recorder privind gravele probleme din sistemul judiciar, apreciind că și dacă ar avea materialul 500.000-1.000.000 de vizualizări, „lumea nu mai crede”. Simion îl acuză în mod direct pe jurnalistul Alex Nedea – despre care spune că a făcut campanie împotriva sa – că are „propria […] © G4Media.ro.
21:00
Macron vrea interzicerea accesului la reţelele sociale pentru persoanele sub „15 sau 16 ani”/ O lege similară, în vigoare de miercuri în Australia # G4Media
Preşedintele francez Emmanuel Macron a confirmat miercuri că doreşte ‘să impună tuturor reţelelor sociale verificarea vârstei’ utilizatorilor lor şi să le interzică celor sub ’15 sau 16 ani’, printr-un proiect de lege ceva fi depus în parlament la începutul lui 2026, transmite AFP, citată de Agerpres.‘Obiectivul este de a depune un text de lege al […] © G4Media.ro.
Acum 24 ore
20:40
Acord istoric semnat de noul Guvern al Nepalului cu reprezentanţii generaţiei Z, după revoltele din septembrie care au dus la căderea vechiului executiv # G4Media
Guvernul nepalez a semnat miercuri un acord istoric cu reprezentanţi ai generaţiei Z, la trei luni după revolta din septembrie care a dus la căderea executivului precedent, transmite AFP, conform Agerpres. Asistenţa a aplaudat momentul în care prim-ministrul Sushila Karki şi Bhoj Bikram Thapa, reprezentând persoanele rănite sau ucise în timpul manifestaţiilor, au semnat […] © G4Media.ro.
20:40
Partidul lui Meloni dorește să dubleze limita pentru plățile în numerar în Italia / Oponenții propunerii de a crește limita la 10.000 de euro spun că aceasta ar favoriza evazioniștii fiscali # G4Media
Partidul prim-ministrului italian Giorgia Meloni a fost acuzat de critici că promovează evaziunea fiscală prin planul său de a dubla limita legală pentru plățile în numerar la 10.000 de euro, scrie Financial Times. Într-un proiect de amendament la bugetul pentru anul viitor – care trebuie aprobat până la 31 decembrie – parlamentarii din partidul Frații […] © G4Media.ro.
20:40
Prima doamnă a Franței, Brigitte Macron, criticată de activiste feministe după ce a folosit insulte sexiste # G4Media
Utilizarea de către Brigitte Macron a unei expresii sexiste stârnește indignare în Franța Prima doamnă a Franței, Brigitte Macron, a stârnit indignarea vedetelor și feministelor franceze prin utilizarea unui limbaj sexist și jignitor pentru a descrie protestatarii la spectacolul unui comediant, notează jurnaliștii CNN. Brigitte Macron a asistat duminică la un spectacol al lui Ary […] © G4Media.ro.
20:30
Turcia trebuie să renunțe la sistemul rus de apărare aeriană S-400 pentru a obține avioanele americane F-35, spune ambasadorul SUA în Turcia # G4Media
Turcia nu mai trebuie să dețină sistemul rus de apărare aeriană S-400 dacă dorește să revină în programul condus de SUA pentru fabricarea și achiziționarea avioanelor F-35, a declarat ambasadorul american în Turcia, Tom Barrack, scrie Bloomberg. Barrack, un aliat cheie al președintelui american Donald Trump, a declarat într-o postare pe X că cele două […] © G4Media.ro.
20:20
Drone navale ucrainene au lovit miercuri un petrolier ce face parte din ‘flota fantomă’ a Rusiei, întrucât vasul naviga în zona economică exclusivă a Ucrainei din Marea Neagră, în drumul său către portul Novorossiisk, a anunţat o oficialitate ucraineană, informează Reuters, conform Agerpres. Petrolierul Dashan naviga cu viteză maximă, cu transponderele închise, şi a fost […] © G4Media.ro.
20:20
Tânăr de 26 de ani din Dâmbovița, reţinut pentru viol după ce ar fi avut relaţii sexuale cu o minoră de 14 ani # G4Media
Un tânăr de 26 de ani din comuna dâmboviţeană Pietrari a fost reţinut pentru viol, după ce ar fi avut relaţii sexuale cu o fată de 14 ani, informează, miercuri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Dâmboviţa, transmite Agerpres. „La data de 9 decembrie a.c., în urma probatoriului administrat de poliţiştii din cadrul Secţiei 5 Poliţie […] © G4Media.ro.
20:10
Biroul Temu din Dublin, percheziționat de autoritățile de reglementare ale UE din cauza preocupărilor legate de subvențiile chineze # G4Media
Sediul european al Temu din Dublin a fost percheziționat săptămâna trecută de autoritățile de reglementare ale UE din cauza unor suspiciuni privind posibile subvenții acordate de statul chinez retailerului online, o filială a gigantului chinez de comerț electronic PDD Holdings, a declarat miercuri o persoană familiarizată cu acest subiect, transmite Reuters. Temu nu a răspuns […] © G4Media.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.