Accident rutier în Tureni: două autoturisme implicate, un bărbat transportat la spital

14:40

Fii Moș Crăciun pentru o clasă cu scLipici. Ce înseamnă asta mai exact? Sprijină-i pe copii să învețe să citească și să scrie la timp. Cu suma de 200 euro (sau 1000 lei), susții o clasă cu scLipici din program, susții copiii să își scrie visurile și să își citească oportunitățile. Află cum anume sunt […] The post Cum poți ajuta să nu mai existe analfabetism funcțional? Fii Moș Crăciun pentru o clasă cu scLipici appeared first on ViaClujTV.