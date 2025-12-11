Accident rutier în Tureni: două autoturisme implicate, un bărbat transportat la spital
ViaCluj, 11 decembrie 2025 12:30
Pompierii din cadrul Detașamentului Turda au intervenit în această după-amiază la un accident rutier produs în localitatea Tureni, unde două autoturisme au fost implicate într-o coliziune. Din primele informații, nu au existat persoane încarcerate, însă un bărbat de aproximativ 70 de ani a primit îngrijiri medicale la fața locului. Victima a fost transportată ulterior la spital.
Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit de urgență, joi, la un incendiu izbucnit în interiorul unui imobil aparținând unui operator economic de pe strada Bobâlnei din municipiu. La fața locului au fost trimise două autospeciale de stingere de mare capacitate, o autoscară și un echipaj SMURD. Forțele de intervenție au pătruns imediat în clădire.
11:30
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că Spitalul Regional de Urgență Cluj este pregătit să intre în faza de execuție, după ce amenajarea șantierului a fost finalizată. Construcția efectivă ar trebui să înceapă în 2026, potrivit calendarului prezentat pentru toate cele trei spitale regionale. Totuși, optimismul oficial este contrazis de realitate, deoarece proiectul de la Cluj a fost blocat de licitații.
Sute de clujeni ieșiți în stradă în fața Tribunalului Cluj au strigat "Savonea demisia" și "Jos corupții din sistem"
Protestul a venit ca reacție la documentarul difuzat de Recorder, intitulat „Justiție capturată". Peste 300 de persoane au protestat și cerut demisia Liei Savonea, a ministrului Cătălin Predoiu și a șefului DNA, Marius Voineag. Clujenii au cerut și independența justiției și eliminarea influenței politice. Protestatarii de la Cluj și-au manifestat nemulțumirea față de corupție și influența politică în justiție.
Cel mai recent documentar semnat de echipa de jurnaliști de la Recorder, „Justiție Capturată", va fi transmis miercuri, 10 decembrie, de la ora 21:00 de către TVR, televiziunea publică. Documentarul „Justiție Capturată" a fost publicat marți seară de către Recorder pe canalul propriu de YouTube și în 16 ore a avut peste 600.000 de vizualizări.
Consiliul Județean a emis decizia de expropriere necesară începerii lucrărilor de modernizare a DJ 103K Căpușu Mare – Râșca – Beliș. Întrunit în ședință extraordinară, plenul Consiliului Județean Cluj a votat miercuri, 10 decembrie, proiectul de hotărâre privind emiterea deciziei de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe coridorul de expropriere aferent drumului județean 103K.
Studenții din toată țara, inclusiv Cluj, protestează pe 11 decembrie: „Bursele înapoi, jos austeritatea!"
Studenții din întreaga țară anunță un protest național joi, 11 decembrie 2025, împotriva măsurilor de austeritate care au redus bursele și au afectat profund sistemul de educație. Manifestații vor avea loc simultan în București, Cluj, Iași, Oradea, Brașov și Timișoara. Mișcarea studențească independentă cere restituirea burselor, investiții reale în educație și încetarea politicilor care împing studenții în sărăcie.
Nu mai vor tinerii să muncească? Cum au ajuns absolvenții generației Z să nu-și găsească job nici la mall
Mii de tineri finalizează studiile superioare, convinși că intrarea pe piața muncii va fi pasul firesc și rapid care urmează după ani de învățat. Realitatea însă îi lovește pe mulți dintre ei direct în rafturile magazinelor din mall sau la birouri de call-center, unde ajung să lucreze deși sunt supracalificați pentru pozițiile pe care le ocupă.
Claudiu Budean este unul dintre cei mai cunoscuți specialiști români în management sistemic. Cu o bogată experiență atât în cadrul unor companii multinaționale, cât și la nivel antreprenorial, el s-a afirmat inclusiv în cadrul unor comunități precum Guild Faith, o rețea de antreprenori care promovează valorile creștine în business. Claudiu Budean atrage atenția că afacerile sustenabile sunt bazate pe valori etice.
Clubul de Cicloturism Napoca (CCN) organizează sâmbătă, 13 decembrie 2025, a 189-a ediție lunară a Marșului Bicicliștilor Clujeni (MBC189), cu plecare la ora 10:00 din Piața Unirii. Sunt bineveniți orice locuitori ai zonei metropolitane clujene care au bicicleta în bună stare tehnică și echipată conform legislației rutiere. Participanții sub 16 ani trebuie să poarte cască.
Spectacol caritabil la UBB – Psihologia și cultura românească în colindele din „țările" etnografice ale Transilvaniei
Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) invită clujenii la cea de-a treia ediție a evenimentului „Psihologia și cultura românească în colindele din „țările" etnografice ale Transilvaniei". Ediția din acest are în vedere tradițiile românești exprimate prin colinde specifice zonelor etnografice Cluj-Napoca, Bucea, Dej și Sâncraiu. Evenimentul va avea loc luni, 15 decembrie 2025, de la ora 18:00.
Moment aniversar la UMF Cluj-Napoca: 25 de ani de studii francofone și distincția „Onoare pentru Cluj"
Simpozionul aniversar dedicat împlinirii a 25 de ani de învățământ medical și farmaceutic în limba franceză la UMF „Iuliu Hațieganu" Cluj-Napoca a reprezentat un eveniment încărcat de emoție, recunoștință și bucurie, reunind personalități care au contribuit decisiv la dezvoltarea acestei tradiții academice. La eveniment au participat invitați de marcă, printre care prefectul Maria Forna, primarul Emil Boc și reprezentanți ai comunității francofone.
Lacul lebedelor revine la Cluj într-o producție grandioasă pe scena Heritage a Academiei de Muzică
Concertul Extraordinar de Crăciun revine în această iarnă pe scena clujeană într-un spectacol grandios ce îmbină eleganța baletului clasic cu forța unei orchestre simfonice. Susținut de Orchestra New Hope, sub bagheta dirijorului Octavian Lup, și de Baletul New Generation (ANMGD), spectacolul "Lacul lebedelor" va fi cu participarea specială a balerinilor invitați de la Opera Națională București.
Ce aflăm din scanările pe creier realizate de UBB despre tulburările mintale la adolescenți
La Universitatea „Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca, cercetătorii pun sub lupă una dintre cele mai actuale probleme ale generației tinere: anxietatea și depresia la adolescenți. Într-o lume în care 1 din 8 oameni suferă de o boală mintală, specialiștii de la UBB aplică soluții inovatoare și metode de intervenție adaptate noilor realități sociale și emoționale. Cercetările desfășurate folosesc scanări cerebrale pentru a înțelege mai bine tulburările mintale.
Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul UBB CORE, a folosit banii europeni pentru a realiza cercetare științifică de vârf. Opinia îi aparține cunoscutului cercetător italian Giuseppe Etiope, care s-a implicat într-un proiect din domeniul geochimiei gazului, concretizat sub forma unui laborator creat în cadrul Facultății de Știința și Ingineria Mediului din Cluj. Facultatea funcționează în interiorul Universității Babeș-Bolyai.
Clujenii vor plăti facturi mai mici la încălzire, anunță Emil Boc – Investiție pentru modernizarea sistemului de termoficare
Primarul Emil Boc a semnat luni, 8 octombrie, două contracte de finanțare și execuție pentru modernizarea rețelelor de energie termică, un pas important spre eficientizarea sistemului centralizat de termoficare. Investițiile, în valoare totală de 8,5 milioane de euro, au fost realizate în mare parte cu fonduri europene. „Facturi mai mici prin eficientizarea sistemului de termoficare" a fost mesajul primarului.
Zi liberă lunar pentru femeile cu endometrioză – Diagnosticarea se face la 7-10 ani de la primele simptome
Senatul a adoptat, luni, 8 decembrie, un proiect de lege care vizează acordarea unei zile libere plătite, la cerere, pentru femeile diagnosticate cu endometrioză. Iniţiativa legislativă vizează „acordarea unei zile libere plătite, la cerere, în perioada menstruaţiei, pentru femeile cu diagnostic confirmat medical. Aceste zile vor fi considerate vechime în muncă şi se vor suporta din bugetul asigurărilor sociale de stat.
Studenții din toată țara vor ieși în stradă joi împotriva tăierii burselor și altor măsuri de austeritate
Studenții din toată țara vor ieși în stradă joi, 11 decembrie, pentru a protesta împotriva măsurilor de austeritate luate de Guvern. Săptămâna trecută, sindicatele din educație l-au acuzat pe ministrul Daniel David de autoritarism și au cerut demiterea acestuia. La Cluj-Napoca, studenții, profesorii și membri sindicatelor vor face un marș de la Facultatea de Geografie până la Rectoratul UBB.
Clujul se confruntă cu un deficit de medici de familie în localitățile mici. Însă există și comune care pot fi da exemple de bune practici, precum Mociu, potrivit ClujToday.ro. Din punct de vedere statistic, Clujul este unul dintre județele fruntașe la raportul dintre numărul medicilor de familie și numărul total al locuitorilor. Însă, dincolo de statistici, există un deficit de medici în satele clujene.
Cercetarea este cartea de vizită a Universității Babeș-Bolyai (UBB), iar cercetătorii sunt cei care reușesc, an de an, să facă performanță pe domeniilor lor. Vezi un interviu cu rectorul interimar al UBB, prof. univ. dr. Adrian Petrușel, despre ce înseamnă să fii cercetător în România, la UBB. Universitatea clujeană are și un centru dedicat cercetătorilor, UBB CORE. Psihologia și matematica sunt domeniile în care cercetătorii UBB fac performanță.
Muzeul Etnografic al Transilvaniei reconstituie sâmbătă, 13 decembrie, în Parcul Etnografic „Romulus Vuia", Sărbătoarea Ignatului, într-un eveniment spectaculos ce readuce la viață tradițiile iernii transilvănene. Vizitatorii vor avea parte de actori, colindători, măcelari, l
Creşa „Lacul Fermecat”, cu o capacitate de 60 de locuri, a fost deschisă în data de 5 decembrie în cartierul Între Lacuri – str. Dionisie Roman nr. 1. Trei grupe de copii vin de acum într-un spațiu educațional modern și cu dotări la ultimele standarde. „Creșa a fost predată Primăriei de către companiile Cristal Turism […] The post O nouă creșă în cartierul Între Lacuri din Cluj – Dispune de 60 de locuri appeared first on ViaClujTV.
Transformarea digitală a societății ar putea accelera dezvoltarea economică a României. Experții în domeniul economic estimează că adoptarea proceselor digitale ar putea stimula creșterea PIB-ului României cu 1-2 la sută în fiecare an. Însă adoptarea soluțiilor de transformare digitală este un proces încet. Dacă 42 la sută dintre cetățenii Uniunii Europene nu au competențe digitale […] The post Clujul, campion la transformare digitală appeared first on ViaClujTV.
A fost deschisă parcarea de pe Avram Iancu – Ce tarife vor plăti șoferii pentru a parca în centrul Clujului # ViaCluj
Parking-ul de pe Avram Iancu, situat lângă Cimitirul Central, s-a deschis luni, 8 decembrie 2025, de la ora 10:00. Tarifele valabile pentru anul 2025 sunt următoarele: în intervalul orar 07:00 – 19:00 – prima oră: 12 lei, ulterior, fiecare 30 minute început / 6 lei în intervalul orar 19:00 – 07:00 – 1 oră / […] The post A fost deschisă parcarea de pe Avram Iancu – Ce tarife vor plăti șoferii pentru a parca în centrul Clujului appeared first on ViaClujTV.
Atmosferă incendiară creată de zece mii de fani pe BTarena – U-BT, aproape de o mare surpriză cu o campioană europeană # ViaCluj
Într-o atmosferă splendidă, cu 10.000 de fani în tribune, campioana U-BT Cluj-Napoca a cedat, duminică, 7 decembrie, în faţa deţinătoarei trofeului Ligii Adriatice, Partizan Belgrad, scor 85-92 (38-45), în etapa a IX-a, ultima a turului din grupa A. Acesta a fost primul meci oficial pentru U-BT, pe teren propriu, cu o echipă care joacă şi în […] The post Atmosferă incendiară creată de zece mii de fani pe BTarena – U-BT, aproape de o mare surpriză cu o campioană europeană appeared first on ViaClujTV.
După întâlnirea cu locuitorii din cartierul Între Lacuri, municipalitatea a început să pună în aplicare măsurile discutate pentru îmbunătățirea siguranței circulației în zonele folosite frecvent de pietoni. În ultimele zile au fost realizate următoarele intervenții: Trecerea de pietoni supraînălțată de la intersecția Oltului cu Mureșului – finalizată. Modernizarea și supraînălțarea trecerii de pietoni din zona […] The post Măsuri în cartierul Între Lacuri, după întâlnirea viceprimarului cu cetățenii appeared first on ViaClujTV.
Moș Nicolae a sosit, chiar de ziua lui de naștere, la mall, spre bucuria copiilor și părinților aflați la cumpărături. Moșul, însoțit de câțiva elfi, a mers prin mall, a făcut poze cu copiii și le-a oferit dulciuri. Elfii au cântat și au întreținut atmosfera. Copiii au fost încântați, iar atmosfera a adus spiritul Crăciunului […] The post Moș Nicolae a făcut o surpiză copiilor și părinților, la Iulius Mall appeared first on ViaClujTV.
Crăciun fericit în Căpușu Mic – Liceul Greco-Catolic și Asociația Fain Art colaborează pentru a ajuta copiii săraci # ViaCluj
73 de familii din satul Căpușu Mic vor avea un Crăciun mai fericit datorită unor oameni generoși. Liceul Greco-Catolic ”Inochentie Micu” și Asociația Fain Art vor colabora cu alte organizații neguvernamentale pentru a-i ajuta pe cei aflați în nevoie. Ideea proiectului îi aparține actorului Bob Rădulescu, impresionat de munca învățătoarei Cristina Bondarescu. Tocmai Cristina Bondarescu […] The post Crăciun fericit în Căpușu Mic – Liceul Greco-Catolic și Asociația Fain Art colaborează pentru a ajuta copiii săraci appeared first on ViaClujTV.
Weekend special la Cluj – Lights On Romania, Celălalt Târg de Crăciun și Oserul din centru # ViaCluj
Clujenii sunt invitați în acest weekend la o serie de evenimente speciale pregătite de Asociația Daisler, care animă centrul orașului cu artă, lumină și tradiții reinterpretate. Mai sunt doar câteva zile în care publicul poate explora instalațiile din cadrul Lights On Romania, dar și „Celălalt Târg de Crăciun”, un eveniment creat pentru comunitate. În plus, […] The post Weekend special la Cluj – Lights On Romania, Celălalt Târg de Crăciun și Oserul din centru appeared first on ViaClujTV.
Sucursala Cluj-Napoca a anunţat unde vor avea loc întreruperi planificate în alimentarea cu energie electrică în județul Cluj. Informaţii actualizate despre întreruperile planificate în alimentarea cu energie electrică sunt disponibile pe site-ul www.distributie-energie.ro, rubrica Suport/Întreruperi energie electrică. Ne cerem scuze pentru neplăcerile cauzate de aceste întreruperi, care sunt însă necesare pentru asigurarea unei bune funcţionări […] The post Întreruperi planificate în alimentarea cu energie electrică în Florești appeared first on ViaClujTV.
Dan Nistor (37 de ani) a semnat prelungirea cu ”U” Cluj, club cu care mai aveam contract până în vară. Mijlocașul ofensiv se află la ”U” Cluj din februarie 2023, perioadă în care a bifat 115 meciuri, 34 de goluri și 24 de pase decisive. Acum, este de așteptat și ca Alexandru Chipciu (36 de ani) să semneze […] The post Dan Nistor și-a prelungit contractul cu ”U” Cluj appeared first on ViaClujTV.
Louis Munteanu (23 de ani) a răbufnit din nou în cadrul unui flash-interviu, de această dată după meciul Metaloglobus – CFR Cluj 2-2, din etapa a doua în Cupa României. Titular în cadrul meciului, atacantul din naționala României a ieșit de pe teren în minutul 72 și, conform spuselor sale, a plecat direct la vestiare, […] The post Louis Munteanu, pus la colț după ce a protestat că nu a plecat de la CFR Cluj appeared first on ViaClujTV.
Studenții UAD transformă RIVUS într-o scenă artistică: parteneriat creativ cu proiectul de reconversie urbană # ViaCluj
Șantierul RIVUS Cluj se transformă într-un spațiu al creativității printr-o nouă colaborare între dezvoltatorii proiectului și Universitatea de Arte și Design din Cluj-Napoca. RIVUS, investiția de peste 550 de milioane de euro realizată de companiile IULIUS și Atterbury Europe pe fosta platformă Carbochim, continuă să dezvolte parteneriate cu mediul educațional local, implicând de această dată […] The post Studenții UAD transformă RIVUS într-o scenă artistică: parteneriat creativ cu proiectul de reconversie urbană appeared first on ViaClujTV.
Trei cercetătoare de la Cluj, premiate în cadrul L’Oréal – UNESCO „Pentru Femeile din Știință” # ViaCluj
Ceremonia de acordare a premiilor din cadrul ediției a XV-a a programului de burse private L’Oréal – UNESCO „Pentru Femeile din Știință”, derulat în parteneriat cu Comisia Națională a României pentru UNESCO, a avut loc marți, 2 decembrie 2025, la București. În cadrul ediției, L’Oréal România a oferit 10 burse, fiecare în valoare de 10.000 […] The post Trei cercetătoare de la Cluj, premiate în cadrul L’Oréal – UNESCO „Pentru Femeile din Știință” appeared first on ViaClujTV.
Profesorul Mihali: „Să fii patriot înseamnă să vorbești și să scrii corect în limba română” # ViaCluj
Evenimentele de 1 Decembrie 2025 de la Alba Iulia au readus în prim-plan o realitate tot mai vizibilă: tensiunea dintre patriotismul autentic și naționalismul strident care câștigă vizibilitate în spațiul public. Repere ale identității culturale precum drapelul, portul popular și simbolurile religioase au ajuns să fie revendicate de către grupuri extremiste. Mândria națională devine astfel […] The post Profesorul Mihali: „Să fii patriot înseamnă să vorbești și să scrii corect în limba română” appeared first on ViaClujTV.
Ce surprize muzicale pregătește Opera Națională Română din Cluj pentru sfârșitul acestui an # ViaCluj
Opera Națională Română din Cluj-Napoca pregătește o serie de surprize muzicale pentru sfârșitul acestui an. Cea mai veche și mai prestigioasă operă din România a pregătit pentru public spectacole precum ”Spărgătorul de nuci”, ”Winter Delights”, ”Liliacul” sau ”Christmas whispers”. Multe dintre spectacole sunt deja sold-out. De asemenea, mai este încă deschis târgul de Crăciun organizat […] The post Ce surprize muzicale pregătește Opera Națională Română din Cluj pentru sfârșitul acestui an appeared first on ViaClujTV.
De la exterior spre interior – Drumul unei nurori care a ales să intre și să-și găsească locul în afacerea familiei # ViaCluj
Intrarea într-o afacere de familie rămâne unul dintre cele mai sensibile și mai puțin discutate capitole ale mediului antreprenorial românesc. Când însă drumul spre business nu pornește din interior, ci de la margine, din postura de observator, partener de viață sau, uneori, chiar critic constructiv, provocarea devine cu atât mai interesantă. Invitata din acest episod […] The post De la exterior spre interior – Drumul unei nurori care a ales să intre și să-și găsească locul în afacerea familiei appeared first on ViaClujTV.
Cupa României: CFR și „U” Cluj au parte de dueluri pentru calificarea în sferturile de finală # ViaCluj
Cele două formații rivale din Cluj-Napoca au programate azi meciuri în deplasare, una la Sfântu Gheorghe și cealaltă la Clinceni. După victoriile obținute în prima etapă a grupelor, în dueluri cu echipe din liga secundă, Universitatea și CFR urmăresc acum un nou succes care să le apropie decisiv de calificarea în sferturile Cupei României. În […] The post Cupa României: CFR și „U” Cluj au parte de dueluri pentru calificarea în sferturile de finală appeared first on ViaClujTV.
Prefectul județului Cluj, Maria Forna, a anunțat deplasarea pe Vârful Vlădeasa, la altitudinea de 1836 m, pentru a verifica stadiul lucrărilor de reabilitare a cabanei Stației Meteorologice. În urmă cu cinci luni, aceasta a fost grav afectată de un incendiu. O nouă cabană pentru cei cinci meteorologi „Vestea bună este că în această perioadă a […] The post Cabana Stației Meteorologice Vlădeasa a fost reconstruită în timp record appeared first on ViaClujTV.
Mașină răsturnată după ce a lovit un microbuz pe un drum din Cluj – O persoană transportată la spital # ViaCluj
Pompierii din cadrul Punctului de Lucru Mociu au intervenit, în această dimineață, la un accident rutier produs între localitățile Frata și Poiana Frății. În eveniment au fost implicate un autoturism și un microbuz, însă, potrivit salvatorilor, nicio persoană nu a rămas încarcerată. La fața locului au fost găsite patru persoane, dintre care doar una a […] The post Mașină răsturnată după ce a lovit un microbuz pe un drum din Cluj – O persoană transportată la spital appeared first on ViaClujTV.
Membrii echipei galeriei Cluj Art și ai Asociației Fain Art au organizat o expoziție colectivă în galeria Steiner din Viena. Este vorba de una dintre cele mai prestigioase galerii din capitala Austriei. În expoziție se află lucrări realizate de 27 de artiști români, doi cehi și un sârb. Printre cei care expun se numără Tunde […] The post Artiștii români expun în Viena appeared first on ViaClujTV.
Multidialog despre Sol la USAMV Cluj-Napoca: Bio-inspirație actuală pentru comunitățile generațiilor viitoare # ViaCluj
Cu ocazia Zilei Mondiale a Solului, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca găzduiește, în perioada 4–5 decembrie 2025, o nouă ediție a evenimentului educațional și interdisciplinar „Multidialog despre Sol – Bio-inspirație actuală pentru comunitățile generațiilor viitoare”. Programul reunește profesori, cercetători, antreprenori, reprezentanți ai administrației publice, experți în sustenabilitate și tineri din România, […] The post Multidialog despre Sol la USAMV Cluj-Napoca: Bio-inspirație actuală pentru comunitățile generațiilor viitoare appeared first on ViaClujTV.
SciFest 2025: Peste o mie de participanți la festivalul dedicat micro-universului științific # ViaCluj
Organizația Studenților pentru Natură, din cadrul Facultății de Biologie și Geologie UBB, a dus la bun sfârșit proiectul „SciFest: Science of the Micro-Universe”, desfășurat în perioada 10–19 noiembrie la Cluj-Napoca. Evenimentul a reunit un număr impresionant de participanți: a depășit 1.000 de vizitatori și a confirmat astfel interesul tot mai mare al publicului pentru domeniile biologiei […] The post SciFest 2025: Peste o mie de participanți la festivalul dedicat micro-universului științific appeared first on ViaClujTV.
Lacul lebedelor – Concert Extraordinar de Crăciun revine la Cluj în decembrie într-o producție grandioasă # ViaCluj
Susținut de Orchestra New Hope, sub bagheta dirijorului Octavian Lup, și de Baletul New Generation (ANMGD), cu participarea specială a balerinilor invitați de la Opera Națională București, „Lacul lebedelor – Concert Extraordinar de Crăciun” revine în această iarnă pe scena clujeană într-un spectacol grandios ce îmbină eleganța baletului clasic cu forța unei orchestre simfonice. Evenimentul […] The post Lacul lebedelor – Concert Extraordinar de Crăciun revine la Cluj în decembrie într-o producție grandioasă appeared first on ViaClujTV.
UAD Cluj-Napoca acordă titlul de Doctor Honoris Causa lui Flavio Manzoni, Director de Creație al companiei Ferrari # ViaCluj
Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca are onoarea să anunțe organizarea ceremoniei de acordare a titlului de Doctor Honoris Causa domnului Flavio Manzoni, designer de renume internațional și Director de Creație / Design (Chief Design Officer) al companiei Ferrari (din anul 2010). Manifestarea face parte din calendarul de evenimente al programului Centenar UAD – […] The post UAD Cluj-Napoca acordă titlul de Doctor Honoris Causa lui Flavio Manzoni, Director de Creație al companiei Ferrari appeared first on ViaClujTV.
Clujul Sustenabil lansează CINEFarfuria, un program educativ despre hrană și climă, la USAMV Cluj-Napoca # ViaCluj
Asociația Clujul Sustenabil lansează miercuri, 3 decembrie 2025, în Aula Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară (USAMV) Cluj-Napoca, programul educativ CINEFarfuria, o inițiativă ce constă într-o serie de filme și activități curatoriat despre hrană, mediu și sustenabilitate. Programul a fost creat în urma unor explorări în teren și a unor ateliere specifice, printr-un număr […] The post Clujul Sustenabil lansează CINEFarfuria, un program educativ despre hrană și climă, la USAMV Cluj-Napoca appeared first on ViaClujTV.
Cum poți ajuta să nu mai existe analfabetism funcțional? Fii Moș Crăciun pentru o clasă cu scLipici # ViaCluj
Fii Moș Crăciun pentru o clasă cu scLipici. Ce înseamnă asta mai exact? Sprijină-i pe copii să învețe să citească și să scrie la timp. Cu suma de 200 euro (sau 1000 lei), susții o clasă cu scLipici din program, susții copiii să își scrie visurile și să își citească oportunitățile. Află cum anume sunt […] The post Cum poți ajuta să nu mai existe analfabetism funcțional? Fii Moș Crăciun pentru o clasă cu scLipici appeared first on ViaClujTV.
Meteorologii anunță că temperaturile se vor situa peste valorile obişnuite în această perioadă, până aproape de sfârşitul anului, pe întreg tritoriul ţării. Iată prognoza pentru intervalul 1 – 29 decembrie: Săptămâna 01.12.2025 – 08.12.2025 Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Regimul pluviometric va fi local […] The post Vremea până la finalul lunii decembrie – Prognoza pentru Crăciun și Revelion appeared first on ViaClujTV.
Florești devine stația bucuriei de Crăciun, odată cu sosirea celebrului Camion Coca-Cola, care va aduce emoție, daruri și atmosferă de sărbătoare în comuna clujeană. Simbol al magiei de iarnă, caravana Coca-Cola va poposi pe 18 decembrie, în cadrul Târgului de Crăciun din Florești, transformând locația într-un spațiu plin de lumină, culoare și activități festive. Vizitatorii […] The post Camionul Coca-Cola aduce magie, premii și donații la Târgul de Crăciun din Florești appeared first on ViaClujTV.
