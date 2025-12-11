„Tu nu poți, nu ai cum”. 50 de copii cu deficiență de vedere reușesc să urce la 15 metri și să demonstreze lumii că pot cuceri orice obstacol
G4Media, 11 decembrie 2025 12:30
Mina are mai multe emoții în fața camerei de filmat decât în fața zidului de 15 metri pe care se cațără cu ușurința unui alpinist profesionist. Practică escalada de la 10 ani, încă dinainte de a deveni eleva Liceului pentru Deficienți de Vedere Buzău. Pe atunci, nici nu știa că există acest sport. Și nici […]
• • •
Acum 10 minute
12:40
BREAKING O judecătoare intervine în conferința de presă de la Curtea de Apel București, după documentarul Recorder: „Tot ce a declarat colegul Lucian Beșu este adevărat. Dacă va fi contrazis este o minciună. Suntem terorizați pur și simplu cu acțiuni disciplinare” # G4Media
Conferința de presă organizată azi la ora 12.00 de Curtea de Apel București pentru a se apăra în fața criticilor a debutat cu un moment surprinzător. Judecătoarea Raluca Moroșanu a intervenit chiar în debutul conferinței, înainte de președinta Curții de Apel București, și a criticat dur chiar conducerea instanței, despre care a spus că îi […]
12:40
Ucraina a atacat cu drone de lungă distanţă o platformă Lukoil de extracţie a ţiţeiului din Marea Caspică # G4Media
Centrul de operaţiuni speciale Alfa al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) a atacat cu drone de lungă distanţă o platformă de extracţie de petrol şi gaze a gigantului petrolier rus Lukoil în Marea Caspică, potrivit unor surse SBU citate de mass-media publice ucrainene, informează joi agenția de știri EFE. „S-au înregistrat cel puţin patru […]
12:40
După o pauză de 27 de ani, McLaren a reușit „dubla" în Formula 1: titlul la piloți și cel de la constructori. Lando Norris a devenit al 35-lea campion din istoria Marelui Circ, iar bonusul echipei de la Woking pentru Norris a fost unul pe măsura bucuriei triumfului: 4.3 milioane de lire sterline. FIA anunță […]
Acum 30 minute
12:30
„Tu nu poți, nu ai cum”. 50 de copii cu deficiență de vedere reușesc să urce la 15 metri și să demonstreze lumii că pot cuceri orice obstacol # G4Media
Mina are mai multe emoții în fața camerei de filmat decât în fața zidului de 15 metri pe care se cațără cu ușurința unui alpinist profesionist. Practică escalada de la 10 ani, încă dinainte de a deveni eleva Liceului pentru Deficienți de Vedere Buzău. Pe atunci, nici nu știa că există acest sport. Și nici […]
12:20
Interviu | Spania recunoaște animalele de companie ca membri ai familiei: Ce înseamnă noul statut și cum afectează viața de zi cu zi. Explicațiile specialiștilor # G4Media
Spania a făcut un pas important în protejarea animalelor de companie: câinii, pisicile și alte animale domestice nu mai sunt tratate ca simple obiecte, ci ca ființe vii, capabile de simțire. Modificarea legislativă adusă de Legea 17/2021 schimbă profund modul în care sunt privite animalele în situații precum divorțul, abuzurile sau executările silite. Spania recunoaște animalele de companie ca […]
Acum o oră
12:10
Clădirile Prefecturii și Colegiului Național Octavian Goga din Sibiu, evacuate din cauza unui miros puternic de gaz în zonă # G4Media
Clădirile Prefecturii şi Colegiului Naţional „O.Goga", învecinate una cu cealaltă, au fost evacuate, iar serviciile de permise şi paşapoarte au fost suspendate temporar, din cauza mirosului de gaz din zonă, care se pare că provine dintr-un canal, a anunţat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu. „Instituţia Prefectului – Judeţul Sibiu aduce la cunoştinţa publicului faptul […]
12:00
Conferință de presă la Curtea de Apel București după documentarul Recorder despre sistemul de justiție # G4Media
Curtea de Apel Bucureşti organizează o conferință de presă joi de la ora 12.00, pentru a prezenta „datele factuale şi informaţiile relevante privind acuzaţiile formulate în spaţiul public în ultima perioadă". G4Media transmite LIVE text. Context: Recorder a publicat un documentar despre mecanismele din Justiție care scapă infractorii, rețeaua care a acaparat și domină sistemul […]
12:00
Înalta Curte a admis cererea de strămutare în procesul prin care comunitatea Declic contestă numirea Liei Savonea în funcția de președintă a curții supreme # G4Media
Înalta Curte de Casație și Justiție a admis cererea de strămutare formulată de Consiliul Superior al Magistraturii în procesul prin care comunitatea Declic contestă numirea Liei Savonea în funcția de președintă a curții supreme. Decizia mută dosarul de la Curtea de Apel Cluj la Curtea de Apel Alba, "în pofida faptului că argumentele invocate de […]
12:00
Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, a declarat joi că toate „neînţelegerile" cu Statele Unite în privinţa Ucrainei au fost rezolvate în urma unei întâlniri de la începutul acestei luni între preşedintele Vladimir Putin şi trimisul american Steve Witkoff, relatează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. Kremlinul a lăudat întâlnirea din 2 decembrie cu […]
11:50
Agenția Domeniilor Statului stârnește rumoare printre fermieri. Redevență record de 2450 kg grâu/ha # G4Media
Agenția Domeniilor Statului (ADS) a anunțat că există „un interes mare manifestat de tinerii cu aspirații în agricultură pentru programul de susținere a tinerilor fermieri lansat în luna septembrie", notează G4Food. În cursul lunii septembrie, ADS a lansat un program de concesionare de terenuri agricole către tinerii fermieri. În total au fost oferite spre concesionare aproximativ 2.500 […]
11:50
Un medic şi o asistentă de la Unitatea de Primiri Urgenţe Bacău, sub control judiciar după ce au eliberat concedii medicale false # G4Media
Un medic şi o asistentă medicală de la Unitatea de Primiri Urgenţe (UPU) a Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău, cercetaţi pentru luare de mită şi fals intelectual, au fost plasaţi sub control judiciar pentru 60 de zile, a anunţat, joi, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău. Potrivit anchetatorilor, în perioada februarie-noiembrie 2025, medicul ar fi […]
11:50
Catastrofa pregătită în Educație de Daniel David și Ioan Aurel Pop: opriți tentativa Ministerului Educației de a impune ”suveranismul” în liceu cu ajutorul Academiei Române # G4Media
Educația din România e într-un moment critic: Ministerul vrea să ideologizeze puternic în sens "suveranist", ultra-naționalist, programa de limba română din liceu. Dacă programa făcută cu ajutorul Academiei Române va intra în vigoare, noile generații de "suveraniști" sunt asigurate. Zeci de mii de copii vor asimila o materie din care modernitatea a fost evacuată și […]
Acum 2 ore
11:40
Opozanta venezueleană Maria Corina Machado a reapărut la Oslo după aproape un an de clandestinitate # G4Media
Lidera opoziţiei venezuelene, Maria Corina Machado, a reapărut în public la Oslo în noaptea de miercuri spre joi, pentru prima dată în aproape un an, după ce a ratat ceremonia înmânării Premiului Nobel pentru Pace cu o zi înainte pentru eforturile de a promova democraţia în ţara sa, relatează agenția de știri AFP, citată de […]
11:30
Camera Reprezentanţilor din Statele Unite aprobă proiectul de lege privind apărarea care stopează reducerea de trupe în Europa sub 76.000 de militari fără garanţii oficiale că acest lucru nu va afecta interesele ţării şi fără o consultare prealabilă cu aliaţii NATO # G4Media
Camera Reprezentanţilor din SUA a adoptat miercuri un proiect de lege privind politica de apărare, care autorizează cheltuieli militare anuale record de 901 miliarde de dolari şi care include multe dintre priorităţile strategice ale preşedintelui Donald Trump, dar impune şi limite intenţiei sale de a reduce desfăşurarea militară în Europa, informează agențiile de știri Reuters […]
11:20
Yalta 2: Planul de pace propus de SUA pentru Ucraina este comparat cu o versiune economică a conferinței din 1945, când învingătorii din al Doilea Război Mondial au împărțit Europa (WSJ) # G4Media
În ultimele săptămâni, administrația Trump a înmânat omologilor săi europeni o serie de documente, fiecare de o singură pagină, în care prezintă viziunea sa privind reconstrucția Ucrainei și reintegrarea Rusiei în economia globală, scrie The Wall Street Journal. Propunerile au declanșat o luptă intensă la masa negocierilor între America și aliații săi tradiționali din Europa. […]
11:20
China a finalizat joi zborul inaugural al „Jiutian", prima aeronavă portadrone cu o lungime de 16,35 metri şi o lăţime de 25 metri, ceea ce reprezintă un nou exemplu al progresului gigantului asiatic în dezvoltarea vehiculelor aeriene fără pilot, relatează agenția de știri EFE. Proiectat de Corporaţia Industriei Aeronautice din China (AVIC), „Jiutian" a efectuat […]
11:20
Asociaţiile apicultorilor şi fermierilor avertizează că proiectul care permite pulverizarea aeriană a pesticidelor cu drone avansează în ritm alert în Parlament / Practica este strict interzisă în UE # G4Media
Asociaţii ale apicultorilor şi fermierilor, alături de organizaţii ale societăţii civile, avertizează, într-o scrisoare deschisă, asupra ritmului alarmant cu care avansează în Parlament o iniţiativă legislativă ce ar permite pulverizarea aeriană a pesticidelor cu drone, o practică interzisă în Uniunea Europeană din 2009, se arată într-un comunicat transmis Agerpres. Conform sursei citate, propunerea a fost […]
11:00
Drone interceptoare sub licență ucraineană vor fi produse de o companie din România / UAV-uri kamikaze autonome sunt testate deja de BlueSpace Technology # G4Media
Compania românească BlueSpace Technology va produce drone interceptoare sub licență ucraineană, dar și modele autonome kamikaze, a transmis Constantin Pintilie, CEO al companiei, la un eveniment organizat la una dintre facilitățile firmei din Moreni, la care Economedia a participat. În ceea ce privește modelul kamikaze, acesta este dezvoltat intern de companie, încorporează inteligență artificială și este în […]
11:00
Bombardiere nucleare americane au efectuat manevre alături de avioane de vânătoare japoneze deasupra Mării Japoniei # G4Media
Două bombardiere nucleare americane au participat miercuri la un exerciţiu de zbor cu avioane de vânătoare japoneze deasupra Mării Japoniei, a raportat joi, într-un comunicat, Ministerul Apărării de la Tokio, într-un moment marcat de criza diplomatică dintre Tokio şi Beijing, informează agenția de știri EFE, citată de Agerpres. Exerciţiul, la care au participat două bombardiere […]
11:00
Rusia anunță cel mai mare atac cu drone ucrainene din ultima perioadă: 287 de drone au vizat 11 regiuni # G4Media
Ministerul Apărării rus a raportat ceea ce a numit cel mai mare atac cu drone asupra Federației Ruse din ultima perioadă, afirmând că 287 de drone ucrainene au fost doborâte în cursul nopții de miercuri spre joi, scrie cotidianul ucrainean Pravda. „În noaptea trecută… sistemele de apărare aeriană au interceptat și distrus 287 de vehicule […]
10:50
Amnesty International acuză pentru prima dată Hamas de comiterea de „crime împotriva umanităţii”, inclusiv „exterminare” # G4Media
Amnesty International a acuzat joi, pentru prima dată, Hamas şi alte grupări armate palestiniene de comiterea de crime împotriva umanităţii, inclusiv „exterminare", în timpul şi după atacul din 7 octombrie 2023 din Israel, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. „Grupările armate palestiniene au comis încălcări ale dreptului internaţional umanitar, crime de război şi […]
Acum 4 ore
10:40
Greva la cotidianul italian ”La Stampa” / Jurnaliștii sunt nemulțumiți de anunțul că ziarul va fi vândut / Ediția de joi nu s-a mai tipărit, iar publicația online nu mai e actualizată # G4Media
Jurnaliștii de la ziarul italian La Stampa din Torino au decis să intre în grevă, după ce au fost informați miercuri seară despre stadiul negocierilor dintre Gedi, actualul proprietar, și Antenna Group, legat de vânzarea publicației, scrie Corriere della Sera. Decizia angajaților a fost publicată pe site-ul ziarului, care a precizat că „site-ul nu este […]
10:40
Cambodgia cere Consiliului de Securitate al ONU să intervină în conflictul la frontieră cu Thailanda # G4Media
Cambodgia a cerut Consiliului de Securitate al ONU să intervină în conflictul reizbucnit la frontieră cu Thailanda, relatează joi agenția de știri dpa. Ambasadorul Cambodgiei la ONU a cerut, într-o scrisoare adresată consiliului, ca organismul ONU să facă presiuni asupra armatei thailandeze pentru „o încetare imediată a tuturor atacurilor" şi să trimită o misiune independentă […]
10:30
Poliţist reţinut pentru purtare abuzivă la Constanța după ce a bătut o persoană care era anchetată # G4Media
Un poliţist a fost reţinut pentru purtare abuzivă după ce, la sediul Poliţiei Cernavodă, a bătut o persoană care era anchetată, în urma leziunilor suferite victima având nevoie de 18 zile de îngrijiri medicale, a informat, joi, Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa, transmite Agerpres. Potrivit sursei citate, procurorii au dispus reţinerea pentru 24 de […]
10:30
CSM acuză existența unui „plan bine stabilit” de „destabilizare a puterii judecătoreşti” prin distrugerea încrederii în sistemul de justiţie, organizarea de proteste, îndemnuri publice la revoltă din partea preşedintelui ţării și publicarea documentarului Recorder în preziua ședinței CCR pe pensiile magistraților # G4Media
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) susține, într-un comunicat publicat joi, că există un „plan bine stabilit" de „destabilizare a puterii judecătoreşti" prin distrugerea încrederii în sistemul de justiţie, organizarea de proteste, îndemnuri publice la revoltă din partea preşedintelui ţării și publicarea documentarului Recorder în preziua ședinței Curții Constituționale (CCR) pe pensiile magistraților. Consiliul ia act […]
10:30
Trump lansează o schemă de vize Gold Card, care le oferă solicitanţilor străini bogaţi dreptul de a locui în Statele Unite în schimbul unei plăţi de un milion de dolari # G4Media
Administraţia preşedintelui american Donald Trump a lansat miercuri un Trump Gold Card, care le oferă solicitanţilor străini bogaţi dreptul de a locui în Statele Unite în schimbul unei plăţi de un milion de dolari, relatează agenția de știri dpa, citată de Agerpres. Trump dezvăluise iniţial planul cu câteva luni în urmă. Programul este prezentat de […]
10:30
UE intenționează să trateze Belgia la fel ca pe Ungaria dacă nu va susține împrumutul acordat Ucrainei # G4Media
Strategia Europei pentru a convinge belgienii să susțină planul său de finanțare a Ucrainei? Să îi avertizeze că ar putea fi tratați la fel ca Ungaria, scrie Politico. La summitul din 18 decembrie, sarcina principală a liderilor UE va fi să îl convingă pe Bart De Wever, cel mai recent dușman al blocului. Prim-ministrul belgian […]
10:20
Auditul Curții de Conturi care arăta încă din 2024 ce schimbări sunt urgente în sectorul de apă și canalizare, confirmat de criza de la Paltinu # G4Media
România rămâne, în anul 2023, țara cu cel mai redus acces la apă și canalizare din Uniunea Europeană, deși a beneficiat de miliarde de euro în fi
10:10
Peste 500 de angajați de la fabrica Bosch Timișoara vor fi concediați până în anul 2030, anunță compania # G4Media
Gigantul german Bosch a anunțat că aproximativ 510 dintre cei 1.800 de angajați ai săi de la centrul din Timișoara își vor pierde locul de muncă până în anul 2030, transmite MEDIAFAX. Aceste concedieri din România fac parte dintr-un plan global al grupului, care prevede renunțarea la 3.400 de locuri de muncă în divizia Bosch […] © G4Media.ro.
10:10
Salată festivă cu ton, rodii și avocado / O alegere echilibrată și elegantă pentru masa de sărbătoare # G4Media
Dieta mediteraneană, evaluată ca fiind una dintre cele mai sănătoase stiluri alimentare, așa cum este însușită și respectată de cei din zonele mediteraneene nu se bazează pe impunerea unor reguli. Știi intuitiv ce pui în farfurie. Tradiția îi ghidează spre legume, pește, ulei de măsline, fructe, nuci și semințe. © G4Media.ro.
10:00
Cele mai așteptate modificări la legile din zona protecției animalelor au fost depuse la Senat și au intrat în circuitul legislativ # G4Media
Peste 215.000 de oameni au semnat o petiție prin care le-au cerut parlamentarilor modificări serioase la legile care vizează bunăstarea și protecția animalelor. 50 de parlamentari sunt inițiatorii acestor modificări. Printre inițiatori sunt aleși din aproape toate partidele parlamentare: PSD, AUR, PNL, USR, UDMR, POT, dar și deputați neafiliați. Pas uriaș pentru bunăstarea și protecția […] © G4Media.ro.
09:40
Licitația de un miliard de lei pentru salubrizare în Sectorul 6: patru ofertanți intră în cursa pentru contractul pe opt ani # G4Media
Primăria Sectorului 6 derulează una dintre cele mai mari proceduri de achiziție publică din București: delegarea prin concesiune a serviciului de colectare și transport al deșeurilor menajere și similare. Contractul, publicat în SEAP în 13.06.2025, când primarul sectorului era Ciprian Ciucu, are o valoare estimată de 1.046.704.241,98 lei și o durată de opt ani. Potrivit […] © G4Media.ro.
09:40
China ar distruge armata SUA într-un conflict pentru Taiwan, avertizează un document strict secret # G4Media
China ar învinge armata SUA într-un război pentru Taiwan, potrivit unei evaluări strict secrete a guvernului SUA, scrie The Telegraph. Dependența SUA de arme costisitoare și sofisticate o expune la capacitatea Chinei de a produce în masă sisteme mai ieftine în cantități copleșitoare, avertizează documentul strict secret „Overmatch Brief”. Un oficial de securitate națională din […] © G4Media.ro.
09:30
Port nou pe canalul Dunăre-Marea Neagră / ”E un port nou-nouț. Gândirea a fost ca să crească traficul” # G4Media
România va avea un port nou pe canalul Dunăre-Marea Neagră, la Ovidiu, traficul de marfă urmând să crească cu 200.000 de tone, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Craiova. Canalul asigură 30% din cantitatea de marfă tranzitată în Portul Constanța, iar în noul port, Ovidiu, de pe malul stâng. Potrivit Radio România Actualități, […] © G4Media.ro.
09:30
BREAKING USR cere demiterea șefului DNA, Marius Voineag / „Toate promovările în justiție trebuie făcute prin concurs, nu prin pilăreală ca acum” # G4Media
Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat, joi, că partidul cere demiterea șefului DNA, Marius Voineag, în urma dezvăluirilor din documentarul Recorder. Dominic Fritz îl invită pe premierul Ilie Bolojan și pe ceilalți parteneri de guvernare să susțină USR în demersurile privind justiția. Solicitările USR: – Cerem ministrului Justiției să inițieze imediat procedura de demitere pentru […] © G4Media.ro.
09:30
Cine e Paul Moldovan, înlocuitorul lui Ciprian Ciucu la Primăria Sectorului 6: mâna dreaptă a noului primar general # G4Media
Paul Moldovan (46 de ani), viceprimar PNL al Sectorului 6 din 2024 și fost administrator public al sectorului între 2020 și 2024, va prelua funcția de primar interimar al Sectorului 6. Moldovan va deveni primar interimar după învestirea oficială a lui Ciprian Ciucu ca primar general, în urma alegerilor parțiale din 7 decembrie. Aceasta va […] © G4Media.ro.
09:20
Alegerea și decorarea unui brad de Crăciun este o tradiție, dar preferințele privind culoarea, dimensiunea și bugetul variază de la o țară la alta. Acest lucru este demonstrat de un studiu informal realizat cu privire la singura fabrică de brazi de Crăciun din Balcani, care se află în orașul Rakovski din Bulgaria. Studiul cuprinde 12 […] © G4Media.ro.
09:10
Google a anunțat miercuri că testează rezumate ale articolelor de presă generate cu ajutorul inteligenței artificiale în cadrul unui parteneriat remunerat cu mass-media, printre alte inovații menite să răspundă criticilor privind folosirea de conținut jurnalistic pentru a alimenta rezultatele motorului său de căutare, transmite agenția AFP, citată de boursorama.com. Numărul 1 mondial în domeniul căutării […] © G4Media.ro.
09:00
Anchetă New York Times despre frații Tate: Marcel Ciolacu, Victor Ponta, ordine către procurori și influența familiei Trump / Presiunile din spatele eliberării fraților Tate # G4Media
Frații Tate, ”starurile Manosferei” sunt acuzați în România de viol și trafic de persoane. Fiindu-le interzis să părăsească România, cei doi frați a curtat personalități influente din dreapta americană, de la Tucker Carlson la Barron Trump. Apoi, o hotărâre extraordinară emisă de justiția românească le-a permis să plece. Ce s-a întâmplat în această perioadă încearcă […] © G4Media.ro.
08:50
Guvernul Orbán vrea să introducă educația despre AI în toate școlile / O treime din computerele desktop și laptop folosite în grădinițe și școli au deja o vechime de peste opt ani – publicație de opoziție # G4Media
Conform statisticilor din octombrie pentru anul școlar 2025/2026, în prezent există 467.017 computere în uz în instituțiile de învățământ public din Ungaria, din care 129.815 (27,8%) au o vechime mai mare de opt ani. Numărul computerelor mai vechi de patru ani, dar mai noi de opt ani este de 81.872 (17,5%), iar numărul computerelor cu […] © G4Media.ro.
08:50
Eurogrupul îşi alege noul lider, pe fondul tensiunilor privind activele ruseşti / Un grec și un belgian candidează, în urma demisiei surprinzătoare a irlandezului care fusese reales cu câteva luni în urmă # G4Media
Noul preşedinte al Eurogrupului va fi un grec sau un belgian? Răspunsul va fi dat joi, în mijlocul unei dezbateri aprinse pe tema sensibilă a utilizării activelor ruseşti pentru a ajuta Ucraina, transmite AFP, citată de Agerpres. Kyriakos Pierrakakis, în vârstă de 42 de ani, doreşte să întruchipeze rezistenţa ţării sale după criza din anii […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
08:40
Claudiu Mureșan, fost senator USR care a migrat la PSD, numit preşedinte al Autorităţii pentru Reformă Feroviară / Cristian Seidler revine ca secretar de stat la MApN # G4Media
Claudiu Marinel Mureşan a fost numit în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii pentru Reformă Feroviară. Decizia de numire, semnată miercuri de premierul Ilie Bolojan, a fost publicată în Monitorul Oficial, notează Agerpres. Claudiu Mureşan a fost ales în 2020 senator din partea USR, ulterior activând în grupul PSD şi […] © G4Media.ro.
08:30
Administrația Trump vrea să le impună vizitatorilor străini scutiți de viză să furnizeze istoricul activităților lor pe rețelele de socializare din ultimii cinci ani / Ce țări sunt vizate de noua reglementare # G4Media
Această propunere se referă la cetățenii țărilor care beneficiază de programul de exonerare de vize, printre care Belgia, Regatul Unit, Franța, Germania, Israel, Japonia sau Coreea de Sud. Textul va fi intra în vigoare în termen de 60 de zile, cu excepția cazului în care va fi contestat în instanță, se specifică în notificare, relatează […] © G4Media.ro.
08:20
Un judecător federal îi ordonă lui Donald Trump să retragă Garda Naţională din Los Angeles # G4Media
Un judecător federal a ordonat miercuri administraţiei Trump să retragă trupele Gărzii Naţionale prezente în Los Angeles, primul oraş din ţară în care preşedintele american Donald Trump a desfăşurat militari în iunie, scrie AFP, preluată de Agerpres. Donald Trump a decis să trimită 4.000 de membri ai Gărzii Naţionale în al doilea cel mai populat […] © G4Media.ro.
08:20
Șeful Mercedes, Toto Wolff, este de părere că Max Verstappen pleacă cu un avantaj în noul sezon din Formula 1, iar asta pentru că face parte din categoria piloților cărora le place să conducă mult în simulator. Formula 1 va intra într-o eră complet nouă de anul viitor, iar modul în care piloții vor gestiona […] © G4Media.ro.
08:10
Vladimir Tismăneanu, despre noile programe de română: Naționalismul este paranoia, individuală și colectivă, spunea scriitorul Danilo Kis. Complexe de inferioritate sunt sublimate în aroganță și exclusivism identitar # G4Media
„Fetișizarea apartenenței etnice duce la o imagine autoglorificatoare despre grupul «Nostru» și la afirmarea ori insinuarea unei incompatibilități cu grupul/grupurile «Lor»”, a avertizat pentru Edupedu.ro profesorul Vladimir Tismăneanu. Profesor de științe politice și director al Centrului pentru Studiul Societăților Postcomuniste la Universitatea Maryland, Tismăneanu a atins câteva dintre problemele programei propuse de Ministerul Educației și […] © G4Media.ro.
07:50
Un comediant ucrainean a strâns 400.000 de euro din spectacole, a cumpărat drone și platforme maritime și le-a donat armatei # G4Media
Forţele speciale ale Direcţiei Principale de Informaţii (GUR) din Ministerul Apărării de la Kiev au primit de la donatori peste 20 de milioane de hrivne (peste 400.000 euro, n.r.) pentru platforme maritime Magura şi drone cu fibră optică. „O nouă consolidare a informaţiilor militare ale Ucrainei: specialiştii GUR din unitatea specială Group 13 au primit […] © G4Media.ro.
07:50
De ce îndeamnă Trump Europa să se salveze: Avertismentele din Strategia de Securitate Națională sunt motivate de dorința de a conserva civilizația creștină – analiză The Times # G4Media
Un anumit pasaj din Strategia de Securitate Națională (NSS) a SUA, publicată săptămâna trecută, scandalizează de nu se poate Regatul Unit și Europa, pe lângă stânga americană. NSS afirmă că declinul economic al Europei e eclipsat de pericolul ca ea să fie „eliminată în calitate de civilizație”. Unele țări europene sunt pe cale să atingă […] © G4Media.ro.
07:40
Amenzi și alte sancțiuni pentru violența și hărțuirea la locul de muncă, pe agenda ședinței de guvern de joi # G4Media
Guvernul are pe agenda şedinţei de joi mai multe proiecte de lege care modifică legislaţia actuală privind combaterea hărţuirii şi violenţei la locul de muncă, a organizării Gărzii de Mediu, precum şi aprobarea depăşirii limitelor de plăţi cu bunurile şi serviciile la unele instituţii – Senatul României, Ministerul Energiei şi Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării. […] © G4Media.ro.
07:40
