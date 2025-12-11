România depăşeşte pragul de 10.000 de lockere pentru livrarea coletelor. Reţeaua naţională a crescut cu 33% într-un an, acoperind 940 de localităţi
Ziarul Financiar, 11 decembrie 2025 13:30
România depăşeşte pragul de 10.000 de lockere pentru livrarea coletelor. Reţeaua naţională a crescut cu 33% într-un an, acoperind 940 de localităţi
• • •
Alte ştiri de Ziarul Financiar
Acum 15 minute
13:30
Acum o oră
13:00
Premierul Bolojan aduce din nou în discuţie creşterea vârstei de pensionare la 65 de ani, inclusiv pentru militari. ”Nu mai putem să susţinem pensionari la 48, 50, 52 de ani. Nu mai este posibil, pentru că nu mai este suportabil pentru economia noastră şi pentru bugetele de pensii din anii următori” # Ziarul Financiar
12:45
Acum 2 ore
12:15
12:15
12:00
12:00
11:45
11:45
Bursă. Premier Energy surprinde piaţa cu intenţia de extindere în Ungaria şi rezultate peste aşteptări. Ce a mai spus conducerea în teleconferinţă despre bugetul pe 2025 şi dividende pentru anul viitor. Acţiunile Premier Energy au urcat cu aproape 10% în ultima săptămână pe tranzacţii peste medie, evoluţia pornită după teleconferinţa pentru T3 # Ziarul Financiar
Premier Energy (simbol bursier PE), companie activă în furnizarea de energie electrică şi gaze naturale, distribuţie de gaze şi producţie şi stocare de electricitate, controlată indirect de omul de afaceri ceh Jiri Smejc şi listată la Bursa de Valori Bucureşti, a intrat în atenţia investitorilor după teleconferinţa cu analiştii pentru T3, pe fondul unor anunţuri surpriză şi al unor indicii privind depăşirea bugetului pe 2025. Acţiunile se tranzacţionează la 25,8 lei, în creştere cu 10% în ultima săptămână şi cu 32% de la începutul anului, iar compania are o capitalizare de circa 3,3 miliarde de lei şi face parte din indicele BET.
11:45
Confederaţia Patronală Concordia solicită din nou Guvernului menţinerea salariului minim la nivelul actual în 2026: Mediul privat nu mai poate absorbi noi costuri suplimentare. O creştere a salariului minim ar afecta chiar salariaţii cu venituri mici, prin reducerea oportunităţilor de angajare # Ziarul Financiar
Acum 4 ore
11:30
11:15
11:15
11:15
Producătorul român de baterii Prime Batteries face un joint venture cu sud-coreenii de la Top Material pentru a produce material activ pentru baterii. Adrian Polec, preşedintele Prime Batteries: Este un mare pas înainte, cred că suntem primii care duc steagul României aici. O astfel de dezvoltare ne-o dorim şi pe plan local # Ziarul Financiar
11:00
10:45
Bursă. La nouă ani de la listarea la Bursa de Valori Bucureşti la o evaluare de 500 mil. lei, MedLife sparge pragul de capitalizare de 5 mld. lei. Mihai Marcu, CEO: Rămânem concentraţi pe investiţii în inovaţie şi cercetare medicală # Ziarul Financiar
La nouă ani de la listarea la Bursa de Valori Bucureşti la o evaluare de 500 milioane de lei, MedLife (M) a atins la finalul lui 2025 o capitalizare de 5 miliarde de lei, devenind astfel prima companie de sănătate cu capital românesc evaluată la peste un miliard de euro. Evoluţia acţiunilor, de 9 ori în 10 ani, reflectă rezilienţa modelului de business şi încrederea investitorilor într-o strategie de creştere sustenabilă.
10:15
Dragoş Pîslaru, ministrul fondurilor europene: România poate dispune de până la 210 mld. euro pentru investiţii între 2028 şi 2034, dacă schimbă paradigma şi la fiecare 1 euro din bani europeni adaugă 1 euro din bani naţionali şi 1 euro din sectorul privat # Ziarul Financiar
La nivel european se desfăşoară în prezent negocierile pentru viitorul cadrul multianual, pentru care Comisia Europeană a propus o schimbare de perspectivă şi simplificare.
Acum 6 ore
09:30
09:15
08:45
Gen Z Sondaje. Care este cea mai mare problemă a generaţiei Z: mai mult de 60% dintre tineri resimt dependenţa de social media # Ziarul Financiar
Tinerii Gen Z au crescut cu internetul, au beneficiat de oportunităţi pe care generaţiile anterioare nu le-au avut, dar s-au confruntat şi cu presiuni specifice vremurilor noastre. Am întrebat pe toate platformele sociale: „Care este cea mai mare problemă a generaţiei Z?“. Sondajul ZF a adunat peste 1.000 de răspunsuri, care arată care sunt problemele care îi afectează cel mai mult pe tineri.
08:45
08:30
Gen Z. Ce faci cu banii tăi? Un proiect ZF sub umbrela FIT. Cum faci să fii bogat? Cristian Păun, profesor la ASE: Investeşte în tine când eşti tânăr, economiseşte şi apoi pune-ţi banii să lucreze pentru tine # Ziarul Financiar
„Cum ajungi bogat?“ e una dintre cele mai comune întrebări pe care fiecare persoană şi-a pus-o măcar o dată pentru că, da, dorinţa de a fi independenţi financiar, de a nu avea grija banilor se regăseşte în mintea tuturor. Răspunsul? E mai simplu decât credeai, însă în spate există un drum lung pe care îl ai de parcurs.
08:30
Gen Z Trends. Campioni la statul degeaba sau ruptură între şcoală şi piaţa muncii? Când toată piaţa ţipă după angajaţi, 2 din 10 tineri din România nici nu muncesc, nici nu învaţă, cel mai ridicat procent din UE. Ce tip de joburi se caută în România şi unde? # Ziarul Financiar
În 2024, România înregistrează cea mai scăzută rată de ocupare a forţei de muncă în rândul proaspeţilor absolvenţi din Uniunea Europeană, potrivit datelor de la Eurostat, oficiul european de statistică. Aşadar, potrivit statisticilor europene, doar 70,1% dintre tinerii cu vârste între 20 şi 34 de ani care au finalizat studiile şi nu mai urmează cursuri de formare erau încadraţi în muncă anul trecut.
08:15
ZF IT Generation. Start-up Update. Adrian Ispas, fondator şi CEO, Vatis Tech - soluţie de recunoaştere vocală: Ne schimbăm strategia şi vrem să ne transformăm într-o companie multiprodus prin nişarea tehnologiei de bază. Am atins pragul de rentabilitate şi ne concentrăm pe creştere sustenabilă, fără a mai căuta activ finanţări VC # Ziarul Financiar
Start-up-ul local Vatis Tech, cunoscut pentru tehnologia sa avansată de procesare a conţinutului audio-video (speech to text), trece printr-o etapă strategică de transformare, vizând trecerea de la o platformă generalistă la un model de companie „multiprodus“ care dezvoltă soluţii nişate pentru nevoi specifice. În acest context, fondatorii au decis să oprească activitatea de atragere de noi finanţări de tip venture capital, concentrându-se pe profitabilitate şi creştere organică, compania atingând deja pragul de rentabilitate (break-even) în urmă cu câteva luni.
08:00
Bursă. Finanţe personale. Acţiunile MedLife au crescut de 10 ori în 9 ani de la listare. Compania a depăşit o capitalizare de 1 mld. euro # Ziarul Financiar
La nouă ani de la listarea la Bursa de Valori Bucureşti la o evaluare de 500 milioane de lei, MedLife (M) a atins la finalul lui 2025 o capitalizare de 5 miliarde de lei, devenind astfel prima companie de sănătate cu capital românesc evaluată la peste un miliard de euro.
Acum 8 ore
07:15
Acum 12 ore
00:45
Ungaria îşi întăreşte colaborarea cu Turcia în domeniile vitale ale apărării şi energiei scoţând în faţă cele mai puternice companii ale sale # Ziarul Financiar
Premierul maghiar, Viktor Orban, s-a întâlnit la începutul săptămânii cu preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan, pentru cea de-a şaptea sesiune a Consiliului de Cooperare Strategică la Nivel Înalt. În urma întâlnirii de la Palatul Dolmabahce, cei doi lideri au organizat o conferinţă de presă comună şi au semnat 16 acorduri acoperind cooperarea în primul rând în domeniul apărării şi energiei, dar şi al educaţiei, tehnologiei şi aviaţiei, potrivit Türkiye Today.
00:45
Cum vor mai multe ţări din Europa Centrală să-şi unească forţele şi să lupte pentru a câştiga finanţare pentru propria gigafabrică AI # Ziarul Financiar
Cu UE plănuind să contribuie la finanţarea construirii a patru sau cinci hub-uri uriaşe de pregătire în domeniul AI, aşa-numitele gigafabrici, Germania şi Franţa sunt mai sau mai puţin considerate candidate aproape sigure pentru a găzdui fiecare câte una din acestea.
00:45
Afaceri de la Zero. Cum se simte Crăciunul între zeci de colecţii semnate de creatori şi designeri români în magazinul AlbAlb al Cristinei Olteanu: „Ne-am dorit să oferim cele mai bune decoraţiuni de Crăciun făcute de creatori români“ # Ziarul Financiar
Cristina Olteanu a deschis magazinul AlbAlb în toamna anului 2018, după ce a decis să facă din pasiunea sa pentru artă un business. Astăzi, magazinul din centrul Bucureştiului găzduieşte în jur de 100 de creatori şi designeri români, iar special pentru perioada sărbătorilor de iarnă acestora li s-au mai alăturat alţi zece, care vin cu decoraţiuni de sezon, cadouri şi obiecte lucrate manual.
00:45
BNR: Deteriorarea echilibrelor macroeconomice interne, dar şi incertitudinile globale în contextul multiplelor evenimente geopolitice sunt riscuri sistemice severe pentru stabilitatea financiară a României # Ziarul Financiar
Riscurile la adresa stabilităţii financiare au rămas ridicate, reflectând vulnerabilităţile acumulate atât la nivel intern, cât şi internaţional, susţine BNR. Incertitudinile geopolitice, impredictibilitatea evoluţiilor privind politicile comerciale şi evaluările ridicate în unele segmente ale pieţelor de capital continuă să creeze un mediu volatil, ce poate transmite efecte perturbatoare în economie şi pe pieţele financiare, susţin specialiştii de la banca centrală.
00:45
Arnaud Charmetant, AIDER: Calitatea terenurilor agricole din România este mai bună decât a celor din Franţa # Ziarul Financiar
Atuurile României în domeniul agriculturii sunt legate atât de calitatea terenurilor, dar şi de cât de uşor se pot adapta fermierii români, care lasă domenii precum cel de IT, cel economic pentru a deveni antreprenori în agricultură. Astfel caracterizează Arnaud Charmetant, preşedintele Asociaţiei pentru Agricultură Integrată, Durabilă Economic şi Rentabilă (AIDER) piaţa locală, făcând o comparaţie cu Franţa. El a fost prezent la conferinţa ZF Agrobusiness Summit 2025.
Acum 24 ore
00:30
Gen Z. Ce faci cu banii tăi? Un proiect ZF sub umbrela FIT. Cum faci să fii bogat? Cristian Păun, profesor la ASE: Investeşte în tine când eşti tânăr, economiseşte şi apoi pune-ţi banii să lucreze pentru tine # Ziarul Financiar
„Cum ajungi bogat?“ e una dintre cele mai comune întrebări pe care fiecare persoană şi-a pus-o măcar o dată pentru că, da, dorinţa de a fi independenţi financiar, de a nu avea grija banilor se regăseşte în mintea tuturor. Răspunsul? E mai simplu decât credeai, însă în spate există un drum lung pe care îl ai de parcurs.
00:30
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Creşterile spectaculoase ale bursei îi îngrijorează pe unii investitori pe termen lung. Corneliu Manole: Aş prefera o piaţă mai calmă # Ziarul Financiar
Pentru un investitor orientat spre termen lung, euforia de pe bursă poate aduce mai multe dileme decât satisfacţii. Creşterile accelerate ale pieţei, asemenea celor din acest an, ridică semne de întrebare privind sustenabilitatea randamentelor viitoare, afirmă Corneliu Manole, investitor individual, invitat la emisiunea ZF Deschiderea de Astăzi la Bursă.
00:30
Te simţi mai bine... Un proiect susţinut de MedLife. Mirela Stere, director de resurse umane Macromex: Oamenii sunt în centrul culturii noastre organizaţionale, ei sunt cei mai importanţi. Nu poţi să dezvolţi programe de wellbeing dacă nu ai grijă de propriii angajaţi. Vrem ca oamenii să se simtă importanţi, văzuţi, respectaţi. Orice relaţie se bazează pe încredere şi respect # Ziarul Financiar
Oamenii trebuie să fie în centrul culturii organizaţionale ale oricărei companii, iar wellbeing-ul nu poate funcţiona ca un set de iniţiative izolate, dacă nu este susţinut prin încredere, autonomie şi respect real, crede Mirela Stere, director de resurse umane şi comunicarea internă în cadrul Macromex.
00:15
Programele de MBA prin ochii absolvenţilor. George Niculescu, preşedintele ANRE: Programul de MBA m-a obligat să gândesc raţional, sistematic: risc, scenarii, impact pe termen lung # Ziarul Financiar
Programele de MBA devin pentru mulţi lideri un instrument de clarificare şi un accelerator de maturizare profesională. Pentru absolvenţi, impactul nu se măsoară doar în promovări sau schimbări de carieră, ci în modul în care învaţă să privească problemele complexe ale unei organizaţii şi responsabilitatea deciziilor care influenţează oameni, bugete, industrii întregi.
00:15
Factura pierderilor a ajuns la scadenţă: grupul arab Al Dahra, care deţine Agricost, ar putea ieşi din tradingul de cereale din România după trei ani fără profit # Ziarul Financiar
Al Dahra Holding, grup din Emiratele Arabe Unite care controlează în România Agricost, cea mai mare fermă din Europa, cu 57.000 de hectare în Insula Mare a Brăilei, va ieşi anul viitor din comerţul cu cereale din România, conform Bloomberg.
00:15
Care sunt judeţele cu cele mai multe probleme la plata ratelor bancare. BNR: Judeţele cu cele mai ridicate rate de neperformanţă în septembrie 2025 pe retail sunt Călăraşi, Giurgiu şi Ialomiţa, cu rate NPL cuprinse între 4,4% şi 6,5%. La companii, cele mai ridicate creşteri ale ratelor NPL sunt în Vaslui, Tulcea şi Prahova, cu rate NPL între 8% şi 15% # Ziarul Financiar
Judeţele cu cele mai ridicate rate ale creditelor neperformante (NPL) în luna septembrie 2025 pe segmentul populaţiei sunt Călăraşi (6,5%), Giurgiu (5,8%) şi Ialomiţa (4,4%), aceste judeţe cumulând însă mai puţin de 3% din totalul creditelor acordate persoanelor fizice, conform datelor BNR.
00:15
Un antreprenor care a pariat pe cultura vegetală a ajuns să investească în vin pentru a-şi îndeplini „un vis de decenii“. Acum are 450 ha de viţă-de-vie şi continuă dezvoltarea # Ziarul Financiar
Gheorghe Albu, proprietarul Cramei Viişoara, a pariat iniţial pe cultura vegetală, însă acum mai bine de un deceniu a decis să investească în viticultură pentru a-şi îndeplini un vis pe care îl avea de dcenii.
00:15
ZF Agropower. Lanţul de carmangerii Carne şi Sare reia expansiunea şi vrea să intre pe piaţa din Bucureşti. „Aveam un business plan pe cinci ani, dar care s-a întins pe nouă ani din cauză că statul schimbă regulile jocului peste noapte“ # Ziarul Financiar
Anul 2025 a fost un an al reaşezării pieţei de carne, românii fiind mai atenţi la trasabilitatea produselor, spune Viorel Chiriţă, cofondator al lanţului de carmangerii Carne şi Sare.
00:15
A doua privatizare a Petrom, 20 de ani mai târziu. Bolojan extinde cu 15 ani durata licenţelor de exploatare de la privatizarea făcută de Năstase în 2004 # Ziarul Financiar
Acordurile petroliere pe care austriecii de la OMV le-au luat odată cu privatizarea Petrom din 2004, proces care a avut loc în timpul guvernării Năstase, vor fi prelungite cu 15 ani până în 2043 ca urmare a unei decizii luate de premierul Ilie Bolojan.
00:15
Cum arată după cinci ani cifrele metroului din Drumul Taberei (M5), o investiţiei de 3,3 miliarde de lei? # Ziarul Financiar
Metroul din Drumul Taberei, magistrala M5, ce leagă cartierul Drumul Taberei de zona Eroilor, deschisă în urmă cu mai bine de cinci ani, a avut un trafic de 6,5 milioane de cartele validate în ianuarie-noiembrie anul acesta, în creştere de la un an la altul, dar încă la doar o treime din traficul tronsonului Eroilor-Preciziei, de pe magistrala 3, tot din partea de vest a Capitalei, potrivit datelor transmise de Metrorex la solicitarea ZF.
00:15
Bursă. Finanţe personale. Acţiunile MedLife au crescut de nouă ori în zece ani de la listare. Compania a depăşit o capitalizare de 1 mld. euro # Ziarul Financiar
La nouă ani de la listarea la Bursa de Valori Bucureşti la o evaluare de 500 milioane de lei, MedLife (M) a atins la finalul lui 2025 o capitalizare de 5 miliarde de lei, devenind astfel prima companie de sănătate cu capital românesc evaluată la peste un miliard de euro.
00:15
Dragoş Pîslaru, ministrul investiţiilor şi proiectelor europene: România poate dispune de până la 210 mld. euro pentru investiţii între 2028 şi 2034, dacă schimbă paradigma şi la fiecare 1 euro din bani europeni adaugă 1 euro din bani naţionali şi 1 euro din sectorul privat # Ziarul Financiar
La nivel european se desfăşoară în prezent negocierile pentru viitorul cadrul multianual, pentru care Comisia Europeană a propus o schimbare de perspectivă şi simplificare.
00:15
Analiză ZF. Care sunt cele mai valoroase 25 de companii antreprenoriale româneşti? Fiecare e „unicorn“ în lei, evaluările pornesc de la 1,2 mld. lei şi urcă la peste 30 mld. lei, acesta fiind pragul de intrare în top 3 # Ziarul Financiar
35 de miliarde de euro. Aceasta este valoarea cumulată a celor mai valoroase 25 de companii antreprenoriale româneşti, firme ce provin din industrii variate, de la IT şi tehnologie la construcţii şi de la industria alimentară la farma ori energie.
00:15
Ungaria îşi dezvoltă industria nucleară cu ajutorul Rusiei, în timp ce Polonia colaborează cu americanii, dar se bazează mai ales pe forţele proprii. Doar polonezii au drumul liber şi fără emoţii # Ziarul Financiar
Compania de stat rusă Rosatom intenţionează să înceapă construcţia centralei nucleare Paks 2 din Ungaria în primul trimestru din 2026, a anunţat zilele trecute agenţia de ştiri rusă Interfax, care-l citează pe şeful de la Rosatom Aleksei Lihacev. „Am reuşit să înlăturăm toate barierele americane pentru acest proiect. Presiunile de le Bruxelles continuă, dar suntem încrezători că în primul trimestru al anului viitor vom începe construcţia şi vom turna primele betoane“, a explicat el.
00:15
Studiu ANIS: Industria IT creşte cu doar 7% în termeni reali, cel mai slab ritm din ultimii ani: „Modificările fiscale au pus o frână dezvoltării sectorului“ # Ziarul Financiar
Industria românească de software şi servicii IT a generat în 2024 afaceri de 17,7 miliarde de euro, în creştere cu aproximativ 13% în termeni nominali faţă de anul anterior, potrivit studiului anual al Asociaţiei Patronale a Industriei de Software şi Servicii (ANIS), realizat împreună cu Academia de Studii Economice şi lansat ieri la Bucureşti.
00:15
Gen Z Trends. Campioni la statul degeaba sau ruptură între şcoală şi piaţa muncii? Când toată piaţa ţipă după angajaţi, 2 din 10 tineri din România nici nu muncesc, nici nu învaţă, cel mai ridicat procent din UE. Ce tip de joburi se caută în România şi unde? # Ziarul Financiar
În 2024, România înregistrează cea mai scăzută rată de ocupare a forţei de muncă în rândul proaspeţilor absolvenţi din Uniunea Europeană, potrivit datelor de la Eurostat, oficiul european de statistică. Aşadar, potrivit statisticilor europene, doar 70,1% dintre tinerii cu vârste între 20 şi 34 de ani care au finalizat studiile şi nu mai urmează cursuri de formare erau încadraţi în muncă anul trecut.
00:15
Salt Bank a ajuns la active totale de 2 mld. lei, peste 700.000 de clienţi şi depozite de aproape 2 mld. lei. Gabriela Nistor, CEO: Bugetele de investiţii sunt destul de mari, dar ne-am încadrat în planurile de capital pentru primii trei ani # Ziarul Financiar
Salt Bank, banca digitală care face parte din grupul Banca Transilvania, a ajuns în cele 615 zile de la lansare la active totale de 2 mld. lei şi peste 700.000 de clienţi. Având în vedere că banca a depăşit numărul de clienţi estimat iniţial, acest lucru a însemnat mai multe cheltuieli şi, în acelaşi timp, rapiditate mai mare în ceea ce priveşte lansarea produselor pentru a putea contrabalansa situaţia, a spus Gabriela Nistor, CEO al Salt Bank, în cadrul unei conferinţe de presă.
00:15
Bursă. Ce spun brokerii şi analiştii despre viitorul Fondului Proprietatea după anunţurile statului pentru preluarea participaţiilor la Aeroporturi şi Porturi Constanţa? Surprinzător, Franklin Templeton spune că vrea să continue administrarea, chiar dacă Fondul ar putea avea active de 500 mil. lei, mai mici cu 70% # Ziarul Financiar
Convocatorul iniţiat de Ministerul Transporturilor la Aeroporturi Bucureşti pentru 8 ianuarie 2026 – prin care statul vrea achiziţia deţinerii de 20% a Fondului Proprietatea – precum şi intenţia anunţată de ministrul Ciprian Şerban în ZF la Porturi Constanţa au ridicat întrebări în rândul investitorilor cu privire la direcţia Fondului. Cele două deţineri, care reprezintă aproximativ 70% din activele FP pe baza evaluărilor fondului, sunt esenţiale pentru structura actuală a portofoliului prin prisma repartizărilor de dividende.
00:15
Statul extinde cu 15 ani toate licenţele onshore pe care OMV le-a luat la privatizarea Petrom şi primeşte un plus de 40% la redevenţe. Cât plăteşte OMV Petrom ca redevenţe pentru petrolul şi gazul care-i generează venituri de 7,2 mld. euro? Circa 155 mil. euro în 2024. Compania a primit şi doi ani în plus la explorarea în Marea Neagră # Ziarul Financiar
„Am reuşit ca, după 20 de ani de la semnarea contractului iniţial, să reechilibrăm cooperarea cu OMV Petrom. Obiectivele sunt ca românii să beneficieze de independenţă energetică şi de o piaţă de energie predictibilă, statul să aibă venituri corect dimensionate, iar compania OMV Petrom să continue să investească şi să se dezvolte pentru a deveni un actor puternic la nivel regional pe piaţa de energie“, a spus primul-ministru Ilie Bolojan într-un comunicat de presă.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.