Preţul unui bitcoin astăzi, joi 11 decembrie 2025

Aşadar, la două săptămâni de la începutul crizei de apă din Prahova şi Dâmboviţa au fost găsiţi primii responsabili. Asta după ce zile la rând vina a fost pasată de la unii la alţii şi în condiţiile în care nici măcar acum apa care curge la robinetele oamenilor nu este potabilă in unele locuri. Ministerul Mediului a prezentat concluziile din raportul corpului de control pe care l-a trimis la Apele Române şi distribuitorii de apă. Avem deja demisii, iar Parchetul General urmează să anunţe dacă va deschide şi dosar.