Spiritul Crăciunului, de la Vatican la Palatul Buckingham. Concerte, copii și vești bune pentru Regele Charles
ObservatorNews, 13 decembrie 2025 10:00
Spiritul Crăciunului se simte peste tot în lume! La Vatican, atmosfera a fost magică în timpul unui concert grandios, la care a fost prezent şi Papa Leon. În acelaşi timp, în Marea Britanie, Regina Camilla a dat startul sărbătorilor de iarnă: a petrecut timp cu mai mulţi copii bolnavi, alături de care a decorat bradul de Crăciun şi a savurat un ceai. Iar Regele Charles al III-lea a primit de la medici cea mai frumoasă veste de sărbători: tratamentul său împotriva cancerului a evoluat atât de bine, încât de anul viitor, poate fi redus considerabil.
Acum 10 minute
10:10
Incendiu de groază în Scorţeni, Prahova. Doi oameni au ajuns la spital, mai multe case arse # ObservatorNews
Un incendiu produs sâmbătă dimineața în comuna Scorțeni, satul Bordenii Mari, a lăsat doi oameni cu arsuri după ce flăcările au cuprins mai multe corpuri de locuit și anexe gospodărești.
10:10
Actorul Peter Greene, cunoscut din filmele "Pulp Fiction" și "The Mask", a murit la 60 de ani # ObservatorNews
Actorul Peter Greene, celebru pentru rolurile sale de personaj negativ în filme precum "Pulp Fiction" și "The Mask", a fost găsit mort sâmbătă dimineață în apartamentul său din New York, la vârsta de 60 de ani, a confirmat managerul său, Gregg Edwards. Cauza decesului nu a fost dezvăluită.
Acum 30 minute
10:00
09:50
Primarul din Livezile, care a publicat imagini în care ar hărţui o angajată a fost arestat preventiv # ObservatorNews
Primarul localităţii Livezile din Bistriţa-Năsăud, surprins în ipostaze intime cu o angajată, a fost trimis după gratii.
Acum o oră
09:40
Cât costă un Crăciun de poveste în Bucovina. Hotelierii au oferte pentru toate buzunarele # ObservatorNews
Crăciunul se apropie cu paşi repezi, iar dacă sunteţi în căutarea unui loc de poveste, atunci Bucovina rămâne alegerea ideală. Şi cum sărbătorile înseamnă mâncare din belşug şi voie bună, din meniul distracţiei nu vor lipsi preparatele tradiționale, momentele de relaxare la piscină şi saună ori surprizele gândite special pentru cei mici.
09:40
O şoferiţă de 38 de ani din Franţa era cât pe ce să provoace o tragedie. Femeia a încurcat pedalele şi a ajuns cu maşina pe fundul unui bazin de înot.
09:30
Iarna blândă ține schiorii acasă. Doar două pârtii deschise în toată țara: "Peisajul nu arată foarte bine" # ObservatorNews
Iarna blândă pune frână schiorilor. Multe pârtii sunt închise şi cel mai probabil aşa vor rămâne şi de Sărbători pentru că nu e zăpadă. Doar două sunt deschise: Transalpina, unde se poate schia doar în weekend și Păltiniș, cu zăpadă artificială. La Bâlea Lac, hotelul de gheață nu va fi construit din cauza temperaturilor ridicate.
09:30
O femeie de 56 de ani a murit după ce a fost spulberată de un autoturism pe o trecere de pietoni din Galaţi # ObservatorNews
Tragedie în Galaţi. O femeie de 56 de ani şi-a pierdut viaţa după ce a fost lovită în plin de un autoturism, chiar pe trecerea de pietoni.
09:30
Incendiu devastator la un service auto din Vaslui. Flăcările au pornit de la un autoturism aflat în reparații # ObservatorNews
Incendiu devastator la un service auto din Vaslui. Un autoturism aflat în reparații s-a aprins, cel mai probabil din cauza unui scurtcircuit electric.
Acum 2 ore
09:10
Negocieri la Berlin pentru pacea din Ucraina. SUA, presate să ofere garanţii de securitate # ObservatorNews
Momente decisive weekendul acesta la Berlin. Trimisul special al Statelor Unite, Steve Witkoff, şi ginerele preşedintelui Trump, vor discuta cu Zelenski şi liderii europeni din nou planul de pace pentru Ucraina. Europenii şi ucrainenii le cer Statelor Unite garanţii de securitate înainte de orice negociere privind teritoriile disputate. Donald Trump vrea ca Kievul să se retragă de tot din regiunea Donbas. În acest timp, Kremlinul a acuzat România că este implicată în producerea de către Ucraina a unei bombe cu combustibil nuclear.
09:00
Mii de români cer în stradă o justiţie curată, în timp ce sute de magistraţii confirmă problemele din sistem # ObservatorNews
Protestele se extind în mai toate oraşele din România. Pentru a treia seară consecutivă, mii de bucureşteni au ieşit în stradă ca să îşi facă auzite vocile. Cer cu toţii demisii şi justiţie curată. Între timp, în fruntea listei deschise de judecătoarea Sorina Marinaş se află un nume sonor - Laura Codruţa Kovesi. Alţi peste 700 de magistraţi acuză problemele grave ale sistemului în care lucrează. Ilie Bolojan, premierul României, a declarat că va face un grup de lucru care să analizeze problemele lansate în spaţiul public, iar Nicuşor Dan îi aşteaptă la discuţii pe magistraţi pe 22 decembrie.
09:00
Teroare într-un cartier din Iaşi, după ce drumul s-a surpat. Localnicii se tem să nu le fie distruse casele # ObservatorNews
Alertă într-un cartier din Iași! De câteva zile, drumul din fața caselor a început să se surpe. Fisurile au apărut inițial ca niște simple crăpături, însă s-au adâncit odată cu ploile din ultimele zile. Alunecarea de teren afectează inclusiv conductele de apă și rețeaua de canalizare. Localnicii se tem acum să nu le fie distruse şi locuinţele, dar autoritățile dau asigurări că la începutul anului viitor terenul va fi consolidat.
08:30
Măsuri de urgenţă la Spitalul de Pediatrie din Iaşi: Internări sistate şi apă oprită, din cauza unei bacterii # ObservatorNews
Spitalul de Pediatrie din Iaşi este din nou într-o situaţie de criză. Mai multe probe de apă prelevate din unitatea sanitară sunt contaminate cu o bacterie, iar pragul de referinţă admis este cu mult depăşit.Bacteria, extrem de periculoasă pentru cei mici, poate provoca infecții grave, în special la cei născuți prematur sau cu un sistem imunitar slăbit. Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, s-a deplasat de urgenţă la Iaşi şi a instituit o celulă de criză. Iniţial s-a luat în calcul inclusiv varianta ca cei peste 200 de copii internaţi în spital, să fie transferaţi în alte unităţi medicale din ţară. Din fericire, deocamdată, situaţia nu impune acest lucru, iar micuţii vor fi trataţi la Iaşi.
08:30
"Mami, nu mai plânge, iartă-mă". Mărturii înfiorătoare ale bătrânilor ţinuţi în azilul groazei, din Timiş # ObservatorNews
Într-un azil care ar fi trebuit să îi protejeze, oamenii din Timiş abia supraviețuiau pe holuri înghețate. Dormeau pe scaune de plastic sau direct pe jos - în timp ce administratorii asigurau rudele că "totul e în regulă". Bătrânii erau ținuți în frig, nespălați cu zilele, mușcați de ploșnițe și hrăniți cu o cană de ceai și o felie de pâine. Sunt mărturiile strânse, care acum scot la iveală o realitate care șochează chiar și autoritățile: un sistem paralel de abuz, ascuns sub pretextul îngrijirii. Echipa Observator a stat de vorbă cu fiica unei paciente, dar și cu o bătrână salvată, care spune că a trăit un an de calvar în locul unde ar fi trebuit să fie în siguranță.
Acum 4 ore
08:10
Accident în Bistriţa, patru persoane la spital după ce doi şoferi de 19 şi 21 de ani s-au ciocnit violent # ObservatorNews
Accident grav în județul Bistrița-Năsăud! Patru persoane au ajuns de urgenţă la spital, după ce două mașini conduse de tineri de 19 și 21 de ani s-au ciocnit violent.
07:20
Horoscop 14 decembrie 2025. 3 zodii care strălucesc. Ziua aduce clarificări, surprize și decizii importante # ObservatorNews
Horoscop 14 decembrie 2025. Astrele favorizează comunicarea sinceră, momentele de claritate și gesturile care repară legături. Unele zodii ies în evidență prin reacții inteligente și decizii asumate, în timp ce altele descoperă liniștea în lucruri simple.
Acum 12 ore
22:20
Prima reacție a judecătoarei Raluca Moroşanu care a înfruntat conducerea Curții de Apel București # ObservatorNews
Judecătoarea Raluca Moroșanu, magistratul care a ieșit public și a confirmat dezvăluirile făcute de judecătorul Laurențiu Beșu în documentarul Recorder "Justiție capturată", a transmis vineri pe pagina sa de Facebook primul său mesaj după conferința de presă desfășurată joi la Curtea de Apel București.
22:00
Aur la olimpiada de matematică: Andrei Nemțișor, în campania "100 de tineri pentru dezvoltarea României" # ObservatorNews
Andrei Nemțișor, elev în clasa a VIII-a la Colegiul Național "Costache Negruzzi" din Iași, este unul dintre tinerii care au reușit performanța rară de a obține "aur absolut", la Olimpiada Balcanică de Matematică pentru Juniori din Macedonia de Nord. Cu un palmares impresionant la doar 15 ani, Andrei a devenit parte din campania "100 de tineri pentru dezvoltarea României", ediția 2025, derulată la nivel național de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, un proiect care promovează excelența autentică și investește în viitorul tinerilor performanți.
21:50
Noi fotografii din arhiva Epstein: Trump, Clinton, Gates și alte nume importante, surprinse în anturajul său # ObservatorNews
Democrații din Comisia pentru Supraveghere a Camerei Reprezentanților au publicat vineri 19 fotografii din arhiva personală a lui Jeffrey Epstein, surprinzând mai multe figuri influente aflate, de-a lungul timpului, în cercul fostului finanțist condamnat pentru trafic sexual, relatează CNN. Printre cei care apar în imagini se numără președintele Donald Trump, fostul președinte Bill Clinton, Steve Bannon, Bill Gates, Richard Branson, Larry Summers și Alan Dershowitz.
21:40
Tunel subteran, descoperit în Polonia la graniţa cu Belarus. Peste 130 de migranţi au fost reţinuţi # ObservatorNews
Poliţia de frontieră poloneză a anunţat că a descoprit un tunel subteran folosit pentru trafic de migranţi între Belarus şi Polonia, scrie dpa. Peste 130 de migranţi au fost reţinuţi după descoperirea tunelului, scrie Agerpres.
21:40
O bacterie periculoasă a fost descoperită în probele de apă de la Spitalul Sf. Maria din Iaşi. Celulă de criză # ObservatorNews
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, se deplasează la Iaşi, după ce probele de apă prelevate din Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Sf. Maria" au indicat valori neconforme. Analizele au confirmat prezenţa bacteriei Pseudomonas aeruginosa peste limitele admise, iar Ministerul a activat o celulă de criză şi a pus spitale din mai multe judeţe în stare de alertă, în eventualitatea transferului pacienţilor.
Acum 24 ore
21:20
Jurnaliștii La Repubblica, în grevă. Cotidianul, cumpărat de cel mai mare grup media din Grecia # ObservatorNews
Jurnaliștii cotidianului italian La Repubblica se află vineri în grevă, în semn de protest față de preluarea anunțată a ziarului și a grupului editorial GEDI de către un grup elen, potrivit AFP, informează Agerpres.
21:20
Cât investesc româncele într-un machiaj profesional de Crăciun şi Revelion. Trendurile sezonului # ObservatorNews
În agitația specifică sărbătorilor intră aproape obligatoriu şi una, două sau mai multe vizite la saloanele de înfrumusețare. Machiajul este pe lista priorităţilor pentru orice tip de eveniment, fie că e vorba de petrecerea companiei sau noaptea de Revelion. Make-up artiștii spun că, pentru multe cliente, machiajul profesional a devenit la fel de important ca ținuta, iar listele de aşteptare se întind pe trei luni.
21:20
Rusia presează Ucraina să renunţe la Donbas. Uşakov, despre planul de pace revizuit: S-ar putea să nu ne placă # ObservatorNews
Iuri Uşakov, consilierul pentru politică externă al Kremlinului, a declarat vineri că Moscova nu a văzut propunerile de pace revizuite ale SUA, formulate în urma celor mai recente discuţii cu Ucraina. El a subliniat că este posibil să nu fie de acord cu unele dintre ele, scrie Reuters. Într-un interviu pentru Komersant, Uşakov a spus că Moscova nu va înceta focul până când armata ucraineană nu se retrage total din Donbas, în teritoriile cedate urmând a fi desfăşurate trupele Gărzii Naţionale ruse.
21:00
20:50
Ce taxe plăteşti din 2026 pentru un colet de peste 150 de euro din afara UE, după introducerea "taxei Temu" # ObservatorNews
De la anul, shoppingul ieftin va deveni mai scump. Pentru coletele de pe platformele chinezești și turcești vom plăti 25 de lei. Cei care se gândesc să strângă mai multe produse într-o singură comandă vor avea de achitat şi taxe vamale dacă depășesc pragul de 150 de euro.
20:50
O destinaţie preferată de români schimbă regulile de Revelion. Noapte dintre ani, fără alcool sau artificii # ObservatorNews
Românii care vor petrece Revelionul la Milano vor avea parte de o sărbătoare mai liniştită ca oricând. Prefectura oraşului italian a interzis focurile de artificii şi vânzarea de alcool, chiar şi a şampaniei, în noaptea dintre ani. În plus, pentru a ocoli orice fel de incident, doar 4.500 de persoane vor avea acces în Piaţa Domului, iar zona va fi supravegheată intens de camerele video.
20:30
Pământul o ia la vale într-un cartier din Iași: "Cu mai mult de un metru s-a lăsat drumul" # ObservatorNews
De câteva zile, drumul din fața caselor într-un carier din Iaşi a început să se surpe. Fisurile au apărut inițial ca niște simple crăpături, însă s-au adâncit odată cu ploile din ultimele zile. Alunecarea de teren afectează inclusiv conductele de apă și rețeaua de canalizare. Localnicii se tem acum să nu le fie distruse şi locuinţele dar autoritățile dau asigurări că la începutul anului viitor terenul va fi consolidat.
20:30
Casă aruncată în aer după ce un muncitor a lovit o conductă de gaz cu excavatorul, în SUA. 6 oameni, răniţi # ObservatorNews
Deflagraţie urmată de incendiu într-un cartier din San Francisco. Imaginile exploziei au fost surprinse de camerele de supraveghere. Un muncitor care săpa o groapă cu excavatorul a lovit o conductă de gaz care a sărit în aer după câteva minute. O casă a fost distrusă în totalitate iar alte trei clădiri au fost avariate. Şase persoane au ajuns la spital, dintre care jumătate în stare gravă.
20:20
Moment emoţionant în timpul grevelor din Italia. Octav Stroici, românul mort pe şantier, omagiat la Roma # ObservatorNews
Omagiu la Roma pentru Octav Stroici, românul mort pe un şantier în luna noiembrie. Cel mai mare sindicat italian a depus o coroană de flori la Torre dei Conti, lângă portretul suceveanului. Momentul emoţionant a avut loc în timpul unei greve generale în marile oraşe ale ţării. Toate sectoarele au cerut condiţii mai sigure şi pensionare la vârsta de 60 de ani pentru muncitorii din construcţii.
20:10
Ucraina va putea adera la UE din 2027, potrivit Planului de pace. Ce preţ trebuie să plătească # ObservatorNews
Ucraina trebuie să plătească un preţ imens dacă vrea pace cu Rusia. Donald Trump a cerut Kievului să se retragă de tot din regiunea Donbas, care va fi transformată într-o zonă neutră. Volodimir Zelenski spune însă că orice plan care prevede renunţarea la teritorii trebuie aprobat printr-un vot popular. În acest timp, Kremlinul a acuzat România că este implicată în producerea de către Ucraina a unei bombe cu combustibil nuclear.
20:10
ANAF "trage pe dreapta" şoferii de ridesharing. Amenzi de milioane şi mii de maşini scoase din activitate # ObservatorNews
ANAF trage pe dreapta şoferii de ridesharing. Inspectorii de la antifraudă au descoperit nereguli la peste 120 de firme. Au fost date amenzi în valoare de trei milioane de lei şi 12.000 de autoturisme au fost trase pe dreapta pentru că nu aveau case de marcat. Sancţiunile nu se opresc aici. Au fost confiscaţi şi 82 de milioane de lei, bani care nu au putut fi justificaţi.
20:10
Românii împrumută bani de la rude şi prieteni, nu de la bancă: "E fără dobândă şi ne înţelegem" # ObservatorNews
Când rămân fără bani, românii cer ajutorul rudelor și prietenilor. Datele BNR arată că aproape jumătate apelează mai întâi la familie pentru împrumuturi rapide. Sistemul bancar este evitat din cauza contractelor catalogate "complicate" şi a dobânzilor.
19:50
400 de radare pe șosele de anul viitor. Șofer: "Mai bine să investească banii în drumuri decât în radare" # ObservatorNews
De la anul, 400 de camere video cu radar vor fi funcţionale pe principalele şosele și autostrăzi. Compania Natională de Drumuri, care a transmis documentatia pentru achizitia sistemului, spune că astfel va crește disciplina în trafic şi se vor reduce accidentele.
19:40
Impozite aproape duble pentru bucureşteni din 2026. Ce noi taxe îi aşteaptă pe şoferi # ObservatorNews
Impozitele pentru case şi maşini cresc de anul viitor. Mai exact, pentru bucureşteni dările la stat se vor dubla din 2026. În plus, apar şi taxe noi. Spre exemplu, din ianuarie inclusiv şoferii cu maşini electrice vor plăti taxe la stat.
19:40
Cadouri de până la 3.000 de lei pentru profesori în luna decembrie, deşi "atenţiile" sunt interzise prin lege # ObservatorNews
Luna decembrie este mai costisitoare pentru familiile cu copii de grădiniţă sau şcoală. Deşi potrivit legii, "atenţiile" pentru dascăli sunt interzise, în realitate părinţii strâng în continuare bani. Anul acesta nu se mai cumpără cadouri, ci se oferă vouchere care ajung până la 3.000 de lei de persoană.
19:30
Facturi la energie mai mari, coș tot mai gol: măsurile fiscale din vară apasă greu pe bugetul românilor # ObservatorNews
Măsurile fiscale din vară ne afectează încă din greu bugetul. Inflaţia rămâne aproape de nivelul de 10%, iar multe produse şi servicii depăşesc cu mult acest prag. Eliminarea plafonării şi liberalizarea pieţei energiei au dus la preţuri cu 62% mai mari în noiembrie faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Comercianţii spun că tăvălugul scumpirilor va lovi abia în lunile următoare, când şi cei care au ţinut costurile de producţie în frâu vor reflecta majorările de taxe în preţurile produselor finale.
19:30
Maseuzele depistate cu lepră la Cluj au intrat în contact cu zeci de clienţi. Vara au masat artiști la Untold # ObservatorNews
Este alertă în România: au fost confirmate primele două cazuri de lepră, după aproape jumătate de secol. Este vorba despre două surori din Bali, angajate la un salon Spa din Cluj-Napoca. Ministerul Sănătăţii anunţă că se va face o anchetă epidemiologică complexă care va include şi clienţii salonului. Printre cei vizaţi ar putea fi chiar şi artişti internaţionali. Tinerele au participat în vară la un festival de muzică din Cluj-Napoca (Untold) unde au făcut sesiuni de masaj. Îngrijorător este faptul că boala nu poate fi depistată înainte de apariţia simptomelor.
19:30
"Nu mai pot, mamaie!". Cum a strâns o tânără din Iaşi peste 100.000 de lei prin metoda "accidentul" # ObservatorNews
O tânără de 19 ani, însărcinată, a reuşit să păcălească mai mulţi bătrâni din Iaşi prin celebra metodă a accidentului. Femeia suna la telefon şi pretindea că este fie o rudă apropiată, fie o asistentă medicală care le aduce veşti dramatice. Victimele, oameni în vârstă, singuri şi vulnerabili, au fost convinşi să-şi dea toate economiile. Peste 100 de mii de lei a strâns escroaca în doar câteva zile.
19:20
Scandalul din justiţie ia amploare. Magistraţii, chemaţi la Cotroceni. Legile Justiției ar putea fi modificate # ObservatorNews
Scandalul din justiţie ia amploare. Preşedintele României cheamă magistraţii la discuţii "fără limită de timp" la Palatul Cotroceni, iar premierul Ilie Bolojan anunţă un grup de lucru care să vină cu propuneri pentru a schimba Legile Justiției. Între timp, peste 500 de magistrați și foști s-au solidarizat cu judecătorii şi procurorii care au denunţat presiunile din sistemul judiciar. Printre ei şi șefa Parchetului European, Laura Codruţa Kövesi, cea care a condus DNA între 2013 și 2018.
18:20
Rată sau chirie în 2026? Cum se schimbă piaţa şi ce îi aşteaptă pe cei care vor să-şi cumpere o locuinţă # ObservatorNews
Am văzut ce s-a întâmplat în 2025 pe piaţa locuinţelor. Acum toată lumea se întreabă ce va fi la anul. Sunt mii de români care stau în dubiu, dacă să facă pasul şi să cumpere sau să mai aştepte.
18:20
Judecătorul Laurenţiu Beşu, care a făcut dezvăluiri în documentarul Recorder, cere CSM să fie numit procuror # ObservatorNews
Judecătorul Laurențiu Ionel Beșu, cunoscut pentru dezvăluirile făcute în documentarul "Justiție capturată" realizat de Recorder, solicită Consiliului Superior al Magistraturii să fie numit procuror, scrie Agerpres. Magistratul de la Tribunalul București se află printre cei 14 judecători care cer schimbarea funcției, urmând să susțină un interviu la CSM pentru un post de procuror în Giurgiu.
18:10
Când rămânem fără soluții de sărbători, o variantă sigură rămân banii în plic. Ajungem să oferim plicul nu din dezinteres, ci din lipsă de timp, din teama de a nu supăra sau din convingerea că persoana căreia îi oferim darul știe mai bine decât noi ce își dorește.
17:40
Şofer de TIR, lăsat fără permis pentru conducere agresivă după ce a evitat o maşină oprită în curbă, în Argeş # ObservatorNews
Întâmplare nefericită pentru un şofer de TIR. Bărbatul era în timpul cursei de noapte pe un drum naţional din Argeş, când s-a trezit cu o maşină oprită în mijlocul drumului, chiar în curbă.
17:20
Nou protest în Piața Victoriei după dezvăluirile despre presiunile din justiție: "Corupția a pus stăpânire" # ObservatorNews
Valul de proteste declanșat după documentarul Recorder despre presiunile din justiție continuă. Un nou protest este anunțat în Piața Victoriei din Capitală, de la ora 18:30.
17:20
Pericol de mega-seism, cu magnitudinea de 8, în Japonia. MAE recomandă evitarea deplasărilor în zonă # ObservatorNews
Alertă în Japonia! Autorităţile nipone aşteaptă să se producă un mega-seism de-a lungul coastei nordice a ţării. Oficialii Ministerului Afacerilor Externe român recomandă cetăţenilor să evite deplasările în zonă.
17:10
Oraşul care a devenit surpriza anului în imobiliare. Cum a ajuns să concureze cu Bucureşti şi Cluj # ObservatorNews
Cum îmbogăţeşti un oraş? Faci cel mai tare Târg de Crăciun, cucereşti cu el topurile europene, apoi pui masa pentru turişti şi investitori. N-o fi asta reţeta câştigătoare pentru toată lumea, dar Craiova le-a bifat pe toate şi îi merge bine. E suficient să dai un ochi pe piaţa imobiliară ca să vezi asta. Anul acesta, oraşul din Bănie este pe primul loc în ţară la scumpiri: un apartament de două camere a ajuns să concureze cu unul din oraşe consacrate pentru preţurile piperate, precum Cluj-Napoca, Bucureşti sau Braşov.
17:00
Deghizată, urmărită şi pierdută pe mare: evadarea din Venezuela a Mariei Machado, laureata Premiului Nobel # ObservatorNews
Noi detalii impresionante despre evadarea Mariei Corina Machado din Venezuela arată că laureata Premiului Nobel pentru Pace a fost salvată în ultimul moment, după ce a rămas pierdută pe mare, fără posibilitatea de a comunica, în timpul celei mai periculoase etape a operațiunii de evadare, relatează The Wall Street Journal.
16:30
Șefii PSD și PNL Constanța și-au dat demisia. Felix Stroe renunță la funcție după 10 ani # ObservatorNews
Senatorul Felix Stroe, liderul organizaţiei judeţene PSD Constanţa, şi-a anunţat vineri demisia de la conducerea filialei pe care o conduce din anul 2015. El a precizat că a recurs la acest gest din motive personale. Şi liderul organizaţiei judeţene PNL Constanţa, deputatul Bogdan Huţucă, şi-a anunţat în această săptămână demisia din funcţia deţinută în filiala PNL.
16:20
România are cea mai mare populaţie de urşi bruni din Europa: Ar exista între 10.600 şi 12.700 de exemplare # ObservatorNews
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat vineri, la Braşov, că România are cea mai mare diversitate genetică a speciei de urs. Ea a menţionat că, potrivit celui mai recent studiu care stabileşte inclusiv numărul exemplarelor de urs brun în România, ar exista între 10.600 şi 12.700 de exemplare, scrie Agerpres.
