Un poliţist din Cernavodă este acuzat de purtare abuzivă, după ce ar fi bătut un bărbat în secţia de Poliţie
ObservatorNews, 11 decembrie 2025 13:50
Un poliţist din Cernavodă este acuzat de purtare abuzivă ce ar fi snopit în bătaie un bărbat chiar în secţia de poliţie. Omul fusese adus aici pentru investigaţii după o ceartă cu soţia sa.
Primele decapitări în cazul crizei apei din Prahova și Dâmbovița tot nu au rezolvat problema locuitorilor # ObservatorNews
Aşadar, la două săptămâni de la începutul crizei de apă din Prahova şi Dâmboviţa au fost găsiţi primii responsabili. Asta după ce zile la rând vina a fost pasată de la unii la alţii şi în condiţiile în care nici măcar acum apa care curge la robinetele oamenilor nu este potabilă in unele locuri. Ministerul Mediului a prezentat concluziile din raportul corpului de control pe care l-a trimis la Apele Române şi distribuitorii de apă. Avem deja demisii, iar Parchetul General urmează să anunţe dacă va deschide şi dosar.
WTT Finals Hong Kong 2025 se va desfăşura în perioada 10-14 decembrie live în AntenaPLAY şi e competiţia la care vor participa cei mai buni 16 jucători din lume, pe tablourile masculin şi feminin, şi cele mai bune 8 perechi de dublu mixt.
Chefi la cuțite, lider de audiență. Schimbări în trei echipe, ieri, după duelul amuletelor # ObservatorNews
Cel de-al patrulea battle a adus ieri seară schimbări în trei dintre taberele care se întrec în bucătăria Chefi la cuțite, surprizele ținându-se lanț într-o ediție a show-ului culinar care s-a impus ca lider de audiență.
(P) De la tratamente la prevenție: rolul farmaciilor moderne în protejarea sănătății digestive # ObservatorNews
Sărbătorile de iarnă vin cu bucuria reuniunilor în familie și a revederii cu prietenii dragi, dar și cu un veritabil test de rezistență pentru sistemul digestiv, devenit deja clasic. Pentru mulți dintre noi, zilele dintre Crăciun și Anul Nou înseamnă mese bogate, combinații mai puțin inspirate, porții mai mari decât de obicei și un ritm alimentar complet diferit față de cel din restul anului. Toate acestea pot provoca disconfort abdominal, arsuri gastrice, senzație de plenitudine sau și mai grav colică biliară și pancreatită. Acestea din urmă sunt, din păcate, unele dintre cele mai frecvente motive de de prezentare la Urgențe în perioada sărbătorilor, medicii declarându-se adesea copleșiți de numărul mare de cazuri.
"O casă care luminează din interior". 12 copii cu nevoi speciale din Sectorul 5 primesc, în sfârșit, un cămin # ObservatorNews
Pentru cei mai mulţi dintre noi, a merge acasă este firesc. Dar pentru 12 copii cu dizabilităţi din sectorul 5 al Capitalei acest sentiment nu a existat niciodată cu adevărat.. până ieri. Primăria sectorului 5 a colaborat cu organizația Hope and Homes for Children pentru a ridica o casă de tip familial. Ieri, copiii au primit cheile locuinţei construite pentru nevoile lor speciale.
Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, joi, 11 decembrie 2025.
"Unde-i pământul? Cât e de mare gaura!" Panică într-un bloc din Tulcea. Podeaua unui apartament s-a surpat # ObservatorNews
Au fost momente de panică seara trecută într-un bloc din Tulcea, după ce podeaua unui apartament situat la parter s-a surpat. Oamenii au sunat disperaţi la 112 să ceară ajutor, cu teama ca structura de rezistenţă a blocului ar putea fi afectată.
Donald Trump îşi pierde răbdarea: "Am discutat despre Ucraina în termeni destul de duri" # ObservatorNews
Preşedintele Donald Trump a declarat miercuri reporterilor de la Casa Albă că a discutat cu liderii europeni despre Ucraina în "termeni destul de duri", în timpul unei convorbiri telefonice avute miercuri.
O propunere cu privire la concesii teritoriale ucrainene în cadrul unui plan de pace vizând să pună capăt Războiului din Ucraina i-a fost transmisă miercuri preşedintelui american Donald Trump, anunţă joi cancelarul german Friedrich Merz.
Care sunt preţurile la carburanţi joi, 11 decembrie. Preţul la motorină a scăzut cu 4 bani pe litru # ObservatorNews
Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că joi, 11 decembrie 2025, preţurile la carburanţi sunt în scădere, faţă de cele afişate în ziua precedentă.
Ucraina este dispusă să renunţe la teritorii. Propunerea trimisă către preşedintele Donald Trump # ObservatorNews
O propunere cu privire la concesii teritoriale ucrainene în cadrul unui plan de pace vizând să pună capăt Războiului din Ucraina i-a fost transmisă miercuri preşedintelui american Donald Trump, anunţă joi cancelarul german Friedrich Merz.
Şefa CAB: În cazul judecătorului Laurenţiu Beşu, am sesizat IJ, CSM, CSAT şi CNSAS. Aşteptăm verificările # ObservatorNews
Preşedintele Curţii de Apel Bucureşti, Liana Arsenie, a declarat, joi, în conferinţa de presă organizată după ancheta Recorder, că, în cazul judecătorului Laurenţiu Beşu, mai exact "aspectul sensibil al compatibilităţii exercitării funcţiei de judecător raportat la activităţile derulate anterior şi necunoscute în slujba unei structuri de informaţii cunoscute sub denumirea de 'doi şi un sfert'", a fost luată decizia sesizării Inspecţiei Judiciare, a CSM, CSAT şi CNSAS.
Curs BNR, 11 decembrie 2025. Leul românesc câştigă aproape 3 bani în raport cu dolarul american # ObservatorNews
Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru joi, 11 decembrie 2025, iar cifrele arată că leul românesc a câştigat teren masiv în raport cu dolarul american.
Real pierde cu Man. City şi încep emoţiile pentru Xabi Alonso. Rezultatele şi clasamentul din Liga Campionilor # ObservatorNews
Miercuri seara s-au jucat ultimele nouă meciuri din etapa a 6-a a Ligii Campionilor la fotbal, iar derby-ul serii a fost adjudecat de Manchester City, formaţie care s-a impus, scor 2-1, pe terenul celor de la Real Madrid.
Momentul când un bărbat din Timiș intră în casă peste fosta iubită și o ia la bătaie # ObservatorNews
Momente dramatice surprinse de camerele de supraveghere. O femeie din Giroc, județul Timiș, a fost bătută în propria casă de un fost iubit gelos. Aceasta a depus plângere și a cerut ordin de protecție, dar și monitorizarea electronică.
Ucraina a lovit cu drone o platformă de petrol Lukoil din Marea Caspică: "Producţia a fost oprită" # ObservatorNews
Ucrainenii au lovit cu drone cu rază lungă de acțiune o platformă petrolieră Lukoil din Marea Caspică. Este prima lovitură efectuată de Ucraina asupra infrastructurii ruse legate de extracția de petrol din această regiune.
Preşedinta Curţii de Apel Bucureşti: Evenimentele coordonate pentru "acapararea puterii judecătoreşti" # ObservatorNews
Preşedintele Curţii de Apel Bucureşti, Liana Arsenie, a declarat că a convocat conferinţa de presă de joi în contextul ”evenimentelor din ultimele două săptămâni care par coordonate pentru o acaparare a puterii judecătoreşti”. ”Am învăţat că legea nu se schimbă în stradă prin minciuni, denaturări şi manipulare, că legea vine din cunoaştere juridică şi respect pentru cetăţean, nu din nevoia de capitalizare politică şi nici din nevoia de preluare ostilă a unei puteri în stat”, a susţinut ea.
Rusia vrea să se adopte un set de documente în vederea susţinerii unui acord de pace durabil şi pe termen lung în Ucraina, care să prevadă garanţii de securitate pentru toate părţile vizate, cere joi ministrul rus de Externe Serghei Lavrov, care anunţă că ultima vizită a lui Steve Witkoff la Kremlin a contribuit la disiparea neînţelegerilor între Moscova şi Washington.
Bărbat monitorizat cu brățară electronică, găsit spânzurat în gara Ciacova, în Timiş # ObservatorNews
Un bărbat de 51 de ani din județul Timiș, aflat sub monitorizare electronică, a fost găsit decedat joi dimineață într-o anexă a gării din orașul Ciacova.
A acumulat o avere impresionantă după ce a convins mai multe persoane că bijuteriile lor sunt blestemate # ObservatorNews
O femeie autoproclamată șaman ar fi înșelat mai multe persoane cu aproximativ 8 milioane de lire sterline convingându-le că bijuteriile lor erau blestemate și trebuiau curățate printr-un ritual.
Magistraţii, împărţiţi în 2 tabere la CAB. Judecătoare: Îl susţin pe Laurenţiu Beşu, tot ce a spus e adevărat # ObservatorNews
Un judecător de la Curtea de Apel Bucureşti a afirmat, joi, la conferinţa de presă organizate de instanţă ca urmare a anchetei Recorder, că susţine afirmaţiile judecătorului Laurenţiu Beşu, care apare în documentar - ea reclamând situaţia "toxică şi încordată" din instituţie. "Suntem terorizaţi pur şi simplu cu acţiuni disciplinare", a spus judecătorul Raluca Moroşanu.
Momentul când o interpretă izbucnește în plâns în PE, în timp ce traducea pentru un băiat ucrainean de 11 ani # ObservatorNews
Moment plin de emoție în Parlamentul European. În timp ce traducea pentru un băiat ucrainean de 11 ani, o interpretă a izbucnit în lacrimi atunci când copilul povestea despre ultima clipă când și-a văzut mama.
Oltean, reţinut după ce şi-a bătut iubita, apoi i-a spart geamurile maşinii. Fiica femeii a anunţat poliţia # ObservatorNews
Un bărbat a fost reţinut pentru 24 de ore după ce şi-a agresat partenera, iar apoi a spart geamurile de la maşina femeii. Poliţiştii au fost anunţaţi despre acest conflict de fata victimei, în vârstă de 19 ani.
New York Times: Cum a fost eliberat un influncer acuzat de viol şi trafic de persoane # ObservatorNews
Cu câteva zile înainte de revenirea lui Donald J. Trump la Casa Albă, Andrew Tate a primit vești bune. Andrew Tate și fratele său, Tristan, influenceri aroganți din așa-numita manosferă, erau anchetați penal în România din 2022, acuzați că au constrâns femei să practice pornografie.
Și-a cumpărat o pușculiță hidoasă de la un târg de vechituri și a descoperit că a făcut o adevărată afacere # ObservatorNews
Gunoiul unora poate fi comoara altora. O americancă a descoperit o sumă importantă de bani, după ce a cumpărat o pușculiță hidoasă de la un târg de vechituri. A dat aproape 11 dolari și și-a scos investiția de aproape 200 de ori.
Marius Voineag, şeful DNA, reacție după ancheta Recorder: "Justiția nu se face la presiunea publică" # ObservatorNews
Marius Voineag, șeful DNA, a avut o primă reacție în urma dezvăluirilor din documentarul Recorder. Acesta susține că justiția nu se face la presiune publică sau privată. Președintele USR, Dominic Fritz, a cerut demiterea sa.
Momentul în care americanii confiscă un petrolier în largul Venezuelei. Maduro acuză SUA de furt și piraterie # ObservatorNews
Administrația Trump a publicat imagini cu momentul în care forțele americane confiscă un petrolier în largul coastei Venezuelei. Guvernul de la Caracas a reacționat acuzând SUA de "furt" și "piraterie internațională" și că încearcă de fapt să-l răstoarne pe președintele Nicolas Maduro.
Loto 6/49. Joi, 11 decembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la La tragerile speciale loto de Moș Nicolae, care au avut loc duminică, 7 decembrie, Loteria Româna a acordat peste 32.100 de câștiguri în valoare totală de peste 2,59 milioane de lei.
Reacţia oficială a Consiliului Superior al Magistraturii în urma documentarului Recorder # ObservatorNews
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) susţine că ”alegaţiile” din ancheta Recorder sunt contrare evaluărilor făcute în ultimii ani în ceea ce priveşte sistemul de justiţie.
Noua taxă de 25 de lei pentru coletele de pe site-urile chinezeşti, introdusă de la 1 iulie 2025, stârnește deja nemulțumiri în rândul românilor care comandă frecvent din Asia. Deși pare o sumă mică, aceasta se aplică pentru fiecare colet cu valoare sub 150 de euro, iar comenzile mai mari atrag și mai multe taxe: TVA, vamă și comisioane. Astfel, o comandă de 151 de euro poate ajunge să coste cu până la 34 de euro mai mult.
Miracol de Crăciun pentru Vasile, un român din Italia rămas doar cu 7 euro în cont ca să își întrețină familia # ObservatorNews
A ales Italia pentru o viață mai bună și așa a și fost o vreme, dar într-o zi totul s-a schimbat pentru Vasile, după ce firma sa a dat faliment. A ajuns să aibă în cont doar 7 euro cu care trebuia să își întrețină familia, o soție și o fiică. Dar iată când nu se aștepta, pentru el a apărut un miracol. Un atreprenor italian a decis să îl ajute.
Preşedintele USR, Dominic Fritz, îi cere ministrului Justiţiei să iniţieze procedura de demitere pentru şeful DNA, Marius Voineag, în urma informaţiilor prezentate în documentarul Recorder.
"Vă tai degetele dacă nu sunteți cuminți". O profesoară din Galaţi şi-a ameninţat elevii cu un briceag, la ore # ObservatorNews
O profesoară de la un liceu de elită din Galați este anchetată și a fost suspendată după ce ar fi amenințat elevii cu un briceag în timpul orelor, spunându-le "Vă tai degetele dacă nu sunteți cuminți", incident care a determinat părinții să sesizeze poliția și să-și transfere copilul la altă școală.
Wall Street Journal: Planul de pace al lui Donald Trump ar deschide investiţiile americane în Rusia # ObservatorNews
Planul de pace al lui Donald Trump ar permite reluarea exporturilor de energie rusească spre Europa și ar deschide investiții americane în sectoare strategice din Rusia.
Vârsta este doar o cifră în buletin! O dovedește o străbunică din Cluj care, la 91 de ani, a făcut din sala de fitness a doua ei casă. Supărată că nu mai avea mobilitatea de altădată, și-a luat rucsacul cu echipament și a bătut la ușa celei mai apropiate săli de sport. Astăzi, este o adevărată sursă de inspirație pentru cei care amână antrenamentele de la o zi la alta.
Azilul groazei, în Timiş. 74 de bătrâni găsiţi în condiţii mizere, de nedescris: Stăteau şi pe saltele, pe jos # ObservatorNews
Caz şocant în judeţul Timiş! 74 de bătrâni au fost găsiţi în condiţii mizere, într-o casă particulară, după ce azilul în care erau internaţi fusese închis. Patroana căminului a fost somată să rezolve de urgenţă problemele găsite de autorităţi, însă ea a decis, fără a cere acordul rudelor, să-i mute pe vârstinici în locuinţa respectivă.
Finalul anului vine cu oportunități pentru cei care își caută un job, dar nu au studii superioare. Angajatorii se află în continuă căutare de personal pentru posturile de execuție, iar cele mai multe oferte sunt pentru pozițiile care nu pot funcționa în regim de lucru remote.
"Horizon", invenția a doi studenți din Cluj care poate salva vieți pe șosele. Sistemul, premiat național # ObservatorNews
Motociclismul înseamnă libertate şi aventură, dar în traficul din România înseamnă și pericol! Datele arată că pe șoselele din ţara noastră o data la trei zile un motociclist își pierde viața și, indiferent de motive, de cele mai multe ori aceste tragedii ar putea fi evitate. Doi studenți din Cluj au inventat un sistem care se montează pe casca motociclistului și care poate anticipa din timp manevrele greșite ale celorlalți conducători, astfel încât cel aflat pe două roți să oprească la timp. Proiectul lor - Horizon le-a adus nominalizarea în cadrul campaniei "100 de tineri pentru dezvoltarea României", ediția 2025, derulată la nivel național de Fundația Dan Voiculescu.
Iancu Guda ne spune care sunt avantajele cardului de credit într-o nouă rubrică IQ Financiar.
Dacă vreți să fiți la modă... despodobiți bradul. Anul acesta se poartă bradul minimalist. O fundă uriaşă în vârf, câteva beculeţe şi o mână de globuri gigant. La modă sunt şi decoraţiunile luminoase care scot totul din anonimat.
Proteste masive în Bulgaria. Oamenii cer demisia Guvernului şi un buget de stat echitabil # ObservatorNews
Au fost proteste masive azi-noapte în Bulgaria. Zeci de mii de oameni au cerut demisia guvernului şi adoptarea unui buget de stat echitabil pentru anul următor. La demonstraţiile din marile oraşe au participat şi mulţi studenţi. Numai în Sofia, 40 de protestatari au fost reţinuţi.
Ajutor pentru pensionarii cu venituri mici din Iaşi: "Este foarte important să ne amintim de ei" # ObservatorNews
În timp ce pentru mulți români sărbătorile înseamnă mese îmbelșugate, pentru pensionarii cu venituri mici realitatea e dură. Totuşi, vârstnicii din judeţul Iaşi, care trăiesc cu mai puțin de 1.800 de lei pe lună primesc, înainte de Crăciun, un sprijin simbolic: tichete de masă în valoare de 100 de lei. Puțin, spun unii, dar pentru alții este ajutorul care face diferența dintre o masă săracă și una ceva mai bogată.
Horoscop 12 decembrie 2025. Zodiile care trebuie să scoată bani din buzunar, cheltuieli neaşteptate la orizont # ObservatorNews
Horoscop 12 decembrie 2025. Astrologii au veşti bune şi întrevăd surprize frumoase în dragoste pentru nativi, dar şi câteva schimbări în afaceri pentru unii dintre ei.
Proteste pentru independenţa Justiţiei. Reprezentanţii CAB au anunţat o conferinţă de presă extraordinară # ObservatorNews
Fără prescripţie pentru corupţie şi demisii. Asta au cerut aseară, în stradă, sute de oameni. Cu toţii au protestat împotriva corupţiei din sistemul judiciar românesc, după publicarea documentarului Recorder, care scoate la iveală influenţa politică în instituţiile judecătoreşti ale statului.
După patru ani în care a funcționat în România, compania olandeză Van Hessen pleacă. Firma, cu activități în domeniul prelucrării cărnii și furnizării de materii prime pentru industria farmaceutică, a decis acum să iasă de pe piața locală.
Două puncte foarte importante au fost pe agenta magistraţilor de la Curtea Constituţională: banii lor şi banii noştri. Câteva ore bune s-a dezbătut reforma pensiilor speciale şi s-a rezolvat totul cu o amânare. În schimb, au dat rapid undă verde pe noile măsuri fiscale care ne vizează pe noi toţi: taxele şi impozitele asumate de Guvern pot intra în vigoare de la 1 ianuarie.
Bolojan, despre ministrul Mediului: Are o răspundere morală. Problema se rezolvă cu specialiști, nu cu demisii # ObservatorNews
Premierul Ilie Bolojan a explicat diferența între răspunderea directă și răspunderea morală în cazul crizei apei din Prahova, în contextul în care PSD cere demisia ministrei Mediului, Diana Buzoianu.
