Justiție la Curtea de Apel: Când faptele magistraților le contrazic vorbele
Cotidianul de Hunedoara, 11 decembrie 2025 13:50
Unii dintre magistrații din Curtea de Apel care au ieșit să dea explicații pentru situația din Justiție în urma dezvăluirilor Recorder sunt cunoștințe vechi ale presei. The post Justiție la Curtea de Apel: Când faptele magistraților le contrazic vorbele appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
14:00
Un soldat ucrainean care a fost prizonier în Rusia a oferit noi detalii despre ultimele zile de viață ale jurnalistei Viktoriia Roshchyna. Ea a murit anul trecut în detenție. The post Noi detalii despre ultimele momente ale jurnalistei ucise în Rusia appeared first on Cotidianul RO.
13:50
Acum o oră
13:30
SONDAJ Liderii AUR, politicienii cu cele mai antisemite mesaje. USR, peste PNL # Cotidianul de Hunedoara
Intensitatea mesajelor antisemite ale liderilor politici sunt în creștere în ultimii patru ani. The post SONDAJ Liderii AUR, politicienii cu cele mai antisemite mesaje. USR, peste PNL appeared first on Cotidianul RO.
13:30
VIDEO Momentul când șefa Curții de Apel a refuzat să mai răspundă la întrebările presei # Cotidianul de Hunedoara
Jurnaliștii s-au revoltat pentru că Nicoleta Arsenie nu a mai dorit să răspundă la întrebări. The post VIDEO Momentul când șefa Curții de Apel a refuzat să mai răspundă la întrebările presei appeared first on Cotidianul RO.
13:30
O propunere privind concesiile teritoriale ucrainene, transmisă președintelui Trump # Cotidianul de Hunedoara
Serghei Lavrov spune că toate ”neînțelegerile” cu SUA în privința Ucrainei au fost rezolvate după întâlnirea dintre Vladimir Putin și Steve Witkoff. The post O propunere privind concesiile teritoriale ucrainene, transmisă președintelui Trump appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
13:10
Drumul de mare viteză Bucureşti-Giurgiu. A fost semnat contractul pentru studiul de fezabilitate # Cotidianul de Hunedoara
Drumul de mare viteză București-Giurgiu este prima șosea rapidă care se proiectează la frontiera României cu Bulgaria, un obiectiv strategic pentru conectivitatea între cele două țări. The post Drumul de mare viteză Bucureşti-Giurgiu. A fost semnat contractul pentru studiul de fezabilitate appeared first on Cotidianul RO.
13:10
În Champions League, Erling Haaland se află, deja, pe lista celor mai buni marcatori din istoria competiției. Norvegianul l-a depășit pe legendarul atacant francez Thierry Henry, aflat pe locul 10 și ocupă poziția a 9-a. The post Erling Haaland a doborât un nou record appeared first on Cotidianul RO.
13:10
Șefa Curții de Apel atacă o judecătoare care a vorbit după documentarul Recorder # Cotidianul de Hunedoara
„Deși în 15 iunie 2011 doamna judecător a dobândit dreptul de proprietate a unui apartament, până în 2015 a continuat să deconteze o chirie de la stat, declarând în fals că nu deține o locuință. Când CAB a aflat realitatea și a asistat plata chiriei, judecătoarea a atacat decizia în instanță”, a mai acuzat președinta Curții de Apel. The post Șefa Curții de Apel atacă o judecătoare care a vorbit după documentarul Recorder appeared first on Cotidianul RO.
13:00
12 copii cu nevoi speciale din ultimul centru de plasament din Sectorul 5 vor locui într-o casă familială nouă. The post Casă ridicată cu sprijinul vedetelor pentru 12 copii cu nevoi speciale appeared first on Cotidianul RO.
12:40
Protest la conferința Curții de Apel: „Suntem terorizați cu acțiuni disciplinare” # Cotidianul de Hunedoara
„Suntem terorizați pur și simplu cu acțiuni disciplinare”, a transmis Raluca Moroșanu, judecătoare în cadrul Curții de Apel București. Ea a confirmat tot ce a spus colegul său Laurențiu Beșu în investigația Recorder „Justiție capturată”. The post Protest la conferința Curții de Apel: „Suntem terorizați cu acțiuni disciplinare” appeared first on Cotidianul RO.
12:40
În conformitate cu legea islamică (sharia), relaţiile sexuale între persoane de acelaşi sex sunt interzise în Iran şi pot fi pedepsite, în anumite cazuri, cu pedeapsa cu moartea. The post Cupa Mondială: Seattle va găzdui „Meciul Pride” LGBT+ appeared first on Cotidianul RO.
12:30
Congresul din Mexic a aprobat miercuri o lege care prevede pedepse de până la opt ani de închisoare pentru vânzarea țigărilor electronice și a produselor similare. The post Mexic pedepsește cu închisoarea vânzarea țigărilor electronice appeared first on Cotidianul RO.
12:20
După introducerea interdicţiei se va utiliza autostrada M4, care ofer o alternativă sigură, în comparaţie cu drumul principal. The post Restricții în Ungaria. MAE, atenţionare pentru transportatorii de marfă appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
12:10
Antrenorii ambelor echipe se confruntă cu importante probleme de lot înaintea meciurilor din această seară. The post Seară europeană pentru FCSB și Universitatea Craiova appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Punerea în mişcare a acţiunii penale, reţinerea, arestarea preventivă sau trimiterea în judecată reprezintă etape şi măsuri în cadrul procesului penal. The post Poliţist, reţinut după ce a bătut un bărbat, în sediul Poliţiei Cernavodă appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Conform datelor BVB, cele mai mari creșteri ale valorii acțiunilor le înregistrau Armătura (+12,50%), Sinteza (+3,20%) și Chimcomplex (+3,19%). The post Bursa de la București a deschis în scădere appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Cătălin Predoiu chiulește de la ședința de guvern, după dezvăluirile Recorder – SURSE # Cotidianul de Hunedoara
În contextul investigației Recorder, USR a cerut demiterea lui Cătălin Predoiu. În replică, premierul a declarat că va purta o discuție cu acesta. The post Cătălin Predoiu chiulește de la ședința de guvern, după dezvăluirile Recorder – SURSE appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Un control recent la azilul din județul Timiș a dispus închiderea instituției după ce au fost descoperite mai multe nereguli. Reveniți pentru a vedea stadiul rezolvării neregulilor, inspectorii au descoperit că majoritatea bătrânilor nu mai erau cazați în azil. The post 76 de bătrâni înghesuiți în casa proprietarei unui azil cu probleme appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Programul „Trump Gold Card” oferă rezidență permanentă în SUA contra unei contribuții de 1 milion de dolari. Programul vizează persoanele cu potențial economic ridicat. The post „Trump Gold Card” pentru bogații lumii appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Este pentru prima dată când forțele ucrainene lovesc infrastructura petrolieră offshore a Rusiei din această zonă. The post Dronele Kievului lovesc o platformă rusească appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Amînarea dată de CCR cu reducerea pensiilor și a vîrstei de pensionare nu-i decît o găleată de benzină pe focul abia aprins. The post Justiția sub asalt organizat appeared first on Cotidianul RO.
11:10
CSM a acuzat existența unui „plan bine stabilit, implicând distrugerea încrederii în sistemul de justiţie”. The post CSM, după documentarul Recorder: Nicușor Dan îndeamnă la revoltă appeared first on Cotidianul RO.
11:00
Turnul Sfatului va fi reabilitat în următorii doi ani. The post Turnul Sfatului intră în reabilitare appeared first on Cotidianul RO.
10:50
New York Times a publicat o investigație amplă despre eliberarea fraților Tate. Jurnaliștii sugerează faptul că oameni de la cel mai înalt nivel din Guvernul Ciolacu ar fi intervenit pentru ridicarea interdicției de părăsire a țării de către Andrew și Tristan Tate. Totodată, investigația discută rolul lui Victor Ponta în caz. The post NY Times: Presiuni din Guvernul Ciolacu pentru eliberarea lui Tate appeared first on Cotidianul RO.
10:50
Liderul USR crede că politicienii pot să repare legile justiţiei pentru ca toţi cetăţenii să aibă acces la o justiţie independentă. The post USR cere demiterea șefului DNA după documentarul Recorder appeared first on Cotidianul RO.
10:40
Curtea de Apel anunță o conferință de presă extraordinară pentru a răspunde la acuzațiile grave ce rezultă din documentarul Recorder. The post Curtea de Apel, gest fără precedent după documentarul Recorder appeared first on Cotidianul RO.
10:30
María Corina Machado și-a revendicat Premiul Nobel pentru Pace. Este prima ieșire publică a acesteia de la începutul anului. The post Laureata Nobel din Venezuela a ieșit din ascunzătoare la Oslo appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
10:00
„Nu mă interesează. Nu am de făcut declarații! La revedere!”, a declarat CEO-ul companiei Țiriac Auto pentru Fanatik. Firma ar face parte dintr-un traseu prin care treceau microbuzele astfel încât să se ajungă la supraevaluarea prețurilor. The post Țiriac Auto ar fi vizată de parchetul lui Kövesi în ancheta microbuzelor appeared first on Cotidianul RO.
09:40
Poliţiştii din Constanţa au stabilit că resturile de animale împrăştiate miercuri seară pe Autostrada A2 au căzut dintr-un ansamblu auto. Drumul este în continuare blocat. The post Dosar penal în cazul leșurilor de pe A2 appeared first on Cotidianul RO.
09:30
Conform surselor Cotidianul, Claudiu Mureșan era în cărți și pentru șefia AMEPIP. Politicianul a obținut un post de senator în 2020, din partea USR. În timpul mandatului, a schimbat tabăra și a migrat către social-democrați. Mureșan a fost pe listele PSD în 2024 pentru Senat, dar nu a obținut un nou mandat. The post Fost senator USR, plecat la PSD, acum șef la ARF appeared first on Cotidianul RO.
08:50
Petrolul kazah va continua să ajungă în România, chiar și după intrarea în vigoare a sancțiunilor americane din 14 decembrie. The post Petrolul kazah trece mai departe. Putin ocolește sancțiunile SUA appeared first on Cotidianul RO.
08:20
Guvernul va adopta o ordonanță de urgență pentru a aloca fonduri aeroporturilor aflate în dificultate financiară. The post Criză de bani pe aeroporturi. Bolojan forțat să intervină appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
07:50
SUA au condamnat acţiunile Chinei după ce avioane de vânătoare chineze au fixat radarul pe aeronave japoneze în apropierea insulei Okinawa. The post Furie la Tokyo. Avioane chineze ţintesc aeronave japoneze appeared first on Cotidianul RO.
07:40
Atacurile lui Donald Trump asupra UE îi obligă pe liderii acesteia să se gândească la un viitor în care SUA nu mai este principalul lor garant de securitate, iar Europa trebuie să-și organizeze propria apărare. The post Nu mai vrea Donald Trump să fie „tăticul” NATO? appeared first on Cotidianul RO.
07:30
Mii de oameni au protestat miercuri seara în Bulgaria pentru a cere demisia guvernului condus de Rosen Jeleznikov. The post Nemulţumirile persistă. Bulgarii cer demisia guvernului appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
06:10
Chinul PNRR. România vrea să facă în 8 luni cât n-a făcut în 4 ani EXCLUSIV # Cotidianul de Hunedoara
Gândit ca un robinet cu bani europeni gratis, PNRR a ajuns o corvoadă pentru România: banii i-am luat cu țârâita, iar reformele s-au implementat cu pipeta. The post Chinul PNRR. România vrea să facă în 8 luni cât n-a făcut în 4 ani EXCLUSIV appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
00:10
Leșuri de animale împrăștiate pe A2. Circulație închisă pe mai mulți kilometri # Cotidianul de Hunedoara
Pompierii din Cernavodă intervin după ce mai multe resturi de animale au fost descoperite pe Autostrada Soarelui. The post Leșuri de animale împrăștiate pe A2. Circulație închisă pe mai mulți kilometri appeared first on Cotidianul RO.
10 decembrie 2025
22:50
Sute de oameni s-au strâns în fața sediului CSM și au strigat că vor o justiție independentă. The post REPORTAJ Din nou în stradă pentru Justiție: „Hoții prinși, nu prescriși” appeared first on Cotidianul RO.
22:30
Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a văzut documentarul Recorder, „Justiția capturată”, și a comentat pe marginea lui pe Facebook. The post Ce spune CTP despre documentarul Recorder: Cade în cap ca o lespede appeared first on Cotidianul RO.
21:30
De ce suntem într-un moment zero: restaurație și justiție piramidală sau reformă # Cotidianul de Hunedoara
Marea diferență pe care o aduce Maia Sandu și pe care România încă nu o recuperează este voința politică și curajul unui lider care își asumă să se poziționeze, nu să urmărească prundent pacea politică, o atitudine care mai degrabă slăbește un lider, chiar dacă îi conservă vremelnic funcția. Documentarul Recorder despre justiția capturată deschide, […] The post De ce suntem într-un moment zero: restaurație și justiție piramidală sau reformă appeared first on Cotidianul RO.
21:00
Documentarul Recorder care scoate în evidență problemele din sistemul de justiției din România a creat valuri de reacții publice. The post Ilie Bolojan, cu ochii pe justiție după documentarul Recorder appeared first on Cotidianul RO.
19:30
Misterul elanului descoperit în România. Imaginile spectaculoase de pe internet # Cotidianul de Hunedoara
Reprezentanții unei asociații care militează pentru protecția mediului au observat, la marginea unei păduri din județul Hunedoara, un elan. The post Misterul elanului descoperit în România. Imaginile spectaculoase de pe internet appeared first on Cotidianul RO.
19:00
Curtea de Apel București, reacție dură după documentarul Recorder. Judecătorul Beșu, amenințat cu IJ # Cotidianul de Hunedoara
Un comunicat oficial respinge acuzațiile judecătorului Beșu Ionel Laurențiu din investigația Recorder. Se cer clarificări privind parcursul său profesional și compatibilitatea cu funcția de magistrat. Instituțiile abilitate vor analiza situația pentru a asigura integritatea justiției. The post Curtea de Apel București, reacție dură după documentarul Recorder. Judecătorul Beșu, amenințat cu IJ appeared first on Cotidianul RO.
18:10
Prima demisie. Directorul pus de USR la Apele Române pleacă. Buzoianu rămâne # Cotidianul de Hunedoara
Florin Ghiţă, directorul Apelor Române numit de USR, şi-a dat demisia de onoare, iar în locul său va fi numit interimar Sorin Rândaşu. Totodată, a fost emisă decizia de demitere a directoarei de la ABA Buzău–Ialomiţa, spune ministra Mediului, Diana Buzoianu. The post Prima demisie. Directorul pus de USR la Apele Române pleacă. Buzoianu rămâne appeared first on Cotidianul RO.
18:00
Tranzacțiile imobiliare realizate prin credite ipotecare au urcat la 58%, iar specialiștii estimează că până la finalul anului vor ajunge la 60%. Chiar dacă numărul total al vânzărilor scade, românii sunt mai hotărâți ca oricând să se împrumute pentru locuința mult dorită. The post Românii nu se sperie de creditele ipotecare pe 30 de ani nici în 2025 appeared first on Cotidianul RO.
17:30
Meciul FCSB-Feyenoord Rotterdam. Șase linii de transport în comun, programul prelungit # Cotidianul de Hunedoara
Dacă situația o va impune, liniile din zonă vor funcționa pe trasee modificate, sub coordonarea agenților de ordine publică și ai Brigăzii de Poliție Rutieră. The post Meciul FCSB-Feyenoord Rotterdam. Șase linii de transport în comun, programul prelungit appeared first on Cotidianul RO.
17:30
Nicușor Dan, după documentarul Recorder: Persoanele vinovate trebuie pedepsite # Cotidianul de Hunedoara
Nicușor Dan comentează documentarul Recorder despre justiție și spune că soluțiile trebuie găsite în interiorul sistemului. El critică lipsa de voință politică și ridică întrebări despre transparența și implicarea magistraților. The post Nicușor Dan, după documentarul Recorder: Persoanele vinovate trebuie pedepsite appeared first on Cotidianul RO.
17:20
Impozitul auto va crește semnificativ de anul viitor. The post Cresc taxele pentru mașinile vechi. Va fi regula „poluatorul plătește” appeared first on Cotidianul RO.
17:00
”Justiția a dispărut aproape complet de pe agenda publică, societatea românească s-a trezit în fața unei realități greu de digerat, dosarele de mare corupție sunt îngropate”, spun jurnaliștii de la Recorder despre documentar. The post Judecătoarea Adriana Stoicescu reacționează la documentarul Recorder appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Chiar dacă SUA încearcă să scindeze UE, diagnosticul pus Europei de Trump este corect și pe baza lui se poate prescrie tratamentul The post UE-America: divorț sau reeducare? appeared first on Cotidianul RO.
