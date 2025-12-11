Omul Anului -Time Magazine

10:50

New York Times a publicat o investigație amplă despre eliberarea fraților Tate. Jurnaliștii sugerează faptul că oameni de la cel mai înalt nivel din Guvernul Ciolacu ar fi intervenit pentru ridicarea interdicției de părăsire a țării de către Andrew și Tristan Tate. Totodată, investigația discută rolul lui Victor Ponta în caz. The post NY Times: Presiuni din Guvernul Ciolacu pentru eliberarea lui Tate appeared first on Cotidianul RO.