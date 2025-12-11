România, trimisă din nou în fața CJUE
Cotidianul de Hunedoara, 11 decembrie 2025 14:50
Comisia Europeană a trimis România în fața Curții de Justiție a UE pentru că nu a respectat obligațiile privind monitorizarea calității aerului.
• • •
Acum 5 minute
15:10
În timpul conferinței de presă a președintei Curții de Apel, una dintre judecătoarele care stăteau lângă ea a anunțat-o că o sună Lia și merge să vorbească cu ea.
15:10
Aproximativ jumătate dintre cetăţenii bulgari se opun introducerii monedei euro, de teamă că aceasta va afecta suveranitatea.
Acum 15 minute
15:00
„Aceste aparate vor permite ICE (Poliţia Imigraţiei) să funcţioneze mai eficient, prin faptul că zborurile vor dura mai puțin", a transmis președinta Departamentului Securității Interne,
Acum 30 minute
14:50
14:50
Şantierul Naval Orşova a încheiat un contract în valoare de 4,12 milioane de euro pentru construcţia unei nave fluviale.
Acum o oră
14:40
Ideal ar fi fost ca Anca Alexandrescu să rămână sub candidatul PSD, Daniel Băluță. Ar fi fost semnalul clar că suveranismul are un plafon electoral,
14:40
Ne-am fi așteptat la lămuriri? Nu neapărat, dar încă o dată, reprezentanții Curții de Apel au sfidat în primul rând societatea.
14:40
În Congres apar inițiative legislative fără șanse, dar care susțin un principiu pentru care ar vota o bună parte a americanilor
14:40
Polițistul, la rândul său, admite că a întreţinut relaţii sexuale cu femeia, dar spune că acestea au fost consimţite.
14:40
Cobza a primit recunoaștere internațională prin includerea în Patrimoniul Cultural Imaterial al UNESCO, confirmând rolul său esențial în tradițiile muzicale românești și moldovenești și contribuind la protejarea și promovarea acestui instrument simbolic.
14:30
Un român la conducerea JEUNE – rețeaua tinerilor antreprenori ai Uniunii Europene # Cotidianul de Hunedoara
Daniel Urîtu, președintele PTIR, a fost ales președinte JEUNE pentru mandatul 2026–2028.
14:30
Un produs a fost retras de ANSVSA din 17 magazine Metro. Ambalajul produsului nu includea o informație importantă: faptul că include alergeni.
14:30
Elevii și cadrele didactice de la Colegiul Național „Octavian Goga" din municipiul Sibiu au fost evacuați după ce alarma de gaz din școală s‑a declanșat.
14:20
Radu Marinescu a lăudat demersul Curții de Apel București de a organiza o conferință de presă în care să clarifice situația ridicată de investigația Recorder. „Este un demers adecvat."
14:20
Presa lumii a devenit un mare bazar din care fiecare cetățean de aiurea poate alege ceva care să-l țină ocupat și agresiv în limite prestabilite
Acum 2 ore
14:00
Un soldat ucrainean care a fost prizonier în Rusia a oferit noi detalii despre ultimele zile de viață ale jurnalistei Viktoriia Roshchyna. Ea a murit anul trecut în detenție.
13:50
Justiție la Curtea de Apel: Când faptele magistraților le contrazic vorbele # Cotidianul de Hunedoara
Unii dintre magistrații din Curtea de Apel care au ieșit să dea explicații pentru situația din Justiție în urma dezvăluirilor Recorder sunt cunoștințe vechi ale presei.
13:30
SONDAJ Liderii AUR, politicienii cu cele mai antisemite mesaje. USR, peste PNL # Cotidianul de Hunedoara
Intensitatea mesajelor antisemite ale liderilor politici sunt în creștere în ultimii patru ani.
13:30
VIDEO Momentul când șefa Curții de Apel a refuzat să mai răspundă la întrebările presei # Cotidianul de Hunedoara
Jurnaliștii s-au revoltat pentru că Nicoleta Arsenie nu a mai dorit să răspundă la întrebări.
13:30
O propunere privind concesiile teritoriale ucrainene, transmisă președintelui Trump # Cotidianul de Hunedoara
Serghei Lavrov spune că toate "neînțelegerile" cu SUA în privința Ucrainei au fost rezolvate după întâlnirea dintre Vladimir Putin și Steve Witkoff.
Acum 4 ore
13:10
Drumul de mare viteză Bucureşti-Giurgiu. A fost semnat contractul pentru studiul de fezabilitate # Cotidianul de Hunedoara
Drumul de mare viteză București-Giurgiu este prima șosea rapidă care se proiectează la frontiera României cu Bulgaria, un obiectiv strategic pentru conectivitatea între cele două țări.
13:10
În Champions League, Erling Haaland se află, deja, pe lista celor mai buni marcatori din istoria competiției. Norvegianul l-a depășit pe legendarul atacant francez Thierry Henry, aflat pe locul 10 și ocupă poziția a 9-a.
13:10
Șefa Curții de Apel atacă o judecătoare care a vorbit după documentarul Recorder # Cotidianul de Hunedoara
„Deși în 15 iunie 2011 doamna judecător a dobândit dreptul de proprietate a unui apartament, până în 2015 a continuat să deconteze o chirie de la stat, declarând în fals că nu deține o locuință. Când CAB a aflat realitatea și a asistat plata chiriei, judecătoarea a atacat decizia în instanță", a mai acuzat președinta Curții de Apel.
13:00
12 copii cu nevoi speciale din ultimul centru de plasament din Sectorul 5 vor locui într-o casă familială nouă.
12:40
Protest la conferința Curții de Apel: „Suntem terorizați cu acțiuni disciplinare” # Cotidianul de Hunedoara
„Suntem terorizați pur și simplu cu acțiuni disciplinare", a transmis Raluca Moroșanu, judecătoare în cadrul Curții de Apel București. Ea a confirmat tot ce a spus colegul său Laurențiu Beșu în investigația Recorder „Justiție capturată".
12:40
În conformitate cu legea islamică (sharia), relaţiile sexuale între persoane de acelaşi sex sunt interzise în Iran şi pot fi pedepsite, în anumite cazuri, cu pedeapsa cu moartea.
12:30
Congresul din Mexic a aprobat miercuri o lege care prevede pedepse de până la opt ani de închisoare pentru vânzarea țigărilor electronice și a produselor similare.
12:20
După introducerea interdicţiei se va utiliza autostrada M4, care ofer o alternativă sigură, în comparaţie cu drumul principal.
12:10
Antrenorii ambelor echipe se confruntă cu importante probleme de lot înaintea meciurilor din această seară.
12:00
Punerea în mişcare a acţiunii penale, reţinerea, arestarea preventivă sau trimiterea în judecată reprezintă etape şi măsuri în cadrul procesului penal.
12:00
Conform datelor BVB, cele mai mari creșteri ale valorii acțiunilor le înregistrau Armătura (+12,50%), Sinteza (+3,20%) și Chimcomplex (+3,19%).
11:50
Cătălin Predoiu chiulește de la ședința de guvern, după dezvăluirile Recorder – SURSE # Cotidianul de Hunedoara
În contextul investigației Recorder, USR a cerut demiterea lui Cătălin Predoiu. În replică, premierul a declarat că va purta o discuție cu acesta.
11:50
Un control recent la azilul din județul Timiș a dispus închiderea instituției după ce au fost descoperite mai multe nereguli. Reveniți pentru a vedea stadiul rezolvării neregulilor, inspectorii au descoperit că majoritatea bătrânilor nu mai erau cazați în azil.
11:50
Programul „Trump Gold Card" oferă rezidență permanentă în SUA contra unei contribuții de 1 milion de dolari. Programul vizează persoanele cu potențial economic ridicat.
11:40
Este pentru prima dată când forțele ucrainene lovesc infrastructura petrolieră offshore a Rusiei din această zonă.
Acum 6 ore
11:10
Amînarea dată de CCR cu reducerea pensiilor și a vîrstei de pensionare nu-i decît o găleată de benzină pe focul abia aprins.
11:10
CSM a acuzat existența unui „plan bine stabilit, implicând distrugerea încrederii în sistemul de justiţie".
11:00
Turnul Sfatului va fi reabilitat în următorii doi ani.
10:50
New York Times a publicat o investigație amplă despre eliberarea fraților Tate. Jurnaliștii sugerează faptul că oameni de la cel mai înalt nivel din Guvernul Ciolacu ar fi intervenit pentru ridicarea interdicției de părăsire a țării de către Andrew și Tristan Tate. Totodată, investigația discută rolul lui Victor Ponta în caz.
10:50
Liderul USR crede că politicienii pot să repare legile justiţiei pentru ca toţi cetăţenii să aibă acces la o justiţie independentă.
10:40
Curtea de Apel anunță o conferință de presă extraordinară pentru a răspunde la acuzațiile grave ce rezultă din documentarul Recorder.
10:30
María Corina Machado și-a revendicat Premiul Nobel pentru Pace. Este prima ieșire publică a acesteia de la începutul anului.
10:00
„Nu mă interesează. Nu am de făcut declarații! La revedere!", a declarat CEO-ul companiei Țiriac Auto pentru Fanatik. Firma ar face parte dintr-un traseu prin care treceau microbuzele astfel încât să se ajungă la supraevaluarea prețurilor.
09:40
Poliţiştii din Constanţa au stabilit că resturile de animale împrăştiate miercuri seara pe Autostrada A2 au căzut dintr-un ansamblu auto. Drumul este în continuare blocat.
09:30
Conform surselor Cotidianul, Claudiu Mureșan era în cărți și pentru șefia AMEPIP. Politicianul a obținut un post de senator în 2020, din partea USR. În timpul mandatului, a schimbat tabăra și a migrat către social-democrați. Mureșan a fost pe listele PSD în 2024 pentru Senat, dar nu a obținut un nou mandat.
Acum 8 ore
08:50
Petrolul kazah va continua să ajungă în România, chiar și după intrarea în vigoare a sancțiunilor americane din 14 decembrie.
08:20
Guvernul va adopta o ordonanță de urgență pentru a aloca fonduri aeroporturilor aflate în dificultate financiară.
07:50
SUA au condamnat acţiunile Chinei după ce avioane de vânătoare chineze au fixat radarul pe aeronave japoneze în apropierea insulei Okinawa.
07:40
Atacurile lui Donald Trump asupra UE îi obligă pe liderii acesteia să se gândească la un viitor în care SUA nu mai este principalul lor garant de securitate, iar Europa trebuie să-și organizeze propria apărare.
07:30
Mii de oameni au protestat miercuri seara în Bulgaria pentru a cere demisia guvernului condus de Rosen Jeleznikov.
