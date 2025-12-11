Ministrul mediului acuză o înțelegere între PSD și AUR pentru a-i forța demiterea
Cotidianul de Hunedoara, 11 decembrie 2025 21:20
Diana Buzoianu, ministrul Mediului, refuză să cedeze presiunilor PSD și AUR, afirmând că nu va demisiona și va continua cu reformele în minister, indiferent de moțiunile politice. The post Ministrul mediului acuză o înțelegere între PSD și AUR pentru a-i forța demiterea appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Acum o oră
21:20
Ministrul Sănătății a confirmat joi seară primul caz de lepră din România după 1981, iar alte trei suspiciuni sunt în evaluare The post Primul caz de lepră din România din 1981 appeared first on Cotidianul RO.
21:20
Acum 2 ore
20:30
Președintele Nicușor Dan invită magistrații să discute despre criza din justiție, provocată după apariția documentarului „Justiția Capturată”, oferind un canal deschis pentru sesizări. The post Nicușor Dan invită toți magistrații care au reclamații la Cotroceni appeared first on Cotidianul RO.
20:10
Românii au ieșit iar în stradă și îi cer lui Nicușor Dan să apere justiția # Cotidianul de Hunedoara
Un protest organizat de Declic are loc în aceste momente, în Piața Victoriei. Manifestanții militează pentru independența sistemului de justiție, ca reacție la documentarul Recorder. The post Românii au ieșit iar în stradă și îi cer lui Nicușor Dan să apere justiția appeared first on Cotidianul RO.
20:00
„Justiția capturată de servicii și structuri externe” – Un europarlamentar AUR face dezvăluiri # Cotidianul de Hunedoara
Gheorghe Piperea denunță abuzurile din justiție, acuzațiile de interceptări ilegale și dublul standard, avertizând asupra manipulării externe. The post „Justiția capturată de servicii și structuri externe” – Un europarlamentar AUR face dezvăluiri appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
19:50
200 de magistrați, mesaj de susținere pentru colegii care au vorbit pentru Recorder # Cotidianul de Hunedoara
178 de judecători și procurori, inclusiv pensionari, au semnat un mesaj de solidaritate cu Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu, care au dezvăluit presiunile din sistemul de justiție. Magistrații subliniază că adevărul și integritatea trebuie protejate The post 200 de magistrați, mesaj de susținere pentru colegii care au vorbit pentru Recorder appeared first on Cotidianul RO.
19:30
Cum se apără jandarmii acuzați că ar fi intimidat participanții la protest # Cotidianul de Hunedoara
Jandarmeria Română a răspuns acuzațiilor de intimidare a participanților la proteste, precizând că legitimarea acestora este o măsură legală, destinată menținerii ordinii și siguranței publice. The post Cum se apără jandarmii acuzați că ar fi intimidat participanții la protest appeared first on Cotidianul RO.
19:10
Oleksandra Matviichuk, șefa organizației care a primit Premiul Nobel pentru Pace, spune că Ucraina are nevoie de securitate din partea SUA și UE. The post Oleksandra Matviichuk: Ucraina nu vrea lecții de democrație appeared first on Cotidianul RO.
19:00
Republica Moldova: zăngănit de drone în Transnistria; Guvernarea caută prezidențiabil pentru 2028; Plahotniuc rămâne un test pentru justiția moldovenească The post Republica Moldova: zăngănit de drone în Transnistria appeared first on Cotidianul RO.
19:00
Scandalul iscat în jurul Justiției din România capătă noi dimensiuni, după ce o judectătoare forțată să iasă din sistem vine cu noi dezvăluiri. The post O judecătoare forțată să iasă la pensie acuză: E vorba de corupție appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
17:50
Tradiția revistei Time - care a început în 1927 ca „Omul Anului” - recunoaște o persoană sau o mișcare care „la bine sau la rău... a influențat cel mai mult evenimentele anului”. The post Omul Anului -Time Magazine appeared first on Cotidianul RO.
17:40
SONDAJ Rusia și globalismul, în topul pericolelor pentru identitatea românească # Cotidianul de Hunedoara
Polarizarea societății pe tema pericolelor la adresa României e arată de ultimul sondaj Social Monitor, la comanda Institutului, Național pentru Studierea Holocaustului în România „Elie Wiesel”. The post SONDAJ Rusia și globalismul, în topul pericolelor pentru identitatea românească appeared first on Cotidianul RO.
17:30
Depozitele bancare nu sunt toate la fel, iar diferența reală o face dobânda compusă, mecanismul care transformă economiile tale într-un capital în creștere accelerată, fără riscuri și fără efort suplimentar. Hai să vedem cum funcționează! The post Depozitul bancar care-ți aduce cea mai mare dobândă appeared first on Cotidianul RO.
17:30
Tânărul este în acest moment cercetat pentru pentru uciderea animalelor cu intenţie, dar şi violare de domiciliu. The post Arestat preventiv după ce a intrat în curte şi i-a omorât câinele appeared first on Cotidianul RO.
17:10
Mark Rutte spune că Europa trebuie să-şi crească rapid cheltuielile pentru că Rusia a readus războiul pe continent The post Rutte: „Noi suntem următoarea ţintă a Rusiei” appeared first on Cotidianul RO.
17:00
„Solicităm autorităţilor competente să se abţină de la orice demers care ar viza cercetarea disciplinară sau presiunea instituţională asupra magistraţilor care îşi exercită dreptul la liberă exprimare.” The post Asociații din justiție cer protecția magistraților care fac dezvăluiri appeared first on Cotidianul RO.
16:20
Conferința organizată de Curtea de Apel București a fost întreruptă chiar la început de judecătoarea Secției 1 Penală Raluca Moroșanu. Aceasta a confirmat tot ce a spus colegul său Laurențiu Beșu în investigația Recorder. The post Ludovic Orban: Jos pălăria pentru Raluca Moroșanu! appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
15:50
„Aspectele prezentate în conţinutul materialului de presă relevă fapte care, dacă ar fi adevărate, ar putea conduce la concluzia că sistemul judiciar, integral sau sectorial, a abdicat de la scopul său legal şi constituţional.” The post Procurorii CSM se poziționează de partea Recorder appeared first on Cotidianul RO.
15:50
Șefa Curții Supreme a explicat pentru Cotidianul de ce a contactat-o pe judecătoarea Ionela Tudor în timpul conferinței de presă de la Curtea de Apel. The post EXCLUSIV Ce a vorbit Lia Savonea cu judecătoarea Curții de Apel appeared first on Cotidianul RO.
15:30
Danileț spune că e rușinoasă comportarea conducerii Curții de Apel București # Cotidianul de Hunedoara
Curtea a fost acuzată în investigația Recorder că dosarele sensibile sunt amânate până la prescriere sau finalizate prin achitări, iar magistrații incomozi, marginalizați. The post Danileț spune că e rușinoasă comportarea conducerii Curții de Apel București appeared first on Cotidianul RO.
15:10
În timpul conferinței de presă a președintei Curții de Apel, una dintre judecătoarele care stăteau lângă ea a anunțat-o că o sună Lia și merge să vorbească cu ea. The post VIDEO ,,Mă sună Lia!” Scena halucinantă din conferința Curții de Apel appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Aproximativ jumătate dintre cetăţenii bulgari se opun introducerii monedei euro, de teamă că aceasta va afecta suveranitatea. The post Guvernul Bulgariei a demisionat appeared first on Cotidianul RO.
15:00
„Aceste aparate vor permite ICE (Poliţia Imigraţiei) să funcţioneze mai eficient, prin faptul că zborurile vor dura mai puțin”, a transmis președinta Departamentului Securității Interne, The post Trump cumpără o flotă de avioane pentru a expulza imigranți ilegali appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Comisia Europeană a trimis România în fața Curții de Justiție a UE pentru că nu a respectat obligațiile privind monitorizarea calității aerului. The post România, trimisă din nou în fața CJUE appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Şantierul Naval Orşova a încheiat un contract în valoare de 4,12 milioane de euro pentru construcţia unei nave fluviale. The post Contract de 4,12 milioane euro pentru Şantierul Naval Orşova appeared first on Cotidianul RO.
14:40
Ideal ar fi fost ca Anca Alexandrescu să rămână sub candidatul PSD, Daniel Băluță. Ar fi fost semnalul clar că suveranismul are un plafon electoral, The post Poate era mai bine să câștige Anca Alexandrescu Primăria Capitalei… appeared first on Cotidianul RO.
14:40
Ne-am fi așteptat la lămuriri? Nu neapărat, dar încă o dată, reprezentanții Curții de Apel au sfidat în primul rând societatea. The post Conferința Curții de Apel, sfidătoare, nu lămuritoare – ANALIZĂ appeared first on Cotidianul RO.
14:40
În Congres apar inițiative legislative fără șanse, dar care susțin un principiu pentru care ar vota o bună parte a americanilor The post Garanțiile se securitate NATO, contestate în Congresul SUA appeared first on Cotidianul RO.
14:40
Polițistul, la rândul său, admite că a întreţinut relaţii sexuale cu femeia, dar spune că acestea au fost consimţite. The post Reclamat pentru viol, un poliţist din Ploieşti a fost trimis în judecată appeared first on Cotidianul RO.
14:40
Cobza a primit recunoaștere internațională prin includerea în Patrimoniul Cultural Imaterial al UNESCO, confirmând rolul său esențial în tradițiile muzicale românești și moldovenești și contribuind la protejarea și promovarea acestui instrument simbolic. The post Cobza, inclusă în Patrimoniul UNESCO appeared first on Cotidianul RO.
14:30
Un român la conducerea JEUNE – rețeaua tinerilor antreprenori ai Uniunii Europene # Cotidianul de Hunedoara
Daniel Urîtu, președintele PTIR, a fost ales președinte JEUNE pentru mandatul 2026–2028. The post Un român la conducerea JEUNE – rețeaua tinerilor antreprenori ai Uniunii Europene appeared first on Cotidianul RO.
14:30
Un produs a fost retras de ANSVSA din 17 magazine Metro. Ambalajul produsului nu includea o informație importantă: faptul că include alergeni. The post Produs retras din magazinele Metro appeared first on Cotidianul RO.
14:30
Elevii și cadrele didactice de la Colegiul Național „Octavian Goga” din municipiul Sibiu au fost evacuați după ce alarma de gaz din școală s‑a declanșat. The post Alertă la Colegiul Naţional ”Octavian Goga” din Sibiu appeared first on Cotidianul RO.
14:20
Radu Marinescu a lăudat demersul Curții de Apel București de a organiza o conferință de presă în care să clarifice situația ridicată de investigația Recorder. „Este un demers adecvat.” The post Ministrul Justiției: Adevărul se stabilește pe bază de probe appeared first on Cotidianul RO.
14:20
Presa lumii a devenit un mare bazar din care fiecare cetățean de aiurea poate alege ceva care să-l țină ocupat și agresiv în limite prestabilite The post Ucraina-Rusia: negocieri care să ne țină ocupați appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Un soldat ucrainean care a fost prizonier în Rusia a oferit noi detalii despre ultimele zile de viață ale jurnalistei Viktoriia Roshchyna. Ea a murit anul trecut în detenție. The post Noi detalii despre ultimele momente ale jurnalistei ucise în Rusia appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
13:50
Justiție la Curtea de Apel: Când faptele magistraților le contrazic vorbele # Cotidianul de Hunedoara
Unii dintre magistrații din Curtea de Apel care au ieșit să dea explicații pentru situația din Justiție în urma dezvăluirilor Recorder sunt cunoștințe vechi ale presei. The post Justiție la Curtea de Apel: Când faptele magistraților le contrazic vorbele appeared first on Cotidianul RO.
13:30
SONDAJ Liderii AUR, politicienii cu cele mai antisemite mesaje. USR, peste PNL # Cotidianul de Hunedoara
Intensitatea mesajelor antisemite ale liderilor politici sunt în creștere în ultimii patru ani. The post SONDAJ Liderii AUR, politicienii cu cele mai antisemite mesaje. USR, peste PNL appeared first on Cotidianul RO.
13:30
VIDEO Momentul când șefa Curții de Apel a refuzat să mai răspundă la întrebările presei # Cotidianul de Hunedoara
Jurnaliștii s-au revoltat pentru că Nicoleta Arsenie nu a mai dorit să răspundă la întrebări. The post VIDEO Momentul când șefa Curții de Apel a refuzat să mai răspundă la întrebările presei appeared first on Cotidianul RO.
13:30
O propunere privind concesiile teritoriale ucrainene, transmisă președintelui Trump # Cotidianul de Hunedoara
Serghei Lavrov spune că toate ”neînțelegerile” cu SUA în privința Ucrainei au fost rezolvate după întâlnirea dintre Vladimir Putin și Steve Witkoff. The post O propunere privind concesiile teritoriale ucrainene, transmisă președintelui Trump appeared first on Cotidianul RO.
13:10
Drumul de mare viteză Bucureşti-Giurgiu. A fost semnat contractul pentru studiul de fezabilitate # Cotidianul de Hunedoara
Drumul de mare viteză București-Giurgiu este prima șosea rapidă care se proiectează la frontiera României cu Bulgaria, un obiectiv strategic pentru conectivitatea între cele două țări. The post Drumul de mare viteză Bucureşti-Giurgiu. A fost semnat contractul pentru studiul de fezabilitate appeared first on Cotidianul RO.
13:10
În Champions League, Erling Haaland se află, deja, pe lista celor mai buni marcatori din istoria competiției. Norvegianul l-a depășit pe legendarul atacant francez Thierry Henry, aflat pe locul 10 și ocupă poziția a 9-a. The post Erling Haaland a doborât un nou record appeared first on Cotidianul RO.
13:10
Șefa Curții de Apel atacă o judecătoare care a vorbit după documentarul Recorder # Cotidianul de Hunedoara
„Deși în 15 iunie 2011 doamna judecător a dobândit dreptul de proprietate a unui apartament, până în 2015 a continuat să deconteze o chirie de la stat, declarând în fals că nu deține o locuință. Când CAB a aflat realitatea și a asistat plata chiriei, judecătoarea a atacat decizia în instanță”, a mai acuzat președinta Curții de Apel. The post Șefa Curții de Apel atacă o judecătoare care a vorbit după documentarul Recorder appeared first on Cotidianul RO.
13:00
12 copii cu nevoi speciale din ultimul centru de plasament din Sectorul 5 vor locui într-o casă familială nouă. The post Casă ridicată cu sprijinul vedetelor pentru 12 copii cu nevoi speciale appeared first on Cotidianul RO.
12:40
Protest la conferința Curții de Apel: „Suntem terorizați cu acțiuni disciplinare” # Cotidianul de Hunedoara
„Suntem terorizați pur și simplu cu acțiuni disciplinare”, a transmis Raluca Moroșanu, judecătoare în cadrul Curții de Apel București. Ea a confirmat tot ce a spus colegul său Laurențiu Beșu în investigația Recorder „Justiție capturată”. The post Protest la conferința Curții de Apel: „Suntem terorizați cu acțiuni disciplinare” appeared first on Cotidianul RO.
12:40
În conformitate cu legea islamică (sharia), relaţiile sexuale între persoane de acelaşi sex sunt interzise în Iran şi pot fi pedepsite, în anumite cazuri, cu pedeapsa cu moartea. The post Cupa Mondială: Seattle va găzdui „Meciul Pride” LGBT+ appeared first on Cotidianul RO.
12:30
Congresul din Mexic a aprobat miercuri o lege care prevede pedepse de până la opt ani de închisoare pentru vânzarea țigărilor electronice și a produselor similare. The post Mexic pedepsește cu închisoarea vânzarea țigărilor electronice appeared first on Cotidianul RO.
12:20
După introducerea interdicţiei se va utiliza autostrada M4, care ofer o alternativă sigură, în comparaţie cu drumul principal. The post Restricții în Ungaria. MAE, atenţionare pentru transportatorii de marfă appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Antrenorii ambelor echipe se confruntă cu importante probleme de lot înaintea meciurilor din această seară. The post Seară europeană pentru FCSB și Universitatea Craiova appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Punerea în mişcare a acţiunii penale, reţinerea, arestarea preventivă sau trimiterea în judecată reprezintă etape şi măsuri în cadrul procesului penal. The post Poliţist, reţinut după ce a bătut un bărbat, în sediul Poliţiei Cernavodă appeared first on Cotidianul RO.
