Reuters: Lukoil înclină spre oferta băncii americane Xtellus de preluare fără numerar a activelor sale din străinătate. Trezoreria SUA a prelungit până la 17 ianuarie termenul-limită acordat companiei ruseşti

00:50

Ţara care a fost aproape de excluderea din zona euro va conduce acum puternicul organism al UE care a salvat-o de la faliment. Ministrul de finanţe al Greciei, Kyriakos Pierrakakis, l-a învins joi pe viceprim-ministrul belgian Vincent Van Peteghem într-o cursă cu doi candidaţi pentru preşedinţia Eurogrup. Deşi este un forum informal pentru miniştrii de finanţe din zona euro, această funcţie s-a dovedit esenţială în depăşirea crizelor, în special a crizei datoriilor suverane, care a dus la trei salvări financiare ale guvernului grec, scrie POLITICO.