OnePlus 15R va fi echipat cu o baterie de 7400 mAh, cel mai mare acumulator utilizat la nivel global pe un smartphone OnePlus (va ajunge pe canal oficial şi în România)
Gadget.ro, 5 decembrie 2025 21:00
OnePlus 15R este un smartphone upper mid-range ce se va lansa la nivel global pe data de 17 decembrie. Şi cum mai sunt doar câteva zile până la evenimentul de prezentare, producătorul chinez a dat startul campaniei de teasing. Până acum ştim că OnePlus 15R va dispune de: Dacă aceste specificaţii vă sunt cunoscute, aveţi […]
• • •
Acum 5 minute
21:20
Piaţa de electronice de consum din România va încheia anul cu o valoare de 13.36 miliarde lei (în creştere cu 5.2% vs 2024) # Gadget.ro
Românii continuă să cumpere electronice de consum, iar cel mai recent raport „Consumer Electronics in Romania" susţine că anul 2025 se va încheia cu o valoare de 13.36 miliarde de lei (undeva la 2.62 miliarde de euro). Vorbim de o creştere importantă de 5.2% vs 2024. Dacă ar fi să segmentăm această piaţă, situaţia s-ar […]
Acum 30 minute
21:00
OnePlus 15R va fi echipat cu o baterie de 7400 mAh, cel mai mare acumulator utilizat la nivel global pe un smartphone OnePlus (va ajunge pe canal oficial şi în România) # Gadget.ro
OnePlus 15R este un smartphone upper mid-range ce se va lansa la nivel global pe data de 17 decembrie. Şi cum mai sunt doar câteva zile până la evenimentul de prezentare, producătorul chinez a dat startul campaniei de teasing. Până acum ştim că OnePlus 15R va dispune de: Dacă aceste specificaţii vă sunt cunoscute, aveţi […]
Acum 2 ore
20:20
Tranzacţia finalului de an – Netflix cumpără studiourile Warner Bros. şi platforma de streaming video HBO Max pentru 82.7 miliarde de dolari # Gadget.ro
Nici bine „nu s-a uscat cerneala" pe articolul despre intenţia Netflix de a cumpăra studiourile Warner Bros. şi platforma de streaming video HBO Max, că această tranzacţie a şi fost parafată. Discuţiile dintre Netflix şi Warner Bros. Discovery se purtau de luni bune, iar informaţiile pe surse din ultimele zile au fost doar cele care […]
Acum 8 ore
15:10
Eldrive România a inaugurat o stație de încărcare de 1MW (1.000 kW), prima de acest fel din Europa de Est # Gadget.ro
La sfârșitul lunii mai 2025 vă anunțam că rețeaua de stații de încărcare Eldrive a atins un număr de 600 de puncte de încărcare al nivel național, iar acum, la puțin peste jumătate de an distanță, sunt disponibile în România circa 1.000 de astfel de puncte de încărcare. Mi se pare o dezvoltare cu adevărat […]
Acum 24 ore
23:30
Sezonul 2025 din Formula 1 se încheie în acest weekend, iar lupta pentru titlul mondial se dă între trei piloţi (se anunţă 3 zile explozive) # Gadget.ro
În luna februarie a acestui an vă scriam un articol legat de startul noului sezon de Formula 1. Cum timpul nu iartă pe nimeni, iată că vin în atenţia voastră cu un nou articol, unul în care vă prezint finalul sezonului. În perioada 05 – 07 decembrie are loc ultima etapă a sezonului 2025 din […]
22:50
Netflix vrea să cumpere studiourile Warner Bros. şi platforma de streaming HBO Max, iar printre propuneri este şi crearea unui pachet comun Netflix + HBO Max pentru abonaţi # Gadget.ro
Mişcări importante pe piaţa de streaming video globală, studiourile Warner Bros. şi platforma de streaming HBO Max fiind scoase la vânzare de către Warner Bros. Discovery. Deşi în prezent se poartă discuţii cu mai mulţi jucători importanţi din industrie (Comcast, Paramount-Skydance, Netflix etc.), se pare că Netflix are un mic avans în faţa celorlalţi. Cea […]
21:40
Orange a testat în premieră în România tehnologia 5G mmWave (au fost obţinute viteze în download de până la 10 Gbps) # Gadget.ro
Orange ne informează că a reuşit să testeze în premieră în România tehnologia 5G mmWave, una care funcţionează în banda de frecvenţe de 26 GHz. Conform reprezentanţilor operatorului telecom, viitorul conectivităţii este 5G mmWave, aceasta fiind capabilă să livreze viteze multi-gigabit prin utilizarea unei benzi radio mai largi (se oferă astfel şi stabilitate mai mare […]
Ieri
21:20
Lansările de branduri auto chinezeşti vor continua şi în 2026, piaţa de maşini noi din România urmând a deveni din ce în ce mai aglomerată. Începând de anul viitor vom putea achiziţiona şi maşini Lepas. Această marcă este foarte tânără, ea fiind creată de grupul Chery în 2025, iar numele provine din combinarea cuvintelor englezeşti […]
17:00
Mio MiVue Pro 802W Pro, 803W Pro, 903W Pro și 903WD Pro Dual – concepute spre a fi folosit și când automobilul este parcat, iar prețurile încep de la 469 lei cu kitul de parcare inclus # Gadget.ro
Mio a lansat o întreagă gamă de dashcam-uri auto: MiVue 802W Pro, MiVue 803W Pro, MiVue 903W Pro și Mio MiVue 903WD Pro Dual. Au citat un studiu realizat de către companiile de asigurări, studiu ce afirmă că jumătate dintre incidentele auto se produc în parcare, în absența șoferului. Nu am găsit studiul respectiv ca […]
13:50
Dreame Aqua 10 Ultra – roboți de aspirare și curățare a podelelor cu apă caldă la 45°C, compartiment cu soluție dublă, mecanism retractabil cu picior ce permite urcarea pragurilor de până la 6 cm etc # Gadget.ro
Dreame a anunțat o gamă avansată de roboți de aspirare. Seria Dreame Aqua 10 Ultra reunește tehnologic cele mai avansate soluții de la producătorul chinez. Au precizat în comunicat că sunt pe poziția 1 în mai multe piețe europene ca și venituri generate pe piața de roboți de aspirare, iar în țara noastră ar fi […]
08:50
Cele mai populare căutări pe Google în 2025 – Labubu, lansarea noului iPhone, Nosferatu și inteligență artificială gratis etc # Gadget.ro
A sosit acel moment din an în care Google transmite cele mai populare căutări ale românilor pe Google. Vor apărea sute sau chiar mii de articole, unele cu glumițe care mai de care mai chinuite pe această temă. Căutări populare: Filme: Seriale: Inteligența artificială: Oameni: Crăciun Diete Rețete Cum…? Idei Cea mai mare parte a […]
3 decembrie 2025
22:50
OnePlus Ace 6T – ecran AMOLED cu rată de refresh la 165Hz, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 şi baterie de 8300 mAh cu încărcare rapidă pe fir la 100W # Gadget.ro
Într-un articol anterior vă spuneam că OnePlus va lansa în această săptămână un nou smartphone interesant, un upper mid-range ce va întoarce câteva priviri. Iată că acest lucru s-a întâmplat, iar OnePlus Ace 6T a fost prezentat oficial în China. Acest smartphone ne interesează şi pe noi în mod direct, deoarece din zvonurile existente la […]
22:20
Tzanca Uraganu, Rava şi Dani Mocanu au fost cei mai ascultaţi artişti în România pe Spotify în 2025 # Gadget.ro
Am intrat în luna decembrie, luna în care mai toate companiile de profil vor începe să trimită topuri pentru anul ce stă să se încheie (unele mai interesante, altele mai puţin). Spotify sparge gheaţa şi vine cu primele astfel de statistici, atât la nivel global, cât şi individual la nivel de ţară. În România anului […]
22:00
Vodafone lansează o nouă ofertă pe prepay la 5 euro credit (valabilă însă doar în prima lună) # Gadget.ro
Vodafone încearcă „să atragă" utilizatori şi pe prepay şi lansează o nouă ofertă, una care, zic eu, putea fi mult mai bună de atât. Dacă doreşti să activezi o nouă cartelă preplătită Vodafone, află că în prima luna (primele 28 de zile mai exact) poţi opta pentru o nouă opţiune la 5 euro credit (6.05 […]
21:30
Românii au cumpărat masiv maşini noi în luna noiembrie, creşterea fiind de peste 35% an pe an # Gadget.ro
Într-o ţară în care la nivel economic cureaua a fost strânsă începând cu a doua jumătate a anului, vânzările de maşini noi merg exact invers, impulsionate oarecum şi de relansarea programului Rabla în varianta cu buget mai mic. La jumătatea anului, adică la final de iunie, în România erau înmatriculate 64.536 maşini noi, adică cu […]
Mai mult de 2 zile în urmă
21:10
Zeci de smartphone-uri şi tablete Samsung vor primi noi update-uri de securitate în luna decembrie (iată care sunt acestea) # Gadget.ro
Samsung este un producător care de câţiva ani tratează foarte serios problema update-urilor, iar dacă ar fi să mă întrebaţi pe mine, cred că este compania cu cel mai susţinut roadmap de actualizări din lumea Android. Producătorul sud-coreean şi-a actualizat recent calendarul update-urilor pentru luna decembrie şi pentru că este sfârşit de an, se întâlnesc […]
17:40
Smartwatch Garmin Venu 4 – review (Un ceas echilibrat, dar care putea fi mai bine poziționat ca preț) # Gadget.ro
Primul meu contact mai serios cu un produs Garmin s-a petrecut atunci când am testat amănunțit Venu X1, un smartwatch care atrage prin ecranul rectangular mare, de 2 inch, dar și prin cât de subțire este. Astăzi revin către voi cu un nou review pentru un ceas Garmin din seria Venu, fiind vorba mai exact […]
09:00
Samsung a lansat pliabilul suprem în opinia sa – Galaxy Z TriFold. Este un produs aflat la bursa zvonurilor de câțiva ani buni și uite că pe sfârșitul lui 2025 au ridicat cortina de pe acest dispozitiv. Haideți să-i parcurgem specificațiile tehnice: Declarație oficială: „Căutarea neîncetată a Samsung de noi posibilități continuă să modeleze viitorul […]
00:20
A mai trecut o săptămână, aşa că am ajuns din nou la clasica noastră rubrică legată de cele mai interesante 5 gadgets din catalogul Kaufland. Exceptând clasicele unelte Parkside, revista Kaufland valabilă în perioada 03.12 – 09.12.2025 este dedicată în totalitate sărbătorilor de iarnă şi în special gătitului. Aveţi oale, castroane, platouri, farfurii, tăvi, diverse […]
2 decembrie 2025
23:50
Un nou proiect de lege intenţionează să oblige toate instituţiile statului să renunţe la adresele de e-mail comerciale (Gmail, Yahoo, Outlook etc.) # Gadget.ro
Un nou proiect de lege îşi doreşte să schimbe modalitatea de comunicare electronică a instituţiilor publice din România, unul considerat riscant în prezent. Se pare că peste 67% din unităţile administrativ – teritoriale din ţară utilizează adrese de e-mail comerciale (Gmail, Yahoo, Outlook etc.) pentru transmiterea de documente oficiale. Conform noului proiect de lege, această […]
23:10
Pentru mai mult control asupra abonaţilor, Netflix elimină în linişte funcţia de casting din aplicaţiile mobile de Android şi iOS # Gadget.ro
Netflix îşi surprinde în mod negativ abonaţii şi elimină într-o linişte totală funcţia de casting din aplicaţiile mobile de Android şi iOS. În universul Netflix această funcţie era folosită zilnic de milioane de oameni, deoarece oferea flexibilitate şi uşurinţă în utilizare (abonaţii îşi căutau rapid un film sau un serial pe aplicaţia de smartphone sau […]
21:30
SSD extern Kingston Dual Portable 1TB – review (Două porturi USB și deghizat în stick de memorie) # Gadget.ro
Cel mai nou SSD extern de la Kingston a ajuns deja la noi pentru test, iar primul lucru pe care l-am remarcat la acest dispozitiv nu este că arată întocmai precum un stick de memorie sau că are două porturi USB, ci faptul că practic nu are neapărat o denumire. Practic numele acestui SSD destăinuie […]
19:30
Căști wireless over-ear Nothing Headphone (1) – review (Cu design deosebit și colaborare cu KEF de partea lor) # Gadget.ro
Prima pereche de căști over-ear de la Nothing a ajuns la noi pentru test, iar mai jos veți descoperi și voi ceea ce am descoperit eu după mai bine de 3 săptămâni de test. Așa cum ne-au obișnuit cei de la Nothing, denumirea și generația fiecărui produs sunt foarte sugestive direct din denumire, așa că […]
1 decembrie 2025
17:00
Oferta zilei: laptop ASUS Vivobook Go 15 L1504FA-BQ917 cu procesor AMD Ryzen 3, 8 GB RAM şi 512 GB SSD la doar 1349.91 lei # Gadget.ro
Perioada sărbătorilor bate la uşă, astfel că foarte mulţi dintre voi sunteţi în căutarea de cadouri. Dacă pe lista de achiziţii aveţi un laptop mai accesibil, vin către voi cu o propunere demnă de luat în calcul. Până pe 3 decembrie inclusiv, puteţi achiziţiona laptopul ASUS Vivobook Go 15 L1504FA-BQ917 cu procesor AMD Ryzen 3, […]
16:30
CEO-ul Xiaomi susţine că în următorii cinci ani oamenii vor fi înlocuiţi cu roboţi umanoizi pe tot ce înseamnă linii de asamblare # Gadget.ro
CEO-ul Xiaomi, Lei Jun, a acordat recent un interviu celor de la Beijing Daily, iar cele transmise de el arată clar că strategia companiei pentru perioada imediat următoare se bazează pe inteligenţă artificială şi pe roboţi umanoizi. Lei Jun a declarat că industriile tradiţionale vor fi complet remodelate de AI, acesta urmând a deveni un […]
16:10
OnePlus Ace 6T se anunţă un upper mid-range puternic, cu autonomie excelentă (va avea o baterie de 8300 mAh cu încărcare rapidă la 100W) # Gadget.ro
OnePlus pregăteşte lansarea unui nou smartphone interesant, un upper mid-range ce va întoarce câteva priviri (cel puţin la nivel de specificaţii). Acest device se va numi OnePlus Ace 6T şi va fi prezentat oficial în China pe 3 decembrie (adică în foarte scurt timp). Telefonul are un design destul de plăcut, însă cu siguranţă nu […]
14:30
Scaunele încălzite emit printre cele mai multe radiaţii într-o maşină (indiferent că vorbim de modele termice, hibride sau electrice) # Gadget.ro
Toţi ne dorim să avem maşini cât mai confortabile, iar în ultima perioadă au apărut numeroase opţiuni care transformă condusul în ceva plăcut şi relaxant. Atunci când afară este frig, ne place să avem scaunele încălzite, iar această dotare este una dintre cele mai căutate în rândul şoferilor. Dar ştiaţi oare că atunci când sunt […]
14:00
ChatGPT este (probabil) cel mai utilizat asistent AI în prezent, sute de milioane de oameni folosind-ul zilnic pentru diverse task-uri, mai mult sau mai puţin uzuale. Varianta de bază de ChatGPT este gratuită şi are o interfaţă simplă, aerisită. Acest lucru se va schimba în curând, iar asta o spun specialiştii de la Engadget. Aceştia […]
30 noiembrie 2025
16:40
Accesul gratuit la Google Gemini 3 Pro şi Nano Banana Pro este limitat zilnic, în funcţie de cât de aglomerate sunt serverele Google # Gadget.ro
Google a lansat recent noile versiuni Google Gemini 3 Pro şi Nano Banana Pro, adică cele mai bune soluţii AI la zi ale gigantului american. Aceste versiuni au generat un interes uriaş din partea utilizatorilor, interes care pare că i-a luat prin surprindere inclusiv pe reprezentanţii Google. Pentru că serverele s-au tot aglomerat, compania a […]
16:10
Am văzut Jingle Bell Heist, filmul numărul 1 pe Netflix pe 30 noiembrie 2025, iar acesta te plictiseşte rău de tot, dar îţi binedispune soţia / logodnica / prietena # Gadget.ro
Bine aţi revenit la un nou articol din categoria „am văzut", secţiune în care îmi exprim o părere personală despre un film, documentar sau serial, opinie pe baza căreia vă aştept să discutăm în zona de comentarii. Aseară am zis că e timpul să văd ceva nou din 2025 şi am ales să merg pe […]
16:10
Sunt multe jucării în catalogul non food al LIDL, iar o selecție de produse ce le-am considera interes
16:00
China construieşte o centrală nucleară ce va fi răcită aproape în totalitate cu aer şi va produce electricitate cât consumul anual al României # Gadget.ro
Necesarul de electricitate la nivel global creşte într-un ritm alarmant şi asta pentru că omenirea pare a se baza din ce în ce mai mult pe această formă de energie: Toate acestea nu fac decât să forţeze mână inginerilor în a dezvolta proiecte din ce în ce mai mari şi din ce în ce mai […] The post China construieşte o centrală nucleară ce va fi răcită aproape în totalitate cu aer şi va produce electricitate cât consumul anual al României appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
14:50
Marea Britanie va înlocui pierderile din accize, cu taxarea la milă pentru maşinile electrice şi PHEV (se va aplica din aprilie 2028) # Gadget.ro
Guvernele europene au tot susţinut achiziţiile de maşini electrice prin diverse facilităţi, inclusiv scutiri de taxe pentru proprietari. Doar că această strategie a fost bună la început, atunci când lumea era încă cu dieselul în minte. În prezent numărul maşinilor electrice şi PHEV cresc natural, iar scutirea de taxe nu mai este o soluţie, în […] The post Marea Britanie va înlocui pierderile din accize, cu taxarea la milă pentru maşinile electrice şi PHEV (se va aplica din aprilie 2028) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
14:20
Tesla lansează în Europa modelul Tesla Model 3 Standard, unul cu preţ de plecare de 36.990 euro TVA inclus (cea mai ieftină versiune de pe bătrânul continent) # Gadget.ro
În prezent cea mai ieftină Tesla din Europa este Tesla Model 3 RWD, cea care are un preţ de plecare de 41.990 euro TVA inclus. Pentru că producătorii chinezi aduc din ce în ce mai multe opţiuni accesibile şi pentru că Tesla întârzie lansarea unei maşini de buget, producătorul american se vede nevoit să adapteze […] The post Tesla lansează în Europa modelul Tesla Model 3 Standard, unul cu preţ de plecare de 36.990 euro TVA inclus (cea mai ieftină versiune de pe bătrânul continent) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
09:20
Printre cele 10 gadgets cu preț mic de astăzi se află un rucsac cu port USB, o priză smart ce realizează monitorizarea consumului de energie electrică și permite controlul de la distanță, dar și o pereche de boxe pentru PC din categoria low-budget. 1. Baterie externă Xiaomi de 10.000 mAh cu încărcare pe fir la […] The post 10 gadgets cu preț de până în 100 lei – ep. 42 appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
29 noiembrie 2025
17:10
Cercetătorii chinezi au găsit o metodă de a bruia constelaţia de sateliţi Starlink în cazul unei intervenţii militare în Taiwan (totul se bazează pe o armată de drone) # Gadget.ro
Utilitatea Starlink se observă în războiul din Ucraina, apărătorul, mult mai slab echipat, având un mare avantaj la nivel informaţional. Tensiuni ridicate există şi în ceea ce priveşte Taiwanul, partener strategic al Statelor Unite ale Americii. China a avertizat recent comunitatea internaţională să nu se amestece în această problemă internă, iar o invazie pe scară […] The post Cercetătorii chinezi au găsit o metodă de a bruia constelaţia de sateliţi Starlink în cazul unei intervenţii militare în Taiwan (totul se bazează pe o armată de drone) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
16:30
Beko România (fostul Arctic România) are un serviciu de Suport Clienţi rapid şi foarte eficient (încă fără AI, direct prin contact uman) # Gadget.ro
Majoritatea multinaţionalelor ne întâmpină azi cu AI din belşug în orice contact direct cu serviciul de Suport Clienţi / Relaţii cu Clienţii. Această interacţiune este de foarte multe ori obositoare şi fără un rezultat final (în unele cazuri este o adevărata aventură să ajungi la un contact uman). Săptămâna aceasta mi s-a stricat uscătorul de […] The post Beko România (fostul Arctic România) are un serviciu de Suport Clienţi rapid şi foarte eficient (încă fără AI, direct prin contact uman) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
16:20
Vânzările slabe ale modelelor slim iPhone Air şi Samsung Galaxy S25 Edge au convins mai mulţi producători importanţi să renunţe la planurile pentru dezvoltarea de noi modele foarte subţiri # Gadget.ro
2025 a fost anul în care producătorii de smartphone-uri au încercat să lanseze un nou segment de piaţă, cel al modelelor foarte subţiri. Primul care a spart gheaţa a fost Samsung cu al său Samsung Galaxy S25 Edge, iar la scurt timp a venit şi Apple cu modelul iPhone Air. Sigur că nici producătorii chinezi […] The post Vânzările slabe ale modelelor slim iPhone Air şi Samsung Galaxy S25 Edge au convins mai mulţi producători importanţi să renunţe la planurile pentru dezvoltarea de noi modele foarte subţiri appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
14:10
O companie japoneză a lansat comercial o maşină de spălat oameni sub formă de capsulă (preţul însă este şocant) # Gadget.ro
Compania japoneză Science Corporation a lansat în cadrul expoziţiei universale Expo 2025 Osaka o maşină de spălat oameni sub formă de capsulă. Această idee nu este chiar nouă, Sanyo, un al producător japonez, lansând în 1970 un dispozitiv automat de spălare gândit pentru spitale, cămine de bătrâni şi persoana cu mobilitate redusă. Denumită „Maşina de […] The post O companie japoneză a lansat comercial o maşină de spălat oameni sub formă de capsulă (preţul însă este şocant) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
09:00
TOP 10: Oferte eMAG din 29.11.25 (cel mai bun smartwatch ca raport preț / specificații la preț și mai bun, televizor QLED Samsung cu nota 4.76 / 5, smartphone atractiv sub pragul a 3000 lei etc) # Gadget.ro
Prin lista de astăzi veți descoperi și un smartphone ce a primit o reducere importantă de preț față de momentul în care a fost lansat, iar ca elemente ce-l individualizează m-aș referi la IP69, încărcare pe fir la 100W, cameră cu 200 Megapixeli și OIS, dar mai multe în rândurile următoare. 1. ASUS V16 cu […] The post TOP 10: Oferte eMAG din 29.11.25 (cel mai bun smartwatch ca raport preț / specificații la preț și mai bun, televizor QLED Samsung cu nota 4.76 / 5, smartphone atractiv sub pragul a 3000 lei etc) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
28 noiembrie 2025
23:00
Vodafone lansează noi pachete de internet fix şi televiziune, unele ce oferă toate extraopţiunile gratuit în primele 3 luni (preţurile pornesc de la 7.5 euro / lună pe toată perioada contractuală) # Gadget.ro
Vodafone şi-a actualizat portofoliul de pachete de internet fix şi televiziune, astfel că acum avem două noi opţiuni: Vodafone Ultra Home şi Ultra Home+. Fără a mai lungi vorba, iată ce resurse oferă acestea şi care sunt preţurile: Vodafone Ultra Home; Preţul acestui pachet de 7.5 euro / lună şi este valabil pe toată perioada […] The post Vodafone lansează noi pachete de internet fix şi televiziune, unele ce oferă toate extraopţiunile gratuit în primele 3 luni (preţurile pornesc de la 7.5 euro / lună pe toată perioada contractuală) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
22:20
Preţul carburanţilor s-a tot modificat în ultimele săptămâni, însă din păcate vorbim de creşteri importante, unele care se simt în buzunarele noastre. În prezent preţul benzinei standard se învârte în jurul a 7.5 – 7.6 lei / litru, în timp ce preţul motorinei standard se duce înspre 7.8 – 7.9 lei / litru. Dacă vrei […] The post Pe 1 decembrie, Petrom oferă o reducere de 30 bani / litru la toţi carburanţii appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
22:00
Motorola pregăteşte lansarea unui smartphone puternic cunoscut intern drept Motorola Urus # Gadget.ro
Motorola pregăteşte lansarea unui smartphone puternic, unul care la nivel intern este cunoscut drept Motorola Urus (foarte probabil acest cod intern este inspirat după Lamborghini Urus, unul dintre cele mai cunoscute SUV-uri premium din lume). Motorola Urus va fi un model high-end în adevăratul sens al cuvântului, acesta urmând a fi echipat cu cel mai […] The post Motorola pregăteşte lansarea unui smartphone puternic cunoscut intern drept Motorola Urus appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
21:40
Orange anunţă că începând cu 17 decembrie 2025, Republica Moldova şi Ucraina vor intra în rândul ţărilor Roam like at Home (resurse mai multe, fără costuri suplimentare) # Gadget.ro
Uniunea Europeană a decis în vara acestui an că este timpul ca sistemul de tarifare european Rome like at Home să primească în rândul său două noi ţări europene începând cu data de 1 ianuarie 2026: Republica Moldova şi Ucraina. Orange fură puţin startul (în sensul pozitiv) şi anunţă că Republica Moldova şi Ucraina vor […] The post Orange anunţă că începând cu 17 decembrie 2025, Republica Moldova şi Ucraina vor intra în rândul ţărilor Roam like at Home (resurse mai multe, fără costuri suplimentare) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
27 noiembrie 2025
21:40
Şoferii Uber şi Bolt se gândesc să organizeze proteste în toată ţara, inclusiv cu blocarea activităţii # Gadget.ro
Eu trăiesc într-un oraş mic, aşa că folosesc 95% din timp maşina personală, iar la nevoie, transportul în comun (mă plimb periodic cu tramvaiul sau autobuzul). Recunosc că folosesc extrem de rar firmele de ridesharing şi nu ştiu exact ce tarife se mai practică pe acolo. Spun asta pentru că din ce înţeleg şoferii de […] The post Şoferii Uber şi Bolt se gândesc să organizeze proteste în toată ţara, inclusiv cu blocarea activităţii appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
21:20
Românii vor putea în sfârşit să îşi înmatriculeze maşinile online, fără niciun drum la DGPCI # Gadget.ro
În martie 2024 am aflat cu surprindere că românii pot înmatricula maşinile online, cu o mică virgulă, însă. Înainte de a demara procesul de înmatriculare, cetăţenii acestei ţări tot trebuie să se ducă la un ghişeu DGPCI pentru a intra în posesia datelor de conectare. O aberaţie pentru toată lumea, una care s-a corectat la […] The post Românii vor putea în sfârşit să îşi înmatriculeze maşinile online, fără niciun drum la DGPCI appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
21:00
Orange continuă să investească în infrastructura 5G, operatorul telecom având una dintre cele mai bune acoperiri din ţară. În vara acestui an am aflat că Orange a ajuns cu acoperirea 5G / 5G+ în aproape 60 de oraşe din ţară, iar în cele ce urmează venim cu o veste excelentă pentru bucureşteni. Operatorul portocaliu anunţă […] The post Orange a lansat tehnologia 5G+ în metroul din Bucureşti appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
06:50
POCO F8 Pro – ecran OLED cu rezoluţie 2K şi rată de refresh la 120Hz, procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite, baterie de 6210 mAh şi oferta de lansare în România # Gadget.ro
POCO F8 Ultra este cel mai puternic smartphone POCO prezent pe piaţa din ţara noastră, iar despre el am povestit deja într-un articol anterior. Doar că acest device nu a venit singur, a mai venit cu un frate mai mic, un model mai accesibil, dar destul de bine dotat. Acesta se numeşte POCO F8 Pro. […] The post POCO F8 Pro – ecran OLED cu rezoluţie 2K şi rată de refresh la 120Hz, procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite, baterie de 6210 mAh şi oferta de lansare în România appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
00:00
Vrei să primeşti 10% înapoi pe card la plata facturii DIGI? (iată ce trebuie să faci în câţiva paşi simpli) # Gadget.ro
Dacă îţi plăteşti factura online, eşti clienţi DIGI şi ai cel puţin un card Mastercard, află că poţi să primeşti 10% cashback la următoarea plată a facturii DIGI. Bănuiesc că ai mai auzit de campania „Marţea Mastercard”, iar dacă nu ai auzit, îţi povestesc eu imediat ce înseamnă. Mastercard realizează periodic cu partenerii săi diverse […] The post Vrei să primeşti 10% înapoi pe card la plata facturii DIGI? (iată ce trebuie să faci în câţiva paşi simpli) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
26 noiembrie 2025
23:40
IKEA anunţă noi produse audio sub colecția Teklan (această gamă pare că va acoperi locul liber lăsat de Sonos) # Gadget.ro
În primăvara acestui an vă anunţam că după o colaborare de mai bine de 8 ani, IKEA şi Sonos au renunţat la parteneriat. Iată că la câteva luni distanţă, IKEA și designerul suedez Tekla Evelina Severin, cunoscută sub numele de „Teklan”, prezintă o nouă gamă de produse care îmbină tehnologia cu stilul și eleganța. Toate […] The post IKEA anunţă noi produse audio sub colecția Teklan (această gamă pare că va acoperi locul liber lăsat de Sonos) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
