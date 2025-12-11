Întrebarea care a aprins scânteia între profesori și învățători. „Dacă citește ministrul ne pune să-i luăm și acasă, pentru consolidarea relațiilor”
Adevarul.ro, 12 decembrie 2025 01:15
Un cadru didactic a adresat pe un grup al profesorilor o întrebare care a încins spiritele, din nou, între profesori și învățători.
Acum 30 minute
01:30
Descoperire remarcabilă: Un tratament experimental oferă speranță pacienților cu leucemie # Adevarul.ro
O terapie care până nu demult ar fi putut fi considerată SF a stopat evoluția unor forme agresive de leucemie la mai mulți pacienți, anunță medicii britanici, citați de BBC.
Acum o oră
01:15
Acum 2 ore
00:45
Tot mai mulți români au început să economisească, însă tot mai puțini reușesc să-și protejeze cu adevărat banii, pentru că menținerea sumelor în conturi curente sau depozite pe termen scurt nu mai reprezintă o soluție eficientă, avertizează specialiștii.
00:15
Judecătoarea Sorina Marinaș, avertisment privind „repercusiuni” din partea Inspecției Judiciare după valul de reacții la materialul Recorder # Adevarul.ro
Judecătoarea Sorina Marinaș, de la Secția penală a Curții de Apel Craiova, avertizează că magistrații care au vorbit public despre problemele din sistemul judiciar se așteaptă la „repercusiuni”.
00:15
12 decembrie, ziua în care România a rupt relațiile cu SUA și a intrat oficial în război alături de Germania nazistă # Adevarul.ro
România a declarat război Statelor Unite la 12 decembrie 1941, aliniindu-se complet Axei. Decizia a dus la ruperea relațiilor diplomatice și a justificat bombardamentele americane asupra țintelor strategice din România în anii următori.
Acum 4 ore
23:45
Expert în energie: „Statul nu pregătește liberalizarea pieței de gaze. Favorizează scumpirile și blocajele” # Adevarul.ro
Deși este a 4-a liberalizare a pieței de energie din ultimii 5 ani, statul nu face nimic pentru a pregăti momentul, ceea ce va crea o criză artificială a gazelor care va determina creșterea prețului pe piața en-gros și la consumatori.
23:30
Ministerele negociază finanțarea burselor sociale pentru studenți din fonduri europene. Daniel David: „Primele plăți ar putea fi făcute în februarie” # Adevarul.ro
Ministerele din România poartă discuții cu Comisia Europeană pentru ca bursele sociale ale studenților să poată fi finanțate din fonduri europene. Propunerea vizează o alocare de 60 de milioane de euro pentru anul 2026.
23:00
Trump, „extrem de frustrat” de Rusia și Ucraina. Casa Albă: „Nu mai vrea discuții. Vrea acțiuni. Vrea ca acest război să se termine” # Adevarul.ro
Donald Trump este „extrem de frustrat” atât de Rusia, cât și de Ucraina, din cauza impasului în negocierile pentru pace, a anunțat joi purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.
22:45
Europa se află din nou în fața unei schimbări majore de securitate, prinsă între Statele Unite ale lui Donald Trump și o Rusie tot mai agresivă.
22:30
Legătura surprinzătoare dintre grupele de sânge și riscul de AVC. Dacă faceți parte din această categorie sunteți în pericol # Adevarul.ro
O cercetare științifică arată o legătura dintre grupa sanguină și riscul de accident vascular cerebral, persoanele cu anumite variații ale grupei sanguine A având o probabilitate mai mare de a suferi un accident vascular cerebral înainte de vârsta de 60 de ani.
22:30
Conference League: Universitatea Craiova a cedat în prelungiri cu Sparta Praga. Oltenii au ratat un penalty # Adevarul.ro
Oltenii au rămas cu cele 7 puncte adunat în primele patru etape.
22:15
Liderii locali PSD, invitați la consultări interne privind posibilitatea ieșirii partidului de la guvernare DOCUMENT # Adevarul.ro
PSD a trimis organizațiilor județene, de sector și a municipiului București o adresă de consultare internă în care solicită evaluarea activității partidului în cadrul coaliției. Documentul este semnat de deputatul Claudiu Manda.
22:00
Judecătoarea care a acuzat că magistrații sunt „terorizați cu acțiuni disciplinare” ar fi vizată de o cercetare disciplinară # Adevarul.ro
Judecătoarea Raluca Moroșanu, de la Secția Penală a Curții de Apel București (CAB), care a acuzat public conducerea Curții de „toxicitate” ar fi vizată chiar ea de o cercetare disciplinară.
22:00
Nestle România retrage de la vânzare mai multe loturi de lapte praf NAN 1 din motive de siguranță alimentară # Adevarul.ro
Nestle România, împreună cu mai mulți retaileri importanți, a inițiat rechemarea voluntară a unor loturi de lapte praf din gamele NAN 1 Optipro și NAN 1 Comfortis.
22:00
Guvernul Ungariei neagă informațiile potrivit cărora Viktor Orban ar pregăti trecerea la un „sistem prezidențial” # Adevarul.ro
Purtătorul de cuvânt al Guvernului ungar a respins, joi, o informație apărută în presă conform căreia premierul Viktor Orban ar analiza posibilitatea introducerii unui „sistem prezidențial” în Ungaria.
22:00
OpenAI, dată în judecată după ce un utilizator ChatGPT și-a ucis mama și apoi s-a sinucis # Adevarul.ro
OpenAI și Microsoft au fost acționate în instanță în California, după ce o familie acuză că ChatGPT ar fi „alimentat” iluziile unui bărbat cu probleme psihice.
Acum 6 ore
21:15
A doua zi de proteste în țară, după documentarul Recorder. Protestatarii cer demiteri și modificări legislative # Adevarul.ro
Sute de persoane s-au strâns joi seară, 11 decembrie, în Piața Victoriei. Este a doua zi consecutivă de proteste declanșate după publicarea documentarului Recorder.
21:00
Caz de lepră confirmat în România. Ministrul Sănătății anunță că alte trei suspiciuni la maseuze asiatice din Cluj-Napoca # Adevarul.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunţă, joi seară, că a fost confirmat un caz de lepră, iar alte trei suspiciuni sunt în analiză. Ministrul precizează că toate cele patru persoane sunt de sex feminin.
20:30
O femeie căsătorită cu o păpușă anunță că este însărcinată a patra oară: „Așteptăm un băiat!” # Adevarul.ro
Meirivone Rocha Moraes, o femeie din Brazilia, celebră pentru relația și „căsnicia” cu o păpușă din cârpă, spune că este însărcinată pentru a patra oară.
20:30
Nicușor Dan invită la discuții magistrații care vor să reclame probleme în sistemul de justiție # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a transmis joi, 11 decembrie, că invită magistrații care vor să reclame probleme în sistemul de justiție la o discuție, pe 22 decembrie.
20:15
Zelenski refuză concesii teritoriale față de Rusia fără un referendum în Ucraina. „Poziţia noastră nu s-a schimbat” # Adevarul.ro
Președintele Volodimir Zelenski a declarat joi, 11 decembrie, că orice concesie teritorială față de Rusia va trebui supusă unui referendum în Ucraina.
20:00
Avertismentul dur al unui general polonez către Putin: „Dacă ne atacați, intrăm în Kaliningrad” # Adevarul.ro
Generalul Jaroslaw Gromadzinski spune că NATO ar trebui să fie pregătită să intervină în enclavele rusești dacă Moscova atacă Polonia.
20:00
Rusia revendică ocuparea orașului Siversk, unul dintre ultimele bastioane ucrainene din Donbas # Adevarul.ro
Rusia a anunțat joi că a preluat controlul asupra orașului Siversk din estul Ucrainei, unul dintre ultimele puncte strategice care împiedicau înaintarea trupelor ruse.
20:00
SUA ar avea un plan secret pentru a scoate patru state membre din Uniunea Europeană. Casa Albă respinge scurgerea de informații # Adevarul.ro
Un site american de apărare susține că a văzut un document secret care ar dezvălui o strategie șocantă a administrației Trump: îndepărtarea Austriei, Italiei, Ungariei și Poloniei de UE.
Acum 8 ore
19:45
Ministrul Mediului anunță că nu demisionează din funcție și acuză PSD de blat cu AUR: „Nu voi ceda în faţa presiunii” # Adevarul.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat joi, 11 decembrie, că nu va demisiona din funcție, în ciuda presiunii puse „din sfera PSD și AUR”.
19:30
Austria interzice purtarea vălului islamic în școli de către fetele sub 14 ani, în ciuda criticilor privind stigmatizarea comunității musulmane # Adevarul.ro
Parlamentul Austriei a adoptat, cu o majoritate covârșitoare, o lege care interzice purtarea vălului islamic în școli pentru fetele cu vârsta sub 14 ani.
19:30
Putin își reafirmă sprijinul pentru Maduro după confiscarea unui petrolier venezuelean de către SUA # Adevarul.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin i-a transmis omologului venezuelean Nicolas Maduro sprijinul său ferm, într-o discuție telefonică purtată joi.
19:15
Explicațiile Liei Savonea privind apelul din timpul conferinței de la Curtea de Apel: „Era în contextul conferinței de presă” # Adevarul.ro
Vicepreședintele Curții de Apel București, Ionela Tudor, i-a transmis președintei Liana Arsenie, în timpul discuțiilor tensionate cu presa susținute joi: „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”.
19:15
Peste 600 de obiecte istorice au fost furate dintr-un muzeu din Bristol. Patru suspecți, căutați de poliție # Adevarul.ro
Peste 600 de obiecte cu „valoare culturală semnificativă” au fost sustrase în luna septembrie din colecțiile unui muzeu din Bristol, în sud-vestul Angliei.
18:45
România va deveni membră a Agenției Europene pentru Cerințe Educaționale Speciale și Educație Incluzivă # Adevarul.ro
România va deveni, din 2026, membră a Agenției Europene pentru Cerințe Educaționale Speciale și Educație Incluzivă (EASNIE). Guvernul a aprobat astăzi memorandumul de aderare.
18:45
Bombă pentru fanii lui Dinamo: Primăria Sectorului 2 oferă 25 de milioane de euro pentru stadionul viitor # Adevarul.ro
Stadionul Dinamo este pe drumul reconstrucției. Primăria Sectorului 2 bagă 25 de milioane de euro pentru un parc sportiv de top.
18:30
Laureata Nobelului pentru Pace povestește fuga sa din Venezuela: „Guvernul american ne-a ajutat să ajungem aici” # Adevarul.ro
Maria Corina Machado, laureata Premiului Nobel pentru Pace, a declarat joi la Oslo că a primit sprijin din partea administrației americane pentru a părăsi Venezuela.
18:30
Donald Trump vrea ca SUA să se prioritizeze tot mai mult în detrimentul conflictelor globale. O schimbare radicală față de ultimele decenii. Lucrurile nu sunt însă chiar atât de simple cu această America First.
18:30
Veteranii de război, văduvele de război și pensionarii rămân cu facilitățile de transport și anul viitor. Guvernul a adoptat ordonanța # Adevarul.ro
Guvernul prelungește până la 31 decembrie 2026 termenele necesare menținerii facilitaților de transport pentru veteranii de război, văduvele de război și pensionari, prevăzute de legile speciale.
18:15
Măsurile fiscal-bugetare intrate în vigoare la 1 august au dus la scăderea numărului de concedii medicale # Adevarul.ro
Măsurile fiscal-bugetare, intrate în vigoare la 1 august, care modifică modul de calcul al indemnizațiilor de concediu medical, au determinat o scădere semnificativă a numărului de certificate emise, contribuind la eficientizarea cheltuielilor publice.
Acum 12 ore
17:45
Politician pro-rus din Estonia, condamnat la 14 ani de închisoare pentru trădare: cum a ajutat Federația Rusă # Adevarul.ro
Politicianul estonian Aivo Peterson a fost condamnat la 14 ani de închisoare pentru trădare în beneficiul Moscovei.
17:45
Moment sfâșietor în Parlamentul European. O interpretă a izbucnit în lacrimi când traducea mărturia unui copil ucrainean despre moartea mamei sale # Adevarul.ro
O scenă emoționantă a avut loc în Parlamentul European de la Strasbourg, unde o interpretă a izbucnit în lacrimi în timp ce traducea povestea unui băiat ucrainean de 11 ani.
17:45
Un jucător de tenis francez și-a distrus cariera, după ce a fost suspendat pentru 20 de ani. Ce „crimă” sportivă a comis # Adevarul.ro
Quentin Folliot a fost prins că aranja meciuri de tenis pentru pariuri.
17:45
Accident neobișnuit în Germania: mii de găini au scăpat pe autostradă după ce un camion s-a răsturnat # Adevarul.ro
Mii de găini au ajuns pe o autostradă din Germania după ce camionul în care erau transportate s-a răsturnat.
17:15
Soldații ruși din Herson „se îmbolnăvesc” în masă ca să evite trimiterea spre Pokrovsk, susțin partizanii ucraineni # Adevarul.ro
Partizanii din rețeaua „ATEȘ” semnalează o explozie suspectă de îmbolnăviri în rândul militarilor ruși dislocați în regiunea Herson.
17:15
Guvernul extinde lista companiilor care intră în reformă: patru noi societăți analizate de comitetul condus de vicepremierul Oana Gheorghiu # Adevarul.ro
Guvernul a decis includerea a încă patru companii în procesul de reformă și în analiza Comitetului interministerial pentru sprijinirea implementării Reformei 9.
17:15
20.000 km parcurși în 29 de ore: a fost lansat cel mai lung zbor comercial din lume, care acoperă jumătate din circumferința globului # Adevarul.ro
Cel mai lung zbor comercial din lume a reușit să ajungă la destinație, după o călătorie spectaculoasă de 29 de ore și un traseu de aproximativ 20.000 de kilometri, adică aproape jumătate din circumferința Pământului.
17:15
CNAIR instalează 400 de camere pe drumurile naționale și autostrăzi pentru monitorizarea traficului # Adevarul.ro
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunță joi, 11 decembrie, că vor fi instalate 400 de sisteme de monitorizare pe drumurile naționale și autostrăzi.
16:45
Secția pentru procurori a CSM anunță verificări după investigația Recorder: „Orice intervenție corectă va trebui să conțină modificări legislative” # Adevarul.ro
Secția pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat, joi, că va iniția demersurile necesare pentru a verifica „realitatea concluziilor” prezentate în materialul de investigație realizat de Recorder cu privire la activitatea procurorilor din România.
16:45
Avertismentul dur al șefului NATO: „Suntem următoarea țintă a Rusiei. Conflictul este la ușa noastră, dar prea mulți nu simt urgența” # Adevarul.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a transmis joi un avertisment dur către statele membre, afirmând că alianța riscă să devină „următoarea țintă a Rusiei”.
16:30
Prefațat recent de președintele României Nicușor Dan, războiul pentru eliberarea și reformarea justiției pare că a început deja.
16:15
Ronaldinho, legenda braziliană, a cucerit Iașiul.
16:15
Polițiștii din Ilfov au ridicat joi, 11 decembrie, în urma unor percheziţii, peste trei tone de articole pirotehnice din categoriile F2, F3, F4 şi P1.
16:00
Schemă de ajutor de stat de 190 de milioane de lei pentru compensarea accizei crescute la motorină. Cine sunt beneficiarii # Adevarul.ro
Guvernul a aprobat, în şedinţa de joi, 11 decembrie, o hotărâre privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea creşterii accizei la motorina utilizată drept combustibil pentru motor.
16:00
Violența și hărțuirea la serviciu, definite prin lege. Guvernul introduce obligații stricte pentr angajatori # Adevarul.ro
Guvernul a adoptat două proiecte de lege care definesc clar violenţa şi hărţuirea în raporturile de muncă şi impun noi măsuri de protecţie pentru angajaţi, inclusiv în spaţiile asociate locului de muncă.
