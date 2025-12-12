Trei pași importanți prin care putem scăpa de diabet. Ce este prediabetul și cum ne putem da seama că există un risc iminent pentru sănătate

În România, aproximativ 3 din 10 români au prediabet, o afecțiune care precede diabetul de tip 2. Vestea bună este că aceștia pot preveni progresia către diabet dacă își schimbă stilul de viață. Specialiștii au identificat mai multe măsuri care pot fi luate pentru a evita instalarea bolii.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Adevarul.ro