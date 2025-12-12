Univ. Craiova vs Sparta Praga 1-2 » Conferință de presă Filipe Coelho

20:30

Daniel Pancu a susținut în premieră o conferință premergătoare a unui meci de Liga 1 de când a semnat cu CFR Cluj. Acesta și-a luat licența PRO chiar în săptămâna meciului cu Csikszereda.CFR Cluj - Csikszereda are loc vineri, 12 decembrie, de la ora 20:30. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și transmis pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1După ce și-a luat licența PRO, Pancu va participa de acum la conferințe și flash-interviuri ca antrenor al CFR-ului. ...