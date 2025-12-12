Ne-am săturat de voi, magistrați corupți! Nicușor Dan, trezește-te!

21:00

Prezența la vot, la alegerile pentru Primăria Capitalei, s-a prăbușit din nou, după ora 18.00, revenind la trendul dezastruos din intervalul 7.00 – 12.00. Singura perioadă cu o participare bună a fost 12.00 – 18.00. La ora 20.00, prezența la vot era de 31,50%, cu 4,56% mai mică decât cea de la alegerile similare din […]